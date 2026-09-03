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    3 сентября 2026, 13:58 • Новости дня

    Вице-премьер КНР назвал Китай крупнейшим торговым партнером Дальнего Востока

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсян заявил, что Пекин прочно закрепил за собой статус крупнейшего торгового партнера Дальнего Востока России.

    «Китай прочно занимает место крупнейшего торгового партнера Дальнего Востока России», – сказал вице-премьер на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    По словам Дин Сюэсяна, высокотехнологичная продукция КНР пользуется широкой популярностью среди российских потребителей. При этом качественная сельскохозяйственная продукция из России регулярно появляется на столах китайских граждан.

    Кроме того, Пекин готов сотрудничать с Москвой по совместному плану в сфере инвестиций. Китайская сторона намерена надлежащим образом реализовывать новую редакцию плана инвестиционного сотрудничества и обновленное соглашение о взаимной защите капиталовложений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Дин Сюэсяном на полях Восточного экономического форума.

    Российский лидер спрогнозировал достижение новых исторических максимумов во взаимной торговле с Пекином по итогам года.

    В мае первый вице-премьер Денис Мантуров обсудил с китайским коллегой ключевые вопросы работы межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

    3 сентября 2026, 09:57 • Новости дня
    Путин сообщил о скором запуске арктического нефтепровода «Восток Ойл»

    Путин заявил о скором запуске нефтепровода к терминалу бухты Север

    Путин сообщил о скором запуске арктического нефтепровода «Восток Ойл»
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин анонсировал скорый запуск магистрального нефтепровода «Восток Ойл» к новому терминалу в бухте Север и отгрузку первой партии сырья.

    Глава государства выступил с заявлением на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, передает РИА «Новости».

    В ближайшее время масштабный проект начнет полноценную работу.

    «На одном из наших крупнейших арктических проектов «Восток Ойл» в Красноярском крае будет запущен магистральный нефтепровод к новому терминалу бухты Север, а также будет отгружена первая нефть. Она отправится покупателям по нашим заполярным морским трассам», – сказал Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на пленарное заседание Восточного экономического форума.

    Накануне глава государства открыл несколько новых промышленных объектов на Дальнем Востоке.

    Российский лидер также провел во Владивостоке рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

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    3 сентября 2026, 10:07 • Новости дня
    Путин потребовал развивать переработку ресурсов на Дальнем Востоке и в Арктике
    Путин потребовал развивать переработку ресурсов на Дальнем Востоке и в Арктике
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин призвал перерабатывать добываемые на Дальнем Востоке и в Арктике ресурсы непосредственно в регионах их добычи.

    «Хочу акцентировать внимание: добываемые ресурсы должны все в большей степени перерабатываться на месте, именно здесь, на Дальнем Востоке и в Арктике», – заявил глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    «Речь идет о металлургических, газо- и нефтехимических предприятиях, о выпуске удобрений и т. д., чтобы именно здесь, в дальневосточных и арктических субъектах Федерации, формировались цепочки добавленной стоимости, открывались рабочие места, росли доходы региональных и муниципальных бюджетов», – отметил российский лидер.

    Кроме того, Россия планирует развивать добычу нефти, газа, угля, золота и редкоземельных металлов на севере и востоке страны. Глава государства подчеркнул, что для формирования высокотехнологичных отраслей будущего необходимо укреплять ресурсную базу, используя при этом экологически чистые технологии.

    «Для индустриального роста, для формирования высокотехнологичных отраслей будущего нам нужно укреплять основу - ресурсную базу», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин провел во Владивостоке совещание по вопросам социально-экономического развития дальневосточных и арктических регионов.

    Российский лидер призвал активно развивать огромные пространства Дальнего Востока и Арктики.

    На полях Восточного экономического форума глава государства открыл несколько новых промышленных предприятий.

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    3 сентября 2026, 08:36 • Видео
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    3 сентября 2026, 09:21 • Новости дня
    Путин объявил о новой стратегии развития Дальнего Востока на десять лет

    Путин объявил о новой стратегии развития Дальнего Востока до 2036 года

    Путин объявил о новой стратегии развития Дальнего Востока на десять лет
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил о переходе к следующему этапу масштабного развития Дальневосточного федерального округа, рассчитанному на ближайшие десять лет.

    Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, глава государства дал старт новой экономической программе, передает РИА «Новости».

    Макрорегион значительно нарастил свои ресурсные, промышленные и логистические возможности.

    «Теперь, опираясь на эту основу, мы переходим к следующему этапу – к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, Дальневосточного федерального округа, рассчитанной на предстоящие десять лет – до 2036 года», – подчеркнул Владимир Путин.

    Восточный экономический форум проходит с первого по четвертое сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России Владимир Путин поручил разработать стратегию развития Дальневосточного федерального округа до 2036 года.

    Накануне глава государства заявил о необходимости активного развития огромных пространств макрорегиона.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков анонсировал создание единой территории опережающего развития на Дальнем Востоке.

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    3 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Путин назвал три главных направления развития Дальнего Востока

    Путин потребовал нарастить инвестиции в Дальний Восток по трем направлениям

    Путин назвал три главных направления развития Дальнего Востока
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин обозначил три ключевых направления для кардинального увеличения инвестиций в развитие Дальнего Востока.

    Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    Он заявил о необходимости кардинального увеличения инвестиций в развитие макрорегиона.

    «Кардинально необходимо нарастить вложения по трем ключевым направлениям. Первое – это промышленные, инфраструктурные, туристические, креативные и другие проекты, которые ориентированы на внутренний спрос», – подчеркнул российский лидер. Он добавил, что такие инициативы должны повышать емкость национального рынка и отвечать на растущий запрос азиатского региона.

    Вторым приоритетом глава государства назвал привлечение средств в инновационные компании и развитие цифровой экономики. Путин отметил важность внедрения передовых технологий, включая искусственный интеллект и биотехнологии, на базе современного регулирования.

    Третьим направлением стали инвестиции в социальную сферу: образование, здравоохранение, культуру и спорт. По словам президента, для реализации этих планов требуются смелые решения и обновление нормативно-правовой базы, чтобы создать комфортные условия для жизни и работы специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент открыл несколько новых промышленных предприятий на Дальнем Востоке.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков анонсировал создание единой территории опережающего развития в макрорегионе.

    Месяцем ранее российский лидер заявил о приоритетном внимании властей к дальневосточным территориям.

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    2 сентября 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений России и Китая

    Путин: Отношения России и Китая находятся на беспрецедентном уровне

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума во Владивостоке подчеркнул высочайший уровень развития стратегического партнерства между Москвой и Пекином.

    Путин назвал беспрецедентным характер двусторонних связей Москвы и Пекина. В ходе встречи с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном глава государства отметил интенсивность межгосударственного диалога, передает РИА «Новости».

    «Высокая плотность российско-китайских контактов, в том числе на высшем уровне, подтверждает беспрецедентный характер наших двусторонних связей», – сказал Путин.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце послы России и КНР в Японии опубликовали совместную статью о беспрецедентных высотах взаимодействия Москвы и Пекина.

    В мае президент России Владимир Путин назвал отношения двух стран образцом подлинного стратегического партнерства.

    Председатель КНР Си Цзиньпин отметил значимую роль государств в защите международной справедливости.

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    2 сентября 2026, 16:54 • Новости дня
    Путин спрогнозировал рекордный товарооборот между Россией и Китаем

    Путин: Товарооборот между Россией и Китаем станет рекордным в этом году

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин ожидает достижения новых исторических максимумов во взаимной торговле с Пекином по итогам текущего года.

    Глава государства обсудил экономическое сотрудничество на полях Восточного экономического форума с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном, передает РИА «Новости». В ходе встречи российский лидер подчеркнул устойчивый рост коммерческих показателей двух стран.

    «На протяжении трех последних лет объемы товарооборота уверенно превышают отметку в 200 млрд долларов, а в 2025 году это почти 240 млрд, формируя прочную материальную базу двустороннего взаимодействия. И по итогам этого года прогнозируем новый рекорд», – заявил Путин.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие традиционно выступает ключевой площадкой для укрепления связей России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй спрогнозировал установление нового рекорда в двусторонней торговле к концу года.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил об увеличении товарооборота на 25% за первое полугодие.

    Президент РФ Владимир Путин отметил уверенную положительную динамику в объеме двусторонней торговли.

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    3 сентября 2026, 05:38 • Новости дня
    Лавров указал на попытки Запада втянуть Индию в «игры» против Китая

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Запада пытаются втянуть Индию в противостояние с Китаем через альянс QUAD, где индийская сторона чувствует себя неуютно, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Пытаются проводить учения по морской безопасности и всячески заинтересованы в том, чтобы наших индийских друзей, ближайших наших соратников втянуть в игры против еще одного нашего большого друга – Китайской Народной Республики», – сказал министр, выступая в рамках лектория Российского общества «Знание» на ВЭФ.

    Лавров считает, что Индия себя «очень неуютно чувствует» в четверке QUAD, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, Китай и Индия развиваются темпами, недостижимыми сегодня для Запада. Он отметил, что западные страны стремятся разрушить универсальный формат сотрудничества, сложившийся вокруг АСЕАН, и подорвать центральную роль этой организации.

    Министр напомнил о создании различных блоковых объединений, в том числе AUKUS – альянса США, Британии и Австралии, который реализует программу постройки атомных подводных лодок для Австралии с использованием американских и британских технологий. Лавров подчеркнул, что деятельность этой «ядерной тройки» не вполне соответствует стандартам и нормам МАГАТЭ.

    Глава МИД России также указал, что НАТО активно продвигается в Азию и хочет закрепить там свою инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр заявил, что НАТО должно было самораспуститься, как Варшавский договор.

    Лавров заявил о живучести неоимперского и неонацистского духа в Европе.

    Он подчеркнул, что Москва не намерена просить у Европы отмены санкций и не собирается зависеть от ее доброго расположения.

    В Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD) входят США, Индия, Австралия и Япония.

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    3 сентября 2026, 10:19 • Новости дня
    Путин назвал встреченного в лесу тигра хозяином тайги

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума во Владивостоке поделился историей о неожиданной встрече с диким хищником во время поездки по региону.

    Глава государства рассказал о проведенных на Дальнем Востоке днях, передает РИА «Новости». Выступая перед участниками мероприятия, он вспомнил недавнюю поездку по местным лесам.

    «Но знаете, не могу не поделиться. На машине ехали по лесу, выходит тигр, идет прямо перед машиной. Хвостиком махает, никуда не уходит. Хозяин тайги. Было очень любопытно посмотреть на все богатство этих мест», – отметил политик.

    Кроме того, он указал на важность защиты чувствительных природных зон. Российский лидер подчеркнул необходимость беречь озеро Байкал, реки Амур и Лена, а также сохранять популяции дальневосточных леопардов и других редких животных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России рассказал о глубокой заинтересованности многих стран мира в сохранении популяции тигров.

    Ранее глава государства выразил благодарность Таджикистану за переданных России снежных барсов.

    В прошлом году на Восточном экономическом форуме российский лидер назвал уссурийского тигра самым большим в мире.

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    3 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    «Единая Россия» обеспечит реализацию поручений президента по Дальнему Востоку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» возьмет под контроль выполнение поручений президента по стратегическому развитию Дальнего Востока на ближайшие десять лет, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

    Выступление главы государства на Восточном экономическом форуме обозначило переход региона к новому этапу стратегического развития на ближайшее десятилетие, сообщается на сайте «Единой России».

    «Теперь наша цель – связать экономический рост с качеством жизни и сделать преобразования территорий системными. «Единая Россия» обеспечит законодательное сопровождение поручений президента и возьмёт на партийный контроль их выполнение в регионах», – заявил Якушев.

    Политик отметил, что единый преференциальный режим, стартующий в 2027 году, потребует снижения административных барьеров. Расширение доступа бизнеса к госзакупкам через маркетплейсы сделает рынок более открытым. В сфере градостроительства ожидается переход от точечной застройки к комплексному развитию территорий.

    Мастер-планы и крупные инфраструктурные проекты должны формировать единую систему, улучшающую городскую среду. Продление повышенных выплат при рождении третьего ребенка до 2030 года подчеркивает важность создания комфортных условий для семей, заключил Владимир Якушев.

    Напомним, президент России Владимир Путин анонсировал переход к новому этапу развития Дальнего Востока до 2036 года.

    Глава государства предложил продлить повышенные выплаты многодетным семьям макрорегиона до 2030 года.

    Российский лидер обозначил ключевые направления для кардинального увеличения инвестиций.

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    3 сентября 2026, 10:11 • Новости дня
    Путин оценил работу правительства и ЦБ фразой из мифологии

    Путин заявил об успешном прохождении властями между Сциллой и Харибдой

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин позитивно оценил совместную работу правительства и Центрального банка по проведению макроэкономической политики в текущих условиях.

    Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, глава государства высоко оценил макроэкономическую политику властей, передает РИА «Новости».

    По его словам, профильным ведомствам удается соблюдать необходимый баланс.

    «Я считаю, что и правительству, и Центральному банку в целом удается пока проходить между Сциллой и Харибдой», – заявил Владимир Путин участникам мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава государства призвал пройти между Сциллой и Харибдой ради сбалансированного развития экономических центров.

    В июне российский лидер назвал жесткую денежно-кредитную политику вынужденной мерой.

    В прошлом году на Восточном экономическом форуме президент отметил профессионализм действий правительства и Центрального банка.


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    3 сентября 2026, 10:05 • Новости дня
    Путин рассказал о предотвращении угрозы гиперинфляции в России

    Путин заявил о предотвращении угрозы гипервсплеска инфляции в России

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил об успешном предотвращении угрозы гиперинфляции в стране благодаря своевременным действиям властей.

    Президент отметил, что благодаря политике, проводимой Центральным банком и правительством России, удалось избежать резкого скачка цен, передает РИА «Новости».

    Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, глава государства подчеркнул эффективность принятых мер.

    «Целью является подавление инфляции. Мы не могли допустить никакого гипервсплеска, такая угроза была», – заявил Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте глава государства сообщил о закреплении инфляции на уровне ниже 6%.

    В феврале он объяснил кратковременное ускорение роста цен перенастройкой налоговой системы.

    В конце прошлого года российский лидер назвал снижение инфляции главным достижением года.


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    3 сентября 2026, 10:33 • Новости дня
    Путин раскрыл детали кулуарных бесед на Восточном экономическом форуме

    Путин рассказал о неформальном общении с азиатскими лидерами на ВЭФ

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин рассказал о неформальном общении с лидерами азиатских государств перед началом пленарного заседания Восточного экономического форума.

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума поделился подробностями неформального общения с коллегами из азиатских стран, передает РИА «Новости».

    Перед началом официальной части участники беседовали в так называемом «накопителе», обсуждая предстоящие выступления.

    «Перед тем, как войти в этот зал, мы с коллегами сидели в так называемом «накопителе», обменивались мнениями о том, что будем здесь говорить. Я рассказывал про Дальний Восток дополнительно», – рассказал глава государства.

    В ходе разговора российский лидер акцентировал внимание на масштабах государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Помимо Китая и Индии, он особо отметил Индонезию, население которой достигает почти 300 млн человек, подчеркнув, что с такими странами мировому сообществу придется считаться независимо от проводимой политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России прибыл на пленарное заседание Восточного экономического форума.

    Утром глава государства провел рабочий завтрак с индонезийским лидером Прабово Субианто.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее назвал президента Индонезии главным гостем мероприятия.

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    3 сентября 2026, 09:33 • Новости дня
    Путин призвал сделать Дальний Восток центром инженерной мысли

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин призвал превратить Дальний Восток и Арктику в передовые центры развития инженерной мысли и быстрого внедрения новых технологий.

    Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, глава государства подчеркнул необходимость ускорения инновационных процессов в макрорегионе, передает РИА «Новости».

    «Дальний Восток России, наша Арктика должны быть пространством смелой инженерной мысли, где от зарождения идеи до ее практического воплощения проходит минимум времени», – сказал президент.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с первого по четвертое сентября. Мероприятие традиционно собирает представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества для обсуждения перспектив развития региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о необходимости активного развития Дальнего Востока и Арктики.

    Глава государства назвал развитие дальневосточных территорий ключевым фактором для будущего всей страны.

    Российский лидер дал старт работе нескольких новых промышленных предприятий в макрорегионе.

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    3 сентября 2026, 10:21 • Новости дня
    Путин сообщил о тестировании госзакупок через маркетплейсы

    Путин заявил о запуске тестирования упрощенных госзакупок на Дальнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин анонсировал масштабный эксперимент по проведению государственных закупок через электронные маркетплейсы в дальневосточных регионах.

    Пилотный проект позволит государственным учреждениям приобретать необходимые товары без излишней бюрократии, передает РИА «Новости».

    Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, глава государства объяснил необходимость проведения микро-реформы в этой сфере.

    «С одной стороны, все эти законодательные нормы предусмотрены для того, чтобы обеспечить прозрачность, для того, чтобы избавиться от коррупции и так далее. Но вы же знаете, дорогие друзья, что это часто связано с определенными сложностями и ограничениями», – сказал Владимир Путин.

    Использование современных площадок сведет к минимуму риски мелкой коррупции, добавил президент. По его словам, новый подход сделает процесс приобретения товаров быстрее и дешевле за счет оптимизации логистики, а также поможет избавиться от лишних посредников.

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    3 сентября 2026, 10:17 • Новости дня
    Путин: Преференциальные режимы на Дальнем Востоке создали 200 тыс. рабочих мест

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил о создании 200 тыс. рабочих мест благодаря преференциальным режимам на Дальнем Востоке.

    Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума сообщил об успехах преференциальных режимов, передает РИА «Новости».

    «На Дальнем Востоке, а также в Арктике, уже успешно опробована система преференциальных режимов. Это территория опережающего развития, свободный порт Владивостока, специальный административный район на острове Русский и особый налоговый режим на Курильских островах. И с помощью этих инструментов уже удалось привлечь триллионы рублей инвестиций и создания 200 тыс. новых рабочих мест», – сказал глава государства.

    Помимо этого, инструменты поддержки бизнеса будут распространены на все проекты в любой точке Дальнего Востока и Арктики. «Условия, которые формируются для развития бизнеса на Дальнем Востоке и в Российской Арктике, как уже сказал, беспрецедентны. Причем не только для нашей страны, но и в сравнении со многими соседними государствами АТР, с которых мы, собственно говоря, и брали пример для стимулирования деловой активности», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин анонсировал запуск единого преференциального режима в Арктике и на Дальнем Востоке.

    Глава государства дал старт обновленной стратегии развития макрорегиона до 2036 года.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков доложил о создании новой экономической зоны.

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