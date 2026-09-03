  • Новость часаРоссийский посол потребовал незамедлительно освободить «Профессора Молчанова»
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ГУР и СБУ доказали русскость Киева
    Путин заявил об успешном отражении недавних атак на российские НПЗ
    Рар: У элит Германии уровень отторжения России очень высок
    Еврокомиссия зафиксировала резкий рост выдачи шенгенских виз россиянам
    Путин обвинил Запад в соучастии в международном терроризме
    Путин назвал слухи о мобилизации в России информационной атакой
    Путин назвал два метода борьбы с дефицитом топлива в России
    Трутнев сообщил об участии 17 делегаций из недружественных стран в ВЭФ
    В Энгельсе совершено покушение на военного
    3 сентября 2026, 14:22 • Новости дня

    Трамп объявил о восстановлении поставок нефти через Ормузский пролив

    Трамп сообщил о возвращении поставок нефти через Ормуз к доконфликтному уровню

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о восстановлении транзита нефти через Ормузский пролив до 18 млн баррелей в сутки.

    Показатели транзита сырья через стратегически важную артерию почти вернулись к значениям, которые фиксировались до начала обострения отношений с Ираном, передает РИА «Новости».

    Американский лидер разместил в своей социальной сети Truth Social инфографику, иллюстрирующую текущую ситуацию.

    «Объемы нефти в Ормузском проливе вернулись!» – гласит подпись к изображению, опубликованному политиком. Согласно представленным данным, сейчас через пролив ежедневно транспортируется порядка 18 млн баррелей нефти.

    До начала конфликтной ситуации этот показатель составлял 20 млн баррелей в сутки. Ранее телеканал CNN, ссылаясь на двух американских чиновников, сообщил, что военные США обеспечили безопасный проход через Ормузский пролив 40 коммерческим судам. Они перевозили около 18 млн баррелей нефти, что стало максимальным объемом с начала конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа иранские военные сбили американский разведывательный беспилотник над Ормузским проливом.

    Ранее глава Белого дома объявил о полном контроле ВМС США над этой транспортной артерией.

    Министерство энергетики Соединенных Штатов еще в июне отмечало нормализацию ситуации в регионе.

    1 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    США потратили десятую часть запасов ракет Patriot на одну атаку

    США израсходовали более 80 ракет Patriot при отражении одной атаки Ирана

    США потратили десятую часть запасов ракет Patriot на одну атаку
    @ Sgt. David Rincon/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    При отражении атаки Ирана на американские объекты в Иордании Соединенные Штаты израсходовали десятую часть своих запасов ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

    Американские военные потратили более 80 ракет-перехватчиков Patriot в ночь на 31 августа, отражая атаку Ирана на объекты США в Иордании, передает РИА «Новости».

    Это составляет свыше 10% всего арсенала таких ракет в распоряжении Соединенных Штатов.

    Для перехвата иранских снарядов задействовали две батареи Patriot, которые ранее перебросили из немецкого Ансбаха. На каждую баллистическую ракету приходилось около четырех перехватчиков. Один американский снаряд стоит в четыре-пять раз дороже иранского боеприпаса.

    Такой высокий расход особенно критичен на фоне дефицита ракет для комплексов Patriot. По мнению экспертов, тактика Ирана направлена именно на истощение американской противовоздушной обороны. Даже если ракета не достигает цели, США вынуждены тратить сразу несколько дефицитных снарядов.

    Запасы ракет были серьезно истощены еще до последней атаки. Только за первые пять дней противостояния с Ираном Вашингтон израсходовал более 800 перехватчиков. К июлю их количество сократилось до 25% от уровня, который Пентагон считает необходимым. Из-за дефицита США вынуждены искать ракеты за рубежом, приостанавливать поставки союзникам и перебрасывать системы ПВО с других направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия из-за подорожания сократила заказ на ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot.

    Отражение иранских атак вынудило Вашингтон отложить запланированные поставки систем противовоздушной обороны союзникам.

    Высокопоставленные военачальники предупредили об опасно низком уровне запасов боеприпасов в Пентагоне.

    Комментарии (10)
    2 сентября 2026, 22:25 • Новости дня
    Трамп заявил, что знаком с примерами насильственной мобилизации на Украине

    Трамп посмотрел видео с примерами насильственной мобилизации на Украине

    Трамп заявил, что знаком с примерами насильственной мобилизации на Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил, что осведомлен о случаях насильственной мобилизации мужчин на Украине.

    Президента США на мероприятии в Овальном кабинете спросили, видел ли он записи того, как сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования, украинские военкоматы) хватают людей прямо на улицах.

    «Я знаю об этих видео. Я очень много о них слышал», – приводит ответ Трампа РИА «Новости».

    В ходе беседы один из журналистов заявил, что администрация Джо Байдена вместе с крупнейшими западными медиа замалчивала колоссальные потери Киева, что в итоге привело к нехватке людей в рядах ВСУ. Трамп коротко согласился с этим утверждением: «Вы правы в этом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обвинил сотрудников ТЦК в тотальном нарушении прав человека.

    В Тернополе после жесткого задержания мужчины местные жители устроили массовый протест против военкоматов.

    Ранее аналогичный бунт против насильственной мобилизации произошел во Львове.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2026, 08:36 • Видео
    Мерц закрыл Русский дом. Чего испугался?

    Германия закрывает консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине, бездоказательно обвинив РФ в так называемом инциденте в Лейпциге. Так канцлер Фридрих Мерц готовится к воскресным выборам, которые выиграют его враги. Чем ответим?

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Президент Ирана заявил о неизбежной победе в конфликте с США

    Пезешкиан: Иран одержит победу в конфликте с США

    Президент Ирана заявил о неизбежной победе в конфликте с США
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран уверен в своей победе на фоне противостояния с Соединенными Штатами. Об этом он сказал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Иранский лидер также выступил против одностороннего подхода в международных отношениях. По его словам, Тегеран намерен противостоять подобной политике и стремится выйти за рамки односторонности, передает РИА «Новости».

    «Мы здесь находимся, чтобы бороться именно с односторонностью. И такой взгляд, который у нас есть, чтобы противостоять именно такой односторонности, мы поддерживаем. И мы тоже с вами согласны с этим. И мы хотим выходить из рамок этой односторонности. Я уверен, что мы победим», – сказал Пезешкиан в ходе встречи с Путиным.

    Встреча лидеров России и Ирана состоялась на фоне сохраняющегося конфликта между Тегераном и Вашингтоном.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

    До этого Пезешкиан подтвердил разблокировку части замороженных иранских активов в Катаре.

    Весной парламент исламской республики назвал Тегеран победителем в противостоянии с Вашингтоном.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 18:06 • Новости дня
    США обогнали Россию по поставкам нефти в Турцию

    США в июне впервые обогнали Россию и стали крупнейшим поставщиком сырой нефти в Турцию. На американское сырье пришлось 21% всего турецкого импорта.

    Как сообщает газета Sozcu со ссылкой на данные Управления по регулированию энергетического рынка Турции, в июне Анкара импортировала из США 570 тыс. 676 тонн сырой нефти. При этом в первые четыре месяца 2026 года американская нефть вообще не поставлялась в страну. В мае ее доля выросла до 13%, а уже в июне достигла 21%. По данным американской статистики, в мае Турция стала 11-м крупнейшим покупателем нефти из США.

    В то же время общий объем импорта сырой нефти Турцией в июне сократился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,66 млн тонн. Поставки сырой нефти и нефтепродуктов в совокупности снизились на 12,9%, составив 4,02 млн тонн. В этой более широкой категории Россия пока сохраняет первое место с объемом 1,52 млн тонн. США заняли вторую строчку с 570 тыс. 676 тонн, а Казахстан – третью с 464 тыс. 022 тонн.

    После начала конфликта на Украине в 2022 году и сокращения закупок российского сырья западными странами Турция стала одним из крупнейших покупателей нефти из России.

    Однако впоследствии турецкие нефтеперерабатывающие предприятия начали активнее диверсифицировать поставки. Помимо России, они стали закупать сырье у Казахстана, Ирака, Бразилии, Гайаны и США. На изменение структуры импорта повлияли санкции против российских энергетических компаний, а также перебои с поставками через Черное море.

    Турция также нарастила закупки дизельного топлива в США и Индии. В августе объемы импорта достигли рекордных уровней после того, как Россия ввела запрет на экспорт дизеля, а конфликт вокруг Ирана нарушил работу других маршрутов поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем импорта Турции из России за первые четыре месяца текущего года уменьшился на 3,5 млрд долларов. Турецкие нефтеперерабатывающие заводы на фоне антироссийских санкций стали наращивать закупки сырья у альтернативных поставщиков. Американские власти неоднократно призывали Анкару полностью отказаться от приобретения российских энергоносителей.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Ушаков: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС
    Ушаков: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках предстоящего саммита АТЭС может состояться трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил о возможности проведения трехсторонних переговоров с участием лидеров России, Китая и США на предстоящем саммите АТЭС, передает РИА «Новости».

    «Если получится, как было сказано, то можно будет организовать и встречу на троих. Или, по крайней мере, с каждым обязательно встретиться. Примерно вот так вот. Но тема затрагивалась», – заявил помощник российского лидера в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ушаков анонсировал неизбежную встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС.

    Американский лидер допустил возможность проведения переговоров с главой российского государства в Китае.

    Британская газета The Times спрогнозировала трехстороннюю встречу лидеров России, США и КНР.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2026, 11:19 • Новости дня
    Reuters: Китай использовал торговые суда для глобального шпионажа

    Reuters сообщило об использовании судов китайской компании COSCO для разведки

    Reuters: Китай использовал торговые суда для глобального шпионажа
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Государственная судоходная компания КНР скрытно оснащает свои торговые суда оборудованием для перехвата военных сигналов у берегов западных и азиатских стран, сообщает Reuters.

    Китайская государственная судоходная компания COSCO на протяжении десятилетий использует свои торговые суда для сбора радиоэлектронной разведки у берегов Северной Америки, Европы и Азии, передает агентство Reuters.

    Информацию предоставили два неназванных чиновника из администрации президента США Дональда Трампа.

    «Официальные лица, говорившие на условиях анонимности для обсуждения американской оценки китайской программы, заявили, что COSCO имеет многолетнее партнерство по сбору разведывательных данных с Пекином», – говорится в публикации. По словам источников, передовое оборудование на борту судов предназначено для сбора информации о военных технологиях связи и разработках в области шифрования.

    Посольство Китая в Вашингтоне отвергло эти обвинения. Эксперты отмечают, что системы радиоэлектронной разведки могут быть скрыты на современных коммерческих судах, которые оснащены множеством антенн. Собранные данные могут записываться или передаваться в режиме реального времени.

    Закон о национальной разведке Китая 2017 года обязывает все организации и граждан страны поддерживать государственную разведывательную деятельность. В январе 2025 года Пентагон внес COSCO в список компаний, связанных с китайскими вооруженными силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайская контрразведка зафиксировала использование морских животных для шпионажа.

    Судоходная компания COSCO Shipping приостановила бронирования на перевозки в страны Ближнего Востока. Два крупных контейнеровоза этого предприятия пересекли Ормузский пролив.

    Комментарии (4)
    1 сентября 2026, 06:13 • Новости дня
    Трамп обозвал Голливуд «катастрофой» и собрался его спасать

    Трамп вызвался спасать Голливуд

    Трамп обозвал Голливуд «катастрофой» и собрался его спасать
    @ Barbara Munker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп со своими советниками из мира кино и ТВ предложил ввести федеральные налоговые льготы, чтобы «снова сделать наш бизнес по производству фильмов и телепередач великим».

    Трамп назвал Голливуд «полной катастрофой» и предложил на федеральном уровне простимулировать кинопроизводство после встречи со своим спецпосланником в Голливуде Джоном Войтом.

    «Голливуд – это полная катастрофа! Несмотря на название, там почти нет работы. У нас нет никакого стимула быть там, и это очень сильно вредит Калифорнии», – приводит слова Трампа Fox News.

    По словам президента США, сумма, потраченная на налоговые льготы, будет в 10 раз увеличена за счет средств, поступающих в казну. Для достижения этой цели назначаются встречи с лидерами обеих партий, отметил он.

    «Я собираюсь предложить республиканцам и демократам объединиться и немедленно разработать законодательство, чтобы спасти кино-, телевизионный и развлекательный бизнес в Америке. Конгресс должен немедленно одобрить федеральный закон о стимулировании производства для создания рабочих мест в сфере развлечений в Америке», – написал он в Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киностудии в 2025 году заявили об опасности обрушения бизнеса из-за пошлин президента США. Американский лидер поручил министерству торговли начать повышение пошлин на зарубежные фильмы ради нацбезопасности. Кроме того, он заявил, что никто в Голливуде не смог бы сыграть Си Цзиньпина в кино.


    Комментарии (3)
    1 сентября 2026, 01:25 • Новости дня
    WSJ: Министр сухопутных войск США Дрисколл подал в отставку
    WSJ: Министр сухопутных войск США Дрисколл подал в отставку
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Дэниел Дрисколл, гражданский министр армии США, руководивший сухопутными войсками, подал рапорт об отставке после длительных попыток найти общий язык с министром обороны Питом Хегсетом, пишет WSJ.

    «Министр армии Дэн Дрисколл подал рапорт об отставке президенту Дональду Трампу после нескольких месяцев напряженных отношений с министром обороны Питом Хегсетом по поводу направления развития армии и увольнения многочисленных высокопоставленных офицеров», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Ожидается, что Дрисколл покинет Пентагон в ближайшие дни.

    По словам представителя Белого дома Анны Келли, сухопутные войска США сильны как никогда благодаря его работе вместе с верховным главнокомандующим и военным министром, приводит ТАСС выдержку из статьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ уже писала о возможной отставке министра армии США Дрисколла до конца года. Hill сообщала, что действующий министр армии Дэн Дрисколл планирует покинуть пост в ближайшие месяцы. В апреле Хегсет уволил начальника штаба Сухопутных войск США и еще двух генералов.


    Комментарии (0)
    2 сентября 2026, 08:41 • Новости дня
    Иран атаковал базы США в четырех странах

    Иран ответил на американскую атаку ударами по базам в четырех странах

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Ирана нанесли серию ударов по военным объектам США на Ближнем Востоке в качестве возмездия за нападение на свадебную церемонию.

    Иранские военные нанесли удары по американским базам в нескольких странах Ближнего Востока, передает РИА «Новости».

    В заявлении Корпуса стражей исламской революции Ирана отмечается, что действия стали ответом на американскую атаку на свадьбу в Иране, в результате которой погибли несколько человек и десятки получили ранения.

    «В ответ на это преступление сегодня храбрые воины сухопутных сил КСИР параллельно с атаками на американские базы в Иордании, Эрбиле и Бахрейне осуществили атаку с применением ракет и БПЛА по штабу и месторасположению американского командующего базой Али ас-Салем», – говорится в сообщении. По данным КСИР, в результате этих ударов есть погибшие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Корпус стражей исламской революции ударил по американским силам на двух базах в Иордании. Месяцем ранее иранские вооруженные силы уничтожили три истребителя F-35 на авиабазе Аль-Азрак.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 01:40 • Новости дня
    Трамп ответил на вопрос о применении ядерного оружия против Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в Овальном кабинете о своем отношении к возможному применению ядерного оружия против Ирана, который настойчиво стремился сохранить программу обогащения урана.

    Трамп ответил, что одной из главных целей войны было предотвращение разработки Ираном ядерной бомбы.

    В понедельник в Овальном кабинете Трампа спросили, «исключил ли он возможность применения ядерного оружия против Ирана».

    «Ну, я бы никогда так не сказал, но ответ – да. Я считаю это бесполезным. В этом нет смысла. Какой же это глупый вопрос. Вот они, полностью разгромлены в военном отношении. Значит, я их победил, и теперь мне нужно применить против них ядерное оружие? Какой глупый вопрос», – приводит Washington Post ответ американского президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Лавров заявлял, что в Иране к власти могут прийти сторонники разработки ядерного оружия. Пресс-секретарь президента России Песков отмечал, что Иран, Саудовская Аравия и все страны имеют право на мирный атом. Иран уличил США и Израиль в ослаблении режима нераспространения ядерного оружия.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 11:25 • Новости дня
    Трамп заявил о выходе ситуации с преступностью в Чикаго из-под контроля

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп предупредил о возможной гибели Чикаго из-за рекордного всплеска насилия и массовых перестрелок в минувшие выходные.

    Американский лидер выразил крайнюю обеспокоенность криминогенной обстановкой в городе, передает РИА «Новости».

    По его словам, без оперативного вмешательства федерального правительства мегаполис обречен.

    «В Чикаго насилие вышло из-под контроля и достигло рекордного уровня… за выходные 41 человек получил огнестрельные ранения, трое погибли. Такие цифры становятся нормой. Ситуация вышла из-под контроля», – написал политик в соцсети Truth Social.

    Ранее канал ABC со ссылкой на данные местной полиции информировал, что в различных районах Чикаго за минувшие выходные огнестрельные ранения получили не менее 38 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне неизвестные преступники ранили 13 человек на юге Чикаго.

    Осенью прошлого года глава Белого дома распорядился перебросить в этот город 300 бойцов национальной гвардии. Позже федеральный судья бессрочно запретил президенту США привлекать военных к наведению порядка в мегаполисе.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 03:58 • Новости дня
    Женщина на Таймс-сквер зарезала одного и поранила второго прохожего

    На Таймс-сквер женщина поранила ножом двух человек

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник днем ​​на нью-йоркской Таймс-свер женщина нанесла ножевые ранения как минимум двум людям, один из которых погиб, позже она была застрелена полицией после того, как отказалась сложить два ножа.

    «Она ничего не сказала. Она подошла к ней и ударила ножом в живот», – рассказал очевидец газете «New York Times» (NYT).

    На видео, которые запечатлели женщину с ножами и полицию, видно, как она держит ножи в обеих руках, очевидно, в противостоянии с полицейскими, стоящими полукругом вокруг нее примерно в трех метрах.

    Один из полицейских пытался обезвредить женщину электрошокером, но та стала бросаться на полицейских, после чего раздались выстрелы. Нападавшую застрелили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина с ножом тяжело ранил трех человек в Чехии. В Германии подросток зарезал воевавшего за ВСУ отца. В результате нападения с ножом в Амстердаме ранения получили четыре человека.


    Комментарии (0)
    2 сентября 2026, 22:00 • Новости дня
    Трамп заявил о планах провести новый саммит с Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в проведении нового саммита с президентом России Владимиром Путиным после завершения конфликта на Украине.

    Американский лидер во время общения с журналистами в Овальном кабинете подтвердил намерение организовать переговоры с главой российского государства, передает РИА «Новости».

    «О, мы его точно проведем», – ответил Трамп на вопрос о возможности новой двусторонней встречи.

    Политик уточнил, что поддерживает регулярные контакты как с Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Он выразил уверенность в способности обоих лидеров остановить продолжающийся конфликт.

    Трамп подчеркнул готовность организовать встречу незамедлительно, однако отметил, что планирует провести саммит ближе к завершению конфликта на Украине. Он добавил, что рассчитывает на успешное осуществление этого плана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Дональд Трамп запланировал встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме для обсуждения мирных усилий.

    В сентябре прошлого года президент США выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Путина.

    До этого глава американского государства допустил организацию совместных переговоров России, Соединенных Штатов и Украины.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением

    Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением в случае ответных атак

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп пригрозил полным уничтожением Ирана в случае продолжения ответных атак на американские силы.

    Лидер Соединенных Штатов сделал жесткое предупреждение Тегерану относительно возможных военных действий, передает РИА «Новости». Выступая в эфире телеканала Fox News, он подчеркнул готовность к решительным мерам.

    «Если они нанесут ответный удар, по ним ударят гораздо сильнее. А если они сделают это снова, их больше не будет», – заявил Трамп.

    Таким образом американский лидер прокомментировал возможную реакцию Исламской республики на действия Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп пообещал ежедневно наращивать удары по Ирану.

    Соединенные Штаты запланировали серьезные атаки по иранской территории.

    Ранее политик пригрозил полным уничтожением Исламской республики военным путем.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 21:58 • Новости дня
    Песков заявил о негативном сценарии развития ситуации вокруг Ирана

    Песков: Ситуация вокруг Ирана развивается по негативному сценарию

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве фиксируют новые всплески эскалации конфликта на Ближнем Востоке, отмечая негативное развитие событий вокруг Ирана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Ситуация вокруг Ирана развивается не по лучшему сценарию, Москва видит новые всплески эскалации в зоне конфликта, отметил Песков, передает РИА «Новости».

    «Ситуация, конечно, развивается не по лучшему сценарию. Мы видим, что буквально накануне были очередные всплески эскалации с обеих сторон», – сказал представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные выпустили ракеты по американским базам в Западной Азии.

    Официальный Тегеран пообещал не атаковать отказавшие Вашингтону в военной инфраструктуре страны.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал стороны конфликта к сдержанности.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта
    Авиаэксперт: Угрозы Зеленского не напугали зарубежные авиакомпании
    Глава МИД Германии пожаловался на закрытие института Гете в России
    Украинские пилоты F-16 остались без ракет
    Минпромторг сообщил о росте продаж новых легковых автомобилей в России
    Захарова высмеяла переезд центра Чубайса в израильский салон красоты
    Таиланд сократил срок безвизового пребывания россиян