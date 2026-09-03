Собянин открыл новый участок Московского скоростного диаметра

В Москве запустили движение по новому участку Московского скоростного диаметра

Tекст: Мария Иванова

Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт движению по участку Московского скоростного диаметра вдоль Каспийской улицы, передает РИА «Новости».

Дорога проходит от Севанской улицы до Павелецкого направления железной дороги.

«В этом году большая дорожная программа в Москве реализуется – около 100 км дорог, 18 инженерных сооружений. Это путепроводы, тоннели, эстакады. Один из таких важных участков – тот, на котором мы находимся», – отметил градоначальник. По его словам, ежедневно этой магистралью пользуются порядка 400 тыс. автомобилистов.

Собянин подчеркнул общегородское значение проекта спрямления магистрали, который планируют завершить до конца года. Открытый в четверг участок включает шесть инженерных сооружений вдоль железной дороги.

Строительство финального отрезка началось в августе 2023 года. Трасса длиной около четырех километров пересекает несколько улиц. В сентябре завершился первый этап работ, включающий реконструкцию 5,4 км дорог и открытие искусственных сооружений протяженностью более двух километров.

До конца 2026 года в рамках второго этапа завершится реконструкция участка от Севанской улицы до улицы Медиков. Ввод финального отрезка улучшит транспортное обслуживание около 700 тыс. жителей юга столицы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале строительства дополнительного участка Московского скоростного диаметра.

В феврале градоначальник доложил президенту о ежегодном возведении в столице около 100 км новых дорог.

В мае движение транспорта на одном из отрезков скоростной магистрали экстренно остановили в обе стороны.