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    3 сентября 2026, 10:23 • Новости дня

    Путин предложил продлить повышенные выплаты многодетным на Дальнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин выступил с инициативой сохранить до 2030 года повышенные выплаты для семей на Дальнем Востоке при рождении третьего ребенка.

    Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, глава государства озвучил инициативу по поддержке многодетных семей в макрорегионе, передает РИА «Новости».

    «Предлагаю продлить действие повышенной выплаты при рождении третьего ребенка в дальневосточных регионах до 2030 года», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин анонсировал переход к новому этапу развития Дальнего Востока до 2036 года.

    Глава государства отметил превышение рождаемости третьих и последующих детей в макрорегионе над средним показателем по стране на 25%.

    Ранее российский лидер поручил правительству расширить программу «Дальневосточная и арктическая ипотека» на многодетные семьи.

    3 сентября 2026, 09:57 • Новости дня
    Путин сообщил о скором запуске арктического нефтепровода «Восток Ойл»

    Путин заявил о скором запуске нефтепровода к терминалу бухты Север

    Путин сообщил о скором запуске арктического нефтепровода «Восток Ойл»
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин анонсировал скорый запуск магистрального нефтепровода «Восток Ойл» к новому терминалу в бухте Север и отгрузку первой партии сырья.

    Глава государства выступил с заявлением на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, передает РИА «Новости».

    В ближайшее время масштабный проект начнет полноценную работу.

    «На одном из наших крупнейших арктических проектов «Восток Ойл» в Красноярском крае будет запущен магистральный нефтепровод к новому терминалу бухты Север, а также будет отгружена первая нефть. Она отправится покупателям по нашим заполярным морским трассам», – сказал Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на пленарное заседание Восточного экономического форума.

    Накануне глава государства открыл несколько новых промышленных объектов на Дальнем Востоке.

    Российский лидер также провел во Владивостоке рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

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    2 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Путин заявил о ключевой роли Дальнего Востока в будущем России

    Путин: Развитие Дальнего Востока определяет будущее всей России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин назвал развитие дальневосточных территорий ключевым фактором, определяющим будущее всей страны.

    Путин в среду принял участие в церемонии открытия новых инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке, передает РИА «Новости». Выступая на мероприятии, глава государства подчеркнул стратегическую важность макрорегиона для развития страны.

    «Действительно, за развитием Дальнего Востока в значительной степени будущее всей нашей страны», – отметил Владимир Путин.

    Восточный экономический форум проходит с первого по четвертое сентября во Владивостоке. Агентство выступает генеральным информационным партнером масштабного делового мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин заявил о приоритетном внимании руководства страны к дальневосточным территориям.

    Годом ранее на Восточном экономическом форуме глава государства поручил запустить новый этап развития региона.

    Российский лидер назвал опережающий экономический рост Дальнего Востока ключевым национальным приоритетом.

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    3 сентября 2026, 08:36 • Видео
    Мерц закрыл Русский дом. Чего испугался?

    Германия закрывает консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине, бездоказательно обвинив РФ в так называемом инциденте в Лейпциге. Так канцлер Фридрих Мерц готовится к воскресным выборам, которые выиграют его враги. Чем ответим?

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    2 сентября 2026, 22:00 • Новости дня
    Трамп заявил о планах провести новый саммит с Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в проведении нового саммита с президентом России Владимиром Путиным после завершения конфликта на Украине.

    Американский лидер во время общения с журналистами в Овальном кабинете подтвердил намерение организовать переговоры с главой российского государства, передает РИА «Новости».

    «О, мы его точно проведем», – ответил Трамп на вопрос о возможности новой двусторонней встречи.

    Политик уточнил, что поддерживает регулярные контакты как с Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Он выразил уверенность в способности обоих лидеров остановить продолжающийся конфликт.

    Трамп подчеркнул готовность организовать встречу незамедлительно, однако отметил, что планирует провести саммит ближе к завершению конфликта на Украине. Он добавил, что рассчитывает на успешное осуществление этого плана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Дональд Трамп запланировал встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме для обсуждения мирных усилий.

    В сентябре прошлого года президент США выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Путина.

    До этого глава американского государства допустил организацию совместных переговоров России, Соединенных Штатов и Украины.

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    3 сентября 2026, 09:21 • Новости дня
    Путин объявил о новой стратегии развития Дальнего Востока на десять лет

    Путин объявил о новой стратегии развития Дальнего Востока до 2036 года

    Путин объявил о новой стратегии развития Дальнего Востока на десять лет
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил о переходе к следующему этапу масштабного развития Дальневосточного федерального округа, рассчитанному на ближайшие десять лет.

    Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, глава государства дал старт новой экономической программе, передает РИА «Новости».

    Макрорегион значительно нарастил свои ресурсные, промышленные и логистические возможности.

    «Теперь, опираясь на эту основу, мы переходим к следующему этапу – к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, Дальневосточного федерального округа, рассчитанной на предстоящие десять лет – до 2036 года», – подчеркнул Владимир Путин.

    Восточный экономический форум проходит с первого по четвертое сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России Владимир Путин поручил разработать стратегию развития Дальневосточного федерального округа до 2036 года.

    Накануне глава государства заявил о необходимости активного развития огромных пространств макрорегиона.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков анонсировал создание единой территории опережающего развития на Дальнем Востоке.

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    3 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Путин назвал три главных направления развития Дальнего Востока

    Путин потребовал нарастить инвестиции в Дальний Восток по трем направлениям

    Путин назвал три главных направления развития Дальнего Востока
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин обозначил три ключевых направления для кардинального увеличения инвестиций в развитие Дальнего Востока.

    Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    Он заявил о необходимости кардинального увеличения инвестиций в развитие макрорегиона.

    «Кардинально необходимо нарастить вложения по трем ключевым направлениям. Первое – это промышленные, инфраструктурные, туристические, креативные и другие проекты, которые ориентированы на внутренний спрос», – подчеркнул российский лидер. Он добавил, что такие инициативы должны повышать емкость национального рынка и отвечать на растущий запрос азиатского региона.

    Вторым приоритетом глава государства назвал привлечение средств в инновационные компании и развитие цифровой экономики. Путин отметил важность внедрения передовых технологий, включая искусственный интеллект и биотехнологии, на базе современного регулирования.

    Третьим направлением стали инвестиции в социальную сферу: образование, здравоохранение, культуру и спорт. По словам президента, для реализации этих планов требуются смелые решения и обновление нормативно-правовой базы, чтобы создать комфортные условия для жизни и работы специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент открыл несколько новых промышленных предприятий на Дальнем Востоке.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков анонсировал создание единой территории опережающего развития в макрорегионе.

    Месяцем ранее российский лидер заявил о приоритетном внимании властей к дальневосточным территориям.

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    2 сентября 2026, 22:57 • Новости дня
    Путин пошутил о поздней встрече с Кожемяко

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Приморского края Олегом Кожемяко пошутил о том, что та началась поздно.

    При начале разговора с руководителем Приморского края Путин произнес: «Олег Николаевич, добрый вечер!». Собеседник ответил такой же приветственной фразой. «У вас уже доброй ночи, да?» – пошутил Путин. «Да», – согласился Кожемяко.

    Путин поинтересовался, как обстоят дела в регионе. «Работаем, Владимир Владимирович», – ответил губернатор, поблагодарив главу государства за внимание к региону и поддержку инициатив края, сообщается на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин во Владивостоке провел встречу с губернатором Приморского края.

    По прибытии во Путин пригласил Кожемяко в автомобиль Aurus для совместной поездки из аэропорта.

    Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.

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    3 сентября 2026, 10:07 • Новости дня
    Путин потребовал развивать переработку ресурсов на Дальнем Востоке и в Арктике
    Путин потребовал развивать переработку ресурсов на Дальнем Востоке и в Арктике
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин призвал перерабатывать добываемые на Дальнем Востоке и в Арктике ресурсы непосредственно в регионах их добычи.

    «Хочу акцентировать внимание: добываемые ресурсы должны все в большей степени перерабатываться на месте, именно здесь, на Дальнем Востоке и в Арктике», – заявил глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    «Речь идет о металлургических, газо- и нефтехимических предприятиях, о выпуске удобрений и т. д., чтобы именно здесь, в дальневосточных и арктических субъектах Федерации, формировались цепочки добавленной стоимости, открывались рабочие места, росли доходы региональных и муниципальных бюджетов», – отметил российский лидер.

    Кроме того, Россия планирует развивать добычу нефти, газа, угля, золота и редкоземельных металлов на севере и востоке страны. Глава государства подчеркнул, что для формирования высокотехнологичных отраслей будущего необходимо укреплять ресурсную базу, используя при этом экологически чистые технологии.

    «Для индустриального роста, для формирования высокотехнологичных отраслей будущего нам нужно укреплять основу - ресурсную базу», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин провел во Владивостоке совещание по вопросам социально-экономического развития дальневосточных и арктических регионов.

    Российский лидер призвал активно развивать огромные пространства Дальнего Востока и Арктики.

    На полях Восточного экономического форума глава государства открыл несколько новых промышленных предприятий.

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    2 сентября 2026, 18:35 • Новости дня
    Путин призвал не допустить депопуляции Дальнего Востока

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить депопуляции Дальнего Востока, напомнив о героических усилиях прошлых поколений по освоению региона.

    Путин заявил об этом, выступая на церемонии открытия новых инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке, передает РИА «Новости».

    «В начале 2000-х годов нами было принято решение предпринять дополнительные усилия по развитию Дальнего Востока и Приморского края, и Дальнего Востока в целом, чтобы не допустить депопуляции этих территорий. Наши предки предприняли огромные усилия абсолютно героического характера по освоению этих территорий для будущего России», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России назвал опережающее развитие Дальнего Востока ключевым национальным приоритетом. Глава государства отметил небольшой приток населения в этот макрорегион.

    Российский лидер заявил о заметном увеличении числа приезжающих на дальневосточные территории молодых людей.

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    2 сентября 2026, 22:11 • Новости дня
    Путин встретился с губернатором Приморского края Кожемяко во Владивостоке

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин во Владивостоке провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, сообщают информационные агентства.

    Президент традиционно беседует с губернаторами во время посещения регионов, передает ТАСС.

    Во Владивостоке Путин провел отдельную встречу с главой Приморского края, передает РИА «Новости».

    Кожемяко на встрече с президентом доложил, что более 970 бойцов, вернувшихся с СВО, переобучились в Приморье: «Проводим системное обучение, у нас 971 человек переобучился, направлен на работу. Плюс порядка 700 членов семей переобучилось на бесплатных курсах при колледжах, при каждом из 40 колледжей составлены эти курсы».

    Он также сообщил, что рост валового регионального продукта (ВРП) Приморского края, несмотря на вызовы в экономике, сохраняется на уровне 4,4%, продолжается рост инвестиций в регион.

    Путин обсудил с губернатором Приморского края создание четырехполосной трассы Владивосток - Хабаровск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России прилетел во Владивосток для участия в мероприятиях ВЭФ-2026.

    Путин прилетел во Владивосток в среду, где его у трапа самолета встречал губернатор Приморского края. По пути из аэропорта глава государства пообщался с Кожемяко в своем автомобиле Aurus.

    Позже президент провел во Владивостоке рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития дальневосточных и арктических регионов страны.

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    2 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Путин пожелал удачи нынешним и будущим российским воинам

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин обратился к молодому поколению военнослужащих во время визита во Владивосток, напутствовав их на успешную службу.

    Глава государства в среду принял участие в церемонии открытия новых инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке, передает РИА «Новости». Мероприятие прошло во Владивостоке.

    «Нашим молодым людям, сегодняшним и будущим воинам хочу пожелать удачи в служении Отечеству», – сказал российский лидер в ходе своего выступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сегодня глава государства поздравил военнослужащих с Днем российской гвардии.

    Несколькими днями ранее президент призвал обеспечить ветеранов спецоперации работой в гражданских сферах.

    В июне российский лидер пожелал удачи продвигающимся к Запорожью бойцам.

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    2 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    Путин провел во Владивостоке совещание по развитию Дальнего Востока

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел во Владивостоке рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития дальневосточных и арктических регионов страны.

    Открывая совещание, российский лидер предложил обсудить вопросы текущего и перспективного характера, передает РИА «Новости».

    «Мы по традиции в дни Восточного экономического форума проводим отдельные рабочие совещания. Обсуждаем текущие и перспективные вопросы, которые имеют особое значение для развития наших дальневосточных и арктических регионов, для укрепления их экономики, транспорта, энергетики, инфраструктуры, социальной сферы, для повышения качества жизни людей», – сказал президент.

    Напомним, Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.

    По пути из аэропорта глава государства пригласил губернатора Приморского края Олега Кожемяко в свой автомобиль Aurus.

    На церемонии открытия новых инфраструктурных объектов российский лидер назвал развитие дальневосточных территорий ключевым фактором будущего всей страны.

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    2 сентября 2026, 18:50 • Новости дня
    Путин призвал развивать Дальний Восток и Арктику

    Путин: России нужно сохранить за собой Дальний Восток и Арктику и развивать их

    Tекст: Валерия Городецкая

    России необходимо не только сохранять за собой огромные пространства Дальнего Востока и Арктики, но и активно их развивать, заявил президент России Владимир Путин.

    Глава государства обратил на это внимание в ходе совещания по развитию Дальневосточного федерального округа, передает ТАСС.

    «Мы изначально со многими из здесь присутствующих, когда начинали эту работу, говорили именно об этом – о том, что нам нужно обеспечить темпы роста, чтобы не допустить дальнейшей депопуляции региона, не просто сохранить за Россией эти огромные пространства, но и развивать их, укреплять, сделать их надежным перспективным инструментом развития России в целом», – заявил Путин.

    По словам президента, эти территории должны стать надежным и перспективным инструментом для развития всей страны в целом. Важно обеспечить высокие темпы роста экономики, чтобы остановить отток населения из этих регионов.

    Напомним, Путин назвал развитие дальневосточных территорий ключевым фактором для будущего всей страны.

    Российский лидер напомнил о героических усилиях прошлых поколений по освоению данных земель.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил о планах создания единой территории опережающего развития в двух макрорегионах.

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    3 сентября 2026, 02:27 • Новости дня
    Путину показали мультфильм о капитане Невельском

    Студия «Мечталет» представила Путину мультфильм о капитане Невельском

    Tекст: Антон Антонов

    Президенту России Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме представили полнометражный мультфильм о дальневосточной экспедиции адмирала Геннадия Невельского – «Капитан Невельской и Земли Черного дракона».

    Мультфильм создала анимационная студия «Мечталет» из Хабаровского края, работа над картиной велась два года, передает ТАСС.

    Основатель и генеральный директор студии Илья Кузнецов рассказал президенту, что над проектом трудилось более 200 творцов, а лента снята с использованием живой музыки и классической анимации.

    «Это в чистом виде искусство. И знаете, что самое интересное, основной нитью в этом произведении идет ценность объединения. И вот мы выходим в этом году, в Год единства народов России», – сказал Кузнецов.

    Студия приступила к производству полнометражного фильма в 2023 году.

    Кинотеатральный релиз фильма запланирован на 24 сентября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.

    Путин в январе 2024 года посетил первую анимационную студию на Дальнем Востоке «Мечталет» в Хабаровске.

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    3 сентября 2026, 11:19 • Новости дня
    Путин: Терроризм Украины осложняет возможности мирных переговоров

    Путин заявил об осложнении переговоров из-за терроризма Киева

    Путин: Терроризм Украины осложняет возможности мирных переговоров
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал проявлением государственного терроризма угрозы Киева атаковать гражданские самолеты, отметив, что это мешает мирному урегулированию конфликта.

    Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, российский лидер оценил угрозы Владимира Зеленского атаковать гражданские самолеты в воздушном пространстве России, передает РИА «Новости».

    Подобные действия Киева глава государства расценил как прямую заявку на государственный терроризм.

    «Мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда – это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно, осложняет возможности проведения двухсторонних мирных переговоров», – подчеркнул президент.

    В случае попыток украинской стороны реализовать озвученные угрозы в отношении мирных лайнеров Россия найдет адекватные способы ответа, добавил руководитель страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Владимир Путин также пообещал найти ответ на угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов назвал беспочвенными страхи россиян из-за технических ограничений украинских беспилотников.

    В августе глава государства объяснил жестокие атаки киевского режима провалами ВСУ на передовой.

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    3 сентября 2026, 07:16 • Новости дня
    Путин провел рабочий завтрак с президентом Индонезии на ВЭФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский лидер Владимир Путин проводит переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. Встреча проходит в формате рабочего завтрака на полях Восточного экономического форума.

    Переговоры во Владивостоке проходят в формате рабочего завтрака, сообщает РИА «Новости». Владимир Путин поблагодарил Прабово Субианто за участие в форуме, заявив: «Хочу вас поблагодарить, что вы сочли возможным приехать во Владивосток и принять участие в качестве главного гостя на Восточном экономическом форуме». Встреча проходит на полях ВЭФ-2026.

    В переговорах с российской стороны участвуют первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Дмитрий Патрушев, полпред президента в ДФО и зампред правительства Юрий Трутнев, глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. За столом также находятся пресс-секретарь Дмитрий Песков, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, заместитель министра обороны Василий Осьмаков. К диалогу присоединились главы Роскосмоса Дмитрий Баканов, Росатома Алексей Лихачев, «Роснефти» Игорь Сечин и бизнесмен Олег Дерипаска.

    Это второй визит Прабово Субианто в Россию в 2026 году и уже шестой контакт лидеров двух стран, предыдущая встреча прошла в апреле в Москве. По окончании переговоров Путин и Субианто выступят на пленарном заседании Восточного экономического форума. В центральной сессии форума примут участие премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, вице-президент Мьянмы Ньо Со и заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал президента Индонезии главным гостем Восточного экономического форума.

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам этого мероприятия во Владивостоке.

    В апреле текущего года лидеры двух стран провели переговоры в Представительском кабинете Сенатского дворца Кремля.

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