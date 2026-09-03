СК возбудил уголовное дело о покушении на жизнь военнослужащего в Энгельсе

Tекст: Дарья Григоренко

«В связи с посягательством на жизнь военнослужащего в городе Энгельсе Саратовской области следственными органами СК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Пострадавший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь», – говорится в канале регионального СУ СК на платформе Max.

В настоящее время следователи и криминалисты вместе с оперативными службами проводят комплекс следственных действий. Специалисты устанавливают полную картину произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

На месте происшествия изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале этого года неизвестный выстрелил в генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в Москве.

Годом ранее в подмосковном Железнодорожном злоумышленник совершил покушение на сотрудника военного ведомства.

В январе прошлого года саратовские правоохранители задержали вооруженного молотком подростка за подготовку нападения на Героя России Александра Янкловича.