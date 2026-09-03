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    ГУР и СБУ доказали русскость Киева
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    Путин назвал слухи о мобилизации в России информационной атакой
    Военкор Рожин: Под Киевом поражен завод Coca-Cola
    Трутнев сообщил об участии 17 делегаций из недружественных стран в ВЭФ
    В Энгельсе совершено покушение на военного
    3 сентября 2026, 16:45 • Новости дня

    Airbus приостановила поставки самолетов A330neo из-за производственного брака

    Bloomberg: Airbus выявила проблемы при производстве самолетов A330neo

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская авиастроительная корпорация Airbus выявила нарушения качества сборки горизонтальных стабилизаторов самолетов A330neo, что привело к практически полной остановке поставок лайнеров на протяжении трех месяцев, пишет Bloomberg.

    «Проблема касается горизонтального стабилизатора, что вынуждает компанию проводить проверку самолетов в ходе производственного процесса и замедляет ежемесячные поставки», – пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Airbus, передает РИА «Новости».

    Основная причина технической неисправности уже установлена, процесс передачи воздушных судов заказчикам возобновился. В июне и июле клиенты не получили ни одной машины, а в августе тайваньской Starlux Airlines отправили лишь один борт.

    Дефектные хвостовые элементы собираются на испанском предприятии в Хетафе. Тысячи сотрудников этого завода уже несколько недель проводят забастовку. Модель A330neo представляет собой модернизированную версию широкофюзеляжного самолета с новыми двигателями и усовершенствованным крылом.

    Напомним, европейский авиастроительный концерн изучает возможность партнерства со шведской компанией Saab для создания пилотируемого тактического самолета.

    Ранее производитель устранил уязвимость программного обеспечения у почти шести тысяч лайнеров серии A320.

    Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific Airways отменила десятки рейсов из-за неисправности в двигателях самолетов Airbus A350.

    2 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик исчез с радаров над Баренцевым морем

    Самолет-разведчик ВВС США пропал с радаров в районе Баренцева моря

    Американский самолет-разведчик исчез с радаров над Баренцевым морем
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Денис Тельманов

    Стратегический разведывательный самолет военно-воздушных сил США перестал отслеживаться в акватории Баренцева моря после часа патрулирования севернее Мурманска.

    Стратегический разведывательный самолет военно-воздушных сил США пропал с радаров после патрулирования севернее Мурманска, передает РИА «Новости».

    Американский Boeing RC-135W Rivet Joint вылетел с базы британских ВВС «Милденхолл» на юго-востоке Британии около 12.30 мск. Пролетев недалеко от берега Норвегии, борт оказался в Баренцевом море примерно в 15.50 мск.

    Затем воздушное судно начало движение на запад. В 16.40 мск самолет исчез с радаров, находясь примерно в 400 километрах севернее российской границы. Предполагается, что инцидент произошел из-за отключения трекеров, обеспечивающих геолокацию.

    Пункт назначения американского самолета в сервисах отслеживания полетов не указан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду два британских самолета-разведчика совершили полет вдоль российских границ.

    Неделей ранее посол России в Осло Николай Корчунов резко раскритиковал предоставление норвежских баз для авиации НАТО.

    В марте 2024 года российский истребитель МиГ-31 отогнал пару американских бомбардировщиков от границы над Баренцевым морем.

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    3 сентября 2026, 12:57 • Новости дня
    Путин завершил пленарную сессию ВЭФ словами «Вместе победим»
    Путин завершил пленарную сессию ВЭФ словами «Вместе победим»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин дополнил русскую пословицу «Один в поле не воин», которую произнес индонезийский лидер Прабово Субианто, фразой «вместе победим».

    Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума дополнил фразу своего коллеги из Индонезии, передает РИА «Новости».

    «Наш уважаемый друг, президент Индонезии, выступая, вспомнил русскую пословицу «Один в поле не воин». Он вкладывал в это чисто такой экономический, я думаю, смысл. Но я бы хотел продолжить эту мысль, тоже вкладывая чисто экономический смысл – «вместе победим», – отметил глава государства.

    Пленарное заседание форума началось примерно в девять часов утра по московскому времени и продлилось почти 3,5 часа. Участие в нем приняли Владимир Путин, Прабово Субианто, который стал главным гостем ВЭФ, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер провел переговоры с Прабово Субианто в формате рабочего завтрака.

    Индонезийский политик назвал Москву важным стратегическим партнером Джакарты.

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    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    3 сентября 2026, 12:22 • Новости дня
    Рар: У элит Германии уровень отторжения России очень высок

    Политолог Рар допустил полный разрыв двусторонних связей России и ФРГ

    Рар: У элит Германии уровень отторжения России очень высок
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Закрытие Русского дома в Берлине грозит стать точкой невозврата в культурных отношениях России и Германии. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предупредил, что на восстановление связей могут уйти десятилетия. Впрочем, по его оценкам, есть признаки того, что не все потеряно: в ФРГ набирают обороты общественные инициативы в поддержку российского культурного центра.

    «Сергей Лавров справедливо отметил, что, закрывая Русский дом, официальный Берлин сознательно идет на подрыв культурных связей между Германией и Россией. Возникает вопрос: осознают ли немецкие элиты, что восстановить отношения после этого будет весьма сложно и на это могут уйти десятилетия?» – отметил германский политолог Александр Рар.

    При этом, по словам собеседника, уровень отторжения России – политики, культуры, а вскоре, возможно, и православной религии – в политических кругах ФРГ настолько высок, что нельзя исключать дальнейшей эскалации и даже полного разрыва двусторонних связей. «Это тревожная перспектива», – добавил эксперт.

    Вместе с тем, как полагает Рар, России не стоит идти на зеркальный шаг и закрывать отделения Института Гете. Он допустил, что в Берлине ждут именно этого ответного шага. По мнению политолога, у России есть возможность подчеркнуть «свое превосходство в уважении культурных, языковых и литературных традиций».

    «Тех россиян, которые тянутся к немецкой культуре, не надо наказывать, как это делают немецкие власти, ограничивая возможности собственных граждан, стремящихся к сближению с Россией», – высказал свое мнение аналитик.

    На этом фоне он напомнил, что в пятницу основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт организует в Берлине демонстрацию в защиту Русского дома. Как ожидается, мероприятие соберет много участников. Кроме того, общественный деятель Александр фон Бисмарк собирает подписи по всей Европе для петиции в защиту этого российского культурного заведения. «Еще не все потеряно», – заключил Рар.

    Ранее Сергей Лавров сообщил, что отделения Института Гете в России будут закрыты после решения властей Германии о ликвидации Русского дома в Берлине. «Конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали. Иначе мы себя не будем уважать», – сказал глава МИД. Министр подчеркнул, что немецкая сторона сознательно пошла на шаг, который однозначно ведет к прекращению культурного присутствия Германии в России.

    Напомним, 1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль анонсировал закрытие генерального консульства России в Бонне с 18 сентября, а также «Русского дома» в Берлине. Этому предшествовали заявления министра внутренних дел Германии Александра Добриндта, который бездоказательно обвинил Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига 5 августа.

    Российская сторона назвала обвинения провокацией. Президент Владимир Путин указал на отсутствие доказательств и связал выпады в адрес Москвы с тяжелым внутриполитическим положением в самой Германии. Газета ВЗГЛЯД писала, что новая антироссийская кампания явно увязана с проходящими в ФРГ выборами.

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    3 сентября 2026, 01:18 • Новости дня
    Норвегия арестовала российское судно «Профессор Молчанов» на Шпицбергене
    Норвегия арестовала российское судно «Профессор Молчанов» на Шпицбергене
    @ Национальные проекты России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Норвежские власти арестовали российское научное судно «Профессор Молчанов», стоявшее в порту Баренцбурга на Шпицбергене, сообщил офис губернатора Шпицбергена.

    «Губернатор Шпицбергена сегодня, по распоряжению окружного суда Норд-Тромса, наложил арест на российское судно «Профессор Молчанов», пришвартованное в Баренцбурге», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Арест был произведен по решению окружного суда Норд-Тромса от 31 августа в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». Судну запрещено покидать место швартовки в Баренцбурге до отдельного решения губернатора Шпицбергена или окружного суда.

    Губернатор Шпицбергена Ларс Фаусе сообщил телеканалу NRK, что экипажу и пассажирам судна будет оказана помощь в возвращении в Россию.

    «Нафтогаз» заявил, что арест связан со взысканием с России 4,2 млрд долларов по решению суда в Гааге, а также процентов и расходов из-за якобы захваченных российской стороной активов компании в Крыму.

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    2 сентября 2026, 21:18 • Новости дня
    Росавиация: Документы Киева по воздушному пространству России не имеют силы
    Росавиация: Документы Киева по воздушному пространству России не имеют силы
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выпустило официальное уведомление NOTAM, в котором признало все опубликованные Украиной документы, касающиеся российского воздушного пространства, не имеющими юридической силы.

    Уведомление выпущено в ответ на действия украинских авиационных властей, которые поддержали недавние заявления главы киевского режима и распространили нелегитимный NOTAM о якобы небезопасности воздушного пространства России. В ведомстве отметили, что подобная риторика направлена на дестабилизацию работы гражданской авиации РФ, говорится в официальном сообщении ведомства в Max.

    «Воздушный транспорт России, его наземная инфраструктура продолжают плановую работу, принимают и отправляют рейсы в том числе иностранных авиакомпаний», – заявляет Росавиация. В ведомстве также заверили, что все аэропорты страны функционируют в штатном режиме, без сбоев и ограничений.

    Кроме того, Росавиация во взаимодействии с другими федеральными и региональными органами власти реализует дополнительные меры по безопасному использованию российского воздушного пространства, а также повышению защищенности объектов транспортной инфраструктуры на земле.

    Внедряемый комплекс мер направлен на полное нивелирование любых внешних попыток вмешательства в работу отечественной транспортной системы и обеспечение безопасности пассажиров и экипажей.

    Ранее президент России Владимир Путин пообещал ответить на угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации.

    Главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров заявил, что «с точки зрения международного права заявления Зеленского – террористическая угроза». По мнению эксперта, полеты над Россией продолжатся в прежнем объеме. «Мы научились работать в новой реальности. Так, в некоторые дни Московский регион пытались атаковать сразу несколько сотен БПЛА», – напомнил Гусаров.

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    3 сентября 2026, 08:29 • Новости дня
    Лавров заявил о конце культурного присутствия Германии в России
    Лавров заявил о конце культурного присутствия Германии в России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Германия, закрывая российское консульство в Бонне и Русский дом, сознательно идет на шаг, который означает прекращение культурного присутствия ФРГ в России.

    Решение Берлина расторгнуть договор о деятельности Русского дома и закрыть генеральное консульство в Бонне отразится на двусторонних отношениях, передает РИА «Новости».

    Выступая на Восточном экономическом форуме, глава российского дипломатического ведомства прокомментировал действия немецких властей.

    «Они сознательно идут на шаг, который, они не могли этого не понимать, однозначно означает прекращение их культурного присутствия в Российской Федерации», – подчеркнул Сергей Лавров.

    Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль анонсировал закрытие российских представительств. Этому предшествовали заявления министра внутренних дел Германии Александра Добриндта, который бездоказательно обвинил Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига 5 августа.

    Российская сторона назвала обвинения провокацией. Президент РФ Владимир Путин указал на отсутствие доказательств и связал выпады в адрес Москвы с тяжелым внутриполитическим положением в самой Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Министерство иностранных дел России оценило действия Берлина как деструктивные.

    Россия в ответ закроет отделения института Гете в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

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    2 сентября 2026, 23:59 • Новости дня
    Минобороны опубликовало видео истребителя под «Третье сентября» Шуфутинского
    Минобороны опубликовало видео истребителя под «Третье сентября» Шуфутинского
    @ Минобороны России/«Макс»

    Tекст: Антон Антонов

    Минобороны России опубликовало в соцсетях видеозапись полета российского истребителя, сопроводив видео аудиодорожкой песни «Третье сентября» Михаила Шуфутинского.

    Видео опубликовано в «Максе» Минобороны. «Третье сентября. Красивое», – говорится в тексте, которым ведомство прокомментировало видео, снятое из кабины истребителя. Цифра «3» в публикации оформлена в виде трех желтых кленовых листьев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ежегодно 3 сентября в России шуточно отмечают так называемый Шуфутинов день, связанный с его знаменитой песней. Сам Шуфутинский оказался в базе украинского сайта «Миротворец» из-за поездок в Крым.

    На фоне призывов к России со стороны представителей ряда стран о «заморозке» боевых действий российское Минобороны пообещало Украине «заморозку» предстоящей зимой.

    Минобороны обыграло фамилию нового главкома ВСУ цитатой из фильма.

    Сообщение об атаке на украинские энергообъекты ведомство сопроводило комментарием: «Спокойной ночи. Гасим свет!».

    Видео из кабины истребителя под музыку «Третье сентября» Шуфутинского смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    2 сентября 2026, 19:00 • Новости дня
    Вице-премьер Италии заявил о выгоде европейских стран от украинского конфликта

    Сальвини: Некоторым странам Европы выгоден конфликт на Украине

    Вице-премьер Италии заявил о выгоде европейских стран от украинского конфликта
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр транспорта и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил о нежелании части европейских государств завершать украинский кризис.

    Сальвини обвинил ряд европейских стран в намеренном затягивании украинского конфликта ради увеличения продаж вооружений, передает РИА «Новости». По его словам, продолжение боевых действий приносит этим странам очевидную выгоду.

    «У меня сложилось впечатление, что некоторые европейские столицы не хотят положить конец конфликту и ищут предлог, чтобы продавать больше оружия», – подчеркнул политик.

    Кроме того, вице-премьер Италии выразил серьезную обеспокоенность в связи с растущей русофобией, которая активно распространяется по странам Европы.

    Напомним, правящая коалиция Италии выдвинула план поэтапного снятия антироссийских санкций.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на нацеленность европейских стран на продолжение боевых действий.

    Руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова подчеркнула невыгодность заключения мира для государств Евросоюза.

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    3 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    «Единая Россия» обеспечит реализацию поручений президента по Дальнему Востоку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» возьмет под контроль выполнение поручений президента по стратегическому развитию Дальнего Востока на ближайшие десять лет, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

    Выступление главы государства на Восточном экономическом форуме обозначило переход региона к новому этапу стратегического развития на ближайшее десятилетие, сообщается на сайте «Единой России».

    «Теперь наша цель – связать экономический рост с качеством жизни и сделать преобразования территорий системными. «Единая Россия» обеспечит законодательное сопровождение поручений президента и возьмёт на партийный контроль их выполнение в регионах», – заявил Якушев.

    Политик отметил, что единый преференциальный режим, стартующий в 2027 году, потребует снижения административных барьеров. Расширение доступа бизнеса к госзакупкам через маркетплейсы сделает рынок более открытым. В сфере градостроительства ожидается переход от точечной застройки к комплексному развитию территорий.

    Мастер-планы и крупные инфраструктурные проекты должны формировать единую систему, улучшающую городскую среду. Продление повышенных выплат при рождении третьего ребенка до 2030 года подчеркивает важность создания комфортных условий для семей, заключил Владимир Якушев.

    Напомним, президент России Владимир Путин анонсировал переход к новому этапу развития Дальнего Востока до 2036 года.

    Глава государства предложил продлить повышенные выплаты многодетным семьям макрорегиона до 2030 года.

    Российский лидер обозначил ключевые направления для кардинального увеличения инвестиций.

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    2 сентября 2026, 20:45 • Новости дня
    Сотни подростков разгромили торговый центр в США
    Сотни подростков разгромили торговый центр в США
    @ USA TODAY/Network/Reuters

    В американском городе Аврора, штат Колорадо, толпа из 500 подростков устроила погром в торговом центре после несогласованного мероприятия, организованного блогером.

    Толпа из более чем 500 подростков в возрасте от 14 до 17 лет устроила беспорядки в торговом центре Hoffman Heights в Авроре в минувшее воскресенье, сообщает

    New York Post. Молодые люди собрались на несогласованное спортивное мероприятие, организованное блогером Грэди Ферриком, после чего направились в торговую зону, где расположены супермаркет King Soopers, ресторан Burger King и другие заведения.

    Для разгона толпы на место прибыли более 70 сотрудников полиции. Однако подростки не стали расходиться и начали забегать в расположенные поблизости магазины.

    По опубликованным в соцсетях видеозаписям, большая группа молодых людей ворвалась в Burger King. Подростки заполнили зал, забирались на столы, пели и танцевали. Один из столов не выдержал нагрузки и рухнул, после чего один из участников упал на пол.

    Другая часть толпы направилась в супермаркет. Там подростки бегали между рядами, бросали товары и, по данным полиции, похищали имущество.

    Начальник полиции города Тодд Чемберлен заявил, что правоохранительные органы не намерены мириться с захватом общественных пространств, нарушением работы предприятий, порчей имущества и кражами. При этом задержаний после инцидента произведено не было.

    Власти пока также не сообщили, сколько товаров было украдено и какой ущерб был нанесен торговым точкам. Следователи изучают видеозаписи и другие материалы, чтобы установить участников возможных преступлений.

    Глава полиции также обратился к родителям подростков, призвав их внимательнее следить за тем, где находятся их дети и с кем они общаются.

    Мероприятие было связано с акцией, организованной 22-летним блогером и создателем контента Грейди Ферриком, который продвигал бренд витаминов. Сам он публиковал в социальных сетях фотографии с места событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае правоохранители задержали двух подростков после конфликта возле торгового центра в Санкт-Петербурге. В марте группа несовершеннолетних устроила массовую потасовку в ярославском торговом комплексе. В начале весны столичная полиция пресекла хулиганские действия молодых людей на московском фудкорте.

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    3 сентября 2026, 12:02 • Новости дня
    В России пообещали Норвегии зеркальный ответ на арест судна «Профессор Молчанов»

    Депутат Колесник: Россия может ответить зеркально на захват судна «Профессор Молчанов»

    В России пообещали Норвегии зеркальный ответ на арест судна «Профессор Молчанов»
    @ Илья Тимин/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Москва попытается решить вопрос с арестом судна «Профессор Молчанов» в дипломатическом и юридическом ключе. Если это не принесет результата, Россия вправе использовать все доступные средства для реагирования на действия Норвегии, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее Норвегия арестовала российское судно по иску компании «Нафтогаз».

    «Арест судна «Профессор Молчанов» – не что иное как захват. Мы видим, как международные морские нормы права продолжают попираться рядом западных государств», – подчеркнул Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Депутат напомнил, что арест корабля был произведен по иску компании «Нафтогаз». «Все подобные заявления и действия украинской стороны носят конъюнктурный характер. Они зачастую не имеют содержательной части и призваны лишь навредить России. Сомневаюсь, что и в данном случае претензии Киева базируются на достаточных юридических основаниях», – заметил собеседник.

    Москва попытается решить вопрос в дипломатическом и юридическом ключе, пояснил он. «Если же такие шаги не принесут результата, Россия может ответить Норвегии зеркально», – указал парламентарий. В связи с этим собеседник напомнил про соответствующее заявление президента Владимира Путина, сделанное в августе во время учений Тихоокеанского флота.

    Собеседник также отметил, что Россия обеспечивает безопасность своих граждан в любой точке мира. «Моряки в любом случае будут возвращены на родину. Москва вправе использовать все доступные средства для реагирования на решение Осло. И некоторые наши ответы могут очень сильно не понравиться Норвегии», – резюмировал Колесник.

    Ранее норвежская полиция по ордеру окружного суда Норд-Тромса и Сеньи арестовала пришвартованное в Баренцбурге российское судно «Профессор Молчанов», сообщает РИА «Новости». Губернатор Шпицбергена Ларс Фаусе пообещал, что экипажу и пассажирам будет оказана помощь в возвращении в Россию.

    Арест был произведен на основании иска компании «Нафтогаз». Киев хочет взыскать с России 4,2 млрд долларов по решению суда в Гааге, а также проценты и расходы из-за «захваченных» активов в Крыму.

    Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков назвал задержание судна нарушением международного права. По его словам, российские юристы будут оспаривать решение суда. Экипаж находится в безопасности, добавил глава ведомства. Моряки выходят на связь, подтвердил Юрий Трутнев, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе.

    Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» принадлежит Северному управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Оно участвует в навигационных и гидрометеорологических экспедициях на Землю Франца Иосифа и круизах, доставляя туристов из Мурманска на Шпицберген.

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    3 сентября 2026, 08:38 • Новости дня
    Захарова предупредила Армению о последствиях введения виз для россиян

    Захарова: Введение Ереваном виз для россиян навредит гражданам Армении

    Захарова предупредила Армению о последствиях введения виз для россиян
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможное введение визового режима со стороны Армении станет ударом по собственным гражданам республики.

    Захарова сделала соответствующее заявление на полях Восточного экономического форума, передает РИА «Новости». Она отметила, что инициатива Еревана ударит по его же интересам.

    «Если Армения вдруг еще и визы введет, то она введет их не против нас – она введет их против собственных граждан», – сказала Захарова журналистам.

    Дипломат также добавила, что подобное решение окажет негативное влияние на граждан России. Она пояснила, что многие из них имеют большое количество родственников на территории республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила армянские власти в нарушении обещаний об отказе от враждебных мер против Москвы.

    Позже дипломат рассказала о системном сближении руководства республики с желающими поражения России государствами ЕС.

    В прошлом году российское внешнеполитическое ведомство назвало недружественным шагом запрет на въезд в Армению некоторым гражданам РФ.

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    2 сентября 2026, 18:25 • Новости дня
    Рубио рассказал о цели визита главы ЦРУ в Москву

    Рубио объяснил визит шефа ЦРУ в Москву налаживанием связи между спецслужбами

    Рубио рассказал о цели визита главы ЦРУ в Москву
    @ Francesco Fotia/Agf/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в российскую столицу стал продолжением линии на поддержание контактов между спецслужбами двух стран, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Рубио объяснил визит Рэтклиффа в российскую столицу стремлением сохранить каналы связи между разведками двух стран, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что Вашингтону крайне важно продолжать диалог с российской стороной, несмотря на существующие политические разногласия.

    «Несмотря на все разногласия, которые у нас могут быть, Соединенным Штатам необходимо иметь возможность поддерживать связь с Россией с очень практической точки зрения – у них второй по величине в мире ядерный арсенал. Так что США должны располагать возможностью общаться с ними», – сказал Рубио.

    Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Москву для обсуждения контактов между спецслужбами.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул важность взаимодействия российских и американских разведывательных ведомств.

    Американский госсекретарь Марко Рубио назвал возможный отказ от двустороннего общения безответственным шагом.

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    3 сентября 2026, 06:34 • Новости дня
    ИКАО отреагировала на угрозы Украины гражданской авиации

    ИКАО напомнила о запрете применения оружия против гражданской авиации

    ИКАО отреагировала на угрозы Украины гражданской авиации
    @ REUTERS/Christinne Muschi

    Tекст: Антон Антонов

    Международная организация гражданской авиации (ИКАО) указала на обязательства всех государств по защите гражданских воздушных судов, комментируя угрозы Киева в адрес российского воздушного пространства.

    «Конвенция о международной гражданской авиации обязывает все государства – члены ИКАО обеспечивать защиту гражданских воздушных судов и запрещает применение против них оружия», – приводит РИА «Новости» текст заявления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пообещал найти способ ответить, если угрозы Киева в адрес гражданской авиации перейдут в реальные действия.

    Накануне Зеленский обратился к международным авиакомпаниям и сказал, что российское воздушное пространство становится якобы небезопасным.

    ИКАО решила обновить руководство по безопасности полетов над зонами конфликтов.

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    3 сентября 2026, 06:30 • Новости дня
    Лавров: Основа независимости Украины выкинута на помойку
    Лавров: Основа независимости Украины выкинута на помойку
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал нереалистичными разговоры о возвращении Украины к границам 1991 года и напомнил, что Россия признала Украину на основе ее декларации о независимости.

    Лавров напомнил, что в декларации закреплялись принципы нейтралитета и безъядерного статуса страны. «Все те принципы, на основе которых признавалась нами, да и всеми другими, независимость Украины, они уже давно выкинуты на помойку. Вот, тем не менее, Запад защищает Украину как страну, которая отстаивает европейские ценности», – сказал министр на полях Восточного экономического форума.

    «Трамп говорит, что нужно учесть реалии на земле, и мы считаем, что это коренное отличие от Европы, которая говорит (про) границы 1991 года, представляете себе, даже абстрагируясь от того, любят они нас, не любят они нас, но разве какой-то реалистичный политик может сейчас говорить, что надо решить украинскую проблему путем восстановления Украины в границах 1991 года», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

    Лавров заявил, что реалии украинского конфликта определяются выбором людей на референдумах 2022 года, а не положением военных подразделений. «Реалии – не то, что там находятся наши войска, они там находятся, чтобы защищать выбор людей, который был сделан на референдумах. Реалии для нас – это выбор людей, который закреплен нашей конституцией», – сказал министр.

    Прекращение боевых действий сейчас, отметил министр, означало бы согласие на возрождение нацизма.

    Министр также указал, что стремление западных стран ввести на Украину «стабилизационные силы» показывает намерение сохранить нацистский режим, запретивший русский язык во всех сферах жизни. Заявления Киева о преступлениях российских военных в Буче он назвал бездоказательной провокацией, добавив, что европейцев туда возят на своеобразный политический туризм.

    «К ним продолжают европейцы ездить. Я, кстати, не знаю, чего позволяем им туризмом заниматься политическим», – сказал Лавров.

    Лавров заявил, что через неделю-полторы поедет в США на Генассамблею ООН и обсудит там с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем провокацию в Буче. Россия не отстанет от ООН с требованиями предоставить данные о провокации в Буче, заявил глава МИД.

    «Президент [России Владимир Путин] изложил очень четко наши подходы к урегулированию. Выступал он в июне 2024 года в нашем министерстве иностранных дел. И он изложил задачи, которые стоят перед специальной военной операцией – это демилитаризация режима, денацификация Украины и, конечно же, воссоединение с Россией тех наших исторических территорий, которые волею судеб и решением (Никиты – ред.) Хрущева и его предшественников оказались внутри Советского Союза в составе не РСФСР, а УССР», – сказал Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров ранее счел политической слепотой мысли о возврате Украины к границам 2022 года.

    Министр также назвал сохранение киевского режима предательством предков и предостерег от возрождения неонацизма.

    Постпред России при ООН Василий Небензя ранее назвал возвращение Украины к границам 1991 года нереалистичным.

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