Путин призвал создать условия для важнейших экономических инвестиций

Глава государства выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, передает РИА «Новости».
«Постепенно государство должно создать условия для инвестиций в те направления, которые наиболее важны для развития экономики в целом. Работа идет, уверен, результат будет позитивным», – заявил российский лидер.
Руководство страны стабильно выполняет свои обязательства в рамках совместных проектов, своевременно внося необходимые средства. В связи с этим власти ожидают аналогичной дисциплины от частных компаний по договорам государственно-частного партнерства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал создание благоприятных условий для частных инвестиций главной задачей властей.
Глава государства констатировал продолжение притока зарубежного капитала в привлекательные отечественные проекты.
В прошлом году российский лидер поручил разработать прозрачные стандарты финансирования государственно-частного партнерства.