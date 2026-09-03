Эксперты: Запад не смог изолировать Россию ни в спорте, ни в культуре, ни в экономике

Tекст: Олег Исайченко

«После начала СВО страны Запада предприняли беспрецедентные попытки изолировать Россию. Они применяют многочисленные санкции и механизмы «культуры отмены» – от бойкота спортивных событий до запрета русского искусства», – напомнил доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО Владимир Шаповалов.

Однако, заметил он, оппоненты не учли, что русский язык является самым географически распространенным в Евразии. На нем говорят 258 млн человек, что выводит его на восьмое место в мире по числу носителей. «По количеству СМИ, для которых русский язык является основным, он и вовсе занимает седьмое место – более 32 тыс. периодических изданий, а по числу научных публикаций – пятое», – указал спикер.

Как отмечает директор лаборатории новых технологий ЭИСИ Александр Асафов, «культура отмены» в отношении России представляет собой системную кампанию Запада. Она имеет три основных измерения: социально-психологическое, культурное и политическое.

«А нарушение даже того, что западные страны сами когда-то называли «порядком, основанным на правилах», придает этому явлению черты весьма архаичного социального ритуала», – добавил аналитик.

По словам Асафова, этот процесс начался в 2014 году – после воссоединения Крыма с Россией. «В итоге нашу страну исключили из G8, ввели секторальные санкции и ограничения в спорте, которые на тот момент казались немыслимыми. После начала СВО давление кратно увеличилось», – заметил политолог.

По его словам, российские эксперты насчитали более 40 тыс. ограничений в восьми западных юрисдикциях. «В санкционных списках 21 тыс. российских фигурантов, свыше 11,5 тыс. из них – физические лица, а еще почти 10 тыс. – компании. Согласно западным данным, без учета «крымских санкций» на начало сентября текущего года против России действует 21 тыс. рестрикций», – сообщил Асафов.

Оппоненты на этом не останавливаются: «Мы продолжаем наблюдать активность по введению новых ограничений». Однако «культура отмены», фактически превратившаяся в отмену культуры, провалилась, считает Асафов.

Одним из маркеров этого провала стала экономическая сфера. Как сообщила доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко, Россия и страны мирового большинства формируют новую экономическую архитектуру мира.

В частности, Москва и Пекин стали лидерами перехода на национальные валюты в расчетах. «В «Спаймакс» торговля ведется в рублях за нефть, газ и другое сырье. Страны ШОС, БРИКС и ЕАЭС углубляют сотрудничество в этой сфере», – пояснила она.

«Показательна и ситуация с заблокированными российскими активами. Бельгия вопреки давлению ЕС не предпринимает с ними никаких действий, что объяснимо. Ведь в противном случае наши партнеры из стран Глобального Юга могут воспринять это как прецедент, что окончательно разрушит доверие к Европе», – подчеркнула эксперт.

Кроме того, в политической плоскости недружественные правительства давят и на российскую электоральную систему, отменяя при этом выборы в других странах, заметил зампредседателя Общественного совета при Россотрудничестве Арег Агасарян.

«Десятилетиями они вмешивались в избирательные процессы других стран, а сейчас их собственные институты, включая Совет Европы, ОБСЕ и БДИПЧ, полностью утратили объективность и превратились в инструмент политического давления», – посетовал аналитик.

В то же время Россия выступает за создание альтернативных механизмов международного наблюдения. Так, в апреле в Москве на конференции с участием делегатов более 50 стран было принято решение о создании Международной ассоциации политической и электоральной экспертизы. Это и подобные ему решения направлены на защиту национального суверенитета России.

Не удалось Западу «отменить» и российский спорт, заметил директор спортивного вещания холдинга «Москва Медиа» Николай Яременко.

«Сочи-2014 – последняя Олимпиада, где сборная России была представлена как полноценная команда. Но наша страна успешно отстаивает свои права в международных профильных структурах и Спортивном арбитражном суде. Мы ловим оппонентов на их противоречиях и юридических несостыковках – и выигрываем», – рассказал он.

Более того, российские атлеты продолжают участвовать в различных международных состязаниях. «Все мы видели, как президент России Владимир Путин принимал участие в открытии Всемирных игр кочевников. По инициативе главы государства в 2028 году эти состязания пройдут в Казани», – сообщил Яременко.

Еще одним примером провала «изоляции» России стал Всемирный фестиваль молодежи-2026, который состоится в сентябре в Екатеринбурге. Как рассказал замгендиректора АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи» по внешним коммуникациям Вахтанг Хикландзе, в этом году на площадке будет представлена 191 страна.

«Это рекордный показатель. Мы получили 113 тыс. заявок. Причем от иностранцев поступило на 32 тыс. больше запросов, чем от россиян», – поделился спикер.

«Кроме того, у нас открыто 114 проектных офисов во всех макрорегионах мира. К нам едут не только из дружественных стран. Из Франции, Британии, США и Италии ожидается более ста человек. На фестиваль отобраны представители восьми сфер: медиа, креативные индустрии, наука и образование, госуправление, бизнес, спорт, IT и добровольчество», – перечислил он.

Что касается культуры, ее также «невозможно перекрыть указом или санкционным списком», уверена политконсультант, эксперт ЭИСИ и член РАПК Мария Сергеева.

«В ЕС и США совокупно проживают около 800 млн человек. Это менее 10% населения планеты. За их пределами – больше 7,5 млрд населения Земли. Индия, Китай, страны Африки, Латинской Америки, Азии, Ближнего Востока – вот кто остается «за скобками», когда речь идет о «культурной изоляции России», – сказала она.

Яркий пример несостоявшейся «изоляции» – «Интервидение», ставшее, по сути, ответом на «Евровидение». В прошлом году конкурс собрал на своей площадке 20 стран. «И это не разовая акция для галочки. В этом году мероприятие пройдет в Эр-Рияде», – заметила Сергеева.

Она также напомнила, что в 2024–2025 годах в России и Китае проходили перекрестные Годы культуры. В следующем году Москва и Нью-Дели проведут фестивали, посвященные 80-летию двусторонних дипломатических отношений.