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    3 сентября 2026, 11:11 • Новости дня

    Путин оценил настрой Трампа на конструктивную работу

    Путин: Трамп настроен на позитивную, конструктивную работу

    Tекст: Мари Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп настроен на позитивную и конструктивную работу.

    «Президент Трамп, насколько я понимаю, чувствует и, вижу, настроен на такую позитивную и конструктивную работу», – сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    Российский лидер подчеркнул, что Москва выступает за полноформатное восстановление отношений с Вашингтоном. Однако он отметил, что этот процесс зависит не только от России, но и от американской стороны.

    Кроме того, президент добавил, что контакты с администрацией США продолжаются в настоящее время. Он выразил надежду на то, что это взаимодействие будет поддерживаться и в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле лидеры двух стран провели четвертый за год телефонный разговор.

    Дональд Трамп ранее сообщал об очень хороших отношениях с Владимиром Путиным.

    Российская сторона подтверждала заинтересованность в полномасштабном восстановлении двусторонних связей.

    2 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик исчез с радаров над Баренцевым морем

    Самолет-разведчик ВВС США пропал с радаров в районе Баренцева моря

    Американский самолет-разведчик исчез с радаров над Баренцевым морем
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Денис Тельманов

    Стратегический разведывательный самолет военно-воздушных сил США перестал отслеживаться в акватории Баренцева моря после часа патрулирования севернее Мурманска.

    Стратегический разведывательный самолет военно-воздушных сил США пропал с радаров после патрулирования севернее Мурманска, передает РИА «Новости».

    Американский Boeing RC-135W Rivet Joint вылетел с базы британских ВВС «Милденхолл» на юго-востоке Британии около 12.30 мск. Пролетев недалеко от берега Норвегии, борт оказался в Баренцевом море примерно в 15.50 мск.

    Затем воздушное судно начало движение на запад. В 16.40 мск самолет исчез с радаров, находясь примерно в 400 километрах севернее российской границы. Предполагается, что инцидент произошел из-за отключения трекеров, обеспечивающих геолокацию.

    Пункт назначения американского самолета в сервисах отслеживания полетов не указан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду два британских самолета-разведчика совершили полет вдоль российских границ.

    Неделей ранее посол России в Осло Николай Корчунов резко раскритиковал предоставление норвежских баз для авиации НАТО.

    В марте 2024 года российский истребитель МиГ-31 отогнал пару американских бомбардировщиков от границы над Баренцевым морем.

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    2 сентября 2026, 18:25 • Новости дня
    Рубио рассказал о цели визита главы ЦРУ в Москву

    Рубио объяснил визит шефа ЦРУ в Москву налаживанием связи между спецслужбами

    Рубио рассказал о цели визита главы ЦРУ в Москву
    @ Francesco Fotia/Agf/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в российскую столицу стал продолжением линии на поддержание контактов между спецслужбами двух стран, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Рубио объяснил визит Рэтклиффа в российскую столицу стремлением сохранить каналы связи между разведками двух стран, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что Вашингтону крайне важно продолжать диалог с российской стороной, несмотря на существующие политические разногласия.

    «Несмотря на все разногласия, которые у нас могут быть, Соединенным Штатам необходимо иметь возможность поддерживать связь с Россией с очень практической точки зрения – у них второй по величине в мире ядерный арсенал. Так что США должны располагать возможностью общаться с ними», – сказал Рубио.

    Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Москву для обсуждения контактов между спецслужбами.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул важность взаимодействия российских и американских разведывательных ведомств.

    Американский госсекретарь Марко Рубио назвал возможный отказ от двустороннего общения безответственным шагом.

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    3 сентября 2026, 08:36 • Видео
    Мерц закрыл Русский дом. Чего испугался?

    Германия закрывает консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине, бездоказательно обвинив РФ в так называемом инциденте в Лейпциге. Так канцлер Фридрих Мерц готовится к воскресным выборам, которые выиграют его враги. Чем ответим?

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    2 сентября 2026, 17:55 • Новости дня
    Силуанов рассказал о встрече с министром финансов США
    Силуанов рассказал о встрече с министром финансов США
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал подробности встречи с американским министром финансов Скоттом Бессентом.

    Силуанов рассказал, что обсудил с американским коллегой перспективы двусторонних финансовых отношений, передает РИА «Новости». Встреча представителей двух стран состоялась в американском городе Эшвилл на полях саммита «Большой двадцатки».

    «Мы познакомились друг с другом. Это положительно. Договорились о том, что есть основы для того, чтобы развивать наши финансовые отношения. Понятно, что это не просто сейчас. Все-таки сейчас между нашими странами есть определенное напряжение», – заявил глава ведомства.

    Силуанов выразил уверенность в постепенном восстановлении экономических связей между государствами по мере нормализации глобальной геополитической обстановки. Он подчеркнул, что именно финансисты способны первыми достичь успеха в налаживании контактов.

    По словам министра, диалог необходимо продолжать. Он отметил наличие общих точек соприкосновения, развитие которых поможет в дальнейшем облегчить решение политических вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов России подтвердило факт переговоров министров на полях саммита G20.

    Американская сторона назвала прошедшую встречу продуктивной.

    Скотт Бессент обосновал необходимость контактов с Москвой для урегулирования украинского конфликта.

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    2 сентября 2026, 22:25 • Новости дня
    Трамп заявил, что знаком с примерами насильственной мобилизации на Украине

    Трамп посмотрел видео с примерами насильственной мобилизации на Украине

    Трамп заявил, что знаком с примерами насильственной мобилизации на Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил, что осведомлен о случаях насильственной мобилизации мужчин на Украине.

    Президента США на мероприятии в Овальном кабинете спросили, видел ли он записи того, как сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования, украинские военкоматы) хватают людей прямо на улицах.

    «Я знаю об этих видео. Я очень много о них слышал», – приводит ответ Трампа РИА «Новости».

    В ходе беседы один из журналистов заявил, что администрация Джо Байдена вместе с крупнейшими западными медиа замалчивала колоссальные потери Киева, что в итоге привело к нехватке людей в рядах ВСУ. Трамп коротко согласился с этим утверждением: «Вы правы в этом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обвинил сотрудников ТЦК в тотальном нарушении прав человека.

    В Тернополе после жесткого задержания мужчины местные жители устроили массовый протест против военкоматов.

    Ранее аналогичный бунт против насильственной мобилизации произошел во Львове.

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    3 сентября 2026, 09:57 • Новости дня
    Путин сообщил о скором запуске арктического нефтепровода «Восток Ойл»

    Путин заявил о скором запуске нефтепровода к терминалу бухты Север

    Путин сообщил о скором запуске арктического нефтепровода «Восток Ойл»
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин анонсировал скорый запуск магистрального нефтепровода «Восток Ойл» к новому терминалу в бухте Север и отгрузку первой партии сырья.

    Глава государства выступил с заявлением на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, передает РИА «Новости».

    В ближайшее время масштабный проект начнет полноценную работу.

    «На одном из наших крупнейших арктических проектов «Восток Ойл» в Красноярском крае будет запущен магистральный нефтепровод к новому терминалу бухты Север, а также будет отгружена первая нефть. Она отправится покупателям по нашим заполярным морским трассам», – сказал Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на пленарное заседание Восточного экономического форума.

    Накануне глава государства открыл несколько новых промышленных объектов на Дальнем Востоке.

    Российский лидер также провел во Владивостоке рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

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    2 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Путин заявил о ключевой роли Дальнего Востока в будущем России

    Путин: Развитие Дальнего Востока определяет будущее всей России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин назвал развитие дальневосточных территорий ключевым фактором, определяющим будущее всей страны.

    Путин в среду принял участие в церемонии открытия новых инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке, передает РИА «Новости». Выступая на мероприятии, глава государства подчеркнул стратегическую важность макрорегиона для развития страны.

    «Действительно, за развитием Дальнего Востока в значительной степени будущее всей нашей страны», – отметил Владимир Путин.

    Восточный экономический форум проходит с первого по четвертое сентября во Владивостоке. Агентство выступает генеральным информационным партнером масштабного делового мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин заявил о приоритетном внимании руководства страны к дальневосточным территориям.

    Годом ранее на Восточном экономическом форуме глава государства поручил запустить новый этап развития региона.

    Российский лидер назвал опережающий экономический рост Дальнего Востока ключевым национальным приоритетом.

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    2 сентября 2026, 22:00 • Новости дня
    Трамп заявил о планах провести новый саммит с Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в проведении нового саммита с президентом России Владимиром Путиным после завершения конфликта на Украине.

    Американский лидер во время общения с журналистами в Овальном кабинете подтвердил намерение организовать переговоры с главой российского государства, передает РИА «Новости».

    «О, мы его точно проведем», – ответил Трамп на вопрос о возможности новой двусторонней встречи.

    Политик уточнил, что поддерживает регулярные контакты как с Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Он выразил уверенность в способности обоих лидеров остановить продолжающийся конфликт.

    Трамп подчеркнул готовность организовать встречу незамедлительно, однако отметил, что планирует провести саммит ближе к завершению конфликта на Украине. Он добавил, что рассчитывает на успешное осуществление этого плана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Дональд Трамп запланировал встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме для обсуждения мирных усилий.

    В сентябре прошлого года президент США выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Путина.

    До этого глава американского государства допустил организацию совместных переговоров России, Соединенных Штатов и Украины.

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    3 сентября 2026, 09:21 • Новости дня
    Путин объявил о новой стратегии развития Дальнего Востока на десять лет

    Путин объявил о новой стратегии развития Дальнего Востока до 2036 года

    Путин объявил о новой стратегии развития Дальнего Востока на десять лет
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил о переходе к следующему этапу масштабного развития Дальневосточного федерального округа, рассчитанному на ближайшие десять лет.

    Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, глава государства дал старт новой экономической программе, передает РИА «Новости».

    Макрорегион значительно нарастил свои ресурсные, промышленные и логистические возможности.

    «Теперь, опираясь на эту основу, мы переходим к следующему этапу – к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, Дальневосточного федерального округа, рассчитанной на предстоящие десять лет – до 2036 года», – подчеркнул Владимир Путин.

    Восточный экономический форум проходит с первого по четвертое сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России Владимир Путин поручил разработать стратегию развития Дальневосточного федерального округа до 2036 года.

    Накануне глава государства заявил о необходимости активного развития огромных пространств макрорегиона.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков анонсировал создание единой территории опережающего развития на Дальнем Востоке.

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    3 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Путин назвал три главных направления развития Дальнего Востока

    Путин потребовал нарастить инвестиции в Дальний Восток по трем направлениям

    Путин назвал три главных направления развития Дальнего Востока
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин обозначил три ключевых направления для кардинального увеличения инвестиций в развитие Дальнего Востока.

    Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    Он заявил о необходимости кардинального увеличения инвестиций в развитие макрорегиона.

    «Кардинально необходимо нарастить вложения по трем ключевым направлениям. Первое – это промышленные, инфраструктурные, туристические, креативные и другие проекты, которые ориентированы на внутренний спрос», – подчеркнул российский лидер. Он добавил, что такие инициативы должны повышать емкость национального рынка и отвечать на растущий запрос азиатского региона.

    Вторым приоритетом глава государства назвал привлечение средств в инновационные компании и развитие цифровой экономики. Путин отметил важность внедрения передовых технологий, включая искусственный интеллект и биотехнологии, на базе современного регулирования.

    Третьим направлением стали инвестиции в социальную сферу: образование, здравоохранение, культуру и спорт. По словам президента, для реализации этих планов требуются смелые решения и обновление нормативно-правовой базы, чтобы создать комфортные условия для жизни и работы специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент открыл несколько новых промышленных предприятий на Дальнем Востоке.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков анонсировал создание единой территории опережающего развития в макрорегионе.

    Месяцем ранее российский лидер заявил о приоритетном внимании властей к дальневосточным территориям.

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    2 сентября 2026, 22:57 • Новости дня
    Путин пошутил о поздней встрече с Кожемяко

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Приморского края Олегом Кожемяко пошутил о том, что та началась поздно.

    При начале разговора с руководителем Приморского края Путин произнес: «Олег Николаевич, добрый вечер!». Собеседник ответил такой же приветственной фразой. «У вас уже доброй ночи, да?» – пошутил Путин. «Да», – согласился Кожемяко.

    Путин поинтересовался, как обстоят дела в регионе. «Работаем, Владимир Владимирович», – ответил губернатор, поблагодарив главу государства за внимание к региону и поддержку инициатив края, сообщается на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин во Владивостоке провел встречу с губернатором Приморского края.

    По прибытии во Путин пригласил Кожемяко в автомобиль Aurus для совместной поездки из аэропорта.

    Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.

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    3 сентября 2026, 10:07 • Новости дня
    Путин потребовал развивать переработку ресурсов на Дальнем Востоке и в Арктике
    Путин потребовал развивать переработку ресурсов на Дальнем Востоке и в Арктике
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин призвал перерабатывать добываемые на Дальнем Востоке и в Арктике ресурсы непосредственно в регионах их добычи.

    «Хочу акцентировать внимание: добываемые ресурсы должны все в большей степени перерабатываться на месте, именно здесь, на Дальнем Востоке и в Арктике», – заявил глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    «Речь идет о металлургических, газо- и нефтехимических предприятиях, о выпуске удобрений и т. д., чтобы именно здесь, в дальневосточных и арктических субъектах Федерации, формировались цепочки добавленной стоимости, открывались рабочие места, росли доходы региональных и муниципальных бюджетов», – отметил российский лидер.

    Кроме того, Россия планирует развивать добычу нефти, газа, угля, золота и редкоземельных металлов на севере и востоке страны. Глава государства подчеркнул, что для формирования высокотехнологичных отраслей будущего необходимо укреплять ресурсную базу, используя при этом экологически чистые технологии.

    «Для индустриального роста, для формирования высокотехнологичных отраслей будущего нам нужно укреплять основу - ресурсную базу», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин провел во Владивостоке совещание по вопросам социально-экономического развития дальневосточных и арктических регионов.

    Российский лидер призвал активно развивать огромные пространства Дальнего Востока и Арктики.

    На полях Восточного экономического форума глава государства открыл несколько новых промышленных предприятий.

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    2 сентября 2026, 12:57 • Новости дня
    Путина впечатлили размеры нового танкера «Петр Столыпин»

    Владимир Путин оценил габариты танкера «Петр Столыпин» длиной 300 метров

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин посетил приморскую судоверфь «Звезда», где осмотрел уникальный ледокольный газовоз, способный вместить три футбольных поля.

    Глава государства в среду прибыл на судоверфь «Звезда» в приморском городе Большой Камень, передает ТАСС.

    Во время визита российский лидер осмотрел строящийся танкер-газовоз «Петр Столыпин» и обратил внимание на его впечатляющие габариты.

    «Здоровое какое, – отметил Путин и развел руками, показывая размеры судна. – Огромное просто».

    Капитан корабля Александр Гаврис подтвердил наблюдения президента, сообщив, что длина газовоза достигает 300 метров. Он пояснил, что внутри могут поместиться три футбольных поля.

    «Да, три футбольных поля? Есть где поиграть», – в шутку отреагировал российский лидер.

    Серия из пяти ледокольных танкеров Arc7 строится для проекта «Арктик СПГ-2» силами компании «Роснефть» по поручению главы государства.

    Головное судно серии «Алексей Косыгин» уже осуществляет перевозки сжиженного природного газа по Северному морскому пути. Тем временем «Петр Столыпин» готовится к передаче заказчику, а еще два аналогичных корабля проходят этап достройки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил приморскую судоверфь «Звезда» для осмотра строящегося газовоза

    Глава государства высоко оценил технологичность создания судна «Петр Столыпин».

    В конце прошлого года предприятие передало заказчику первый арктический танкер «Алексей Косыгин».

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    2 сентября 2026, 13:51 • Новости дня
    Путину показали «сердце» кораблей на судоверфи «Звезда»

    Путин осмотрел судовые движители на приморской верфи «Звезда»

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин посетил судостроительный комплекс «Звезда» в Приморье, где осмотрел производство судовых движителей, назвав их создание наиболее сложной задачей.

    Во время осмотра предприятия глава государства ознакомился с движителями и лопастями для гребных винтов, передает ТАСС.

    Директор завода продемонстрировал оборудование и отметил: «Суда наши обеспечены серьезной движительной техникой, это сердце судна».

    Владимир Путин в ответ подчеркнул, что хорошо знаком с этой тематикой, назвав производство судовых движителей самой сложной частью процесса.

    «Да, я знаю, – отреагировал Путин. – Это самое сложное», – отметил он.

    Судостроительный комплекс «Звезда» реализуется в Приморском крае с 2016 года. Верфь специализируется на создании крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники, включая буровые платформы для работы в Арктике. В производстве активно применяется технология крупноблочной сборки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на крупнейшую отечественную судоверфь «Звезда» в городе Большой Камень.

    На предприятии глава государства осмотрел строящийся ледокольный танкер-газовоз «Петр Столыпин».

    Российский лидер заявил об успешном запуске современного производства подобных судов в стране.

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    2 сентября 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений России и Китая

    Путин: Отношения России и Китая находятся на беспрецедентном уровне

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума во Владивостоке подчеркнул высочайший уровень развития стратегического партнерства между Москвой и Пекином.

    Путин назвал беспрецедентным характер двусторонних связей Москвы и Пекина. В ходе встречи с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном глава государства отметил интенсивность межгосударственного диалога, передает РИА «Новости».

    «Высокая плотность российско-китайских контактов, в том числе на высшем уровне, подтверждает беспрецедентный характер наших двусторонних связей», – сказал Путин.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце послы России и КНР в Японии опубликовали совместную статью о беспрецедентных высотах взаимодействия Москвы и Пекина.

    В мае президент России Владимир Путин назвал отношения двух стран образцом подлинного стратегического партнерства.

    Председатель КНР Си Цзиньпин отметил значимую роль государств в защите международной справедливости.

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    2 сентября 2026, 14:19 • Новости дня
    Путин оценил комфорт каюты на рыболовном супертраулере

    Президент Путин осмотрел каюту экипажа на супертраулере «Капитан Юнак»

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин оценил условия проживания экипажа на новом рыболовном траулере «Капитан Юнак» во Владивостоке.

    Глава государства осмотрел каюту, предназначенную для среднего офицерского состава, и отметил созданные там комфортные условия, передает ТАСС.

    «На два человека, да? Комфортно вполне», – сказал Владимир Путин в ходе визита.

    Президенту объяснили, что экипаж нуждается в удобствах, поскольку рейсы траулера длятся от четырех до шести месяцев. Путин уточнил продолжительность морских походов и получил утвердительный ответ.

    Большой морозильный траулер «Капитан Юнак» проекта СТ-192 превосходит все предыдущие российские суда этого класса. Он способен вылавливать и перерабатывать 60 тыс. тонн рыбы в год, что в 2,5 раза больше производительности судов, составляющих основу дальневосточного флота.

    Судно названо в честь уроженца Владивостока, капитана Владимира Юнака. Траулер отличается увеличенными производственными мощностями, высокой безопасностью и экологичностью. Фабрика на борту позволяет перерабатывать до 100% улова в филе минтая и сурими, исключая сброс отходов и использование пресной воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства посетил Морской вокзал Владивостока для осмотра этого современного рыболовного судна.

    На капитанском мостике президент поприветствовал команду супертраулера по громкой связи.

    Торжественная передача данного корабля заказчику состоялась весной на Адмиралтейских верфях.

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