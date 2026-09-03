Путин назвал взносы бизнеса в бюджет добровольной инициативой

Путин заявил о добровольных взносах бизнеса в бюджет России

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Я протестую: сборов нет, есть добровольный взнос. Это разные вещи абсолютно. Это действительно инициатива бизнеса. Никакие не сборы. Представители бизнеса абсолютно неожиданно предложили внести определенный вклад», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Глава государства пояснил, что отечественные предприниматели чувствуют себя уверенно и хотят поддержать страну на фоне текущих условий. Выделенные средства будут распределяться правительством преимущественно на социальные нужды, включая образование и здравоохранение.

«Наш министр финансов (Антон Силуанов)… вам назовет точные цифры, если захочет, не знаю, я его заставлять не буду, но речь идет о сотнях миллиардов рублей», – сказал Путин.

«Хочу поблагодарить бизнес России, в том числе и сидящих здесь коллег, за эту инициативу», – добавил российский лидер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе министр финансов Антон Силуанов рассказал о рекордных добровольных взносах бизнеса в федеральный бюджет.

Весной пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил одобрение главой государства этой инициативы предпринимателей.

Один из участников закрытой встречи с российским лидером лично выразил желание пожертвовать крупную сумму стране.