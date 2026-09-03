Путин раскрыл детали кулуарных бесед на Восточном экономическом форуме

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума поделился подробностями неформального общения с коллегами из азиатских стран, передает РИА «Новости».
Перед началом официальной части участники беседовали в так называемом «накопителе», обсуждая предстоящие выступления.
«Перед тем, как войти в этот зал, мы с коллегами сидели в так называемом «накопителе», обменивались мнениями о том, что будем здесь говорить. Я рассказывал про Дальний Восток дополнительно», – рассказал глава государства.
В ходе разговора российский лидер акцентировал внимание на масштабах государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Помимо Китая и Индии, он особо отметил Индонезию, население которой достигает почти 300 млн человек, подчеркнув, что с такими странами мировому сообществу придется считаться независимо от проводимой политики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России прибыл на пленарное заседание Восточного экономического форума.
Утром глава государства провел рабочий завтрак с индонезийским лидером Прабово Субианто.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее назвал президента Индонезии главным гостем мероприятия.