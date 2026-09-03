Путин заявил о разработке новых мер поддержки бизнеса

Путин сообщил о поиске новых инструментов поддержки малого бизнеса

Tекст: Мария Иванова

Глава государства выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, передает РИА «Новости».

Он отметил наличие обширного комплекса государственных программ помощи предпринимателям.

«У нас целый набор мер по поддержке малого среднего бизнеса. И, конечно, по мнению малого среднего бизнеса, этого еще недостаточно. И, конечно, мы будем продолжать вместе с коллегами из соответствующих объединений работать над тем, чтобы искать новые эффективные инструменты для поддержки», – сказал Владимир Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле глава государства выступил за привлечение малого предпринимательства к работе в сфере нефтепереработки.

В июне Госдума приняла закон о сохранении порога НДС по упрощенной системе для небольших компаний.

Месяцем ранее премьер-министр Михаил Мишустин отметил рекордный рост числа субъектов малого и среднего бизнеса до семи миллионов.