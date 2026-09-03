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    3 сентября 2026, 21:54 • Новости дня

    Израильская армия захватила оплот «Хезболлы» на юге Ливана

    Sky News Arabia: Израильская армия захватила оплот «Хезболлы» на юге Ливана

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские военные взяли под контроль южноливанские высоты Али-эт-Тахер, где находился важный опорный пункт шиитской группировки «Хезболла», сообщил телеканал Sky News Arabia.

    Вооруженные силы Израиля установили оперативный контроль над высотами Али-эт-Тахер на юге Ливана, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia. Ранее там располагался форпост шиитской организации «Хезболла».

    Израильский военный источник сообщил, что горный район полностью очищен от шиитских боевиков. «Завершено разминирование подземной военной инфраструктуры», – отметил собеседник телеканала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля шиитское движение использовало дрон со взрывчаткой для удара по израильской технике в районе высоты Али-ат-Тахер.

    В начале августа вооруженные силы Израиля подвергли эту стратегическую возвышенность массированному артиллерийскому обстрелу.

    В конце прошлого месяца израильская авиация поразила арсеналы боевиков на данной территории.

    1 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Президент Ирана заявил о неизбежной победе в конфликте с США

    Пезешкиан: Иран одержит победу в конфликте с США

    Президент Ирана заявил о неизбежной победе в конфликте с США
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран уверен в своей победе на фоне противостояния с Соединенными Штатами. Об этом он сказал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Иранский лидер также выступил против одностороннего подхода в международных отношениях. По его словам, Тегеран намерен противостоять подобной политике и стремится выйти за рамки односторонности, передает РИА «Новости».

    «Мы здесь находимся, чтобы бороться именно с односторонностью. И такой взгляд, который у нас есть, чтобы противостоять именно такой односторонности, мы поддерживаем. И мы тоже с вами согласны с этим. И мы хотим выходить из рамок этой односторонности. Я уверен, что мы победим», – сказал Пезешкиан в ходе встречи с Путиным.

    Встреча лидеров России и Ирана состоялась на фоне сохраняющегося конфликта между Тегераном и Вашингтоном.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

    До этого Пезешкиан подтвердил разблокировку части замороженных иранских активов в Катаре.

    Весной парламент исламской республики назвал Тегеран победителем в противостоянии с Вашингтоном.

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    2 сентября 2026, 11:19 • Новости дня
    Reuters: Китай использовал торговые суда для глобального шпионажа

    Reuters сообщило об использовании судов китайской компании COSCO для разведки

    Reuters: Китай использовал торговые суда для глобального шпионажа
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Государственная судоходная компания КНР скрытно оснащает свои торговые суда оборудованием для перехвата военных сигналов у берегов западных и азиатских стран, сообщает Reuters.

    Китайская государственная судоходная компания COSCO на протяжении десятилетий использует свои торговые суда для сбора радиоэлектронной разведки у берегов Северной Америки, Европы и Азии, передает агентство Reuters.

    Информацию предоставили два неназванных чиновника из администрации президента США Дональда Трампа.

    «Официальные лица, говорившие на условиях анонимности для обсуждения американской оценки китайской программы, заявили, что COSCO имеет многолетнее партнерство по сбору разведывательных данных с Пекином», – говорится в публикации. По словам источников, передовое оборудование на борту судов предназначено для сбора информации о военных технологиях связи и разработках в области шифрования.

    Посольство Китая в Вашингтоне отвергло эти обвинения. Эксперты отмечают, что системы радиоэлектронной разведки могут быть скрыты на современных коммерческих судах, которые оснащены множеством антенн. Собранные данные могут записываться или передаваться в режиме реального времени.

    Закон о национальной разведке Китая 2017 года обязывает все организации и граждан страны поддерживать государственную разведывательную деятельность. В январе 2025 года Пентагон внес COSCO в список компаний, связанных с китайскими вооруженными силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайская контрразведка зафиксировала использование морских животных для шпионажа.

    Судоходная компания COSCO Shipping приостановила бронирования на перевозки в страны Ближнего Востока. Два крупных контейнеровоза этого предприятия пересекли Ормузский пролив.

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    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    2 сентября 2026, 08:41 • Новости дня
    Иран атаковал базы США в четырех странах

    Иран ответил на американскую атаку ударами по базам в четырех странах

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Ирана нанесли серию ударов по военным объектам США на Ближнем Востоке в качестве возмездия за нападение на свадебную церемонию.

    Иранские военные нанесли удары по американским базам в нескольких странах Ближнего Востока, передает РИА «Новости».

    В заявлении Корпуса стражей исламской революции Ирана отмечается, что действия стали ответом на американскую атаку на свадьбу в Иране, в результате которой погибли несколько человек и десятки получили ранения.

    «В ответ на это преступление сегодня храбрые воины сухопутных сил КСИР параллельно с атаками на американские базы в Иордании, Эрбиле и Бахрейне осуществили атаку с применением ракет и БПЛА по штабу и месторасположению американского командующего базой Али ас-Салем», – говорится в сообщении. По данным КСИР, в результате этих ударов есть погибшие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Корпус стражей исламской революции ударил по американским силам на двух базах в Иордании. Месяцем ранее иранские вооруженные силы уничтожили три истребителя F-35 на авиабазе Аль-Азрак.

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    1 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением

    Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением в случае ответных атак

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп пригрозил полным уничтожением Ирана в случае продолжения ответных атак на американские силы.

    Лидер Соединенных Штатов сделал жесткое предупреждение Тегерану относительно возможных военных действий, передает РИА «Новости». Выступая в эфире телеканала Fox News, он подчеркнул готовность к решительным мерам.

    «Если они нанесут ответный удар, по ним ударят гораздо сильнее. А если они сделают это снова, их больше не будет», – заявил Трамп.

    Таким образом американский лидер прокомментировал возможную реакцию Исламской республики на действия Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп пообещал ежедневно наращивать удары по Ирану.

    Соединенные Штаты запланировали серьезные атаки по иранской территории.

    Ранее политик пригрозил полным уничтожением Исламской республики военным путем.

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    1 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Президент Ирана поблагодарил Путина за позицию в связи с конфликтом Ирана с США

    Пезешкиан поблагодарил Путина за позицию в связи с конфликтом Ирана с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку Тегерана в условиях жесткого давления и санкций со стороны Соединенных Штатов.

    Пезешкиан выразил признательность Москве за поддержку в условиях напряженности в отношениях с Вашингтоном, передает РИА «Новости». Встреча лидеров двух стран состоялась в Бишкеке в рамках мероприятий Шанхайской организации сотрудничества.

    «Я хочу сказать большое спасибо за предоставленную возможность встретиться с вами… Мы благодарим вас за вашу позицию во время войны, во время конфликта, во время санкций США. Вы поддержали нас и в ООН, и в других международных организациях», – подчеркнул иранский президент в ходе беседы с Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Иран и США заключили меморандум для прекращения войны.

    В апреле лидеры России и Ирана по телефону обсудили обстановку на Ближнем Востоке.

    В марте Масуд Пезешкиан на русском языке поблагодарил Владимира Путина за поддержку.

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    1 сентября 2026, 23:10 • Новости дня
    Участники свадебной церемонии в Иране погибли при атаке США

    Tекст: Катерина Туманова

    Ребенок и взрослый погибли в селе Кухестак, еще более 50 жителей получили ранения, сообщил глава пресс-службы Министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.

    «Согласно информации, предоставленной мне коллегами из Гормозганского университета медицинских наук, в селе Кухестак погибли несколько наших соотечественников. Среди погибших – ребенок. В настоящее время отключены электричество и телефонная связь. Более 50 жителей также получили ранения», – написал он в соцсети Х.

    Информация будет дополнена, пообещал Керманпур.

    Ранее агентство Tasnim сообщала о гибели как минимум двух человек от удара США по провинции Хормозган, где проходили свадебные торжества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США во вторник нанесли удары по территории Ирана, а президент США пригрозил Ирану полным уничтожением. На это КСИР пообещал суровое наказание США.

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    1 сентября 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин передал слова поддержки верховному лидеру Ирана

    Путин попросил президента Ирана передать привет верховному лидеру Хаменеи

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин попросил иранского коллегу Масуда Пезешкиана передать привет и слова поддержки верховному лидеру Исламской Республики Моджтабе Хаменеи.

    Президент России провел переговоры со своим иранским коллегой на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии, передает РИА «Новости». В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения и международная повестка.

    «Прошу передать привет и слова искренней поддержки верховному руководителю Исламской Республики Моджтабе Хосейни Хаменеи», – сказал Путин во время общения с Пезешкианом.

    Глава российского государства прибыл в Бишкек накануне для участия в мероприятиях ШОС. Встреча с президентом Ирана состоялась во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал множество двусторонних встреч Владимира Путина на саммите ШОС в Бишкеке.

    Весной российский лидер обсудил с эмиром Катара последствия американо-израильской агрессии против Ирана.

    Верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи объявил о начале новой эпохи в Персидском заливе.

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    1 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Израильская армия атаковала командира военного крыла ХАМАС в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Израиля нанесли точечный удар по одному из руководителей военного крыла ХАМАС на севере сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

    «Для устранения непосредственной угрозы ЦАХАЛ недавно нанес удар по командиру военного крыла ХАМАС в районе Джабалии», – приводит РИА «Новости» заявление пресс-службы израильской армии.

    Там пояснили, что ликвидированный командир готовил террористические акты против израильских военных и мирных граждан, а также восстанавливал боевой потенциал группировки.

    В ведомстве подчеркнули, что перед атакой были приняты все возможные меры для защиты мирных жителей. Для минимизации сопутствующего ущерба военные задействовали воздушную разведку и применили высокоточные боеприпасы.

    В августе израильские военные ликвидировали причастного к захвату заложников командира взвода ХАМАС Сабахи Шахату.

    Месяцем ранее армия обороны Израиля уничтожила в районе Хан-Юниса командира роты Анаса Махмуда Ахмеда Хамдана.

    В начале июля ЦАХАЛ нанес точечный удар по руководителю специального подразделения «Нухба» Мухаммеду Абу Таиму.

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    1 сентября 2026, 21:40 • Новости дня
    КСИР пообещал суровое наказание за новые атаки США

    КСИР: Иран даст жесткий ответ на новые атаки США

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби пригрозил Вашингтону жестким ответом на недавние американские удары по иранской территории.

    Представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби предупредил Вашингтон о последствиях недавних действий, передает РИА «Новости». «Суровое наказание ждет агрессоров, США пожалеют о новых атаках», – подчеркнул он.

    Иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники добавило, что ответный удар Тегерана многократно превзойдет по мощности американские атаки.

    Ранее Центральное командование вооруженных сил США подтвердило нанесение ударов по иранской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Корпус стражей исламской революции Ирана ударил по американским базам в Иордании.

    Месяцем ранее пресс-служба КСИР пообещала наказать американскую армию за ночные атаки. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи пригрозил переходом к наступательной тактике.

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    1 сентября 2026, 02:52 • Новости дня
    Неизвестные снаряды ударили по танкеру в Ормузском проливе

    UKMTO: Танкер атакован тремя снарядами у берегов Омана

    Tекст: Катерина Туманова

    Танкер подвергся атаке тремя неизвестными снарядами при прохождении через Ормузский пролив недалеко от побережья Омана, сообщило Управление морских торговых операций Британии (UKMTO).

    В сообщении ведомства указано, что три неизвестных снаряда ударили по танкеру в 17 морских милях к востоку от оманского города Эль-Хасаб.

    «UKMTO получило сообщение об инциденте в 17 морских милях от Эль-Хасаба, Оман. С танкера доложили об ударе тремя неизвестными снарядами во время исходящего транзита через Ормузский пролив», – заявило управление в соцсети X.

    Информации о возможных пострадавших членах экипажа или ущербе, нанесенном окружающей среде, пока не поступало. Специалисты выясняют обстоятельства происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкий танкер STAR II подвергся атаке беспилотника в Черном море. Предположительно атакованный БПЛА в Черном море сухогруз сел на мель. UKMTO сообщило об обстреле танкера в Ормузском проливе.

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    1 сентября 2026, 21:27 • Новости дня
    Вооруженные силы США нанесли удары по территории Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Боевая авиация Соединенных Штатов атаковала инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в районе Ормузского пролива, заявило Центральное командование американских вооруженных сил.

    До этого издание Axios сообщало об операции военно-воздушных сил против иранских объектов около Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    «Сегодня в 12:00 по восточному времени (19:00 мск) вооруженные силы США начали наносить удары по объектам Корпуса стражей исламской революции в Иране», – сообщило ведомство в социальной сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 над Ормузским проливом.

    В конце июля вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли серию ответных ударов по территории Исламской республики.

    До этого Корпус стражей исламской революции атаковал военные объекты США на базе Шейх-Иса в Бахрейне.

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    1 сентября 2026, 14:37 • Новости дня
    При ударе израильских военных по Газе погибли три палестинца

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки израильских вооруженных сил на западную часть города Газа погибли трое палестинцев, среди которых двое детей, еще восемь человек пострадали.

    Трое палестинцев стали жертвами обстрела израильских военных по городу Газа, еще восемь человек получили ранения, передает РИА «Новости».

    «Три палестинца погибли, в том числе двое детей и женщина, еще восемь человек пострадали в результате израильских ударов по району Аль-Катиба на западе города Газа», – говорится в сообщении.

    Незадолго до этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проинформировала об атаках на ряд целей в анклаве для ликвидации угроз израильским военным.

    По информации палестинского Минздрава, после начала перемирия 11 октября в секторе Газа убиты 1326 человек. Всего с 7 октября 2023 года число жертв составило 73 462, пострадали 174 486 палестинцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Минздрав Газы заявил о гибели 18 палестинцев за сутки. Осенью прошлого года жертвами новых израильских атак стали 65 жителей анклава.

    Летом 2025 года в больницы сектора поступили свыше ста погибших после авиаударов.

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    2 сентября 2026, 04:10 • Новости дня
    Военные США завершили серию ударов по иранским военным целям

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы Центрального командования ВС США (CENTCOM) завершили серию ударов по иранским военным целям 1 сентября, сообщает ведомство в соцсети.

    «Американские силы нанесли удары по целям Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая объекты ПВО, радиолокационные системы, морские средства и сооружения, минные установки и объекты связи», – сказано в сообщении в соцсети Х.

    Там пояснили, что удары последовали за недавними попытками нападений КСИР на коммерческие суда в Ормузском проливе и на американских военнослужащих.

    В сообщении указано, что более 50 тыс. американских военнослужащих действуют на Ближнем Востоке. Они остаются боеспособными и готовыми продолжать выполнение боевых задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США во вторник нанесли удары по территории Ирана, а президент США пригрозил Ирану полным уничтожением. На это КСИР пообещал  суровое наказание США. Минздрав Ирана сообщил о пострадавших при ударах США по стране.

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    2 сентября 2026, 11:26 • Новости дня
    Германия испытала израильскую баллистическую ракету в Северной Атлантике

    ФРГ провела испытания израильской баллистической ракеты в Северной Атлантике

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на среду вооруженные силы ФРГ провели успешные испытания баллистической ракеты производства компании Israel Aerospace Industries в акватории Северной Атлантики.

    Факт проведения испытаний подтвердили источники в оборонных структурах, передает Reuters.

    «В среду чиновники военного ведомства сообщили об успешном испытании Германией израильской баллистической ракеты в Северной Атлантике», – отмечается в публикации.

    Уточняется, что испытанная ракета произведена израильской компанией Israel Aerospace Industries (IAI), отмечает РИА «Новости».

    В последние годы Россия фиксирует беспрецедентный рост военной активности сил НАТО и Евросоюза. Москва неоднократно заявляла, что не вынашивает планов нападения на европейские государства. При этом российские власти предупреждают, что милитаризация региона лишь усиливает напряженность и препятствует мирному урегулированию украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин готовит масштабную программу по созданию арсенала дальнобойных вооружений.

    В прошлом году Израиль продал Германии противоракетную систему Arrow 3 за 3,6 млрд евро.

    В августе ФРГ вместе с другими странами призвала ядерные державы заранее уведомлять о запусках баллистических ракет.

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    2 сентября 2026, 15:50 • Новости дня
    Китай заявил о готовности содействовать безопасности морпутей на Ближнем Востоке

    Си Цзиньпин: Китай готов к сотрудничеству для обеспечения безопасности морпутей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси пообещал содействовать безопасности морских путей на Ближнем Востоке.

    Китай готов сотрудничать со всеми странами региона для обеспечения безопасности международных морских путей и продвигать сотрудничество в целях развития, заявил Си Цзиньпин на переговорах с ас-Сиси, передает РИА «Новости».

    Китайский лидер подчеркнул стремление Пекина содействовать сближению интересов стран региона, укреплять взаимное доверие и ликвидировать очаги конфликтов. Кроме того, КНР продолжит поощрять свои компании увеличивать инвестиции в промышленность, энергетику и инфраструктуру Египта, используя стратегическое расположение этой страны.

    Стороны договорились начать третий этап расширения китайско-египетской промышленной зоны у Суэцкого канала. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отметил, что новый этап включает проекты в возобновляемой энергетике, автомобилестроении, текстильной отрасли и производстве химических волокон. Пекин также продолжит делиться опытом в инфраструктуре и сельском хозяйстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной председатель КНР представил инициативу по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке.

    Накануне китайский лидер призвал страны ШОС защищать политическую безопасность региона.

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ранее назвал соглашение о прекращении огня в Газе надеждой на мирное будущее.

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