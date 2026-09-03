Маск профинансировал республиканских кандидатов на 800 тыс. долларов за август

Tекст: Мария Иванова

Американский миллиардер Илон Маск выделил более 800 тыс. долларов на кампании республиканских кандидатов в преддверии промежуточных выборов в конгресс США, передает РИА «Новости».

Средства были направлены через созданную бизнесменом политическую организацию America PAC.

За август структура совершила 44 транша на суммы от 500 до 123 тыс. долларов. Основная часть пожертвований предназначена кандидатам из Техаса (247,6 тыс. долларов), Мэна (170 тыс. долларов) и Огайо (105,6 тыс. долларов). Все расходы оформлены как траты на печатную агитацию.

Ранее The New York Times сообщала о готовности Илона Маска потратить до 100 млн долларов на поддержку республиканцев, в то время как Wired оценивал возможные вложения в 200 млн долларов. Промежуточные выборы в конгресс США состоятся 3 ноября 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский миллиардер запланировал потратить до 200 млн долларов на поддержку Республиканской партии. Для масштабной финансовой помощи кандидатам предприниматель возобновил работу политического фонда America PAC.

В начале года бизнесмен предоставил 10 млн долларов кандидату в Сенат от республиканцев.