Путин заявил о необходимости новых стимулов для повышения рождаемости

Выступая на пленарном заседании во Владивостоке, глава государства отметил значимость всесторонней поддержки материнства, передает РИА «Новости».
«Мы должны обращать внимание на все факторы… Основной – это то, как я сказал, создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин», – подчеркнул российский лидер.
Также политик добавил, что текущих демографических показателей стране недостаточно.
При этом он обратил внимание на то, что по сравнению с соседними государствами региона Россия находится далеко не в самом худшем положении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент назвал высокое качество жизни главным условием демографического роста.
В конце прошлого года глава государства поручил правительству подготовить решения для перелома демографического спада.
На прошлом Восточном экономическом форуме российский лидер отметил превышение средних показателей рождаемости на Дальнем Востоке.