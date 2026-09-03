Израильская армия захватила оплот «Хезболлы» на юге Ливана

Вооруженные силы Израиля установили оперативный контроль над высотами Али-эт-Тахер на юге Ливана, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia. Ранее там располагался форпост шиитской организации «Хезболла».
Израильский военный источник сообщил, что горный район полностью очищен от шиитских боевиков. «Завершено разминирование подземной военной инфраструктуры», – отметил собеседник телеканала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля шиитское движение использовало дрон со взрывчаткой для удара по израильской технике в районе высоты Али-ат-Тахер.
В начале августа вооруженные силы Израиля подвергли эту стратегическую возвышенность массированному артиллерийскому обстрелу.
В конце прошлого месяца израильская авиация поразила арсеналы боевиков на данной территории.