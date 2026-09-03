  • Новость часаМИД вызвал посла Норвегии из-за ареста судна «Профессор Молчанов»
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эстония выбрала антинародного президента
    В «Волчанский котел» попали две тысячи солдат ВСУ
    Депутат: Без российской базы в Гюмри Армению «сожрут»
    Еврокомиссия зафиксировала резкий рост выдачи шенгенских виз россиянам
    Путин обвинил Запад в соучастии в международном терроризме
    Трамп пообещал заставить Европу оплатить помощь США Украине
    Военкор Рожин: Под Киевом поражен завод Coca-Cola
    Трутнев сообщил об участии 17 делегаций из недружественных стран в ВЭФ
    Стоимость бензина в Германии обновила исторический максимум
    3 сентября 2026, 18:15 • Новости дня

    Российский посол отверг обвинения Дании по инциденту с БПЛА в Лейпциге

    Российский посол Барбин отверг обвинения Дании по инциденту в Лейпциге

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол России в Дании Владимир Барбин отверг в министерстве иностранных дел королевства обвинения Германии в причастности Москвы к инциденту в аэропорту Лейпцига.

    Отечественный дипломат категорически не согласился с позицией европейского государства по ситуации в Германии, передает РИА «Новости». В дипломатическом представительстве отметили, что Копенгаген поддержал позицию Берлина по инциденту.

    «Со стороны официального Копенгагена была выражена солидарность с выдвинутыми ФРГ в адрес России обвинениями в причастности к инциденту в аэропорту Лейпцига и подтверждено намерение продолжать курс на усиление давления на нашу страну. Посол решительно отверг эти надуманные и бездоказательные обвинения», – подчеркнули в посольстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге.

    Глава российской дипмиссии в Берлине Сергей Нечаев категорически отверг обвинения немецких властей.

    Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас потребовала объяснений от исполняющего обязанности постоянного представителя Москвы при Евросоюзе.

    3 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    «Единая Россия» обеспечит реализацию поручений президента по Дальнему Востоку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» возьмет под контроль выполнение поручений президента по стратегическому развитию Дальнего Востока на ближайшие десять лет, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

    Выступление главы государства на Восточном экономическом форуме обозначило переход региона к новому этапу стратегического развития на ближайшее десятилетие, сообщается на сайте «Единой России».

    «Теперь наша цель – связать экономический рост с качеством жизни и сделать преобразования территорий системными. «Единая Россия» обеспечит законодательное сопровождение поручений президента и возьмёт на партийный контроль их выполнение в регионах», – заявил Якушев.

    Политик отметил, что единый преференциальный режим, стартующий в 2027 году, потребует снижения административных барьеров. Расширение доступа бизнеса к госзакупкам через маркетплейсы сделает рынок более открытым. В сфере градостроительства ожидается переход от точечной застройки к комплексному развитию территорий.

    Мастер-планы и крупные инфраструктурные проекты должны формировать единую систему, улучшающую городскую среду. Продление повышенных выплат при рождении третьего ребенка до 2030 года подчеркивает важность создания комфортных условий для семей, заключил Владимир Якушев.

    Напомним, президент России Владимир Путин анонсировал переход к новому этапу развития Дальнего Востока до 2036 года.

    Глава государства предложил продлить повышенные выплаты многодетным семьям макрорегиона до 2030 года.

    Российский лидер обозначил ключевые направления для кардинального увеличения инвестиций.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2026, 12:22 • Новости дня
    Рар: У элит Германии уровень отторжения России очень высок

    Политолог Рар допустил полный разрыв двусторонних связей России и ФРГ

    Рар: У элит Германии уровень отторжения России очень высок
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Закрытие Русского дома в Берлине грозит стать точкой невозврата в культурных отношениях России и Германии. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предупредил, что на восстановление связей могут уйти десятилетия. Впрочем, по его оценкам, есть признаки того, что не все потеряно: в ФРГ набирают обороты общественные инициативы в поддержку российского культурного центра.

    «Сергей Лавров справедливо отметил, что, закрывая Русский дом, официальный Берлин сознательно идет на подрыв культурных связей между Германией и Россией. Возникает вопрос: осознают ли немецкие элиты, что восстановить отношения после этого будет весьма сложно и на это могут уйти десятилетия?» – отметил германский политолог Александр Рар.

    При этом, по словам собеседника, уровень отторжения России – политики, культуры, а вскоре, возможно, и православной религии – в политических кругах ФРГ настолько высок, что нельзя исключать дальнейшей эскалации и даже полного разрыва двусторонних связей. «Это тревожная перспектива», – добавил эксперт.

    Вместе с тем, как полагает Рар, России не стоит идти на зеркальный шаг и закрывать отделения Института Гете. Он допустил, что в Берлине ждут именно этого ответного шага. По мнению политолога, у России есть возможность подчеркнуть «свое превосходство в уважении культурных, языковых и литературных традиций».

    «Тех россиян, которые тянутся к немецкой культуре, не надо наказывать, как это делают немецкие власти, ограничивая возможности собственных граждан, стремящихся к сближению с Россией», – высказал свое мнение аналитик.

    На этом фоне он напомнил, что в пятницу основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт организует в Берлине демонстрацию в защиту Русского дома. Как ожидается, мероприятие соберет много участников. Кроме того, общественный деятель Александр фон Бисмарк собирает подписи по всей Европе для петиции в защиту этого российского культурного заведения. «Еще не все потеряно», – заключил Рар.

    Ранее Сергей Лавров сообщил, что отделения Института Гете в России будут закрыты после решения властей Германии о ликвидации Русского дома в Берлине. «Конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали. Иначе мы себя не будем уважать», – сказал глава МИД. Министр подчеркнул, что немецкая сторона сознательно пошла на шаг, который однозначно ведет к прекращению культурного присутствия Германии в России.

    Напомним, 1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль анонсировал закрытие генерального консульства России в Бонне с 18 сентября, а также «Русского дома» в Берлине. Этому предшествовали заявления министра внутренних дел Германии Александра Добриндта, который бездоказательно обвинил Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига 5 августа.

    Российская сторона назвала обвинения провокацией. Президент Владимир Путин указал на отсутствие доказательств и связал выпады в адрес Москвы с тяжелым внутриполитическим положением в самой Германии. Газета ВЗГЛЯД писала, что новая антироссийская кампания явно увязана с проходящими в ФРГ выборами.

    Комментарии (8)
    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2026, 21:18 • Новости дня
    Росавиация: Документы Киева по воздушному пространству России не имеют силы
    Росавиация: Документы Киева по воздушному пространству России не имеют силы
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выпустило официальное уведомление NOTAM, в котором признало все опубликованные Украиной документы, касающиеся российского воздушного пространства, не имеющими юридической силы.

    Уведомление выпущено в ответ на действия украинских авиационных властей, которые поддержали недавние заявления главы киевского режима и распространили нелегитимный NOTAM о якобы небезопасности воздушного пространства России. В ведомстве отметили, что подобная риторика направлена на дестабилизацию работы гражданской авиации РФ, говорится в официальном сообщении ведомства в Max.

    «Воздушный транспорт России, его наземная инфраструктура продолжают плановую работу, принимают и отправляют рейсы в том числе иностранных авиакомпаний», – заявляет Росавиация. В ведомстве также заверили, что все аэропорты страны функционируют в штатном режиме, без сбоев и ограничений.

    Кроме того, Росавиация во взаимодействии с другими федеральными и региональными органами власти реализует дополнительные меры по безопасному использованию российского воздушного пространства, а также повышению защищенности объектов транспортной инфраструктуры на земле.

    Внедряемый комплекс мер направлен на полное нивелирование любых внешних попыток вмешательства в работу отечественной транспортной системы и обеспечение безопасности пассажиров и экипажей.

    Ранее президент России Владимир Путин пообещал ответить на угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации.

    Главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров заявил, что «с точки зрения международного права заявления Зеленского – террористическая угроза». По мнению эксперта, полеты над Россией продолжатся в прежнем объеме. «Мы научились работать в новой реальности. Так, в некоторые дни Московский регион пытались атаковать сразу несколько сотен БПЛА», – напомнил Гусаров.

    Комментарии (7)
    3 сентября 2026, 08:29 • Новости дня
    Лавров заявил о конце культурного присутствия Германии в России
    Лавров заявил о конце культурного присутствия Германии в России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Германия, закрывая российское консульство в Бонне и Русский дом, сознательно идет на шаг, который означает прекращение культурного присутствия ФРГ в России.

    Решение Берлина расторгнуть договор о деятельности Русского дома и закрыть генеральное консульство в Бонне отразится на двусторонних отношениях, передает РИА «Новости».

    Выступая на Восточном экономическом форуме, глава российского дипломатического ведомства прокомментировал действия немецких властей.

    «Они сознательно идут на шаг, который, они не могли этого не понимать, однозначно означает прекращение их культурного присутствия в Российской Федерации», – подчеркнул Сергей Лавров.

    Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль анонсировал закрытие российских представительств. Этому предшествовали заявления министра внутренних дел Германии Александра Добриндта, который бездоказательно обвинил Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига 5 августа.

    Российская сторона назвала обвинения провокацией. Президент РФ Владимир Путин указал на отсутствие доказательств и связал выпады в адрес Москвы с тяжелым внутриполитическим положением в самой Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Министерство иностранных дел России оценило действия Берлина как деструктивные.

    Россия в ответ закроет отделения института Гете в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

    Комментарии (12)
    3 сентября 2026, 14:29 • Новости дня
    Глава МИД Германии пожаловался на закрытие института Гете в России
    Глава МИД Германии пожаловался на закрытие института Гете в России
    @ Thomas Imo/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль выразил сожаление из-за ответного решения России закрыть отделения института Гете после прекращения работы Русского дома в Берлине.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил сожаление из-за ответа Москвы на действия Берлина, передает РИА «Новости».

    «Я сожалею, что Россия пошла на этот шаг и закроет институт Гете», – сказал он во время пресс-конференции.

    Ранее Вадефуль объявил о закрытии генерального консульства России в Бонне и расторжении договора о работе Русского дома в Берлине. Это произошло после того, как глава МВД Германии Александр Добриндт обвинил Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Российская сторона назвала эти заявления провокацией.

    В ответ на действия ФРГ министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что отделения института Гете в России прекратят свою работу. Президент России Владимир Путин связал обвинения Берлина с тяжелой внутриполитической ситуацией в Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров анонсировал закрытие отделений института Гете в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

    Перед этим правительство Германии возложило на Москву ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Президент России Владимир Путин объяснил данные обвинения тяжелым внутриполитическим положением в ФРГ.

    Комментарии (11)
    2 сентября 2026, 21:07 • Новости дня
    Анпилогов: Украинские дроны не способны угрожать пассажирским самолетам в воздухе
    Анпилогов: Украинские дроны не способны угрожать пассажирским самолетам в воздухе
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Ни один беспилотник не способен по своим техническим характеристикам подняться на высоту, на которой летят пассажирские самолеты, а их крейсерская скорость значительно выше скорости любого БПЛА. Кроме того, риски на этапе взлета и посадки гражданских бортов могут быть купированы еще до вылета. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Алексей Анпилогов, комментируя угрозы Владимира Зеленского в адрес российской гражданской авиации.

    «Любые страхи, которые могут возникнуть у россиян в связи с угрозами Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации, – беспочвенны», – заверил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    По его словам, если говорить о беспилотниках коптерного типа, то они зачастую обладают теми же ограничениями, что и вертолеты. «Это можно сравнить с проблемой альпинистов: если кто-то попадает в беду выше определенной высоты, его просто не могут эвакуировать при помощи «вертушки», – объясняет он.

    Причина – в разреженном воздухе. «В таких условиях машина не способна создавать достаточную подъемную силу для полета. Беспилотнику приходится еще сложнее – у него меньше двигатель и значительно меньше запас мощности. Как следствие, его практический потолок значительно ниже, чем у вертолета», – продолжил аналитик.

    Схожая проблема возникает и у БПЛА самолетного типа. Из-за своих технических характеристик они также не всегда способны подняться на высоту около 10 тыс. метров, на которой обычно проходят эшелоны гражданской авиации.

    Кроме того, говорит собеседник, свою роль играет фактор скорости. «Чтобы беспилотник мог повредить борт, летящий на крейсерской скорости, он и сам должен двигаться с сопоставимой скоростью. Учитывая, что пассажирский самолет разгоняется до 900 км/ч, БПЛА всегда будет находиться в позиции догоняющего», – поясняет Анпилогов.

    Он также указал, что столкновение на встречном курсе, с точки зрения теории вероятностей, практически невозможно.

    Впрочем, оговорился спикер, определенный риск сохраняется на этапе взлета и посадки гражданского борта, а также во время стоянки. «Однако здесь начинают действовать другие факторы. Современный аэропорт – это не просто взлетно-посадочная полоса в чистом поле. Это серьезный инженерный объект с несколькими контурами защиты и системами обнаружения», – обращает внимание эксперт.

    В арсенале воздушных гаваней также есть различные противодронные ружья, отдельные системы пушечного и пулеметного вооружения, а порой и ракетные комплексы или мобильные огневые группы (МОГ), перечислил аналитик.

    «При этом в случае угрозы массированного налета дронов вводится план «Ковер». Все его существенные детали закрыты для публики. Однако все мы знаем, что основной пункт – приостановка работы воздушной гавани, экстренная посадка бортов, находящихся в воздухе, или их перенаправление на запасные аэродромы», – рассуждает специалист.

    По его словам, единственная реальная трудность, с которой могут столкнуться пассажиры, – это уже в некотором смысле привычные переносы или отмены рейсов. Но и это не может продолжаться слишком долго.

    «Любая попытка надолго парализовать воздушный узел финансово обойдется Украине крайне дорого. Математика проста: согласно данным из открытых источников, эффективность российской ПВО уже достигает 95–97%. Если противник запустит тысячу БПЛА стоимостью 50 тыс. долларов каждый, 950–970 будут сбиты. Это почти 50 млн долларов. А эффект нулевой», – привел пример аналитик.

    «Наконец, остается лишь вариант откровенной диверсии, схожей с операцией «Паутина». Однако стоит понимать, что эта авантюра была успешна лишь отчасти и то – преимущественно за счет неожиданности. За почти два года, которые прошли с того времени, противник не смог реализовать ничего подобного. А все ошибки в России были учтены и отработаны», – заключил Анпилогов.

    Владимир Путин назвал угрозы Зеленского «заявкой на государственный терроризм». Российский лидер напомнил, что Украина одновременно предлагает возобновить переговоры и выступает за проведение встреч на высшем уровне. «С террористами переговоров не ведут», – заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

    Президент также предупредил об ответе России в случае украинских атак на гражданскую авиацию. «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается», – подчеркнул Путин.

    Он добавил, что ВС России дано указание по нанесению массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Минобороны ранее называло их ответом на «продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу».

    В свою очередь зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможности возмездия в ответ на угрозы Зеленского. «У всякого террора есть спонсоры. В данный момент это главы западных стран, прежде всего – европейских. А они часто ездят в Киев поездом…», – намекнул он в своем Telegram-канале.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом. Дипломат подчеркнула, что в соседней стране произошло «сращивание откровенного бандитизма с государственной властью». По ее словам, там соединились коррупция, терроризм, бесконтрольность и правовой нигилизм.

    Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. «Мы работаем в тесном контакте с Министерством обороны, с Росгвардией», – сказал он.

    На заявление Зеленского отреагировали и в Китае. «Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса, китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность», – сказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга.

    Комментарии (5)
    3 сентября 2026, 15:58 • Новости дня
    В «Волчанский котел» попали две тысячи солдат ВСУ
    В «Волчанский котел» попали две тысячи солдат ВСУ
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Крупная группировка украинской армии оказалась полностью заблокирована под Волчанском после потери контроля над несколькими ключевыми населенными пунктами региона.

    Окружение противника в Харьковской области стало результатом успешного продвижения российских сил, передает РИА «Новости». Подразделения группировки «Север» освободили села Василевка, Благодатное, Должанка и Слизнево.

    «ВСУ попали в «Волчанский котел», потеряв села Василевка, Благодатное, Должанка и Слизнево. В окружении порядка 2 тыс. штыков ВСУ, среди которых мотострелки из 159-й и 22-й бригад, а также пограничники. Ситуация у них крайне сложная, ожидается, что могут попробовать прорваться», – рассказал источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал об окружении двух группировок ВСУ в Харьковской области.

    Украинское командование экстренно перебросило в этот район операторов беспилотников для деблокады котла.

    Несколькими днями ранее противник безуспешно попытался вывести из окружения свой офицерский состав.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2026, 05:48 • Новости дня
    Лавров: Институты Гете в России будут закрыты

    Tекст: Антон Антонов

    Отделения института Гете в Москве, Петербурге и Екатеринбурге закроют после решения Германии прекратить работу Русского дома в Берлине, сообщил глава МИД России Сергей Лавров на полях Восточного экономического форума.

    «Нашли в Германии, в Лейпциге, какой-то упавший дрон в аэропорту, решили, что дрон похож – они не могут подтвердить, что это однозначный вывод – на те, которые использует РФ, и на основании вот этого допущения, предположения, догадки они решили закрыть последнее оставшееся генеральное консульство в Бонне и наш Русский дом в Берлине», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    По словам министра, Русский дом в Берлине является символом отношений России с послевоенной Германией, и власти ФРГ, принимая такое решение, сознательно шли на прекращение культурного присутствия Германии в России. Лавров подчеркнул, что в ответ на закрытие Русского дома отделения института Гете в Москве, Петербурге и Екатеринбурге также будут закрыты, передает РИА «Новости».

    Глава МИД России отметил, что Германия сделала выбор в пользу влияния на Россию через поддержку так называемых «беглых», признанных иноагентами, вместо открытых и честных культурных связей. По его словам, эти люди покинули Россию, не согласившись с защитой русских на Украине от нацистского режима, и продолжают подрывную деятельность из-за границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии потребовали от сотрудников российского генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине покинуть страну.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала Берлину скорый и жесткий ответ на эти действия.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2026, 18:12 • Новости дня
    МИД вызвал посла Норвегии из-за ареста судна «Профессор Молчанов»

    МИД вызвал посла Норвегии Олуфсен из-за ареста судна «Профессор Молчанов»

    МИД вызвал посла Норвегии из-за ареста судна «Профессор Молчанов»
    @ J.W.Alker/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство иностранных дел России выразило решительный протест послу Норвегии Хейди Олуфсен в связи с арестом российского научного судна на Шпицбергене.

    Российское внешнеполитическое ведомство вызвало посла Норвегии Хейди Олуфсен для заявления решительного протеста, сообщается на сайте МИД России. Причиной стал арест научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», который произошел 2 сентября в порту Баренцбурга на архипелаге Шпицберген по запросу Украины.

    Судно принадлежит Росгидромету и выполняло плановый рейс из Мурманска. На его борту находились ученые и сотрудники треста «Арктикуголь». Кроме того, корабль доставлял жизненно важные грузы в российские поселки Баренцбург и Пирамида.

    В министерстве подчеркнули, что введенные Осло ограничительные меры нарушают нормы международного права и Договор о Шпицбергене 1920 года. Российские граждане и организации на архипелаге фактически оказались в состоянии блокады, что расценивается как прямая дискриминация.

    Москва категорически не приемлет действия норвежских властей, направленные на ограничение законного присутствия России на Шпицбергене. Компетентные ведомства намерены добиваться снятия ареста с судна. Экипажу и пассажирам оказывается необходимая консульско-правовая помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежские власти арестовали российское научное судно по иску украинской компании «Нафтогаз».

    Российские дипломаты потребовали от Осло немедленного освобождения задержанного корабля.

    Минтранс выделил специальное судно для эвакуации экипажа и пассажиров.

    Комментарии (2)
    3 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Минфин анонсировал продажу разработчика «Мира танков»

    Минфин: Компанию «Леста игры» планируется продать частному инвестору

    Минфин анонсировал продажу разработчика «Мира танков»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Государство планирует продать разработчика популярных игр «Мир танков» и «Мир кораблей» «Леста» частному инвестору, сделка может состояться уже осенью, сообщили в Минфине.

    Министерство финансов России готовится к крупной сделке по продаже известной игровой компании, передает РБК. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что реализация актива заинтересованному инвестору может состояться уже осенью.

    «Очень дорогая», – так охарактеризовал предстоящую продажу разработчика Моисеев, говоря о стоимости актива. Подробности о потенциальном покупателе и точной сумме сделки пока не раскрываются.

    Компания «Леста игры», создавшая популярные проекты «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz, перешла в государственную собственность летом 2025 года.

    Ожидается, что передача разработчика в частные руки станет одним из заметных событий на российском ИТ-рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура России потребовала передать государству доли владельцев компании «Леста».

    Позже Таганский районный суд Москвы обратил активы издателя видеоигр в доход страны.

    В июле прошлого года три разработчика «Мира танков» официально перешли в собственность Росимущества.

    Комментарии (2)
    3 сентября 2026, 00:55 • Новости дня
    МИД Португалии вызвал посла России в Лиссабоне Камынина

    Tекст: Антон Антонов

    Посла России в Лиссабоне Михаила Камынина вызвали в четверг в МИД Португалии, сообщили в российском посольстве.

    «Завтра посла вызывают в МИД Португалии, по Лиссабону встреча на 11:30 (13:30 мск) назначена», – сказали в дипмиссии.

    Накануне глава МИД Португалии Паулу Ранжел заявил, что посла вызовут в ведомство. Причиной стало то, что власти Германии бездоказательно возложили на Россию ответственность за инциденты с беспилотниками в районе аэропорта Лейпцига, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФРГ ввела новые санкции против России.

    Власти Нидерландов бездоказательно обвинили Россию в причастности к инциденту с беспилотником в Лейпциге и вызвали во внешнеполитическое ведомство временного поверенного в делах Антона Бузанакова.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево распорядился вызвать российского посла из-за инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас назвала попытку атаки дрона на аэропорт Лейпцига «актом государственного терроризма» со стороны России.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что недавние антироссийские демарши властей Германии вызваны страхом перед растущей популярностью оппозиции накануне выборов.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Подросток признался в убийстве ровесницы в Чебоксарах

    СК: Подросток признался в убийстве ровесницы в Чебоксарах

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Чебоксарах задержали 15-летнего подростка, который в ходе бытовой ссоры задушил свою ровесницу, сообщило следственное управление СК России по Чувашии.

    Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия, в результате которого юноша расправился со своей сверстницей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщается в канале ведомства в Max.

    «По версии следствия, вечером 1 сентября обвиняемый в квартире одного из домов по проспекту Тракторостроителей в городе Чебоксары в ходе ссоры со своей 15-летней знакомой, возникшей на почве личных неприязненных отношений, задушил ее», – сказано в публикации.

    Подозреваемый задержан и уже признал свою вину. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

    Суд в Приморье отправил двоих подростков в спецшколу за расправу над 12-летней девочкой.

    В Петербурге следователи нашли тело убитой ножом 15-летней школьницы в номере апарт-отеля.

    В Ульяновской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 15-летнего юноши об убийстве соседки с особой жестокостью.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2026, 06:45 • Новости дня
    Лавров назвал главу Еврокомиссии «фюрером Урсулой»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в попытке узурпировать полномочия, которые страны ЕС оставили за национальными правительствами.

    Заявление глава МИД России сделал в рамках лектория общества «Знание» на площадке Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    «Урсула фон дер Ляйен, мы ее называем фюрер Урсула, которая пытается в Еврокомиссию стянуть те компетенции и полномочия, которые по решениям всего ЕС не передавались в Брюссель, а остаются за национальными правительствами. И у нее эта тенденция очень сильно проявляется», – заявил он.

    Министр напомнил, что несколько лет назад фон дер Ляйен, комментируя подрыв «Северных потоков», заявила: европейские избиратели будут страдать из-за роста цен на энергию, но обязаны терпеть это ради того, чтобы украинский народ отстаивал европейские ценности.

    Лавров обратил внимание, что никто тогда не уточнил, о каких именно ценностях идет речь. Он подчеркнул, что законодательный запрет русского языка в образовании, культуре, быту и средствах массовой информации, если это и есть европейские ценности, означает возврат Европы к нацизму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назвал крайне тревожными слова канцлера Германии Фридриха Мерца о планах «снова» сделать Германию главной военной силой Европы.

    Глава МИД России отметил, что Германия сделала выбор в пользу влияния на Россию через поддержку так называемых «беглых», признанных иноагентами, вместо открытых и честных культурных связей.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2026, 19:36 • Новости дня
    ФАС подала иск на 961 млн рублей к производителю лекарств «Аксельфарм»

    ФАС потребовала взыскать с производителя лекарств «Аксельфарм» 961 млн рублей.

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная антимонопольная служба подала иск к крупной фармацевтической компании «Аксельфарм» на сумму почти один миллиард рублей.

    ФАС России обратилась в арбитражный суд Москвы с иском к производителю лекарств «Аксельфарм» на сумму почти 961 млн рублей, передает РИА «Новости».

    Заявление поступило в инстанцию 28 августа, однако к рассмотрению пока не принято. Основания для выдвинутых требований в настоящее время остаются неизвестными.

    Столичный арбитраж уже разбирает три аналогичных дела по искам ведомства к фармацевтической компании. Общая сумма претензий по этим разбирательствам превышает 1,1 млрд рублей.

    В октябре прошлого года Федеральная антимонопольная служба раскрыла картельный сговор при поставке лекарств на 812 млн рублей.

    Месяцем ранее ведомство выявило медицинский картель на сумму почти 949 млн рублей.

    В июле антимонопольщики возбудили дело против компании «Замбон-фарма» из-за завышения цен на антибиотик.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2026, 21:12 • Новости дня
    В ООН выразили обеспокоенность угрозами Зеленского российской авиации

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Организации Объединенных Наций выразили серьезную обеспокоенность возможным расширением конфликта после заявлений Владимира Зеленского об угрозах российской авиации.

    Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал недавние высказывания Зеленского, направленные против российской авиации, передает РИА «Новости». В организации подчеркнули важность обеспечения безопасности мирных граждан и недопустимость ударов по гражданским объектам.

    «Нас всегда беспокоит расширение этого конфликта. Важно, чтобы в этом конфликте, как и в любом другом, принимались все меры предосторожности во избежание причинения вреда мирным жителям или гражданской инфраструктуре», – отметил Дюжаррик в ходе общения с журналистами на брифинге.

    Ранее президент России Владимир Путин пообещал найти способ ответа на угрозы Киева в адрес гражданской авиации.

    Главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров назвал заявления украинского лидера открытым запугиванием авиакомпаний.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов охарактеризовал слова Владимира Зеленского абсолютным безумием.

    Комментарии (0)
    Главное
    Совбез России согласовал стратегию развития Арктики до 2050 года
    Европе предрекли суровую зиму из-за дефицита газа
    Российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта
    Авиаэксперт: Угрозы Зеленского не напугали зарубежные авиакомпании
    Компания «Аэрофлот» стала якорным заказчиком самолета МС-21
    Россиянки-зумеры стали чаще мужчин брать ипотеку
    Минфин анонсировал продажу разработчика «Мира танков»