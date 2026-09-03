Путин предложил продлить повышенные выплаты многодетным на Дальнем Востоке

Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, глава государства озвучил инициативу по поддержке многодетных семей в макрорегионе, передает РИА «Новости».
«Предлагаю продлить действие повышенной выплаты при рождении третьего ребенка в дальневосточных регионах до 2030 года», – заявил российский лидер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин анонсировал переход к новому этапу развития Дальнего Востока до 2036 года.
Глава государства отметил превышение рождаемости третьих и последующих детей в макрорегионе над средним показателем по стране на 25%.
Ранее российский лидер поручил правительству расширить программу «Дальневосточная и арктическая ипотека» на многодетные семьи.