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    3 сентября 2026, 13:31 • Новости дня

    «Калашников» показал новый беспилотник для поиска людей ночью

    «Калашников» представил модернизированный дрон «Скат 350М» на выставке в Казани

    Tекст: Мария Иванова

    Модернизированный летательный аппарат получил совмещенные тепловизор и сверхчувствительную камеру для эффективного обнаружения пропавших без вести в любое время суток.

    На Международном салоне «Комплексная безопасность» в столице Татарстана продемонстрировали обновленную версию дрона, сообщает Telegram-канал концерна.

    Устройство оснастили цифровым зумом, сокращающим расстояние до объекта в 16 раз, и камерой с разрешением 1500 ТВЛ.

    «Мы можем смело говорить о появлении новых технических возможностей у спасательных служб. Наш беспилотник, оснащенный одновременно тепловизором и сверхчувствительной камерой, способен увидеть ночью любые объекты, которые являются источниками теплового излучения или видимого света», – отметил директор центра внешнеэкономической деятельности концерна Леонид Рокеах.

    Он добавил, что аппарат легко зафиксирует свет фонарика в руке человека или машину с остывшим двигателем. Дрон может работать в суровых погодных условиях, летая до четырех часов на высотах от 300 до 5000 метров и преодолевая не менее 240 километров.

    Комплекс получил практически бесшумный электродвигатель, снижающий вибрации для качественной передачи фото и видео. Кроме того, систему снабдили оптической навигацией для полетов без GPS и оборудованием удаленной идентификации с дальностью сигнала свыше 40 километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разведывательный беспилотник «Скат-350М» получил уникальную систему уклонения от FPV-дронов.

    В конце прошлого года концерн «Калашников» выполнил крупную поставку этих аппаратов заказчику.

    Летом прошлого года операторы данного дрона выявили передовой пункт управления ВСУ на Черниговщине.

    1 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Российская авиация ударила новыми авиабомбами по объекту ВСУ

    ВС России ударили управляемыми бомбами по объекту ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация применила новые управляемые авиабомбы для удара по критически важному объекту ВСУ в подконтрольном Киеву Херсоне, рассказал военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Приморск.

    Российская авиация успешно применила новый вид управляемых авиабомб по критически важному объекту ВСУ в восточной части подконтрольного киевскому режиму Херсона, передает РИА «Новости».

    Объект был выявлен расчетом разведывательного беспилотника, который впоследствии зафиксировал точность авиаудара.

    «Наша авиация нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в восточной части Херсона, которые были задействованы ВСУ в своих интересах. Для удара применялись новые виды управляемых авиабомб. Согласно полученным данным, объект уничтожен, благодаря чему положение ВСУ в Херсоне резко усложнилось», – сообщил Приморск.

    По его словам, в ближайшее время будет принято решение о повторном ударе и полном уничтожении объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация разгромила пункты управления ВСУ под Харьковом. ВС России поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ. Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска.

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    2 сентября 2026, 23:59 • Новости дня
    Минобороны опубликовало видео истребителя под «Третье сентября» Шуфутинского
    Минобороны опубликовало видео истребителя под «Третье сентября» Шуфутинского
    @ Минобороны России/«Макс»

    Tекст: Антон Антонов

    Минобороны России опубликовало в соцсетях видеозапись полета российского истребителя, сопроводив видео аудиодорожкой песни «Третье сентября» Михаила Шуфутинского.

    Видео опубликовано в «Максе» Минобороны. «Третье сентября. Красивое», – говорится в тексте, которым ведомство прокомментировало видео, снятое из кабины истребителя. Цифра «3» в публикации оформлена в виде трех желтых кленовых листьев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ежегодно 3 сентября в России шуточно отмечают так называемый Шуфутинов день, связанный с его знаменитой песней. Сам Шуфутинский оказался в базе украинского сайта «Миротворец» из-за поездок в Крым.

    На фоне призывов к России со стороны представителей ряда стран о «заморозке» боевых действий российское Минобороны пообещало Украине «заморозку» предстоящей зимой.

    Минобороны обыграло фамилию нового главкома ВСУ цитатой из фильма.

    Сообщение об атаке на украинские энергообъекты ведомство сопроводило комментарием: «Спокойной ночи. Гасим свет!».

    Видео из кабины истребителя под музыку «Третье сентября» Шуфутинского смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    3 сентября 2026, 08:36 • Видео
    Мерц закрыл Русский дом. Чего испугался?

    Германия закрывает консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине, бездоказательно обвинив РФ в так называемом инциденте в Лейпциге. Так канцлер Фридрих Мерц готовится к воскресным выборам, которые выиграют его враги. Чем ответим?

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    1 сентября 2026, 10:39 • Новости дня
    Раскрыта способность истребителя Су-57 уходить от ракетных атак

    Двигатель Су-57 обеспечил защиту от ракетных атак при температуре 2000 градусов

    Раскрыта способность истребителя Су-57 уходить от ракетных атак
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Уникальная силовая установка российского самолета пятого поколения выдерживает нагрев до 2000 градусов, позволяя летчикам выполнять сложнейшие фигуры высшего пилотажа для уклонения от ударов, сообщили в Ростехе.

    Инновационный мотор воздушного судна гарантирует выполнение маневров на нулевой скорости, сообщает госкорпорация Ростех.

    Подобные режимы полета на высоте 600 метров считаются критическими из-за колоссальной термической нагрузки.

    Надежность конструкции предотвращает падение тяги в момент зависания машины в воздухе. В противном случае возникает мощный вращательный момент, ведущий к беспорядочному снижению истребителя.

    Наглядную демонстрацию боевого потенциала самолета провел летчик-испытатель Сергей Богдан на выставке Aero India в этом году. Конструкторы изначально заложили возможность экстремального пилотирования как дополнительный способ защиты от ракет противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новая двухместная версия истребителя Су-57 позволит управлять беспилотными аппаратами.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил о создании для этого самолета перспективного двигателя пятого поколения.

    Летчик-испытатель Сергей Богдан продемонстрировал фигуры высшего пилотажа на выставке Aero India.

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    1 сентября 2026, 11:16 • Новости дня
    Российский дрон уничтожил скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams на Украине

    ВС России уничтожили скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams одним FPV-дроном

    Российский дрон уничтожил скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams на Украине
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всего один FPV-дрон понадобился российским военным для уничтожения американского танка Abrams ВСУ, который противник длительное время скрывал на закрытой огневой позиции, рассказал военнослужащий Московского военного округа с позывным Кот.

    Российским военным потребовался всего один FPV-дрон для уничтожения американского танка Abrams, который долгое время скрывался на закрытой огневой позиции, передает РИА «Новости».

    По словам военнослужащего с позывным Кот, боевая машина работала из оборудованного укрытия и оставалась практически неуязвимой.

    «Предыдущие российские подразделения искали этот танк несколько месяцев, но безуспешно, так как он прятался в лесополосе, поэтому когда все-таки удалось его найти, то я зарядил дрон снарядом, осуществил вылет и поразил Abrams», – рассказал Кот.

    Боец уточнил, что местоположение и схему работы танка удалось выяснить благодаря перехваченному разговору противника. Алгоритм действий Abrams заключался в быстром выезде, стрельбе и возвращении в укрытие, что делало его сложной целью. После уничтожения танка артиллерия продолжила работу на этом участке зоны спецоперации, который сейчас освобождается. За успешное выполнение задач в 2023 году военнослужащий награжден Георгиевским крестом III степени и медалью «За боевые отличия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило об уничтожении четвертого танка Abrams.

    Оператор беспилотника «Упырь» с позывным Рассвет двумя точными ударами вывел вражескую технику из строя.

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    31 августа 2026, 19:25 • Новости дня
    Киев экстренно запросил у Нидерландов два млрд евро на оружие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти обратились к Нидерландам с просьбой в кратчайшие сроки предоставить дополнительно два млрд евро на военные нужды, пишет газета Telegraaf.

    По данным издания, инициатива исходит от посла Украины в Гааге Андрея Костина, передает РИА «Новости». «Украина настоятельно призывает Нидерланды как можно скорее выделить дополнительно два миллиарда евро на военную помощь», – отмечает зарубежное издание. Дипломат подчеркнул, что Киев испытывает острую нехватку финансирования.

    Костин пояснил, что производственные мощности украинского военно-промышленного комплекса в настоящее время превышают объем доступных инвестиций. Средства из бюджетов будущих периодов предлагается направить на текущие нужды, в частности, на закупку беспилотников и дронов-перехватчиков.

    В июле Министерство обороны Нидерландов заявило об исчерпании возможностей для прямой военной поддержки Киева.

    Месяцем ранее власти королевства направили дополнительные 500 млн евро на обеспечение украинской армии техникой и боеприпасами.

    При этом в прошлом году Амстердам запланировал выделить на помощь Украине 3,5 млрд евро в 2026 году.

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    2 сентября 2026, 01:45 • Новости дня
    Путин сообщил об окружении нескольких группировок ВСУ
    Путин сообщил об окружении нескольких группировок ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин рассказал об окружении двух группировок ВСУ в Харьковской области и одной – на восточном берегу Краснооскольского водохранилища.

    «В северо-восточной части Харьковской области завершено еще одно окружение еще одной группировки противника численностью до двух тысяч человек. Площадь образовавшегося там «котла» большая – 460 кв. км – и включает 27 населенных пунктов. Его ликвидация позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения на данном участке, на данном направлении от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 км», – приводит пресс-служба Кремля слова президента на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии.

    Путин добавил, что соединения и воинские части группировки войск «Запад» заблокировали на восточном берегу Краснооскольского водохранилища, в районе населенного пункта Пески-Радьковские, крупную группировку ВСУ и приступили к ее уничтожению.

    «В окружении находится 13 батальонов ВСУ общей численностью – большая численность – около пяти тыс. человек. Это произошло недавно, не знаю, давало Минобороны <…>. Там где-то, может быть, 4,5 тыс.–4,8 тыс. [человек], примерно так. Причем это окружение уже состоялось физически», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой же пресс-конференции Путин объявил о переходе Святогорска под контроль ВС России. Начальник Генштаба Герасимов заявил, что войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки.

    Подразделения ВС России продолжают планомерную зачистку Красного Лимана после утраты ВСУ организованного сопротивления в городе.

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    1 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    США потратили десятую часть запасов ракет Patriot на одну атаку

    США израсходовали более 80 ракет Patriot при отражении одной атаки Ирана

    США потратили десятую часть запасов ракет Patriot на одну атаку
    @ Sgt. David Rincon/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    При отражении атаки Ирана на американские объекты в Иордании Соединенные Штаты израсходовали десятую часть своих запасов ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

    Американские военные потратили более 80 ракет-перехватчиков Patriot в ночь на 31 августа, отражая атаку Ирана на объекты США в Иордании, передает РИА «Новости».

    Это составляет свыше 10% всего арсенала таких ракет в распоряжении Соединенных Штатов.

    Для перехвата иранских снарядов задействовали две батареи Patriot, которые ранее перебросили из немецкого Ансбаха. На каждую баллистическую ракету приходилось около четырех перехватчиков. Один американский снаряд стоит в четыре-пять раз дороже иранского боеприпаса.

    Такой высокий расход особенно критичен на фоне дефицита ракет для комплексов Patriot. По мнению экспертов, тактика Ирана направлена именно на истощение американской противовоздушной обороны. Даже если ракета не достигает цели, США вынуждены тратить сразу несколько дефицитных снарядов.

    Запасы ракет были серьезно истощены еще до последней атаки. Только за первые пять дней противостояния с Ираном Вашингтон израсходовал более 800 перехватчиков. К июлю их количество сократилось до 25% от уровня, который Пентагон считает необходимым. Из-за дефицита США вынуждены искать ракеты за рубежом, приостанавливать поставки союзникам и перебрасывать системы ПВО с других направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия из-за подорожания сократила заказ на ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot.

    Отражение иранских атак вынудило Вашингтон отложить запланированные поставки систем противовоздушной обороны союзникам.

    Высокопоставленные военачальники предупредили об опасно низком уровне запасов боеприпасов в Пентагоне.

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    1 сентября 2026, 14:19 • Новости дня
    Эксперт: Возрождение Военно-морского училища им. Фрунзе стало делом чести

    Эксперт Дандыкин: Возрождение Военно-морского училища им. Фрунзе – дело чести

    Эксперт: Возрождение Военно-морского училища им. Фрунзе стало делом чести
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    В России наблюдается тенденция к воссозданию военных училищ. Обретение самостоятельности поможет вузам улучшить подготовку первичного офицерского звена и решать задачи прикладного характера, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. 1 сентября первокурсники Высшего военно-морского училища им. Фрунзе были приведены к присяге на борту «Авроры».

    «Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе уже более трех веков является одной из главных кузниц профильных кадров нашей страны. Заведение в разное время называлось Школой математических и навигацких наук, Морской академией, Морским кадетским корпусом», – напомнил капитан I ранга запаса Василий Дандыкин

    Эксперт обратил внимание на богатую преемственность традиций учебного заведения. «Учреждение славится выдающимися выпускниками: Федор Ушаков, Петр Нахимов, Иван Крузенштерн, Фаддей Беллинсгаузен, Семен Челюскин, Фердинанд Врангель, Александр Можайский, Василий Верещагин, Владимир Даль, Николай Римский-Корсаков. Они не только отстаивали честь нашей страны в морских сражениях, но и покоряли Антарктиду, руководили кругосветными экспедициями, писали великие оперы, создавали знаковые литературные труды», – указал он.

    «Через несколько лет после распада СССР училище было ликвидировано как самостоятельное учреждение в рамках популярной тогда тенденции к оптимизации. Сейчас же власти страны пришли к правильному выводу о необходимости воссоздания подобных учебных заведений. Это вопрос престижа. Не должен институт с трехвековой славной историей находиться в тени других организаций», – подчеркнул собеседник.

    Самостоятельность училища повышает его статус в глазах общества, заметил спикер. «Помимо этого, начальник учреждения будет иметь больше возможностей напрямую коммуницировать с региональными властями. Это положительно отразится на их совместной работе в решении важных для вуза вопросов», – детализировал эксперт.

    «Воссоздание вуза позволит руководству в большей степени проявлять самостоятельность в подготовке кадров, применять опробованные годами собственные методики, которые могут отличаться от других учебных заведений. Училище станет еще более качественно решать задачи по воспитанию первичного офицерского звена, а также более полно заниматься научной работой», – объяснил Дандыкин.

    Напомним, 1 сентября торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, проходят во вновь воссозданном Высшем военно-морском училище им. М. В. Фрунзе. В них принимают участие главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев, а также представители Главного командования ВМФ, руководящего состава училища, выпускники и ветераны училища, почетные гости.

    Мероприятие начнется с торжественного построения курсантов и митинга по случаю начала учебного года. По традиции главнокомандующий ВМФ прочитает лекцию для курсантов, посвященную роли флота в обеспечении безопасности государства.

    Среди первокурсников 2026 года есть представители всех категорий абитуриентов: школьники, выпускники суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие, проходившие службу по призыву в Вооруженных силах, и участники СВО. По традиции учебного заведения слова главной в жизни каждого мужчины клятвы они произнесли на борту легендарного крейсера «Аврора», пишет «Красная звезда».

    Напомним, в начале июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о воссоздании Высшего военно-морского училища им. М. В. Фрунзе. Документ предусматривает выделение учебного заведения из состава Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова».

    Новое учебное заведение получит статус федерального государственного казенного военного образовательного учреждения и перейдет в ведение Минобороны. Основными направлениями его деятельности определены подготовка специалистов по программам высшего и среднего профессионального образования, реализация дополнительных профессиональных программ, а также проведение научно-исследовательской деятельности в интересах обороны.

    Отметим, высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе – одно из старейших военно–морских учебных заведений России. Его история восходит к Навигацкому училищу, основанному Петром I в 1701 году. В 1998 году училище объединили с Высшим военно–морским училищем подводного плавания имени Ленинского комсомола, а впоследствии оно вошло в состав Военно–морской академии имени Н. Г. Кузнецова. В 2012 году объединенный институт стал филиалом Единого учебно–научного центра ВМФ.

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    2 сентября 2026, 21:07 • Новости дня
    Анпилогов: Украинские дроны не способны угрожать пассажирским самолетам в воздухе
    Анпилогов: Украинские дроны не способны угрожать пассажирским самолетам в воздухе
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Ни один беспилотник не способен по своим техническим характеристикам подняться на высоту, на которой летят пассажирские самолеты, а их крейсерская скорость значительно выше скорости любого БПЛА. Кроме того, риски на этапе взлета и посадки гражданских бортов могут быть купированы еще до вылета. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Алексей Анпилогов, комментируя угрозы Владимира Зеленского в адрес российской гражданской авиации.

    «Любые страхи, которые могут возникнуть у россиян в связи с угрозами Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации, – беспочвенны», – заверил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    По его словам, если говорить о беспилотниках коптерного типа, то они зачастую обладают теми же ограничениями, что и вертолеты. «Это можно сравнить с проблемой альпинистов: если кто-то попадает в беду выше определенной высоты, его просто не могут эвакуировать при помощи «вертушки», – объясняет он.

    Причина – в разреженном воздухе. «В таких условиях машина не способна создавать достаточную подъемную силу для полета. Беспилотнику приходится еще сложнее – у него меньше двигатель и значительно меньше запас мощности. Как следствие, его практический потолок значительно ниже, чем у вертолета», – продолжил аналитик.

    Схожая проблема возникает и у БПЛА самолетного типа. Из-за своих технических характеристик они также не всегда способны подняться на высоту около 10 тыс. метров, на которой обычно проходят эшелоны гражданской авиации.

    Кроме того, говорит собеседник, свою роль играет фактор скорости. «Чтобы беспилотник мог повредить борт, летящий на крейсерской скорости, он и сам должен двигаться с сопоставимой скоростью. Учитывая, что пассажирский самолет разгоняется до 900 км/ч, БПЛА всегда будет находиться в позиции догоняющего», – поясняет Анпилогов.

    Он также указал, что столкновение на встречном курсе, с точки зрения теории вероятностей, практически невозможно.

    Впрочем, оговорился спикер, определенный риск сохраняется на этапе взлета и посадки гражданского борта, а также во время стоянки. «Однако здесь начинают действовать другие факторы. Современный аэропорт – это не просто взлетно-посадочная полоса в чистом поле. Это серьезный инженерный объект с несколькими контурами защиты и системами обнаружения», – обращает внимание эксперт.

    В арсенале воздушных гаваней также есть различные противодронные ружья, отдельные системы пушечного и пулеметного вооружения, а порой и ракетные комплексы или мобильные огневые группы (МОГ), перечислил аналитик.

    «При этом в случае угрозы массированного налета дронов вводится план «Ковер». Все его существенные детали закрыты для публики. Однако все мы знаем, что основной пункт – приостановка работы воздушной гавани, экстренная посадка бортов, находящихся в воздухе, или их перенаправление на запасные аэродромы», – рассуждает специалист.

    По его словам, единственная реальная трудность, с которой могут столкнуться пассажиры, – это уже в некотором смысле привычные переносы или отмены рейсов. Но и это не может продолжаться слишком долго.

    «Любая попытка надолго парализовать воздушный узел финансово обойдется Украине крайне дорого. Математика проста: согласно данным из открытых источников, эффективность российской ПВО уже достигает 95–97%. Если противник запустит тысячу БПЛА стоимостью 50 тыс. долларов каждый, 950–970 будут сбиты. Это почти 50 млн долларов. А эффект нулевой», – привел пример аналитик.

    «Наконец, остается лишь вариант откровенной диверсии, схожей с операцией «Паутина». Однако стоит понимать, что эта авантюра была успешна лишь отчасти и то – преимущественно за счет неожиданности. За почти два года, которые прошли с того времени, противник не смог реализовать ничего подобного. А все ошибки в России были учтены и отработаны», – заключил Анпилогов.

    Владимир Путин назвал угрозы Зеленского «заявкой на государственный терроризм». Российский лидер напомнил, что Украина одновременно предлагает возобновить переговоры и выступает за проведение встреч на высшем уровне. «С террористами переговоров не ведут», – заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

    Президент также предупредил об ответе России в случае украинских атак на гражданскую авиацию. «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается», – подчеркнул Путин.

    Он добавил, что ВС России дано указание по нанесению массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Минобороны ранее называло их ответом на «продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу».

    В свою очередь зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможности возмездия в ответ на угрозы Зеленского. «У всякого террора есть спонсоры. В данный момент это главы западных стран, прежде всего – европейских. А они часто ездят в Киев поездом…», – намекнул он в своем Telegram-канале.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом. Дипломат подчеркнула, что в соседней стране произошло «сращивание откровенного бандитизма с государственной властью». По ее словам, там соединились коррупция, терроризм, бесконтрольность и правовой нигилизм.

    Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. «Мы работаем в тесном контакте с Министерством обороны, с Росгвардией», – сказал он.

    На заявление Зеленского отреагировали и в Китае. «Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса, китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность», – сказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга.

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    3 сентября 2026, 11:46 • Новости дня
    Украинские пилоты F-16 остались без ракет

    TWZ сообщило о критической нехватке ракет для украинских F-16

    Украинские пилоты F-16 остались без ракет
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за острой нехватки ракет украинские пилоты истребителей F-16 вынуждены использовать встроенные пушки для перехвата воздушных целей во время дневных боевых вылетов.

    Украинские пилоты истребителей F-16 столкнулись с острой нехваткой ракет класса «воздух-воздух», из-за чего в некоторых дневных вылетах им приходится полагаться исключительно на встроенные пушки, передает The War Zone.

    Из-за дефицита имеющиеся запасы вооружений теперь нормируются, а военным приходится буквально считать минуты до прибытия новых партий.

    Командир 107-го крыла ВВС Украины с позывным «Фантом» подтвердил проблему с боеприпасами. «Да, это правда. Любой самолет без оружия… бесполезен», – заявил он в интервью журналистке Шелби Уайлдер. По его словам, приоритетной целью для F-16 остаются крылатые ракеты и беспилотники, угрожающие инфраструктуре страны.

    Использование 20-миллиметровой пушки M61A1 Vulcan вместо ракет сопряжено с серьезными рисками, особенно при ночных перехватах медленных целей. Командир подчеркнул, что одной поставки самолетов недостаточно – необходимы стабильные поставки ракет AIM-9 и AIM-120, а также перехватчиков для комплексов Patriot.

    Дефицит усугубляется тем, что ракеты AIM-9 и AIM-120 используются и наземными системами ПВО, такими как NASAMS. Высокий мировой спрос на средства противовоздушной обороны заставляет западных партнеров нормировать поставки, в связи с чем украинские военные призывают локализовать производство на Украине или в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские пилоты F-16 из-за дефицита ракет использовали для перехвата дронов встроенные пушки. Острая нехватка вооружения возникла на фоне временного прекращения западных поставок.

    Сообщалось, что на месте одного из ударов обнаружили обломки передовой американской ракеты AIM-120C-8.

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    31 августа 2026, 23:26 • Новости дня
    Guardian: ВСУ неспособны перехватывать новые модели БПЛА «Герань»
    Guardian: ВСУ неспособны перехватывать новые модели БПЛА «Герань»
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Британская газета сообщает о массовом производстве в России реактивной версии беспилотника «Герань-4», который стал недостижимым для украинских перехватчиков.

    «Весной Россия начала массовое производство и развертывание своего новейшего реактивного варианта беспилотника «Герань-4». Россия производит больше реактивных беспилотников, чем оригинальных версий с поршневыми двигателями, в двух моделях: «Герань-4» с дельтовидным крылом и «Герань-5», который выглядит как ракета с крыльями», – пишет The Guardian.

    Газета указывает, что новые беспилотники развивают крейсерскую скорость от 200 до 250 миль в час (от 321 до 402 км/ч), что примерно вдвое превышает достигаемые версией дронов с поршневым двигателем 115 миль в час, и превосходит скорость дешевых украинских перехватчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Юрий Кнутов назвал украинскую противовоздушную оборону устаревшей для новых модификаций дронов.  Российские «Герани» атаковали цели в Киевской области и Запорожье. Минобороны сообщило об уничтожении «гнезда «Фламинго» беспилотниками «Герань».

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    1 сентября 2026, 21:43 • Новости дня
    Посол России отверг обвинения в причастности Москвы к инциденту в аэропорту Лейпцига

    Посол России в Германии Сергей Нечаев отверг обвинения немецких властей в адрес российских государственных структур в связи с инцидентом в аэропорту Лейпцига. 

    1 сентября Нечаев был вызван в немецкий МИД, где германская сторона заявила протест из-за предполагаемой причастности России к попытке применения начиненного взрывчаткой беспилотника в аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа, говорится в комментарии российского посольства в ФРГ.

    Как отмечает дипведомство, немецкие власти не представили российскому послу доказательств, подтверждающих выдвинутые обвинения. При этом Берлин связал произошедшее с якобы нарастающими «гибридными атаками Москвы» и объявил о подготовке новых санкционных мер на уровне ЕС и в двустороннем формате.

    В числе заявленных Германией мер – закрытие до 18 сентября генерального консульства России в Бонне и прекращение действия российско-германского межправительственного соглашения 2011 года о деятельности культурно-информационных центров. Последнее решение предполагает закрытие Российского дома науки и культуры в Берлине.

    Сотрудникам генконсульства и Русского дома, а также членам их семей предписано покинуть территорию Германии. Немецкая сторона назвала свои действия «взвешенной и соразмерной» реакцией и выразила надежду, что Москва не станет принимать ответных мер.

    Сергей Нечаев в свою очередь решительно отверг предъявленные Берлином обвинения, назвав их бездоказательными и абсурдными. Посол заявил, что произошедший в аэропорту Лейпцига инцидент используется в политических целях.

    В российском посольстве также заявили, что Нечаев расценивает действия германских властей как беспрецедентную эскалацию в отношениях двух стран.

    «Указал, что озвученные германской стороной меры являются беспрецедентной эскалацией российско-германских отношений и не останутся без последствий, вся ответственность за которые ляжет на правительство ФРГ», – говорится в комментарии Нечаева.

    Посол также выразил сожаление в связи с продолжением курса Берлина на разрушение прежних механизмов российско-германского взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. Власти ФРГ решили закрыть генеральное консульство России в Бонне. Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала достойный ответ на антироссийские действия Берлина.

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    1 сентября 2026, 01:25 • Новости дня
    WSJ: Министр сухопутных войск США Дрисколл подал в отставку
    WSJ: Министр сухопутных войск США Дрисколл подал в отставку
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Дэниел Дрисколл, гражданский министр армии США, руководивший сухопутными войсками, подал рапорт об отставке после длительных попыток найти общий язык с министром обороны Питом Хегсетом, пишет WSJ.

    «Министр армии Дэн Дрисколл подал рапорт об отставке президенту Дональду Трампу после нескольких месяцев напряженных отношений с министром обороны Питом Хегсетом по поводу направления развития армии и увольнения многочисленных высокопоставленных офицеров», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Ожидается, что Дрисколл покинет Пентагон в ближайшие дни.

    По словам представителя Белого дома Анны Келли, сухопутные войска США сильны как никогда благодаря его работе вместе с верховным главнокомандующим и военным министром, приводит ТАСС выдержку из статьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ уже писала о возможной отставке министра армии США Дрисколла до конца года. Hill сообщала, что действующий министр армии Дэн Дрисколл планирует покинуть пост в ближайшие месяцы. В апреле Хегсет уволил начальника штаба Сухопутных войск США и еще двух генералов.


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    2 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Британские самолеты-разведчики пролетели вдоль российских границ

    Два британских самолета-разведчика заметили у границ России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два британских самолета разведки – Boeing RC-135W Rivet Joint и Boeing Poseidon MRA – ведут полет вдоль границ России, следует из полетных данных.

    Два британских разведывательных самолета – Boeing RC-135W Rivet Joint и Boeing Poseidon MRA – осуществляют полет вдоль российских границ, передает РИА «Новости».

    Первый самолет вылетел с авиабазы Уоддингтон примерно в 9.55 мск.

    Затем борт направился на северо-восток, вошел в воздушное пространство Финляндии и, пролетев над Хельсинки, приблизился к границе России, двигаясь в северном направлении. Второй самолет, Boeing Poseidon MRA, поднялся в воздух с базы Лоссимут около 11.00 мск.

    Этот борт приблизился к Калининградской области со стороны Балтийского моря, пролетев над Польшей и вдоль западной границы Белоруссии. Сейчас он снова находится в воздушном пространстве Польши рядом с Калининградской областью.

    В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы, называя это «сдерживанием российской агрессии», в то время как Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России негативно оценил предоставление норвежских баз для разведывательных полетов НАТО.

    В августе Североатлантический альянс нарастил присутствие разведывательной авиации над Польшей.

    Ранее британское воздушное судно Boeing Poseidon MRA1 изучило контуры рубежей России со стороны прибалтийских республик.

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    1 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Эксперты: Новые технологии дают России преимущество в зоне СВО

    Клинцевич: Главное преимущество ВС РФ – высокая адаптация к современной войне

    Эксперты: Новые технологии дают России преимущество в зоне СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Российская армия получила важное преимущество за счет технологической адаптации к условиям современной войны, заявил газете ВЗГЛЯД глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

    «Главное преимущество ВС РФ – высокая адаптация к современной войне. Фронтовой опыт быстро поступает конструкторам и предприятиям, а доработанные решения возвращаются в войска. Меняется программное обеспечение БПЛА, повышается устойчивость каналов управления к РЭБ, совершенствуются боеприпасы, системы связи, инженерные средства и бронетехника», – отметил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

    «Серьёзное преимущество создаёт связка российской авиации, дальнобойных ракет класса «воздух-воздух», эшелонированной ПВО и планирующих авиационных бомб. Противник не может безнаказанно подводить самолёты к линии боевого соприкосновения. А российская авиация получает возможность работать с удалённых рубежей. Россия наращивает парк беспилотников всех классов. Дроны ведут разведку, корректируют артиллерию, поражают технику, обеспечивают объективный контроль и ретрансляцию связи», – подчеркнул эксперт.

    Он добавил, что Россия последовательно укрепляет мощь ударной силы: «Авиабомбы с модулями планирования и коррекции поражают укрепрайоны, пункты дислокации, склады, позиции артиллерии и логистические объекты. Тяжёлые боеприпасы массой до 1,5 т применяются на дальности порядка 100 км и более, в зависимости от условий сброса и модификации. У ВСУ нет сопоставимой по масштабу системы применения тяжёлых планирующих боеприпасов».

    Клинцевич обратил внимание на то, что помимо наступательных вооружений Россия постоянно совершенствует средства связи и оборонительные вооружения: «Россия усиливает позиции в РЭБ, ПВО, ракетных технологиях, средствах направленной энергии и военном космосе. В войска поступают лазерные комплексы, в том числе компактного класса, предназначенные прежде всего для противодействия беспилотникам и уничтожения либо обезвреживания боеприпасов на земле. Спутниковая группировка обеспечивает связь, навигацию, разведку и управление войсками. Развивается и отечественная низкоорбитальная система спутниковой связи «Рассвет», призванная создать российский ответ американской сети Starlink».

    В свою очередь Иван Бондюков, ветеран СВО, директор Центра военно-патриотического воспитания «Вершина», отметил, что внедрение инноваций в российской армии перешло на этап массового промышленного потока высокотехнологичных «гибридных» средств.

    Он привел примеры главных изменений технологического контура.

    «Во-первых, это реактивные БПЛА нового поколения «Герань-5». Что изменилось: переход от поршневых двигателей к турбореактивным. Скорость выросла до 350–650 км/ч, а дальность поражения целей составляет до 600–1000 км. Проявление в СВО: за счет высокой скорости «Герань-5» стала фактически неуязвима для мобильных зенитных групп противника, использующих стрелковое оружие. Она устойчива к РЭБ и наносит мощные удары по глубоким тыловым объектам и логистическим центрам.

    Во-вторых, малогабаритные крылатые ракеты S8000 «Бандероль». Что изменилось: это гибрид дешевого дрона-камикадзе и классической крылатой ракеты. Оснащается помехозащищенной антенной «Комета-М8» и запускается с БПЛА «Орион» или вертолетов Ми-28Н. Пуски производятся за 450–500 км от цели, оставляя носитель в полной безопасности вне зоны ПВО противника.

    Ракета идет по сложной траектории на низкой высоте, маневрируя с малым радиусом поворота, что делает ее перехват крайне трудным», – рассказал эксперт.

    Бондюков также подчеркнул, что российские разработки изменили характер боевых действий и привели к истощению ПВО противника.

    «Использование «Бандеролей» и реактивных «Гераней» создает дисбаланс – для перехвата недорогих аппаратов ВСУ вынуждены тратить дефицитные и дорогостоящие западные зенитные ракеты (Patriot, NASAMS)», – обратил внимание директор Центра военно-патриотического воспитания «Вершина».

    Кроме того, отмечается перегрузка систем РЭБ противника: «Внедрение умных антенн «Комета-М8» позволяет российским ракетам и беспилотникам игнорировать сигналы подавления, точно долетая до командных пунктов и складов ВСУ», – пояснил ветеран СВО.

    Среди важных изменений Бондюков отметил изоляцию района боевых действий: «Высокоточные удары разрушают энергетическую инфраструктуру, логистические узлы снабжения и базы хранения западной техники, лишая фронтовые части ВСУ подкреплений и боеприпасов», – указывает эксперт.

    Также он отметил сбережение личного состава, которому способствует высокотехнологичное оружие (роботизированные платформы, БПЛА-разведчики, планирующие бомбы). Оно позволяет взламывать укрепленные районы врага дистанционно, минимизируя риски для российских штурмовых групп.

    Все это, по мнению эксперта, приводит к лишению противника стратегической инициативы. «Постоянная технологическая адаптация ВС РФ (изменение частот дронов, смена алгоритмов наведения) делает западное оружие неэффективным уже через несколько недель после его появления на фронте, что закрепляет за Россией стратегическое преимущество», – заключил Бондюков.

    Алексей Малинин, соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, участник СВО, в свою очередь, отметил: «Российские военные разработки, несмотря на все санкционное давление, на диверсии против представителей ВПК, демонстрируют высокие результаты на практике. К таким разработкам можно отнести БПЛА «Герань-5», различные ракеты вроде «Циркон», «Оникс», «Бандероль», а также последовательно наращиваемую спутниковую группировку «Рассвет», которая становится конкурентом Starlink».

    Эксперт констатировал, что Россия успешно противостоит нескольким десяткам стран, снабжающим противника: «При анализе военных возможностей России и Украины действительно стоит не забывать, что в этом конфликте прямо или косвенно участвуют далеко не две страны, причем Киеву помогает практически весь Запад. При этом нам удается не просто оставаться на равных, но и перегонять наших противников».

    Напомним, что российские оборонные технологии продолжают развиваться под влиянием опыта СВО. По словам экспертов, в условиях современного конфликта именно технологическое превосходство во многом определяет способность армии добиваться победы.

    Так, российские военные применили для удара по критически важному объекту ВСУ в подконтрольном Киеву Херсоне новые управляемые авиабомбы.

    Как писала газета Guardian, в России началось массовое производство реактивной версии дронов «Герань-4», которые стали недостижимыми для украинских перехватчиков.

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