Испания установила причастность властей Марокко к вторжению мигрантов в Сеуту

Tекст: Мария Иванова

Глава испанского правительства оказался под жестким давлением парламентариев и партнеров по коалиции, передает Politico.

Причиной стал доклад Национального центра по иммиграции, в котором утверждается, что спецслужбы Марокко организовали массовый переход нелегалов в автономный город на севере Африки.

Лидер правоцентристской Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо обвинил власти в сокрытии правды. «Это не было спонтанным миграционным движением, а скорее операцией, которая зародилась в Марокко и координировалась Марокко», – заявил политик.

Он также призвал к проведению досрочных выборов.

Ранее Педро Санчес категорически отрицал причастность Рабата к пограничному кризису. Премьер-министр возлагал ответственность за организацию наплыва людей на Россию, Израиль и международные ультраправые группировки. Однако журналисты опубликовали кадры из полицейского отчета, где люди в марокканской форме направляют толпы к границе.

Скандал спровоцировал массовые протесты более чем в 260 испанских городах. Десятки мэров-социалистов проигнорировали партийную дисциплину и присоединились к митингующим. На фоне приближающихся муниципальных выборов позиции действующего премьера стремительно слабеют.

Как писала газета ВЗГЛЯД, испанская разведка заблаговременно обнаружила угрозу масштабного прорыва границы в Сеуте.

Глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо назвала премьер-министра Педро Санчеса предателем из-за наплыва нелегалов.

Накануне полиция Испании открыла предупредительный огонь для разгона палаточного лагеря мигрантов.