Премьер Монголии оценил отношения с Россией народной мудростью

Премьер Монголии Учрал призвал укреплять взаимное уважение с Россией

Tекст: Дарья Григоренко

Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, глава монгольского правительства обратился к народной мудрости для описания двусторонних связей, передает РИА «Новости».

«Монголы издавна говорят, что у соседей и помыслы едины. В этой мудрости заключена и ценность отношений монгольского и российского народов, которые веками живут рядом, дорожат добрососедскими обычаями и взаимным уважением», – заявил политик.

Политик добавил, что страны должны развивать взаимное уважение и передавать это наследие будущим поколениям.

Кроме того, он поблагодарил Владимира Путина за приглашение на форум, подчеркнув особую роль Дальнего Востока как одного из новых центров мирового экономического роста.

«Рад участвовать в ежегодном Восточном экономическом форуме, который проходит на Дальнем Востоке, занимающем особое место в Азиатско-Тихоокеанском регионе, являющемся одним из новых центров мирового экономического роста. Выражаю искреннюю благодарность Вам, уважаемый Владимир Владимирович Путин, за приглашение Монголии принять участие в столь авторитетном форуме», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал назвал расширение сотрудничества с Россией приоритетом внешней политики.

На полях Восточного экономического форума президент Владимир Путин провел переговоры с главой монгольского правительства.

Российский лидер обсудил с ним рост взаимного товарооборота.