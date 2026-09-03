МИД выявил легальные неофашистские партии в Британии

Британская избирательная комиссия официально зарегистрировала четыре политические силы ультраправого толка, передает РИА «Новости».
Среди них наиболее известна существующая с 1982 года «Британская национальная партия», чья идеология строится вокруг антииммиграционной политики.
«В настоящий момент… в Британии в Избирательной комиссии официально зарегистрировано четыре партии, продвигающие ультраправую и/или неофашистскую идеологию», – говорится в ежегодном докладе российского внешнеполитического ведомства. Документ приурочен ко Дню Победы над милитаристской Японией.
Авторы исследования отметили заметный рост активности радикалов в Британии в 2025-2026 годах. В сентябре прошлого года в Лондоне прошла масштабная манифестация, собравшая от 100 до 150 тыс. сторонников правой идеологии.
В ведомстве добавили, что в ряде государств открыто прославляется нацизм и уничтожаются памятники советским воинам-освободителям. Наиболее тревожная ситуация наблюдается в странах Прибалтики и на Украине, за которыми следуют Польша, Чехия и Молдавия.
Дипломаты подчеркнули, что западные правительства предпочитают закрывать глаза на проявления ксенофобии. По их мнению, это связано с попытками скрыть тяжелые последствия колониальной политики, вызывающей возмущение стран Глобального Юга.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британские правые партии Reform UK и Restore Britain поссорились из-за разногласий по Ближнему Востоку.
Ранее лидер политической силы Restore Britain Руперт Лоу предложил создать единую правую коалицию.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил усиление идеологии нацизма в ряде европейских стран.