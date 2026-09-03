Путин предупредил об опасностях искусственного интеллекта

Путин призвал предотвращать риски технологий искусственного интеллекта

Tекст: Мария Иванова

«Огромные преимущества таят в себе и определенные риски, поэтому мы поприветствовали инициативу председателя Си Цзиньпина, который предложил объединять усилия мирового сообщества в освоении этих инструментов и предотвращении этих рисков», – цитирует заявление президента на Восточном экономическом форуме РИА «Новости».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой об объединении усилий международного сообщества в сфере освоения инструментов на основе искусственного интеллекта. По мнению китайского лидера, странам необходимо вместе работать над предотвращением потенциальных угроз, связанных с развитием нейросетей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель Microsoft Билл Гейтс запланировал обсудить с лидером КНР глобальные меры контроля за развитием искусственного интеллекта.

Весной президент России Владимир Путин призвал внедрить продукты на базе нейросетей во все сферы деятельности к 2030 году.

Ранее глава государства сравнил значимость данной технологии с освоением космоса.