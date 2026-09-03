Вице-премьер КНР назвал Китай крупнейшим торговым партнером Дальнего Востока

Tекст: Мария Иванова

«Китай прочно занимает место крупнейшего торгового партнера Дальнего Востока России», – сказал вице-премьер на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

По словам Дин Сюэсяна, высокотехнологичная продукция КНР пользуется широкой популярностью среди российских потребителей. При этом качественная сельскохозяйственная продукция из России регулярно появляется на столах китайских граждан.

Кроме того, Пекин готов сотрудничать с Москвой по совместному плану в сфере инвестиций. Китайская сторона намерена надлежащим образом реализовывать новую редакцию плана инвестиционного сотрудничества и обновленное соглашение о взаимной защите капиталовложений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Дин Сюэсяном на полях Восточного экономического форума.

Российский лидер спрогнозировал достижение новых исторических максимумов во взаимной торговле с Пекином по итогам года.

В мае первый вице-премьер Денис Мантуров обсудил с китайским коллегой ключевые вопросы работы межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству.