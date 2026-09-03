Tекст: Мария Иванова

В предстоящее воскресенье оппозиционная партия может впервые за многие десятилетия возглавить немецкий регион, пишет Politico.

Выступая перед избирателями, кандидат Ульрих Зигмунд заявил: «Даже если мы не получим абсолютного большинства, мы никуда не уйдем».

Популярность политической силы на востоке страны обусловлена глубоким недовольством политическим курсом бывших канцлеров Ангелы Меркель и Фридриха Мерца. Местные жители жалуются на экономическое отставание от западных регионов и отправку налогов на поддержку других государств.

Эксперты отмечают, что восточные немцы сохраняют сильный скептицизм по отношению к западному капитализму и выступают за возобновление поставок энергоносителей из России. Представители правящих кругов Германии опасаются, что успех оппозиции серьезно отпугнет иностранных инвесторов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на предстоящих выборах в Саксонии-Анхальт правая партия «Альтернатива для Германии» может получить около 42% голосов избирателей.

Для привлечения электората на востоке страны политическая сила активно использует ностальгию по временам ГДР.

Власти ФРГ заранее начали прорабатывать варианты жесткой изоляции региона на случай победы правых.