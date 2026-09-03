Депутат Колесник призвал Ереван сохранить российскую военную базу в Гюмри

Tекст: Ольга Иванова

Парламентарий уверен, что армянским властям не стоит отворачиваться от России, передает РИА «Новости». «Эта база уравновешивает некоторые угрозы. На протяжении нескольких десятков лет она оправданно там находится. Не стоит отворачиваться от своих союзников: сожрут же сразу», – отметил политик.

По словам законодателя, Москва всегда приходила на помощь соседнему государству, а отношения между народами традиционно оставались теплыми. Однако сейчас двусторонние контакты заметно усложнились, поэтому руководству республики следует определиться с выбором стратегических партнеров.

Ранее президент Владимир Путин подчеркнул готовность вывести войска, если армянская сторона сочтет объект ненужным. В ответ премьер-министр Никол Пашинян выразил готовность обсуждать сохранение контингента при наличии соответствующего желания у Москвы.

Российская военная база дислоцируется в Гюмри по межгосударственному договору от 1995 года. Десятью годами позже срок пребывания военного контингента продлили до 2044 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД Михаил Галузин сообщил об отсутствии официальных уведомлений об изменении статуса этого объекта.

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу подтвердил продолжение полноценной работы военного объекта на Южном Кавказе.