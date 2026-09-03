Захарова: Спонсоры Зеленского первыми услышат речь Путина на ВЭФ

Сотни подростков разгромили торговый центр в США

Толпа из более чем 500 подростков в возрасте от 14 до 17 лет устроила беспорядки в торговом центре Hoffman Heights в Авроре в минувшее воскресенье, сообщает

New York Post. Молодые люди собрались на несогласованное спортивное мероприятие, организованное блогером Грэди Ферриком, после чего направились в торговую зону, где расположены супермаркет King Soopers, ресторан Burger King и другие заведения.

Для разгона толпы на место прибыли более 70 сотрудников полиции. Однако подростки не стали расходиться и начали забегать в расположенные поблизости магазины.

По опубликованным в соцсетях видеозаписям, большая группа молодых людей ворвалась в Burger King. Подростки заполнили зал, забирались на столы, пели и танцевали. Один из столов не выдержал нагрузки и рухнул, после чего один из участников упал на пол.

Другая часть толпы направилась в супермаркет. Там подростки бегали между рядами, бросали товары и, по данным полиции, похищали имущество.

Начальник полиции города Тодд Чемберлен заявил, что правоохранительные органы не намерены мириться с захватом общественных пространств, нарушением работы предприятий, порчей имущества и кражами. При этом задержаний после инцидента произведено не было.

Власти пока также не сообщили, сколько товаров было украдено и какой ущерб был нанесен торговым точкам. Следователи изучают видеозаписи и другие материалы, чтобы установить участников возможных преступлений.

Глава полиции также обратился к родителям подростков, призвав их внимательнее следить за тем, где находятся их дети и с кем они общаются.

Мероприятие было связано с акцией, организованной 22-летним блогером и создателем контента Грейди Ферриком, который продвигал бренд витаминов. Сам он публиковал в социальных сетях фотографии с места событий.



Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае правоохранители задержали двух подростков после конфликта возле торгового центра в Санкт-Петербурге. В марте группа несовершеннолетних устроила массовую потасовку в ярославском торговом комплексе. В начале весны столичная полиция пресекла хулиганские действия молодых людей на московском фудкорте.