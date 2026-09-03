Субианто назвал ЕАЭС примером партнерства, направленного на процветание

Tекст: Дарья Григоренко

Выступая на пленарном заседании во Владивостоке, политик подчеркнул важность евразийской интеграции, передает РИА «Новости».

«Индонезия не хочет присоединиться к какому-либо военному альянсу, но мы готовы присоединиться к экономическому альянсу. И договор о свободной торговле с ЕАЭС – это как раз пример этого. Это не альянс с кем бы то ни было, это партнерство, направленное на достижение процветания каждого», – сказал он.

Субианто также призвал страны ЕАЭС максимально быстро завершить внутренние процедуры для ратификации соглашения. По его словам, этот документ станет важнейшим элементом торговой архитектуры по линии Юг-Юг.

Договор позволит снизить пошлины более чем на 11 тыс. товарных позиций, открыв новые рынки для производителей из Индонезии и Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Индонезии Прабово Субианто призвал удвоить товарооборот между Москвой и Джакартой до 10 млрд долларов в рамках соглашения о свободной торговле с ЕАЭС.

Президент России Владимир Путин сообщил об увеличении товарооборота России и Индонезии более чем на 12% в 2025 году.

На двусторонней встрече на полях Восточного экономического форума Владимир Путин и Прабово Субианто обсудили сотрудничество в сельском хозяйстве, судостроении, информационных технологиях и энергетике, включая атомную.