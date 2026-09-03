Турэксперт объяснила, кого из россиян затронет сокращение безвиза в Таиланде

Эксперт Котляр: Сокращение безвиза в Таиланде затронет узкий сегмент россиян

Tекст: Татьяна Косолапова

Власти Таиланда сократили срок действия виз для граждан России и еще 90 стран с 60 до 30 дней. Для некоторых стран, например, Узбекистана, отменили безвиз и вернули визы. Также появилось ограничение на въезд через сухопутные пункты – не более двух раз в год, при этом въезд через аэропорты ограничиваться не будет.



«Я бы прежде всего не рассматривала это решение как какой-то специальный шаг Таиланда в отношении российских туристов. Изменения значительно шире и касаются большого числа стран. Таиланд фактически сворачивает расширенный 60-дневный безвизовый режим, который вводился в 2024 году для стимулирования туризма, и возвращается к более жесткой визовой системе. В отношении России продолжает действовать двустороннее соглашение, предусматривающее 30 дней без визы», – говорит Котляр.

Она напоминает, что сами тайские власти среди причин пересмотра называли вопросы безопасности, случаи злоупотребления безвизовым режимом, экономические интересы, принцип взаимности и желание привести довольно разросшуюся систему различных визовых льгот к более понятной модели. Поэтому она призывает не искать в данном решении какого-то политического сигнала именно в адрес России.

«На обычном российском туристическом потоке это, на мой взгляд, существенно не скажется. Большинство туристов из России приезжают в Таиланд на 10–14 дней, максимум на несколько недель. Для них практически ничего не меняется. Таиланд остается одним из ключевых зимних направлений: большой объем перевозки, понятный продукт, огромное количество отелей в разных ценовых категориях, развитая инфраструктура. Я не вижу оснований ожидать из-за этого заметного падения классического туристического спроса», – рассуждает собеседница.

А вот для тех, кто привык уезжать в Таиланд на несколько месяцев и фактически там зимовать, правила действительно становятся менее удобными, замечает эксперт. Но здесь важно разделять туриста и человека, который живет в стране месяцами и работает оттуда удаленно. Постоянные визараны (короткие поездки в соседнюю страну, чтобы пересечь границу и обнулить срок легального безвизового пребывания) вообще сложно считать нормальной долгосрочной миграционной стратегией. Таиланд последние годы последовательно предлагает для таких людей отдельные визовые инструменты.

В частности, продолжает она, существует Destination Thailand Visa (DTV), рассчитанная в том числе на digital nomads – «цифровых кочевников» – удаленных работников и фрилансеров. Она выдается на пять лет, является многократной и позволяет находиться в стране до 180 дней за один въезд. Есть и обычные туристические визы для более длительных поездок. Поэтому тем, кто действительно планирует провести в Таиланде всю зиму, сейчас разумнее заранее подобрать подходящий визовый статус, а не строить жизнь вокруг ежемесячных выездов через границу.

«Поэтому для российского туристического рынка я не вижу здесь никакой катастрофы. Для обычного отпуска 30 дней более чем достаточно. Изменения почувствует довольно узкий сегмент «зимовщиков» и удаленных работников, и им придется просто перейти от бесконечных визаранов к нормальному визовому оформлению», – заключила Котляр.

В мае власти Таиланда объявили о возвращении к прежней визовой политике и сокращении срока безвизового пребывания для большинства иностранцев, включая россиян, обратно до 30 дней. Уточняется, что кабинет министров решил отменить 60-дневный безвизовый режим более чем для 90 стран и вернуться к прежним критериям. Среди причин пересмотра ранее называли случаи злоупотребления статусом со стороны туристов и рост правонарушений среди иностранцев.