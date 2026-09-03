Израильская армия столкнулась с острой нехваткой средств на оружие

Вооруженные силы Израиля столкнулись с дефицитом финансирования закупок техники и боеприпасов после конфликтов в Ливане и противостояния с Ираном, передает РИА «Новости».
Катарский телеканал Al Jazeera сообщает, что министерство финансов не перечислило первый транш в 15 млрд шекелей предприятиям оборонной промышленности.
«У нас есть долги перед оборонной промышленностью на сумму более 15 млрд шекелей. Танковые батальоны испытывают нехватку запчастей, сотни машин были повреждены в Ливане и не отремонтированы», – заявил источник в минобороны Израиля.
Изначальный оборонный бюджет на 2026 год составлял 143 млрд шекелей (около 47,3 млрд долларов).
Из-за боевых действий власти увеличили его до 183 млрд шекелей (около 60,5 млрд долларов). Первый транш дополнительного финансирования ожидался в августе, но так и не поступил.
Нехватка средств привела к приостановке работы нескольких танковых батальонов и угрозе остановки производства боеприпасов.
Проблемы коснулись и разведывательного управления: уволены десятки военных, удаляются материалы из-за нехватки места в облачных хранилищах.
Израильская армия предупреждает о снижении оперативных возможностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году американские СМИ сообщили об острой нехватке ключевых боеприпасов у израильской армии.
Военные эксперты указали на значительный дефицит ракет для систем противовоздушной обороны.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о неограниченном сроке военного присутствия Израиля на юге Ливана.