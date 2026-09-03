Президент Индонезии призвал создать альтернативную финансовую систему

Tекст: Дарья Григоренко

«Сегодня торговля зачастую используется в качестве оружия. Мы видим, как меняются маршруты доставки товаров из-за подозрений, и, поскольку мир сейчас довольно фрагментирован, любой мост, который мы построим в сфере продовольствия, торговли, энергетики, образования, будет очень важным практическим достижением», – заявил политик, передает РИА «Новости».

По его словам, для устойчивости мировому сообществу необходима не одна, а несколько систем.

Субианто подчеркнул, что полагаться исключительно на существующую финансовую архитектуру нельзя. Он пояснил, что в случае сбоя одной системы должна быть альтернативная, способная обеспечить перемещение средств и товаров.

Кроме того, президент Индонезии призвал Россию и страны Евразийского экономического союза увеличить «дивиденды мира». «Члены АСЕАН выбирают не конфронтацию, а консультации, сотрудничество, а не разделение. На протяжении 60 лет этот выбор давал «дивиденды мира». Сейчас Индонезия приглашает Российскую Федерацию и всех членов ЕАЭС увеличить эти «дивиденды мира», связав более тесно Евразию и Индонезию», – сказал Субианто.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Индонезии Прабово Субианто призвал удвоить товарооборот между Москвой и Джакартой до 10 млрд долларов в рамках соглашения о свободной торговле с ЕАЭС.

Президент России Владимир Путин сообщил об увеличении товарооборота России и Индонезии более чем на 12% в 2025 году.

На двусторонней встрече на полях Восточного экономического форума Владимир Путин и Прабово Субианто обсудили сотрудничество в сельском хозяйстве, судостроении, информационных технологиях и энергетике, включая атомную.