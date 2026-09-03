Шуваев: При атаке ВСУ на Шебекино погибли два сотрудника скорой помощи

Tекст: Валерия Городецкая

«Сегодня вечером, в День солидарности в борьбе с терроризмом, киевские неонацисты вновь обнажили свою подлую сущность, целенаправленно обстреляв мирных жителей нашего Шебекино», – сообщил Шуваев в своем канале в Max.

В результате атаки погибли врач, фельдшер скорой помощи и супружеская пара. Шуваев выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв трагедии.

Еще трое мужчин, среди которых водитель скорой помощи, получили осколочные ранения. Пострадавшим оказывают первую помощь в местной больнице, после чего их планируют перевести на лечение в Белгород, а при необходимости – в федеральные медицинские центры.

От ударов обрушились и загорелись две хозяйственные постройки. Повреждены окна в двух многоквартирных домах, один частный дом, гараж и два автомобиля, один из которых пострадал от удара дрона в селе Доброе.

Накануне Шуваев сообщил о гибели двух человек при массированных ударах по региону.

Несколькими днями ранее при атаках украинских беспилотников пострадали пять мирных жителей вместе с сотрудниками скорой помощи.

В конце августа в результате удара дрона ВСУ по медицинскому автомобилю в Шебекино погиб фельдшер.