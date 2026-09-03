Европе предрекли суровую зиму из-за дефицита газа

Bloomberg: Европе предстоит суровая зима из-за резкого роста цен на энергоносители

Tекст: Валерия Городецкая

В среду газовые котировки на лондонской бирже ICE впервые с декабря 2022 года превысили отметку в 900 долларов, передает РИА «Новости».

«У европейских политиков есть веские основания опасаться суровой зимы: до нее осталось всего несколько недель, цены на энергоносители стремительно растут, и регион плохо подготовлен к резкому увеличению спроса», – говорится в материале Bloomberg.

Аналитики отмечают, что запасы газа в Европе находятся на минимальном уровне для этого времени года за всю историю наблюдений с 2009 года. Обычно они покрывают около трети спроса в холодный период, но ближневосточный конфликт нарушил глобальные поставки. Региону придется жестче конкурировать за сжиженный природный газ, поддерживая высокие цены.

Особенно трудная ситуация наблюдается в Германии, где хранилища заполнены лишь немногим более чем наполовину. Поздние закупки Берлина могут спровоцировать рост цен и усилить конкуренцию внутри Европы. Дополнительным риском выступает подорожание дизельного топлива на фоне ограниченных мощностей нефтепереработки.

Напомним, перед началом отопительного сезона запасы газа в европейских хранилищах упали до рекордно низкого уровня.

Отказ властей Германии от централизованных закупок топлива спровоцировал риск резкого подорожания энергии.

Экстремальная летняя жара дополнительно осложнила задачу создания необходимых резервов.