Пользователи ChatGPT по всему миру столкнулись с масштабным сбоем

Tекст: Валерия Городецкая

Жалобы начали поступать около 17.25 мск, при этом наибольшее количество сообщений о сбоях, почти 13 тысяч, пришло из США, передает РИА «Новости».

Проблемы затронули не только Америку. О неполадках также сообщают жители Канады, Бразилии, Британии, Франции, Германии, Нидерландов, Японии и других стран. Кроме того, сбои наблюдаются в работе платформы для кодирования Codex, которая также принадлежит OpenAI.

Согласно данным сайта Downdetector, трудности возникли и у других популярных нейросетей. В частности, пользователи жалуются на проблемы в работе чат-бота Grok от компании Илона Маска xAI, а также Claude AI от разработчика Anthropic.

В июле тысячи пользователей из нескольких стран лишились доступа к чат-боту ChatGPT.

В конце того же месяца юзеры по всему миру столкнулись со сбоем в работе нейросети Claude AI.

В мае прошлого года американцы также жаловались на неполадки в функционировании сервисов компании OpenAI.