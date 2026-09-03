Путин заявил о необходимости новых стимулов для повышения рождаемости

Путин призвал создать дополнительные стимулы для семей для повышения рождаемости

Tекст: Мария Иванова

Выступая на пленарном заседании во Владивостоке, глава государства отметил значимость всесторонней поддержки материнства, передает РИА «Новости».

«Мы должны обращать внимание на все факторы… Основной – это то, как я сказал, создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин», – подчеркнул российский лидер.

Также политик добавил, что текущих демографических показателей стране недостаточно.

При этом он обратил внимание на то, что по сравнению с соседними государствами региона Россия находится далеко не в самом худшем положении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент назвал высокое качество жизни главным условием демографического роста.

В конце прошлого года глава государства поручил правительству подготовить решения для перелома демографического спада.

На прошлом Восточном экономическом форуме российский лидер отметил превышение средних показателей рождаемости на Дальнем Востоке.