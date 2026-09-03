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    3 сентября 2026, 12:55 • Новости дня

    Путин исключил планы национализации критической инфраструктуры

    Путин опроверг планы национализации предприятий критической инфраструктуры

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у государства намерений забирать в собственность частные предприятия, призвав компании самостоятельно обеспечивать безопасность своих объектов.

    Выступая на Восточном экономическом форуме, глава государства прокомментировал указ о безопасности объектов, передает РИА «Новости».

    «Дело совершенно не в каких-то там планах национализации. При чем здесь это, это вообще ни о чем. В мыслях не было у государства что-то национализировать. Мы просили наших коллег, в данном случае из нефтегазовой сферы, позаботиться о защите своих предприятий», – сказал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин утвердил дополнительные меры защиты критической инфраструктуры.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров опроверг планы изменения формы собственности предприятий.

    Правительство пока не принимало решений о введении временного управления отдельными объектами.

    3 сентября 2026, 09:57 • Новости дня
    Путин сообщил о скором запуске арктического нефтепровода «Восток Ойл»

    Путин заявил о скором запуске нефтепровода к терминалу бухты Север

    Путин сообщил о скором запуске арктического нефтепровода «Восток Ойл»
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин анонсировал скорый запуск магистрального нефтепровода «Восток Ойл» к новому терминалу в бухте Север и отгрузку первой партии сырья.

    Глава государства выступил с заявлением на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, передает РИА «Новости».

    В ближайшее время масштабный проект начнет полноценную работу.

    «На одном из наших крупнейших арктических проектов «Восток Ойл» в Красноярском крае будет запущен магистральный нефтепровод к новому терминалу бухты Север, а также будет отгружена первая нефть. Она отправится покупателям по нашим заполярным морским трассам», – сказал Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на пленарное заседание Восточного экономического форума.

    Накануне глава государства открыл несколько новых промышленных объектов на Дальнем Востоке.

    Российский лидер также провел во Владивостоке рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

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    3 сентября 2026, 12:57 • Новости дня
    Путин завершил пленарную сессию ВЭФ словами «Вместе победим»
    Путин завершил пленарную сессию ВЭФ словами «Вместе победим»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин дополнил русскую пословицу «Один в поле не воин», которую произнес индонезийский лидер Прабово Субианто, фразой «вместе победим».

    Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума дополнил фразу своего коллеги из Индонезии, передает РИА «Новости».

    «Наш уважаемый друг, президент Индонезии, выступая, вспомнил русскую пословицу «Один в поле не воин». Он вкладывал в это чисто такой экономический, я думаю, смысл. Но я бы хотел продолжить эту мысль, тоже вкладывая чисто экономический смысл – «вместе победим», – отметил глава государства.

    Пленарное заседание форума началось примерно в девять часов утра по московскому времени и продлилось почти 3,5 часа. Участие в нем приняли Владимир Путин, Прабово Субианто, который стал главным гостем ВЭФ, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер провел переговоры с Прабово Субианто в формате рабочего завтрака.

    Индонезийский политик назвал Москву важным стратегическим партнером Джакарты.

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    3 сентября 2026, 08:36 • Видео
    Мерц закрыл Русский дом. Чего испугался?

    Германия закрывает консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине, бездоказательно обвинив РФ в так называемом инциденте в Лейпциге. Так канцлер Фридрих Мерц готовится к воскресным выборам, которые выиграют его враги. Чем ответим?

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    3 сентября 2026, 11:34 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в соучастии в международном терроризме
    Путин обвинил Запад в соучастии в международном терроризме
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал западных союзников Украины соучастниками международного терроризма из-за их молчания в ответ на агрессивные действия Киева.

    Западные государства, игнорирующие действия Киева, фактически становятся соучастниками международного терроризма, передает РИА «Новости». Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

    «А то, что вы обратили внимание на захват гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам, а тем более мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда – это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно осложняет, возможности проведения двусторонних мирных переговоров», – подчеркнул российский лидер.

    Глава государства добавил, что те, кто закрывает глаза на подобные инциденты, в первую очередь западные союзники Украины, несут ответственность наравне с исполнителями.

    «Кстати говоря, те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимание, – имею в виду, прежде всего, западных союзников Украины, – становятся соучастниками международного терроризма. А как же? По-другому это же невозможно трактовать», – заметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России назвал угрозы украинского лидера в адрес гражданских авиакомпаний заявкой на государственный терроризм.

    В ответ на эти заявления Киева Международная организация гражданской авиации обновила руководство по мерам безопасности полетов над зонами конфликтов.

    Месяцем ранее Министерство иностранных дел РФ обвинило западные государства в поощрении террористических атак по мирному населению.

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    2 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Путин заявил о ключевой роли Дальнего Востока в будущем России

    Путин: Развитие Дальнего Востока определяет будущее всей России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин назвал развитие дальневосточных территорий ключевым фактором, определяющим будущее всей страны.

    Путин в среду принял участие в церемонии открытия новых инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке, передает РИА «Новости». Выступая на мероприятии, глава государства подчеркнул стратегическую важность макрорегиона для развития страны.

    «Действительно, за развитием Дальнего Востока в значительной степени будущее всей нашей страны», – отметил Владимир Путин.

    Восточный экономический форум проходит с первого по четвертое сентября во Владивостоке. Агентство выступает генеральным информационным партнером масштабного делового мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин заявил о приоритетном внимании руководства страны к дальневосточным территориям.

    Годом ранее на Восточном экономическом форуме глава государства поручил запустить новый этап развития региона.

    Российский лидер назвал опережающий экономический рост Дальнего Востока ключевым национальным приоритетом.

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    3 сентября 2026, 10:07 • Новости дня
    Путин потребовал развивать переработку ресурсов на Дальнем Востоке и в Арктике
    Путин потребовал развивать переработку ресурсов на Дальнем Востоке и в Арктике
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин призвал перерабатывать добываемые на Дальнем Востоке и в Арктике ресурсы непосредственно в регионах их добычи.

    «Хочу акцентировать внимание: добываемые ресурсы должны все в большей степени перерабатываться на месте, именно здесь, на Дальнем Востоке и в Арктике», – заявил глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    «Речь идет о металлургических, газо- и нефтехимических предприятиях, о выпуске удобрений и т. д., чтобы именно здесь, в дальневосточных и арктических субъектах Федерации, формировались цепочки добавленной стоимости, открывались рабочие места, росли доходы региональных и муниципальных бюджетов», – отметил российский лидер.

    Кроме того, Россия планирует развивать добычу нефти, газа, угля, золота и редкоземельных металлов на севере и востоке страны. Глава государства подчеркнул, что для формирования высокотехнологичных отраслей будущего необходимо укреплять ресурсную базу, используя при этом экологически чистые технологии.

    «Для индустриального роста, для формирования высокотехнологичных отраслей будущего нам нужно укреплять основу - ресурсную базу», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин провел во Владивостоке совещание по вопросам социально-экономического развития дальневосточных и арктических регионов.

    Российский лидер призвал активно развивать огромные пространства Дальнего Востока и Арктики.

    На полях Восточного экономического форума глава государства открыл несколько новых промышленных предприятий.

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    3 сентября 2026, 09:21 • Новости дня
    Путин объявил о новой стратегии развития Дальнего Востока на десять лет

    Путин объявил о новой стратегии развития Дальнего Востока до 2036 года

    Путин объявил о новой стратегии развития Дальнего Востока на десять лет
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил о переходе к следующему этапу масштабного развития Дальневосточного федерального округа, рассчитанному на ближайшие десять лет.

    Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, глава государства дал старт новой экономической программе, передает РИА «Новости».

    Макрорегион значительно нарастил свои ресурсные, промышленные и логистические возможности.

    «Теперь, опираясь на эту основу, мы переходим к следующему этапу – к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, Дальневосточного федерального округа, рассчитанной на предстоящие десять лет – до 2036 года», – подчеркнул Владимир Путин.

    Восточный экономический форум проходит с первого по четвертое сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России Владимир Путин поручил разработать стратегию развития Дальневосточного федерального округа до 2036 года.

    Накануне глава государства заявил о необходимости активного развития огромных пространств макрорегиона.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков анонсировал создание единой территории опережающего развития на Дальнем Востоке.

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    3 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Путин назвал три главных направления развития Дальнего Востока

    Путин потребовал нарастить инвестиции в Дальний Восток по трем направлениям

    Путин назвал три главных направления развития Дальнего Востока
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин обозначил три ключевых направления для кардинального увеличения инвестиций в развитие Дальнего Востока.

    Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    Он заявил о необходимости кардинального увеличения инвестиций в развитие макрорегиона.

    «Кардинально необходимо нарастить вложения по трем ключевым направлениям. Первое – это промышленные, инфраструктурные, туристические, креативные и другие проекты, которые ориентированы на внутренний спрос», – подчеркнул российский лидер. Он добавил, что такие инициативы должны повышать емкость национального рынка и отвечать на растущий запрос азиатского региона.

    Вторым приоритетом глава государства назвал привлечение средств в инновационные компании и развитие цифровой экономики. Путин отметил важность внедрения передовых технологий, включая искусственный интеллект и биотехнологии, на базе современного регулирования.

    Третьим направлением стали инвестиции в социальную сферу: образование, здравоохранение, культуру и спорт. По словам президента, для реализации этих планов требуются смелые решения и обновление нормативно-правовой базы, чтобы создать комфортные условия для жизни и работы специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент открыл несколько новых промышленных предприятий на Дальнем Востоке.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков анонсировал создание единой территории опережающего развития в макрорегионе.

    Месяцем ранее российский лидер заявил о приоритетном внимании властей к дальневосточным территориям.

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    2 сентября 2026, 22:00 • Новости дня
    Трамп заявил о планах провести новый саммит с Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в проведении нового саммита с президентом России Владимиром Путиным после завершения конфликта на Украине.

    Американский лидер во время общения с журналистами в Овальном кабинете подтвердил намерение организовать переговоры с главой российского государства, передает РИА «Новости».

    «О, мы его точно проведем», – ответил Трамп на вопрос о возможности новой двусторонней встречи.

    Политик уточнил, что поддерживает регулярные контакты как с Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Он выразил уверенность в способности обоих лидеров остановить продолжающийся конфликт.

    Трамп подчеркнул готовность организовать встречу незамедлительно, однако отметил, что планирует провести саммит ближе к завершению конфликта на Украине. Он добавил, что рассчитывает на успешное осуществление этого плана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Дональд Трамп запланировал встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме для обсуждения мирных усилий.

    В сентябре прошлого года президент США выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Путина.

    До этого глава американского государства допустил организацию совместных переговоров России, Соединенных Штатов и Украины.

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    3 сентября 2026, 12:31 • Новости дня
    Путин раскрыл катастрофические ежемесячные потери украинских войск

    Путин заявил о ежемесячных потерях украинских войск до 12 тыс. человек

    Путин раскрыл катастрофические ежемесячные потери украинских войск
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил о критическом снижении мотивации в рядах украинской армии и массовом дезертирстве на фоне колоссальных безвозвратных потерь.

    Ежемесячно вооруженные силы противника теряют от 8 до 12 тыс. военнослужащих, передает РИА «Новости».

    «У противника каждый месяц минус увеличивается. Количество потерь значительно больше, чем людей, которые поступают в результате насильственной мобилизации, возвращения из госпиталей», – заявил глава государства в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

    Российский лидер также отметил крайне низкий уровень готовности украинских подразделений к ведению боевых действий. По его словам, в рядах противника сейчас фиксируется огромное количество дезертиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Петр Колчин прокомментировал глубокую деморализацию украинских войск из-за тотальной мобилизации.

    Американский журнал Military Watch Magazine сообщил о рекордном количестве дезертиров в рядах ВСУ.

    Президент России Владимир Путин заявил о полном переходе стратегической инициативы к Вооруженным силам РФ.

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    2 сентября 2026, 22:57 • Новости дня
    Путин пошутил о поздней встрече с Кожемяко

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Приморского края Олегом Кожемяко пошутил о том, что та началась поздно.

    При начале разговора с руководителем Приморского края Путин произнес: «Олег Николаевич, добрый вечер!». Собеседник ответил такой же приветственной фразой. «У вас уже доброй ночи, да?» – пошутил Путин. «Да», – согласился Кожемяко.

    Путин поинтересовался, как обстоят дела в регионе. «Работаем, Владимир Владимирович», – ответил губернатор, поблагодарив главу государства за внимание к региону и поддержку инициатив края, сообщается на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин во Владивостоке провел встречу с губернатором Приморского края.

    По прибытии во Путин пригласил Кожемяко в автомобиль Aurus для совместной поездки из аэропорта.

    Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.

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    3 сентября 2026, 12:36 • Новости дня
    Путин заявил об успешном отражении недавних атак на российские НПЗ

    Путин сообщил об успешном отражении недавних атак на три российских НПЗ

    Путин заявил об успешном отражении недавних атак на российские НПЗ
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил об успешном отражении недавних атак на три нефтеперерабатывающих завода и скором завершении ремонта на пострадавших предприятиях.

    «Позапрошлой ночью на три НПЗ тоже были атаки. Все отбиты», – сказал президент на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что ремонтные работы на нефтеперерабатывающих предприятиях идут быстрыми темпами. По словам главы государства, около 10% заводов, находящихся сейчас в стадии ремонта, будут восстановлены в ближайшее время.

    Накануне вице-премьер России Александр Новак доложил, что компании проводят восстановление производственных мощностей в ускоренном режиме. Это позволит быстро вернуть в строй оставшиеся 10% предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин сообщил об изменении уровня защиты нефтеперерабатывающих заводов от ударов украинских беспилотников.

    Вице-премьер Александр Новак заявил об усилении работы по охране энергетических объектов в последние месяцы.

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    2 сентября 2026, 18:35 • Новости дня
    Путин призвал не допустить депопуляции Дальнего Востока

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить депопуляции Дальнего Востока, напомнив о героических усилиях прошлых поколений по освоению региона.

    Путин заявил об этом, выступая на церемонии открытия новых инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке, передает РИА «Новости».

    «В начале 2000-х годов нами было принято решение предпринять дополнительные усилия по развитию Дальнего Востока и Приморского края, и Дальнего Востока в целом, чтобы не допустить депопуляции этих территорий. Наши предки предприняли огромные усилия абсолютно героического характера по освоению этих территорий для будущего России», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России назвал опережающее развитие Дальнего Востока ключевым национальным приоритетом. Глава государства отметил небольшой приток населения в этот макрорегион.

    Российский лидер заявил о заметном увеличении числа приезжающих на дальневосточные территории молодых людей.

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    2 сентября 2026, 22:11 • Новости дня
    Путин встретился с губернатором Приморского края Кожемяко во Владивостоке

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин во Владивостоке провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, сообщают информационные агентства.

    Президент традиционно беседует с губернаторами во время посещения регионов, передает ТАСС.

    Во Владивостоке Путин провел отдельную встречу с главой Приморского края, передает РИА «Новости».

    Кожемяко на встрече с президентом доложил, что более 970 бойцов, вернувшихся с СВО, переобучились в Приморье: «Проводим системное обучение, у нас 971 человек переобучился, направлен на работу. Плюс порядка 700 членов семей переобучилось на бесплатных курсах при колледжах, при каждом из 40 колледжей составлены эти курсы».

    Он также сообщил, что рост валового регионального продукта (ВРП) Приморского края, несмотря на вызовы в экономике, сохраняется на уровне 4,4%, продолжается рост инвестиций в регион.

    Путин обсудил с губернатором Приморского края создание четырехполосной трассы Владивосток - Хабаровск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России прилетел во Владивосток для участия в мероприятиях ВЭФ-2026.

    Путин прилетел во Владивосток в среду, где его у трапа самолета встречал губернатор Приморского края. По пути из аэропорта глава государства пообщался с Кожемяко в своем автомобиле Aurus.

    Позже президент провел во Владивостоке рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития дальневосточных и арктических регионов страны.

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    3 сентября 2026, 11:19 • Новости дня
    Путин: Терроризм Украины осложняет возможности мирных переговоров

    Путин заявил об осложнении переговоров из-за терроризма Киева

    Путин: Терроризм Украины осложняет возможности мирных переговоров
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал проявлением государственного терроризма угрозы Киева атаковать гражданские самолеты, отметив, что это мешает мирному урегулированию конфликта.

    Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, российский лидер оценил угрозы Владимира Зеленского атаковать гражданские самолеты в воздушном пространстве России, передает РИА «Новости».

    Подобные действия Киева глава государства расценил как прямую заявку на государственный терроризм.

    «Мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда – это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно, осложняет возможности проведения двухсторонних мирных переговоров», – подчеркнул президент.

    В случае попыток украинской стороны реализовать озвученные угрозы в отношении мирных лайнеров Россия найдет адекватные способы ответа, добавил руководитель страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Владимир Путин также пообещал найти ответ на угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов назвал беспочвенными страхи россиян из-за технических ограничений украинских беспилотников.

    В августе глава государства объяснил жестокие атаки киевского режима провалами ВСУ на передовой.

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    2 сентября 2026, 18:15 • Новости дня
    Путин отметил снижение цен на жилье на Дальнем Востоке

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что стоимость квадратного метра жилья во Владивостоке впервые стала ниже среднероссийских показателей.

    Глава государства в среду принял участие в церемонии открытия инфраструктурных объектов в регионе, передает РИА «Новости». В ходе мероприятия министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что средняя стоимость квадратного метра во Владивостоке впервые опустилась ниже общероссийского уровня.

    «На 22% ниже? Плата все время была выше», – отреагировал Путин на доклад министра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин заявил о приоритетном внимании властей к развитию дальневосточных территорий.

    В конце прошлого года Минфин расширил условия действия программы льготной ипотеки для этого макрорегиона.

    Ранее глава государства поручил сохранить ставку по ней на уровне 2% годовых до 2030 года.

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