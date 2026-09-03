Путин оценил настрой Трампа на конструктивную работу

Путин: Трамп настроен на позитивную, конструктивную работу

Tекст: Мари Иванова

«Президент Трамп, насколько я понимаю, чувствует и, вижу, настроен на такую позитивную и конструктивную работу», – сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

Российский лидер подчеркнул, что Москва выступает за полноформатное восстановление отношений с Вашингтоном. Однако он отметил, что этот процесс зависит не только от России, но и от американской стороны.

Кроме того, президент добавил, что контакты с администрацией США продолжаются в настоящее время. Он выразил надежду на то, что это взаимодействие будет поддерживаться и в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле лидеры двух стран провели четвертый за год телефонный разговор.

Дональд Трамп ранее сообщал об очень хороших отношениях с Владимиром Путиным.

Российская сторона подтверждала заинтересованность в полномасштабном восстановлении двусторонних связей.