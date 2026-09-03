Американские удары привели к гибели трех иранских военных летчиков

Жертвами ударов США по югу Ирана стали три военных летчика

Tекст: Мария Иванова

По меньшей мере три военных летчика армии Ирана погибли в результате ударов США по южным районам исламской республики 1 сентября, передает ТАСС. Двое пилотов служили в военно-морских силах, один – в ВВС Ирана.

1 сентября Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о нанесении серии ударов по целям в Иране. Взрывы прогремели на южном побережье страны, в том числе на острове Кешм и в ряде городов.

В ответ на эти действия иранская сторона нанесла удары по военным базам США в ОАЭ, Иордании, Ираке и Бахрейне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября боевая авиация Соединенных Штатов атаковала инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции.

Позже Центральное командование ВС США завершило серию ударов по иранским военным целям. В результате этих массированных атак погибли 18 человек.