Еврокомиссия зафиксировала резкий рост выдачи шенгенских виз россиянам

Выдача шенгенских виз гражданам России в 2025 году выросла на 20%

Tекст: Мария Иванова

Количество оформленных для граждан России разрешений на въезд в страны Евросоюза в 2025 году увеличилось более чем на 20%, передает ТАСС. Показатель достиг отметки в 680 тыс. по сравнению с 560 тыс. годом ранее.

«В прошлом году это число составило 680 тысяч», – заявил Маркус Ламмерт в ходе общения с прессой.

При этом он не смог назвать точную причину столь значительного увеличения показателя. Политик подчеркнул, что данный вопрос решают отдельные государства объединения, однако само ведомство старается максимально ограничить выдачу документов россиянам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году страны Шенгенской зоны выдали россиянам около 175 тыс. многократных виз.

Позже Еврокомиссия допустила введение дополнительных визовых ограничений для граждан России.

При этом власти Словакии продолжили оформление туристических документов для россиян.