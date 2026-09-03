Европейские биржевые цены на газ снизились

Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 880 долларов

Tекст: Мария Иванова

Биржевые цены на газ в Европе в четверг днем умеренно снизились на 0,7%, находясь у отметки в 876 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

Октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на уровне 880,1 доллара.

К 9.00 мск показатель составил 868,9 доллара, а к 13.53 мск достиг 876,2 доллара. Динамика котировок рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 882 доллара за тысячу кубометров.

Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал значительное подорожание энергоресурса. В марте средние биржевые цены выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20%, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров.

Исторический рекорд стоимости газа в Европе был зафиксирован в начале весны 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов. Таких высоких цен не наблюдалось за всю историю работы газовых хабов с 1996 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость голубого топлива на европейских биржах впервые почти за два года превысила отметку в 900 долларов за тысячу кубометров.

Днем ранее биржевые цены на газ ускорили рост до 854 долларов.

В последний день лета котировки поднялись выше 830 долларов.