  • Новость часаПосол Нечаев: Германия сорвала возможность голосования в Бонне на выборах в Госдуму
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    3 сентября 2026, 20:00 • Новости дня

    США разочаровал отказ вице-канцлера Германии фотографироваться с Силуановым

    Bloomberg: США разочаровал отказ Клингбайля фотографироваться с Силуановым

    Tекст: Ольга Иванова

    Демонстративный отказ вице-канцлера ФРГ Ларса Клингбайля фотографироваться с главой Минфина России Антоном Силуановым на саммите G20 вызвал резкое недовольство американских властей, пишет Bloomberg.

    Поведение Клингбайля, который демонстративно не стал фотографироваться с Силуановым на встрече G20, вызвало недовольство в США, передает РИА «Новости» со ссылкой Bloomberg.

    «Глава Минфина Скотт Бессент выразил разочарование по поводу бескомпромиссной и открыто конфронтационной позиции Клингбайля по отношению к своему российскому коллеге», – говорится в статье.

    Немецкий политик отказался присоединиться к традиционной общей фотографии участников G20 вместе с Силуановым, и его поддержали другие европейские участники. Отмечается, что этот инцидент отражает все более напряженные отношения между Европой и США.

    Европейские политики и чиновники выразили недовольство визитом Силуанова на мероприятия G20. Со своей стороны, Бессент напомнил тем, у кого остался неприятный осадок от недавних переговоров, что ладить надо со всеми. Он добавил, что украинский конфликт невозможно урегулировать без взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, присутствие Антона Силуанова на заседании G20 стало полной неожиданностью для представителей европейских стран.

    Американская сторона высоко оценила прошедшие переговоры министров финансов двух государств.

    Скотт Бессент назвал взаимодействие с Москвой абсолютно необходимым для урегулирования конфликта.

    3 сентября 2026, 12:22 • Новости дня
    Рар: У элит Германии уровень отторжения России очень высок

    Политолог Рар допустил полный разрыв двусторонних связей России и ФРГ

    Рар: У элит Германии уровень отторжения России очень высок
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Закрытие Русского дома в Берлине грозит стать точкой невозврата в культурных отношениях России и Германии. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предупредил, что на восстановление связей могут уйти десятилетия. Впрочем, по его оценкам, есть признаки того, что не все потеряно: в ФРГ набирают обороты общественные инициативы в поддержку российского культурного центра.

    «Сергей Лавров справедливо отметил, что, закрывая Русский дом, официальный Берлин сознательно идет на подрыв культурных связей между Германией и Россией. Возникает вопрос: осознают ли немецкие элиты, что восстановить отношения после этого будет весьма сложно и на это могут уйти десятилетия?» – отметил германский политолог Александр Рар.

    При этом, по словам собеседника, уровень отторжения России – политики, культуры, а вскоре, возможно, и православной религии – в политических кругах ФРГ настолько высок, что нельзя исключать дальнейшей эскалации и даже полного разрыва двусторонних связей. «Это тревожная перспектива», – добавил эксперт.

    Вместе с тем, как полагает Рар, России не стоит идти на зеркальный шаг и закрывать отделения Института Гете. Он допустил, что в Берлине ждут именно этого ответного шага. По мнению политолога, у России есть возможность подчеркнуть «свое превосходство в уважении культурных, языковых и литературных традиций».

    «Тех россиян, которые тянутся к немецкой культуре, не надо наказывать, как это делают немецкие власти, ограничивая возможности собственных граждан, стремящихся к сближению с Россией», – высказал свое мнение аналитик.

    На этом фоне он напомнил, что в пятницу основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт организует в Берлине демонстрацию в защиту Русского дома. Как ожидается, мероприятие соберет много участников. Кроме того, общественный деятель Александр фон Бисмарк собирает подписи по всей Европе для петиции в защиту этого российского культурного заведения. «Еще не все потеряно», – заключил Рар.

    Ранее Сергей Лавров сообщил, что отделения Института Гете в России будут закрыты после решения властей Германии о ликвидации Русского дома в Берлине. «Конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали. Иначе мы себя не будем уважать», – сказал глава МИД. Министр подчеркнул, что немецкая сторона сознательно пошла на шаг, который однозначно ведет к прекращению культурного присутствия Германии в России.

    Напомним, 1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль анонсировал закрытие генерального консульства России в Бонне с 18 сентября, а также «Русского дома» в Берлине. Этому предшествовали заявления министра внутренних дел Германии Александра Добриндта, который бездоказательно обвинил Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига 5 августа.

    Российская сторона назвала обвинения провокацией. Президент Владимир Путин указал на отсутствие доказательств и связал выпады в адрес Москвы с тяжелым внутриполитическим положением в самой Германии. Газета ВЗГЛЯД писала, что новая антироссийская кампания явно увязана с проходящими в ФРГ выборами.

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    3 сентября 2026, 08:29 • Новости дня
    Лавров заявил о конце культурного присутствия Германии в России
    Лавров заявил о конце культурного присутствия Германии в России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Германия, закрывая российское консульство в Бонне и Русский дом, сознательно идет на шаг, который означает прекращение культурного присутствия ФРГ в России.

    Решение Берлина расторгнуть договор о деятельности Русского дома и закрыть генеральное консульство в Бонне отразится на двусторонних отношениях, передает РИА «Новости».

    Выступая на Восточном экономическом форуме, глава российского дипломатического ведомства прокомментировал действия немецких властей.

    «Они сознательно идут на шаг, который, они не могли этого не понимать, однозначно означает прекращение их культурного присутствия в Российской Федерации», – подчеркнул Сергей Лавров.

    Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль анонсировал закрытие российских представительств. Этому предшествовали заявления министра внутренних дел Германии Александра Добриндта, который бездоказательно обвинил Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига 5 августа.

    Российская сторона назвала обвинения провокацией. Президент РФ Владимир Путин указал на отсутствие доказательств и связал выпады в адрес Москвы с тяжелым внутриполитическим положением в самой Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Министерство иностранных дел России оценило действия Берлина как деструктивные.

    Россия в ответ закроет отделения института Гете в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

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    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    3 сентября 2026, 14:29 • Новости дня
    Глава МИД Германии пожаловался на закрытие института Гете в России
    Глава МИД Германии пожаловался на закрытие института Гете в России
    @ Thomas Imo/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль выразил сожаление из-за ответного решения России закрыть отделения института Гете после прекращения работы Русского дома в Берлине.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил сожаление из-за ответа Москвы на действия Берлина, передает РИА «Новости».

    «Я сожалею, что Россия пошла на этот шаг и закроет институт Гете», – сказал он во время пресс-конференции.

    Ранее Вадефуль объявил о закрытии генерального консульства России в Бонне и расторжении договора о работе Русского дома в Берлине. Это произошло после того, как глава МВД Германии Александр Добриндт обвинил Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Российская сторона назвала эти заявления провокацией.

    В ответ на действия ФРГ министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что отделения института Гете в России прекратят свою работу. Президент России Владимир Путин связал обвинения Берлина с тяжелой внутриполитической ситуацией в Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров анонсировал закрытие отделений института Гете в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

    Перед этим правительство Германии возложило на Москву ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Президент России Владимир Путин объяснил данные обвинения тяжелым внутриполитическим положением в ФРГ.

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    3 сентября 2026, 18:40 • Новости дня
    Стоимость бензина в Германии обновила исторический максимум

    Стоимость бензина Super E10 в Германии достигла рекордных 2,215 евро

    Стоимость бензина в Германии обновила исторический максимум
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Цена бензина марки Super E10 в Германии достигла исторического максимума на фоне возобновления боевых действий между США и Ираном.

    Средняя стоимость бензина марки Super E10 в Германии достигла рекордных 2,215 евро за литр, передает РИА «Новости». Предыдущий максимум был установлен в марте 2022 года и составлял 2,203 евро.

    Ситуацию на автозаправочных станциях отслеживает немецкий автоклуб ADAC. Эксперты организации связывают резкий рост цен на топливо с обострением международной обстановки.

    «После возобновления боевых действий в Иране цена бензина Super E10 достигла рекордного уровня», – говорится в пресс-релизе автоклуба.

    Напомним, немецкие автомобилисты начали массово пересекать чешскую границу ради покупки дешевого горючего.

    Газета Bild отметила приближение стоимости бензина в ФРГ к пиковым значениям.

    Ранее на заправочных станциях страны возникли длинные очереди на фоне обострения ближневосточного конфликта.

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    3 сентября 2026, 05:48 • Новости дня
    Лавров: Институты Гете в России будут закрыты

    Tекст: Антон Антонов

    Отделения института Гете в Москве, Петербурге и Екатеринбурге закроют после решения Германии прекратить работу Русского дома в Берлине, сообщил глава МИД России Сергей Лавров на полях Восточного экономического форума.

    «Нашли в Германии, в Лейпциге, какой-то упавший дрон в аэропорту, решили, что дрон похож – они не могут подтвердить, что это однозначный вывод – на те, которые использует РФ, и на основании вот этого допущения, предположения, догадки они решили закрыть последнее оставшееся генеральное консульство в Бонне и наш Русский дом в Берлине», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    По словам министра, Русский дом в Берлине является символом отношений России с послевоенной Германией, и власти ФРГ, принимая такое решение, сознательно шли на прекращение культурного присутствия Германии в России. Лавров подчеркнул, что в ответ на закрытие Русского дома отделения института Гете в Москве, Петербурге и Екатеринбурге также будут закрыты, передает РИА «Новости».

    Глава МИД России отметил, что Германия сделала выбор в пользу влияния на Россию через поддержку так называемых «беглых», признанных иноагентами, вместо открытых и честных культурных связей. По его словам, эти люди покинули Россию, не согласившись с защитой русских на Украине от нацистского режима, и продолжают подрывную деятельность из-за границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии потребовали от сотрудников российского генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине покинуть страну.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала Берлину скорый и жесткий ответ на эти действия.

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    3 сентября 2026, 11:21 • Новости дня
    Путин заявил о наличии у России множества друзей в США

    Путин рассказал о большом количестве друзей России в США

    Путин заявил о наличии у России множества друзей в США
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил о наличии у Москвы множества друзей в Соединенных Штатах.

    «У нас много друзей из Соединенных Штатов», – заявил глава государства на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2026), передает РИА «Новости».

    В качестве одного из примеров российский лидер привел присутствовавшего на мероприятии американского актера Стивена Сигала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Стивен Сигал назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером.

    А американский актер полностью исключил вероятность капитуляции России перед Североатлантическим альянсом.

    Ранее российский президент отметил заинтересованность многих компаний США в возобновлении сотрудничества с Москвой.

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    3 сентября 2026, 19:55 • Новости дня
    Посол Нечаев: Германия сорвала возможность голосования в Бонне на выборах в Госдуму
    Посол Нечаев: Германия сорвала возможность голосования в Бонне на выборах в Госдуму
    @ IMAGO/Marc John/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Проведение выборов в Госдуму России 20 сентября оказалось под вопросом в Германии после решения Берлина закрыть генеральное консульство России в Бонне. Российская дипмиссия заявила, что из-за ограничений организовать голосование на базе представительства стало невозможно.

    Немецкое правительство исключило возможность зачисления специалистов генерального консульства в штат посольства, передает ТАСС. «Первого сентября 2026 года федеральное правительство ФРГ приняло беспрецедентное решение о закрытии до 18 сентября 2026 года генерального консульства России в Бонне», – говорится в обращении посла России в ФРГ Сергея Нечаева к проживающим в Германии соотечественникам.

    Соглашение о деятельности культурных центров прекращает действие, поэтому Российский дом науки и культуры в Берлине закроется к июню 2027 года. Работникам учреждений и членам их семей предписано незамедлительно покинуть страну. Из-за ограничений проведение голосования на выборах в Госдуму 20 сентября на базе представительства в Бонне стало невозможным.

    Глава дипмиссии напомнил, что боннское учреждение оставалось последним из пяти действовавших на немецкой территории. Ранее Берлин закрыл консульства в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. Посольство сделает все возможное для обеспечения доступа во всех регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Немецкое руководство потребовало от российских дипломатов срочно покинуть страну.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал этот шаг концом культурного присутствия ФРГ в России.

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    2 сентября 2026, 22:00 • Новости дня
    Трамп заявил о планах провести новый саммит с Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в проведении нового саммита с президентом России Владимиром Путиным после завершения конфликта на Украине.

    Американский лидер во время общения с журналистами в Овальном кабинете подтвердил намерение организовать переговоры с главой российского государства, передает РИА «Новости».

    «О, мы его точно проведем», – ответил Трамп на вопрос о возможности новой двусторонней встречи.

    Политик уточнил, что поддерживает регулярные контакты как с Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Он выразил уверенность в способности обоих лидеров остановить продолжающийся конфликт.

    Трамп подчеркнул готовность организовать встречу незамедлительно, однако отметил, что планирует провести саммит ближе к завершению конфликта на Украине. Он добавил, что рассчитывает на успешное осуществление этого плана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Дональд Трамп запланировал встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме для обсуждения мирных усилий.

    В сентябре прошлого года президент США выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Путина.

    До этого глава американского государства допустил организацию совместных переговоров России, Соединенных Штатов и Украины.

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    3 сентября 2026, 00:55 • Новости дня
    МИД Португалии вызвал посла России в Лиссабоне Камынина

    Tекст: Антон Антонов

    Посла России в Лиссабоне Михаила Камынина вызвали в четверг в МИД Португалии, сообщили в российском посольстве.

    «Завтра посла вызывают в МИД Португалии, по Лиссабону встреча на 11:30 (13:30 мск) назначена», – сказали в дипмиссии.

    Накануне глава МИД Португалии Паулу Ранжел заявил, что посла вызовут в ведомство. Причиной стало то, что власти Германии бездоказательно возложили на Россию ответственность за инциденты с беспилотниками в районе аэропорта Лейпцига, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФРГ ввела новые санкции против России.

    Власти Нидерландов бездоказательно обвинили Россию в причастности к инциденту с беспилотником в Лейпциге и вызвали во внешнеполитическое ведомство временного поверенного в делах Антона Бузанакова.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево распорядился вызвать российского посла из-за инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас назвала попытку атаки дрона на аэропорт Лейпцига «актом государственного терроризма» со стороны России.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что недавние антироссийские демарши властей Германии вызваны страхом перед растущей популярностью оппозиции накануне выборов.

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    3 сентября 2026, 06:45 • Новости дня
    Лавров назвал главу Еврокомиссии «фюрером Урсулой»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в попытке узурпировать полномочия, которые страны ЕС оставили за национальными правительствами.

    Заявление глава МИД России сделал в рамках лектория общества «Знание» на площадке Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    «Урсула фон дер Ляйен, мы ее называем фюрер Урсула, которая пытается в Еврокомиссию стянуть те компетенции и полномочия, которые по решениям всего ЕС не передавались в Брюссель, а остаются за национальными правительствами. И у нее эта тенденция очень сильно проявляется», – заявил он.

    Министр напомнил, что несколько лет назад фон дер Ляйен, комментируя подрыв «Северных потоков», заявила: европейские избиратели будут страдать из-за роста цен на энергию, но обязаны терпеть это ради того, чтобы украинский народ отстаивал европейские ценности.

    Лавров обратил внимание, что никто тогда не уточнил, о каких именно ценностях идет речь. Он подчеркнул, что законодательный запрет русского языка в образовании, культуре, быту и средствах массовой информации, если это и есть европейские ценности, означает возврат Европы к нацизму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назвал крайне тревожными слова канцлера Германии Фридриха Мерца о планах «снова» сделать Германию главной военной силой Европы.

    Глава МИД России отметил, что Германия сделала выбор в пользу влияния на Россию через поддержку так называемых «беглых», признанных иноагентами, вместо открытых и честных культурных связей.

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    3 сентября 2026, 04:26 • Новости дня
    Грушко: Оценка действий Германии не изменится от числа вызовов послов в Европе

    Tекст: Антон Антонов

    Вызов российских послов европейскими странами из-за инцидента с БПЛА в Лейпциге не отразится на позиции Москвы, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Мы все принципиальные оценки действий германской стороны дали. Они никак не изменятся от того количества послов, которых они решат вызвать в европейских столицах», – приводит слова Грушко РИА «Новости».

    Грушко указал на нулевое содержание вызовов послов, назвав их «проявлением так называемой блоковой солидарности» и «дипломатическим body language».

    Отвечая на вопрос о том, не рассматривается ли возможность понижения дипотношений с евротройкой (ФРГ, Францией, Британией), он заявил: «В нынешних условиях это достаточно глупо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Германии Сергей Нечаев отверг обвинения немецких властей в причастности Москвы к инциденту в аэропорту Лейпцига.

    Российский МИД пригласил для беседы временного поверенного в делах Германии Бернда Финке на фоне антироссийских действий Берлина.

    Власти Нидерландов бездоказательно обвинили Россию в причастности к инциденту с беспилотником в Лейпциге и вызвали во внешнеполитическое ведомство временного поверенного в делах Антона Бузанакова.

    МИД Португалии вызвал посла России в Лиссабоне.

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    3 сентября 2026, 06:42 • Новости дня
    Захарова сравнила заявления Германии о БПЛА в Лейпциге с «делом Скрипалей»

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления Германии о якобы причастности России к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига такие же бездоказательные, как в «деле Скрипалей», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Это такая же история, которая имела место, я думаю, все знают и помнят, со Скрипалями, которые вроде как пострадали, только непонятно от кого», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Она напомнила, что никто точно не знает, где сейчас находятся сами Скрипали. При этом, отметила Захарова, никаких попыток найти их не предпринимается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФРГ ввела новые санкции против России.

    Полиция Лейпцига сообщила 5 августа, что сотрудник аэропорта города обнаружил БПЛА со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок.

    При этом никаких доказательств для таких обвинений у Берлина нет.

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    3 сентября 2026, 16:35 • Новости дня
    Территорию оборонного предприятия в Мюнхене забросали коктейлями Молотова

    Bild: Территорию оборонного предприятия в Мюнхене забросали коктейлями Молотова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минувшей ночью в Мюнхене неизвестные атаковали территорию технологической и оборонной компании Rohde & Schwarz, пишет газета Bild.

    Злоумышленники бросили несколько коктейлей Молотова на площадку перед головным офисом предприятия, сообщает Bild, передает ТАСС.

    Полиция задержала двоих подозреваемых. Ими оказались граждане Болгарии – 28-летняя женщина и 38-летний мужчина. Баварское ведомство по уголовным делам предполагает, что нападение имеет политическую подоплеку.

    Около полуночи очевидец заметил, как из автомобиля бросают зажигательные смеси, и немедленно вызвал полицию. Прибывшие правоохранители оперативно потушили возгорание. Известно, что компания Rohde & Schwarz занимается производством защищенных систем связи для бундесвера.

    Ранее экстренные службы Германии обезвредили несколько самодельных ракетных установок на трансформаторной подстанции в Бранденбурге.

    В августе немецкие правоохранители арестовали гражданина Украины по подозрению в подготовке диверсии на военном заводе в Баварии.

    В Бельгии неизвестные подожгли офисы двух военно-технологических компаний.

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    3 сентября 2026, 11:07 • Новости дня
    Politico: «Альтернатива для Германии» возглавит правительство Саксонии-Анхальт

    Tекст: Мария Иванова

    Кандидат Ульрих Зигмунд имеет все шансы возглавить правительство Саксонии-Анхальт, что станет первым случаем прихода к власти крайне правых с 1945 года, пишут СМИ.

    В предстоящее воскресенье оппозиционная партия может впервые за многие десятилетия возглавить немецкий регион, пишет Politico.

    Выступая перед избирателями, кандидат Ульрих Зигмунд заявил: «Даже если мы не получим абсолютного большинства, мы никуда не уйдем».

    Популярность политической силы на востоке страны обусловлена глубоким недовольством политическим курсом бывших канцлеров Ангелы Меркель и Фридриха Мерца. Местные жители жалуются на экономическое отставание от западных регионов и отправку налогов на поддержку других государств.

    Эксперты отмечают, что восточные немцы сохраняют сильный скептицизм по отношению к западному капитализму и выступают за возобновление поставок энергоносителей из России. Представители правящих кругов Германии опасаются, что успех оппозиции серьезно отпугнет иностранных инвесторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на предстоящих выборах в Саксонии-Анхальт правая партия «Альтернатива для Германии» может получить около 42% голосов избирателей.

    Для привлечения электората на востоке страны политическая сила активно использует ностальгию по временам ГДР.

    Власти ФРГ заранее начали прорабатывать варианты жесткой изоляции региона на случай победы правых.

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    3 сентября 2026, 06:12 • Новости дня
    Лавров осудил планы Мерца «снова» сделать Германию главной военной силой Европы

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал крайне тревожными слова канцлера Германии Фридриха Мерца о планах «снова» сделать Германию главной военной силой Европы.

    «Когда канцлер Мерц заявил, что он сделает Германию главной военной силой в Европе снова, я просто был ошарашен, потому что если этот человек не понимает, что означает слово «снова» в этом контексте, то это, конечно, очень печально для Европы и крайне опасно для Европы, которая вновь оказывается источником этих идей превосходства национального, расового», – сказал Лавров.

    Глава российского МИД добавил, что Германия вновь стремится доминировать над другими странами Европы и подавлять любые попытки нормализации отношений с Россией. По его словам, такие тенденции сохраняются лишь у отдельных государств Евросоюза, число которых крайне ограничено, передает РИА «Новости».

    Заявление было сделано в рамках лектория Российского общества «Знание» на полях Восточного экономического форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр заявил, что НАТО должно было самораспуститься, как Варшавский договор.

    Лавров заявил о живучести неоимперского и неонацистского духа в Европе.

    Он подчеркнул, что Москва не намерена просить у Европы отмены санкций и не собирается зависеть от ее доброго расположения.

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