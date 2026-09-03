Трамп объявил о восстановлении поставок нефти через Ормузский пролив

Трамп сообщил о возвращении поставок нефти через Ормуз к доконфликтному уровню

Tекст: Мария Иванова

Показатели транзита сырья через стратегически важную артерию почти вернулись к значениям, которые фиксировались до начала обострения отношений с Ираном, передает РИА «Новости».

Американский лидер разместил в своей социальной сети Truth Social инфографику, иллюстрирующую текущую ситуацию.

«Объемы нефти в Ормузском проливе вернулись!» – гласит подпись к изображению, опубликованному политиком. Согласно представленным данным, сейчас через пролив ежедневно транспортируется порядка 18 млн баррелей нефти.

До начала конфликтной ситуации этот показатель составлял 20 млн баррелей в сутки. Ранее телеканал CNN, ссылаясь на двух американских чиновников, сообщил, что военные США обеспечили безопасный проход через Ормузский пролив 40 коммерческим судам. Они перевозили около 18 млн баррелей нефти, что стало максимальным объемом с начала конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа иранские военные сбили американский разведывательный беспилотник над Ормузским проливом.

Ранее глава Белого дома объявил о полном контроле ВМС США над этой транспортной артерией.

Министерство энергетики Соединенных Штатов еще в июне отмечало нормализацию ситуации в регионе.