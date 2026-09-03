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    3 сентября 2026, 15:45 • Новости дня

    Европе предрекли суровую зиму из-за дефицита газа

    Bloomberg: Европе предстоит суровая зима из-за резкого роста цен на энергоносители

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа столкнется со сложной зимой из-за стремительного роста цен на энергоносители и слабой готовности к скачку спроса, пишет Bloomberg.

    В среду газовые котировки на лондонской бирже ICE впервые с декабря 2022 года превысили отметку в 900 долларов, передает РИА «Новости».

    «У европейских политиков есть веские основания опасаться суровой зимы: до нее осталось всего несколько недель, цены на энергоносители стремительно растут, и регион плохо подготовлен к резкому увеличению спроса», – говорится в материале Bloomberg.

    Аналитики отмечают, что запасы газа в Европе находятся на минимальном уровне для этого времени года за всю историю наблюдений с 2009 года. Обычно они покрывают около трети спроса в холодный период, но ближневосточный конфликт нарушил глобальные поставки. Региону придется жестче конкурировать за сжиженный природный газ, поддерживая высокие цены.

    Особенно трудная ситуация наблюдается в Германии, где хранилища заполнены лишь немногим более чем наполовину. Поздние закупки Берлина могут спровоцировать рост цен и усилить конкуренцию внутри Европы. Дополнительным риском выступает подорожание дизельного топлива на фоне ограниченных мощностей нефтепереработки.

    Напомним, перед началом отопительного сезона запасы газа в европейских хранилищах упали до рекордно низкого уровня.

    Отказ властей Германии от централизованных закупок топлива спровоцировал риск резкого подорожания энергии.

    Экстремальная летняя жара дополнительно осложнила задачу создания необходимых резервов.

    2 сентября 2026, 19:00 • Новости дня
    Вице-премьер Италии заявил о выгоде европейских стран от украинского конфликта

    Сальвини: Некоторым странам Европы выгоден конфликт на Украине

    Вице-премьер Италии заявил о выгоде европейских стран от украинского конфликта
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр транспорта и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил о нежелании части европейских государств завершать украинский кризис.

    Сальвини обвинил ряд европейских стран в намеренном затягивании украинского конфликта ради увеличения продаж вооружений, передает РИА «Новости». По его словам, продолжение боевых действий приносит этим странам очевидную выгоду.

    «У меня сложилось впечатление, что некоторые европейские столицы не хотят положить конец конфликту и ищут предлог, чтобы продавать больше оружия», – подчеркнул политик.

    Кроме того, вице-премьер Италии выразил серьезную обеспокоенность в связи с растущей русофобией, которая активно распространяется по странам Европы.

    Напомним, правящая коалиция Италии выдвинула план поэтапного снятия антироссийских санкций.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на нацеленность европейских стран на продолжение боевых действий.

    Руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова подчеркнула невыгодность заключения мира для государств Евросоюза.

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    1 сентября 2026, 16:50 • Новости дня
    Зеленский возмутился отпусками европейских политиков на фоне ударов по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил недовольство поведением западных союзников на фоне ударов по украинской инфраструктуре.

    По его словам, европейские партнеры предпочли отдых вместо активной дипломатической работы, передает РИА «Новости».

    «Последние две недели Европа и мир, которые нам помогают, на каникулах. И это очень такой неприятный привкус. Не могу им не поделиться... Ощущением такого, знаете... «дипломатия по плану». То есть если отпуск, то отпуск», – цитирует украинского лидера издание «РБК-Украина».

    Политик подчеркнул, что подобный подход союзников оставляет негативное впечатление. Он отметил, что дипломатические усилия западных стран будто подчиняются строгому расписанию, в котором отпуск имеет приоритет над текущими вызовами.

    В августе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил наличие на Западе усталости от помощи Украине.

    Весной лояльные к Киеву европейские лидеры устали от постоянных нотаций Владимира Зеленского.

    В начале года на форуме в Давосе украинский политик обрушился с резкой критикой на ближайших союзников из-за их несамостоятельности.

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    3 сентября 2026, 08:36 • Видео
    Мерц закрыл Русский дом. Чего испугался?

    Германия закрывает консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине, бездоказательно обвинив РФ в так называемом инциденте в Лейпциге. Так канцлер Фридрих Мерц готовится к воскресным выборам, которые выиграют его враги. Чем ответим?

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    2 сентября 2026, 17:50 • Новости дня
    Совет ЕС одобрил временное послабление торгового режима с Арменией
    Совет ЕС одобрил временное послабление торгового режима с Арменией
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Совет Европейского союза одобрил временное послабление торгового режима с Арменией на два года, потребовав от Еревана снять барьеры для европейских товаров.

    Совет Европейского союза официально одобрил инициативу Еврокомиссии о временном послаблении торгового режима с Арменией сроком на два года, передает «Московский комсомолец». При этом Брюссель оставил за собой право применять защитные механизмы в случае, если армянский импорт начнет угрожать позициям местных производителей.

    Ключевым требованием к Еревану является полное отсутствие барьеров для ввоза европейских товаров на армянский рынок. В Совете ЕС прямо заявили, что эти шаги предпринимаются в контексте политического противостояния с Россией.

    По оценкам европейских чиновников, новые правила охватят около 80% армянского экспорта. Речь идет о 99% свежих фруктов, овощей и растительной продукции, которую Армения традиционно поставляет в Россию. Однако Ереван будет обязан соблюдать санитарные стандарты ЕС и уважать систему защищенных географических наименований, из-за чего армянский коньяк не сможет продаваться в Европе под этим брендом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз запланировал обнулить тарифы для большинства поставляемых из Армении товаров.

    Ранее Россельхознадзор ввел полный запрет на ввоз подкарантинной армянской продукции в Россию.

    Служба внешней разведки предупредила о неизбежности глубокого экономического кризиса в республике при разрыве с ЕАЭС.

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    2 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 900 долларов
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 900 долларов
    @ Jilmer Postma/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах впервые почти за два года превысила отметку в 900 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе в среду утром выросли на 1,8%, достигнув 881,9 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    При этом в ходе торгов котировки превышали отметку в 900 долларов, достигая максимума в 902,5 доллара, что зафиксировано впервые с декабря 2022 года.

    Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 885,9 доллара, показав рост на 2,3%. Динамика рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 866,3 доллара за тысячу кубометров. Значительное удорожание энергоносителей в Европе вызвано конфликтом на Ближнем Востоке.

    В последние месяцы котировки демонстрируют высокую волатильность. По итогам июля расчетные цены выросли почти на 20%, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. Исторический рекорд стоимости газа был установлен в начале весны 2022 года, когда цена достигла 3892 доллара за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа стоимость газа на европейских биржах преодолела психологическую отметку в 800 долларов за тысячу кубометров. В последний день лета цена голубого топлива достигла 840 долларов.

    Накануне биржевые котировки приблизились к уровню 854 долларов за тысячу кубометров.

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    1 сентября 2026, 14:45 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 854 долларам

    Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост почти до 854 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость газа на европейских биржах приблизилась к 854 долларам за тысячу кубометров, превысив отметку в 850 долларов впервые с середины марта.

    Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 2%, приблизившись к отметке 854 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 841,5 доллара, а к 14:14 по московскому времени достигли 853,9 доллара.

    Ранее в ходе торгов котировки доходили до 854,4 доллара. Показатель превысил отметку в 850 долларов впервые с 19 марта. Динамика рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 837,2 доллара за тысячу кубометров.

    Конфликт на Ближнем Востоке стал причиной значительного подорожания энергоносителей. Средние цены за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. В июле расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении.

    Исторический рекорд стоимости газа в Европе был зафиксирован весной 2022 года – 3892 доллара за тысячу кубометров. Таких устойчиво высоких цен не наблюдалось за всю историю функционирования газовых распределительных центров с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа стоимость газа на европейских биржах преодолела психологическую отметку в 800 долларов за тысячу кубометров.

    В последний день лета октябрьские фьючерсы достигли уровня 831 доллара.

    Утром 1 сентября котировки поднялись до 842 долларов.

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    1 сентября 2026, 05:23 • Новости дня
    Европейские цены на газ достигли максимума с 2022 года

    Tекст: Катерина Туманова

    В августе стоимость голубого топлива на европейских биржах резко выросла на фоне низких запасов в преддверии предстоящего отопительного сезона, следует из данных лондонской биржи ICE о фьючерсах.

    Среднемесячная стоимость газа на европейском рынке по итогам августа составила 744 доллара за тысячу кубометров, передает ТАСС. Этот показатель оказался самым высоким с конца 2022 года.

    Подорожание связано с рекордно низкими запасами сырья в хранилищах перед зимой и продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке.

    Котировки фьючерсов на лондонской бирже ICE увеличились почти вдвое по сравнению с августом 2025 года. Кроме того, они превысили средние показатели июля на 17%.

    В конце июля газовые контракты торговались на уровне 709 долларов за тысячу кубических метров. К закрытию торгов 31 августа цена поднялась до 840 долларов, продемонстрировав рост на 18,5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Мерц связал рекордные цены на электроэнергию в стране с закрытием АЭС. Общие запасы топлива в европейских резервуарах опустились до минимальных значений за всю историю наблюдений. Европа обновила исторический антирекорд по запасам газа в хранилищах.

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    1 сентября 2026, 02:38 • Новости дня
    Россиянина заподозрили в тройном убийстве в Черногории

    Tекст: Катерина Туманова

    Полиция Черногории объявила в розыск гражданина России Михаила Шабунина по подозрению в расстреле трех человек в тире города Даниловград, о чем говорится в сообщениях ТВ и радио страны.

    Правоохранительные органы Черногории ведут поиски 30-летнего россиянина Михаила Николаевича Шабунина, передает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию Черногории.

    Мужчину подозревают в совершении тяжкого преступления на территории страны.

    По данным источника, инцидент произошел в тире города Даниловград. На месте происшествия были обнаружены тела трех граждан Черногории с огнестрельными ранениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Грузии задержали разыскиваемого Францией гражданина России. В Таиланде задержали разыскиваемого россиянина. Осужденный в Кузбассе восемь лет скрывался от правосудия в диване.

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    1 сентября 2026, 09:41 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе открыли сентябрь ростом

    Стоимость газа на европейских биржах поднялась до 842 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость газа на европейских биржах в начале осени продемонстрировала незначительный рост, превысив отметку в 840 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе во вторник поднялись на 0,5%, достигнув 842 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 841,5 доллара. По состоянию на 9.15 мск показатель составил 842,3 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая равнялась 837,2 доллара за тысячу кубометров.

    Ранее в ходе торгов котировки доходили до 854,4 доллара. Показатель превысил отметку в 850 долларов впервые с 19 марта текущего года.

    Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал значительное удорожание энергоносителя в Европе. Средние биржевые цены за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. К концу августа они преодолели отметку в 800 долларов впервые за пять месяцев.

    Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа стоимость газа на европейских биржах преодолела психологическую отметку в 800 долларов за тысячу кубометров.

    Спустя несколько дней октябрьские фьючерсы по индексу TTF достигли уровня 834 доллара.

    В последний день лета биржевые цены на голубое топливо поднялись до 831 доллара.

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    1 сентября 2026, 21:36 • Новости дня
    Путин заявил о надежде на преодоление кризиса в отношениях с Европой

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин выразил надежду на будущее преодоление кризиса в отношениях между Москвой и европейскими странами, учитывая фундаментальные интересы обеих сторон.

    В ходе переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита ШОС в Киргизии Путин обсудил сложности во взаимодействии ЕАЭС и Евросоюза, передает РИА «Новости». Президент отметил несовпадение стандартов и технических норм в регулировании сельхозпродукции.

    «Мы это неоднократно проходили, попытки – еще когда у нас были более-менее нормальные отношения – договориться с европейцами о каких-то компромиссах ни к чему не привели, ни к чему», – подчеркнул Путин.

    Президент охарактеризовал европейских партнеров как жестких и упертых переговорщиков. По его словам, из-за этого сторонам не удалось найти решения почти ни по одному вопросу.

    Однако он выразил уверенность, что в будущем преодоление разногласий станет необходимым, учитывая фундаментальные интересы и взаимодополняемость экономик России и Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России назвал стремление Еревана в Евросоюз законным правом.

    В мае глава государства счел восстановление связей с европейскими странами взаимовыгодным процессом. До этого российский лидер отверг вину Москвы в текущем кризисе отношений с государствами Европы.

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    1 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    Посольство России отвергло обвинения в миграционном кризисе в Сеуте
    Посольство России отвергло обвинения в миграционном кризисе в Сеуте
    @ FARO TV/REUTERS TV/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские дипломаты в Испании категорически опровергли слухи о том, что Москва якобы причастна к обострению ситуации с мигрантами в автономном городе Сеута.

    «Заявления о причастности России к миграционному кризису в испанском автономном городе Сеута не соответствуют действительности», – сказано в официальном сообщении дипломатического ведомства, передает РИА «Новости».

    В дипмиссии также напомнили позицию Кремля по этому вопросу. Там сослались на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который ранее подчеркивал, что Москва не имеет никакого отношения к массовому наплыву нелегалов в Сеуту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Испании Педро Санчес обвинил Москву в ухудшении миграционной обстановки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически опроверг эти утверждения.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подобные заявления Мадрида бездоказательными.

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    31 августа 2026, 19:40 • Новости дня
    Польша продлила действие буферной зоны на белорусской границе

    Польша продлила действие буферной зоны на белорусской границе до конца ноября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польские власти приняли решение продлить действие буферной зоны на границе с Белоруссией на три месяца.

    Соответствующее распоряжение было подписано главой министерства внутренних дел и администрации Польши, передает РИА «Новости».

    «Министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский подписал распоряжение, продлевающее действие буферной зоны с 1 сентября до 20 ноября», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    В министерстве подчеркнули, что данный шаг продиктован необходимостью обеспечить безопасность в районе работы специальных служб и усилить охрану государственной границы с соседней республикой.

    Напомним, летом 2024 года польские власти решили создать буферную зону на границе с Белоруссией.

    В конце 2025 года Варшава приступила к возведению второго забора с колючей проволокой в Подляском воеводстве.

    Весной прошлого года МВД Польши завершило модернизацию электронного барьера стоимостью 125 млн злотых.

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    31 августа 2026, 22:00 • Новости дня
    Производство пива в Германии упало до исторического минимума

    Германия сократила производство пива до минимума с 1995 года

    Tекст: Денис Тельманов

    В прошлом году немецкие пивоварни сварили рекордно низкий объем пенного напитка за последние три десятилетия, сохранив при этом лидерство в Евросоюзе, следует из данных Евростата.

    По итогам 2025 года производство пива в Германии снизилось до 6,82 млрд литров, став минимальным с 1995 года, передает РИА «Новости». По сравнению с 2024 годом выпуск алкогольного пива сократился на 6%, что является самым низким показателем за всю историю ведения статистики.

    Несмотря на спад, Германия остается крупнейшим производителем пива в ЕС, обеспечивая каждый пятый литр напитка.

    Второе место занимает Испания, на долю которой приходится 16% европейского производства. В 2025 году испанские пивовары увеличили выпуск на 25%, достигнув 5,05 млрд литров.

    Замыкает тройку лидеров Польша с долей в 10% и объемом 3,23 млрд литров, что на 6,23% меньше показателя 2024 года.

    Другие крупные производители также зафиксировали спад: в Чехии производство снизилось на 6% до 1,8 млрд литров, а в Бельгии – на 3,7% до 2 млрд литров.

    В целом страны Евросоюза в 2025 году произвели 34,4 млрд литров пива, включая безалкогольное. Это на 0,7% меньше, чем в 2024 году, но на 2,2% превышает уровень 2020 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем продаж пива в Германии впервые упал ниже восьми миллиардов литров.

    Старейшая немецкая пивоварня Hofbrauhaus Wolters подала заявление о банкротстве из-за снижения спроса.

    В немецком Мангейме из-за финансовых проблем закрылась основанная в 1679 году пивоварня Eichbaum.

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    2 сентября 2026, 09:10 • Новости дня
    Европа подошла к зиме с рекордно низкими запасами газа

    Запасы газа в европейских хранилищах обновили исторический минимум

    Tекст: Мария Иванова

    Перед началом отопительного сезона запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до рекордно низкого уровня с 2011 года, составив всего 65,39%.

    Запасы газа в европейских подземных хранилищах за месяц до традиционного начала отопительного сезона оказались на минимуме с 2011 года, передает ТАСС.

    Отбор газа в августе стал максимальным за пять лет и достиг 771 млн куб. м, тогда как закачка снизилась на 8% до 10 млрд куб. м.

    На конец августа 2026 года газохранилища Европы были заполнены лишь на 65,39%, что значительно ниже средних показателей за последние пять лет. В хранилищах находилось около 71,5 млрд куб. м газа, что на 14 млрд куб. м меньше прошлогодних значений. «Газпром» прогнозировал, что запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достичь даже 75%.

    Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС обязаны заполнять хранилища на 90% к началу зимы. Для выполнения этой нормы необходимо закачать еще не менее 68 млрд куб. м, однако пока Европа смогла обеспечить лишь 60% от требуемого объема. На ситуацию повлияли конкуренция с Азией за сжиженный природный газ, высокие цены и экстремальная летняя жара, увеличившая спрос на электроэнергию.

    Поставки СПГ в Европу в августе оказались одними из минимальных за последние пять лет. Потоки с европейских терминалов составили около 9,1 млрд куб. м, что на 6% меньше показателей августа 2025 года. С начала 2026 года поступления СПГ замедлились и составили порядка 90,3 млрд куб. метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение почти трех недель августа уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа держался на минимальных значениях за весь период наблюдений с 2011 года.

    В середине августа запасы газа в подземных хранилищах Германии, Нидерландов и Хорватии снизились до рекордно низких показателей.

    Ранее «Газпром» сообщил о падении объемов топлива в европейских ПХГ ниже критических минимумов прошлых лет.

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    3 сентября 2026, 05:06 • Новости дня
    Лавров: Россия не будет умолять Европу об отмене санкций

    Tекст: Антон Антонов

    Москва не намерена просить у Европы отмены санкций и не собирается зависеть от ее доброго расположения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Она решила, что наше сотрудничество в прежние годы было настолько важным для Российской Федерации, что мы будем бегать и умолять: ну давайте, ладно, простите нас, забудьте про то, что было, давайте вернемся, отменяйте санкции. Не будет такого, это совершенно не в генетическом ходе нашего народа. У нас есть, ну, если хотите, собственная гордость», – сказал Лавров в рамках лектория Российского общества «Знание» на полях ВЭФ.

    Лавров заявил, что Россия сохраняет открытость к сотрудничеству со всеми, кто готов отложить в сторону идеологию и извращенную политику, сосредоточившись на реальных экономических и социальных интересах. По его словам, Москва не строит стен и не хочет отгораживаться от Европы – это Европа сама разорвала связи с Россией, передает РИА «Новости».

    Однако для Запада, по его словам, санкции стали главным инструментом внешней политики, окончательно вытеснив дипломатию, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Россия никогда не закрывалась от мира, но не желает зависеть от доброй воли бывших западных партнеров. Взамен страна выстраивает многостороннее сотрудничество на евразийском континенте через площадки, основанные на равноправии и взаимной выгоде – Шанхайскую организацию сотрудничества, Евразийский экономический союз и АСЕАН.

    Министр также заявил, что Запад пытается подорвать объективный исторический процесс и обратить его вспять, но эти попытки обречены на провал. По его словам, на стороне России – естественный ход истории, хотя западные усилия способны тормозить процессы универсализации мировой структуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров ранее заявил о нежелании России напрашиваться на диалог с Европой.

    Министр также сообщил о гордости за реакцию россиян на попытки Запада подорвать общество.

    Кроме того, глава МИД обвинил Европу в использовании переговоров с Москвой для прикрытия геополитической экспансии НАТО и Евросоюза.

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    3 сентября 2026, 05:13 • Новости дня
    Лавров заявил о живучести неоимперского и неонацистского духа в Европе

    Tекст: Антон Антонов

    Колониальный и неонацистский дух в Европе остается крайне живучим, заявил глава МИД России Сергей Лавров в рамках лектория общества «Знание» на Восточном экономическом форуме.

    «Неоимперский, колониальный, я бы сказал, и такой неонацистский дух в Европе очень и очень живуч», – приводит слова министра РИА «Новости».

    По его словам, Европа никогда не жила за счет собственных средств и собственного ума. «Она всегда жила за счет других – и в эпоху колониального господства, потом было рабовладельчество», – сказал Лавров.

    Министр отметил, что Запад не любит структуры, где ему приходится быть частью общего консенсуса. Он подчеркнул, что для Европы, а также для американцев, включая нынешнюю администрацию США, характерно стремление диктовать свою волю.

    «Европа… вновь оказывается источником вот этих вот идей превосходства национального и расового», – сказал министр.

    Глава российского МИД также заявил, что африканские страны, получившие политическую независимость в 1960-е годы, до сих пор остаются в экономической зависимости от бывших метрополий. Он пояснил, что экономика большинства стран Африки по-прежнему строится по колониальной модели: сырье вывозится с континента, а основная добавленная стоимость создается за его пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России ранее заявлял, что Запад до сих пор не избавился от мании колониального и рабовладельческого величия.

    Лавров призывал добиваться полной деколонизации Африки.

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