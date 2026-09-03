Новый «Порт Эльга» в Хабаровском крае сможет одновременно принимать до четырех судов класса Panamax

Президент России Владимир Путин и вице-премьер Юрий Трутнев торжественно открыли новый угольный терминал «Порт Эльга» на Восточном экономическом форуме, передает телеканал «Губерния».
Масштабный инфраструктурный объект расположен в районе мыса Манорский. Инвестиции в создание терминала составили 71 млрд рублей.
«Строительство велось в отдаленной местности, где отсутствовала какая-либо инфраструктура, в непростых природно-климатических условиях, в зоне вечной мерзлоты, с очень сложной транспортной схемой. Доставка материалов, техники, рабочих – архитрудная задача, первые корабли разгружались на необорудованный берег. В стройке участвовали рабочие со всей страны. Работа порта позволит Эльге выйти на запланированные показатели добычи и внесет весомый вклад в экономическое развитие Хабаровского края и Якутии», – заявил главный исполнительный директор компании Вадим Бугаев.
Мощность терминала составляет 30 млн тонн в год с перспективой расширения до 50 млн тонн. Инфраструктура позволяет одновременно принимать до четырех судов класса Panamax дедвейтом до 100 тыс. тонн.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин выразил уверенность, что запуск предприятия внесет значительный вклад в развитие дальневосточной экономики.
Напомним, президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума принял участие в церемонии открытия нескольких промышленных объектов.