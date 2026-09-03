Глава МИД Германии пожаловался на закрытие института Гете в России

Tекст: Ольга Иванова

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил сожаление из-за ответа Москвы на действия Берлина, передает РИА «Новости».

«Я сожалею, что Россия пошла на этот шаг и закроет институт Гете», – сказал он во время пресс-конференции.

Ранее Вадефуль объявил о закрытии генерального консульства России в Бонне и расторжении договора о работе Русского дома в Берлине. Это произошло после того, как глава МВД Германии Александр Добриндт обвинил Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Российская сторона назвала эти заявления провокацией.

В ответ на действия ФРГ министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что отделения института Гете в России прекратят свою работу. Президент России Владимир Путин связал обвинения Берлина с тяжелой внутриполитической ситуацией в Германии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров анонсировал закрытие отделений института Гете в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

Перед этим правительство Германии возложило на Москву ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

Президент России Владимир Путин объяснил данные обвинения тяжелым внутриполитическим положением в ФРГ.