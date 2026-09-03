Костин сравнил внедрение цифрового рубля с появлением интернета

Tекст: Мария Иванова

Глава ВТБ Андрей Костин в рамках Восточного экономического форума сообщил, что цифровой рубль будет входить в обращение постепенно, как это происходило с интернетом и мобильными телефонами, передает ТАСС.

«Надо привыкать к этому. Я не думаю, что будет взрывной [характер реакции]. Но определенные преимущества есть, в том числе и транспарентность. <…> Это будет как и все высокие технологии [внедряться] – как интернет вошел, мобильный телефон и так далее», – сказал он.

Банкир подчеркнул, что гражданам не следует опасаться слежки при использовании новой формы валюты. По его словам, главное преимущество цифрового рубля заключается в прозрачности операций для самого клиента.

Кроме того, руководитель финансовой организации поделился прогнозом относительно ключевой ставки. Несмотря на мнения аналитиков о возможной паузе в ее снижении, он не ожидает сохранения показателя на нынешнем уровне по итогам ближайшего заседания Банка России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября в России началось массовое обращение цифрового рубля.

Все системно значимые банки страны подготовились к работе с новой формой национальной валюты.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала использование этого платежного средства абсолютно добровольным.