Путин заявил о необходимости развития новых видов энергетики

Путин призвал развивать гидрогенерацию, солнечную, ветровую и атомную энергетику

Tекст: Мария Иванова

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума подчеркнул важность создания новых генерирующих мощностей, передает РИА «Новости».

«А что касается энергетики, здесь тоже будем действовать по-современному. Здесь много задач, очень много, нужно создавать новую генерацию», – сказал глава государства.

Российский лидер отметил необходимость развития гидрогенерации, солнечной и ветровой энергетики. По его словам, также важно строить атомные станции, включая как крупные блоки, так и объекты малой мощности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе пленарного заседания ВЭФ президент России отметил уникальность отечественных малых атомных электростанций.

В августе глава государства анонсировал расширение географии размещения современных энергоблоков на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

В прошлом году российский лидер поручил проработать проекты возведения крупных гидроэнергетических объектов в дальневосточном регионе.