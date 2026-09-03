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    Мерц разрушил культурный мост между Россией и Германией
    Мадьяр объяснил неготовность Украины к вступлению в ЕС ее «состоянием войны»
    Турэксперт объяснила, кого из россиян затронет сокращение безвиза в Таиланде
    Белоусов поздравил бойцов с взятием Казачьей Лопани и Новопавловки
    Губернатор Приморья назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком
    Трамп пообещал заставить Европу оплатить помощь США Украине
    В ЕК заявили о подготовке новых визовых ограничений для россиян
    Финский суд арестовал дом переехавшего в Россию экс-депутата
    3 сентября 2026, 22:01 • Новости дня

    Дмитриев: ЕС «попал на деньги» из-за требования Трампа возместить помощь Киеву

    Дмитриев: ЕС «попал на деньги» из-за требования Трампа возместить помощь Киеву
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Требование президента США Дональда Трампа к Евросоюзу компенсировать военную помощь Украине не должно стать проблемой для объединения, заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев сыронизировал над европейскими лидерами после требования президента США Трампа компенсировать Вашингтону расходы на военную помощь Украине, передает РИА «Новости». «Это не должно стать проблемой для блестящих европейских лидеров, которые считают, что знают, что делают», – написал политик в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Кроме того, в личном Telegram-канале чиновник добавил, что европейские политики в сложившейся ситуации «попали на деньги».

    Напомним, президент США Дональд Трамп пообещал заставить европейские страны компенсировать Вашингтону затраты на военную помощь Киеву.

    Ранее американский лидер потребовал уравнять финансовые вклады Соединенных Штатов и Евросоюза в поддержку Украины.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в прошлом году призвал европейских чиновников прислушиваться к заявлениям главы Белого дома.

    3 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    «Единая Россия» обеспечит реализацию поручений президента по Дальнему Востоку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» возьмет под контроль выполнение поручений президента по стратегическому развитию Дальнего Востока на ближайшие десять лет, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

    Выступление главы государства на Восточном экономическом форуме обозначило переход региона к новому этапу стратегического развития на ближайшее десятилетие, сообщается на сайте «Единой России».

    «Теперь наша цель – связать экономический рост с качеством жизни и сделать преобразования территорий системными. «Единая Россия» обеспечит законодательное сопровождение поручений президента и возьмёт на партийный контроль их выполнение в регионах», – заявил Якушев.

    Политик отметил, что единый преференциальный режим, стартующий в 2027 году, потребует снижения административных барьеров. Расширение доступа бизнеса к госзакупкам через маркетплейсы сделает рынок более открытым. В сфере градостроительства ожидается переход от точечной застройки к комплексному развитию территорий.

    Мастер-планы и крупные инфраструктурные проекты должны формировать единую систему, улучшающую городскую среду. Продление повышенных выплат при рождении третьего ребенка до 2030 года подчеркивает важность создания комфортных условий для семей, заключил Владимир Якушев.

    Напомним, президент России Владимир Путин анонсировал переход к новому этапу развития Дальнего Востока до 2036 года.

    Глава государства предложил продлить повышенные выплаты многодетным семьям макрорегиона до 2030 года.

    Российский лидер обозначил ключевые направления для кардинального увеличения инвестиций.

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    3 сентября 2026, 12:57 • Новости дня
    Путин завершил пленарную сессию ВЭФ словами «Вместе победим»
    Путин завершил пленарную сессию ВЭФ словами «Вместе победим»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин дополнил русскую пословицу «Один в поле не воин», которую произнес индонезийский лидер Прабово Субианто, фразой «вместе победим».

    Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума дополнил фразу своего коллеги из Индонезии, передает РИА «Новости».

    «Наш уважаемый друг, президент Индонезии, выступая, вспомнил русскую пословицу «Один в поле не воин». Он вкладывал в это чисто такой экономический, я думаю, смысл. Но я бы хотел продолжить эту мысль, тоже вкладывая чисто экономический смысл – «вместе победим», – отметил глава государства.

    Пленарное заседание форума началось примерно в девять часов утра по московскому времени и продлилось почти 3,5 часа. Участие в нем приняли Владимир Путин, Прабово Субианто, который стал главным гостем ВЭФ, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер провел переговоры с Прабово Субианто в формате рабочего завтрака.

    Индонезийский политик назвал Москву важным стратегическим партнером Джакарты.

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    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    3 сентября 2026, 12:22 • Новости дня
    Рар: У элит Германии уровень отторжения России очень высок

    Политолог Рар допустил полный разрыв двусторонних связей России и ФРГ

    Рар: У элит Германии уровень отторжения России очень высок
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Закрытие Русского дома в Берлине грозит стать точкой невозврата в культурных отношениях России и Германии. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предупредил, что на восстановление связей могут уйти десятилетия. Впрочем, по его оценкам, есть признаки того, что не все потеряно: в ФРГ набирают обороты общественные инициативы в поддержку российского культурного центра.

    «Сергей Лавров справедливо отметил, что, закрывая Русский дом, официальный Берлин сознательно идет на подрыв культурных связей между Германией и Россией. Возникает вопрос: осознают ли немецкие элиты, что восстановить отношения после этого будет весьма сложно и на это могут уйти десятилетия?» – отметил германский политолог Александр Рар.

    При этом, по словам собеседника, уровень отторжения России – политики, культуры, а вскоре, возможно, и православной религии – в политических кругах ФРГ настолько высок, что нельзя исключать дальнейшей эскалации и даже полного разрыва двусторонних связей. «Это тревожная перспектива», – добавил эксперт.

    Вместе с тем, как полагает Рар, России не стоит идти на зеркальный шаг и закрывать отделения Института Гете. Он допустил, что в Берлине ждут именно этого ответного шага. По мнению политолога, у России есть возможность подчеркнуть «свое превосходство в уважении культурных, языковых и литературных традиций».

    «Тех россиян, которые тянутся к немецкой культуре, не надо наказывать, как это делают немецкие власти, ограничивая возможности собственных граждан, стремящихся к сближению с Россией», – высказал свое мнение аналитик.

    На этом фоне он напомнил, что в пятницу основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт организует в Берлине демонстрацию в защиту Русского дома. Как ожидается, мероприятие соберет много участников. Кроме того, общественный деятель Александр фон Бисмарк собирает подписи по всей Европе для петиции в защиту этого российского культурного заведения. «Еще не все потеряно», – заключил Рар.

    Ранее Сергей Лавров сообщил, что отделения Института Гете в России будут закрыты после решения властей Германии о ликвидации Русского дома в Берлине. «Конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали. Иначе мы себя не будем уважать», – сказал глава МИД. Министр подчеркнул, что немецкая сторона сознательно пошла на шаг, который однозначно ведет к прекращению культурного присутствия Германии в России.

    Напомним, 1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль анонсировал закрытие генерального консульства России в Бонне с 18 сентября, а также «Русского дома» в Берлине. Этому предшествовали заявления министра внутренних дел Германии Александра Добриндта, который бездоказательно обвинил Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига 5 августа.

    Российская сторона назвала обвинения провокацией. Президент Владимир Путин указал на отсутствие доказательств и связал выпады в адрес Москвы с тяжелым внутриполитическим положением в самой Германии. Газета ВЗГЛЯД писала, что новая антироссийская кампания явно увязана с проходящими в ФРГ выборами.

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    3 сентября 2026, 01:18 • Новости дня
    Норвегия арестовала российское судно «Профессор Молчанов» на Шпицбергене
    Норвегия арестовала российское судно «Профессор Молчанов» на Шпицбергене
    @ Национальные проекты России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Норвежские власти арестовали российское научное судно «Профессор Молчанов», стоявшее в порту Баренцбурга на Шпицбергене, сообщил офис губернатора Шпицбергена.

    «Губернатор Шпицбергена сегодня, по распоряжению окружного суда Норд-Тромса, наложил арест на российское судно «Профессор Молчанов», пришвартованное в Баренцбурге», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Арест был произведен по решению окружного суда Норд-Тромса от 31 августа в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». Судну запрещено покидать место швартовки в Баренцбурге до отдельного решения губернатора Шпицбергена или окружного суда.

    Губернатор Шпицбергена Ларс Фаусе сообщил телеканалу NRK, что экипажу и пассажирам судна будет оказана помощь в возвращении в Россию.

    «Нафтогаз» заявил, что арест связан со взысканием с России 4,2 млрд долларов по решению суда в Гааге, а также процентов и расходов из-за якобы захваченных российской стороной активов компании в Крыму.

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    3 сентября 2026, 14:56 • Новости дня
    ЛДПР предложила отменить лимит больничного по уходу за ребенком

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Московской городской думы от ЛДПР Мария Воропаева выступила с инициативой снять ограничения на количество оплачиваемых дней по уходу за больным ребенком.

    В первую очередь, отметила Воропаева, эта мера критически важна для женщин, воспитывающих детей без участия отца.

    Соответствующее письмо направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой 3 сентября 2026 года. Сейчас закон позволяет оплачивать только 60 дней в году для родителей детей до семи лет и 45 дней – для детей от семи до 15 лет. После этого мать остается без дохода.

    «Действующие нормы больничных дней одинаковы для всех – будь то полная семья с бабушками и дедушками рядом или одинокая мать, у которой нет ни помощи супруга, ни родственников, к которым можно обратиться. Если ребёнок болеет дольше установленных законом лимитов, алиментов нет или они мизерные, нанять сиделку невозможно, мать оказывается перед жестоким выбором: оставить больного ребёнка одного и пойти на работу или остаться рядом, но потерять единственный источник дохода», – сказала Мария Воропаева.

    «Это не частный случай, а системный провал: семья, где единственный кормилец лишается заработка на недели, а ребёнок – должного ухода. ЛДПР настаивает на отмене формальных лимитов и оплате больничного за весь период лечения ребёнка. Такой подход даст реальную поддержку тем, кто больше всего в ней нуждается», – добавила она.

    Парламентарий добавила, что нынешняя система не учитывает разную степень семейной нагрузки. Из-за этого при затяжной болезни уязвимые семьи сталкиваются с серьезным финансовым стрессом.

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    3 сентября 2026, 08:29 • Новости дня
    Лавров заявил о конце культурного присутствия Германии в России
    Лавров заявил о конце культурного присутствия Германии в России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Германия, закрывая российское консульство в Бонне и Русский дом, сознательно идет на шаг, который означает прекращение культурного присутствия ФРГ в России.

    Решение Берлина расторгнуть договор о деятельности Русского дома и закрыть генеральное консульство в Бонне отразится на двусторонних отношениях, передает РИА «Новости».

    Выступая на Восточном экономическом форуме, глава российского дипломатического ведомства прокомментировал действия немецких властей.

    «Они сознательно идут на шаг, который, они не могли этого не понимать, однозначно означает прекращение их культурного присутствия в Российской Федерации», – подчеркнул Сергей Лавров.

    Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль анонсировал закрытие российских представительств. Этому предшествовали заявления министра внутренних дел Германии Александра Добриндта, который бездоказательно обвинил Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига 5 августа.

    Российская сторона назвала обвинения провокацией. Президент РФ Владимир Путин указал на отсутствие доказательств и связал выпады в адрес Москвы с тяжелым внутриполитическим положением в самой Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Министерство иностранных дел России оценило действия Берлина как деструктивные.

    Россия в ответ закроет отделения института Гете в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

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    3 сентября 2026, 15:58 • Новости дня
    В «Волчанский котел» попали две тысячи солдат ВСУ
    В «Волчанский котел» попали две тысячи солдат ВСУ
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Крупная группировка украинской армии оказалась полностью заблокирована под Волчанском после потери контроля над несколькими ключевыми населенными пунктами региона.

    Окружение противника в Харьковской области стало результатом успешного продвижения российских сил, передает РИА «Новости». Подразделения группировки «Север» освободили села Василевка, Благодатное, Должанка и Слизнево.

    «ВСУ попали в «Волчанский котел», потеряв села Василевка, Благодатное, Должанка и Слизнево. В окружении порядка 2 тыс. штыков ВСУ, среди которых мотострелки из 159-й и 22-й бригад, а также пограничники. Ситуация у них крайне сложная, ожидается, что могут попробовать прорваться», – рассказал источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал об окружении двух группировок ВСУ в Харьковской области.

    Украинское командование экстренно перебросило в этот район операторов беспилотников для деблокады котла.

    Несколькими днями ранее противник безуспешно попытался вывести из окружения свой офицерский состав.

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    3 сентября 2026, 14:29 • Новости дня
    Глава МИД Германии пожаловался на закрытие института Гете в России
    Глава МИД Германии пожаловался на закрытие института Гете в России
    @ Thomas Imo/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль выразил сожаление из-за ответного решения России закрыть отделения института Гете после прекращения работы Русского дома в Берлине.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил сожаление из-за ответа Москвы на действия Берлина, передает РИА «Новости».

    «Я сожалею, что Россия пошла на этот шаг и закроет институт Гете», – сказал он во время пресс-конференции.

    Ранее Вадефуль объявил о закрытии генерального консульства России в Бонне и расторжении договора о работе Русского дома в Берлине. Это произошло после того, как глава МВД Германии Александр Добриндт обвинил Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Российская сторона назвала эти заявления провокацией.

    В ответ на действия ФРГ министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что отделения института Гете в России прекратят свою работу. Президент России Владимир Путин связал обвинения Берлина с тяжелой внутриполитической ситуацией в Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров анонсировал закрытие отделений института Гете в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

    Перед этим правительство Германии возложило на Москву ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Президент России Владимир Путин объяснил данные обвинения тяжелым внутриполитическим положением в ФРГ.

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    3 сентября 2026, 12:02 • Новости дня
    В России пообещали Норвегии зеркальный ответ на арест судна «Профессор Молчанов»

    Депутат Колесник: Россия может ответить зеркально на захват судна «Профессор Молчанов»

    В России пообещали Норвегии зеркальный ответ на арест судна «Профессор Молчанов»
    @ Илья Тимин/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Москва попытается решить вопрос с арестом судна «Профессор Молчанов» в дипломатическом и юридическом ключе. Если это не принесет результата, Россия вправе использовать все доступные средства для реагирования на действия Норвегии, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее Норвегия арестовала российское судно по иску компании «Нафтогаз».

    «Арест судна «Профессор Молчанов» – не что иное как захват. Мы видим, как международные морские нормы права продолжают попираться рядом западных государств», – подчеркнул Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Депутат напомнил, что арест корабля был произведен по иску компании «Нафтогаз». «Все подобные заявления и действия украинской стороны носят конъюнктурный характер. Они зачастую не имеют содержательной части и призваны лишь навредить России. Сомневаюсь, что и в данном случае претензии Киева базируются на достаточных юридических основаниях», – заметил собеседник.

    Москва попытается решить вопрос в дипломатическом и юридическом ключе, пояснил он. «Если же такие шаги не принесут результата, Россия может ответить Норвегии зеркально», – указал парламентарий. В связи с этим собеседник напомнил про соответствующее заявление президента Владимира Путина, сделанное в августе во время учений Тихоокеанского флота.

    Собеседник также отметил, что Россия обеспечивает безопасность своих граждан в любой точке мира. «Моряки в любом случае будут возвращены на родину. Москва вправе использовать все доступные средства для реагирования на решение Осло. И некоторые наши ответы могут очень сильно не понравиться Норвегии», – резюмировал Колесник.

    Ранее норвежская полиция по ордеру окружного суда Норд-Тромса и Сеньи арестовала пришвартованное в Баренцбурге российское судно «Профессор Молчанов», сообщает РИА «Новости». Губернатор Шпицбергена Ларс Фаусе пообещал, что экипажу и пассажирам будет оказана помощь в возвращении в Россию.

    Арест был произведен на основании иска компании «Нафтогаз». Киев хочет взыскать с России 4,2 млрд долларов по решению суда в Гааге, а также проценты и расходы из-за «захваченных» активов в Крыму.

    Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков назвал задержание судна нарушением международного права. По его словам, российские юристы будут оспаривать решение суда. Экипаж находится в безопасности, добавил глава ведомства. Моряки выходят на связь, подтвердил Юрий Трутнев, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе.

    Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» принадлежит Северному управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Оно участвует в навигационных и гидрометеорологических экспедициях на Землю Франца Иосифа и круизах, доставляя туристов из Мурманска на Шпицберген.

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    3 сентября 2026, 08:38 • Новости дня
    Захарова предупредила Армению о последствиях введения виз для россиян

    Захарова: Введение Ереваном виз для россиян навредит гражданам Армении

    Захарова предупредила Армению о последствиях введения виз для россиян
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможное введение визового режима со стороны Армении станет ударом по собственным гражданам республики.

    Захарова сделала соответствующее заявление на полях Восточного экономического форума, передает РИА «Новости». Она отметила, что инициатива Еревана ударит по его же интересам.

    «Если Армения вдруг еще и визы введет, то она введет их не против нас – она введет их против собственных граждан», – сказала Захарова журналистам.

    Дипломат также добавила, что подобное решение окажет негативное влияние на граждан России. Она пояснила, что многие из них имеют большое количество родственников на территории республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила армянские власти в нарушении обещаний об отказе от враждебных мер против Москвы.

    Позже дипломат рассказала о системном сближении руководства республики с желающими поражения России государствами ЕС.

    В прошлом году российское внешнеполитическое ведомство назвало недружественным шагом запрет на въезд в Армению некоторым гражданам РФ.

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    3 сентября 2026, 06:34 • Новости дня
    ИКАО отреагировала на угрозы Украины гражданской авиации

    ИКАО напомнила о запрете применения оружия против гражданской авиации

    ИКАО отреагировала на угрозы Украины гражданской авиации
    @ REUTERS/Christinne Muschi

    Tекст: Антон Антонов

    Международная организация гражданской авиации (ИКАО) указала на обязательства всех государств по защите гражданских воздушных судов, комментируя угрозы Киева в адрес российского воздушного пространства.

    «Конвенция о международной гражданской авиации обязывает все государства – члены ИКАО обеспечивать защиту гражданских воздушных судов и запрещает применение против них оружия», – приводит РИА «Новости» текст заявления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пообещал найти способ ответить, если угрозы Киева в адрес гражданской авиации перейдут в реальные действия.

    Накануне Зеленский обратился к международным авиакомпаниям и сказал, что российское воздушное пространство становится якобы небезопасным.

    ИКАО решила обновить руководство по безопасности полетов над зонами конфликтов.

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    3 сентября 2026, 06:30 • Новости дня
    Лавров: Основа независимости Украины выкинута на помойку
    Лавров: Основа независимости Украины выкинута на помойку
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал нереалистичными разговоры о возвращении Украины к границам 1991 года и напомнил, что Россия признала Украину на основе ее декларации о независимости.

    Лавров напомнил, что в декларации закреплялись принципы нейтралитета и безъядерного статуса страны. «Все те принципы, на основе которых признавалась нами, да и всеми другими, независимость Украины, они уже давно выкинуты на помойку. Вот, тем не менее, Запад защищает Украину как страну, которая отстаивает европейские ценности», – сказал министр на полях Восточного экономического форума.

    «Трамп говорит, что нужно учесть реалии на земле, и мы считаем, что это коренное отличие от Европы, которая говорит (про) границы 1991 года, представляете себе, даже абстрагируясь от того, любят они нас, не любят они нас, но разве какой-то реалистичный политик может сейчас говорить, что надо решить украинскую проблему путем восстановления Украины в границах 1991 года», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

    Лавров заявил, что реалии украинского конфликта определяются выбором людей на референдумах 2022 года, а не положением военных подразделений. «Реалии – не то, что там находятся наши войска, они там находятся, чтобы защищать выбор людей, который был сделан на референдумах. Реалии для нас – это выбор людей, который закреплен нашей конституцией», – сказал министр.

    Прекращение боевых действий сейчас, отметил министр, означало бы согласие на возрождение нацизма.

    Министр также указал, что стремление западных стран ввести на Украину «стабилизационные силы» показывает намерение сохранить нацистский режим, запретивший русский язык во всех сферах жизни. Заявления Киева о преступлениях российских военных в Буче он назвал бездоказательной провокацией, добавив, что европейцев туда возят на своеобразный политический туризм.

    «К ним продолжают европейцы ездить. Я, кстати, не знаю, чего позволяем им туризмом заниматься политическим», – сказал Лавров.

    Лавров заявил, что через неделю-полторы поедет в США на Генассамблею ООН и обсудит там с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем провокацию в Буче. Россия не отстанет от ООН с требованиями предоставить данные о провокации в Буче, заявил глава МИД.

    «Президент [России Владимир Путин] изложил очень четко наши подходы к урегулированию. Выступал он в июне 2024 года в нашем министерстве иностранных дел. И он изложил задачи, которые стоят перед специальной военной операцией – это демилитаризация режима, денацификация Украины и, конечно же, воссоединение с Россией тех наших исторических территорий, которые волею судеб и решением (Никиты – ред.) Хрущева и его предшественников оказались внутри Советского Союза в составе не РСФСР, а УССР», – сказал Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров ранее счел политической слепотой мысли о возврате Украины к границам 2022 года.

    Министр также назвал сохранение киевского режима предательством предков и предостерег от возрождения неонацизма.

    Постпред России при ООН Василий Небензя ранее назвал возвращение Украины к границам 1991 года нереалистичным.

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    3 сентября 2026, 09:32 • Новости дня
    Беспилотники поразили логистический центр ВСУ «Биокон» под Киевом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные с помощью ударных беспилотников поразили логистический центр «Биокон» в Киевской области, который использовался для нужд Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжают наносить групповые удары по объектам логистики на Украине, задействованным в интересах украинских войск, передает Минобороны в MAX.

    В течение ночи российские ударные беспилотные летательные аппараты поразили логистический центр «Биокон» в населенном пункте Великая Александровка Киевской области. Этот объект использовался для хранения и распределения грузов военного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники поразили несколько логистических центров в Киеве и других регионах Украины.

    В тот же день войска уничтожили склад комплектующих для дронов «Чайки» в Киевской области.

    Несколькими днями ранее армия России нанесла удар по транспортно-логистическому узлу «Пирогово» под Киевом.

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    3 сентября 2026, 11:34 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в соучастии в международном терроризме
    Путин обвинил Запад в соучастии в международном терроризме
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал западных союзников Украины соучастниками международного терроризма из-за их молчания в ответ на агрессивные действия Киева.

    Западные государства, игнорирующие действия Киева, фактически становятся соучастниками международного терроризма, передает РИА «Новости». Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

    «А то, что вы обратили внимание на захват гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам, а тем более мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда – это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно осложняет, возможности проведения двусторонних мирных переговоров», – подчеркнул российский лидер.

    Глава государства добавил, что те, кто закрывает глаза на подобные инциденты, в первую очередь западные союзники Украины, несут ответственность наравне с исполнителями.

    «Кстати говоря, те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимание, – имею в виду, прежде всего, западных союзников Украины, – становятся соучастниками международного терроризма. А как же? По-другому это же невозможно трактовать», – заметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России назвал угрозы украинского лидера в адрес гражданских авиакомпаний заявкой на государственный терроризм.

    В ответ на эти заявления Киева Международная организация гражданской авиации обновила руководство по мерам безопасности полетов над зонами конфликтов.

    Месяцем ранее Министерство иностранных дел РФ обвинило западные государства в поощрении террористических атак по мирному населению.

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    3 сентября 2026, 04:06 • Новости дня
    Чекунков назвал нарушением международного права арест судна на Шпицбергене
    Чекунков назвал нарушением международного права арест судна на Шпицбергене
    @ Национальные проекты России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Решение Норвегии задержать судно Росгидромета «Профессор Молчанов» на Шпицбергене является нарушением международного права, заявил министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

    «Это нарушение международного права», – сказал Чекунков на сессии Восточного экономического форума «Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны».

    По словам министра, норвежские власти задержали российское судно на основании иска украинской компании «Нафтогаз», передает РИА «Новости».

    Чекунков подчеркнул, что экипаж судна находится в безопасности, а юристы треста «Арктикуголь» намерены дать правовой ответ на арест в ближайшее время, передает ТАСС.

    Сами члены экспедиции узнали об аресте судна из сообщений СМИ и восприняли новость без паники, продолжив запланированную работу на Шпицбергене. Судно прибыло к архипелагу 1 сентября, в составе экспедиции работают участники первой художественно-научной экспедиции «Арктик биеннале», которые устанавливают арт-объекты и готовятся к открытию выставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежские власти арестовали российское научное судно «Профессор Молчанов», стоявшее в порту Баренцбурга на Шпицбергене.

    Ранее МИД России через своего представителя выразил протест против курса Осло на милитаризацию архипелага.

    Минвостокразвития неоднократно сообщало о серьезном противодействии российской деятельности на Шпицбергене со стороны недружественных стран.

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