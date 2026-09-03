Путин сообщил о тестировании госзакупок через маркетплейсы

Пилотный проект позволит государственным учреждениям приобретать необходимые товары без излишней бюрократии, передает РИА «Новости».
Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, глава государства объяснил необходимость проведения микро-реформы в этой сфере.
«С одной стороны, все эти законодательные нормы предусмотрены для того, чтобы обеспечить прозрачность, для того, чтобы избавиться от коррупции и так далее. Но вы же знаете, дорогие друзья, что это часто связано с определенными сложностями и ограничениями», – сказал Владимир Путин.
Использование современных площадок сведет к минимуму риски мелкой коррупции, добавил президент. По его словам, новый подход сделает процесс приобретения товаров быстрее и дешевле за счет оптимизации логистики, а также поможет избавиться от лишних посредников.