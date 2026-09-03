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    3 сентября 2026, 10:21 • Новости дня

    Путин сообщил о тестировании госзакупок через маркетплейсы

    Путин заявил о запуске тестирования упрощенных госзакупок на Дальнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин анонсировал масштабный эксперимент по проведению государственных закупок через электронные маркетплейсы в дальневосточных регионах.

    Пилотный проект позволит государственным учреждениям приобретать необходимые товары без излишней бюрократии, передает РИА «Новости».

    Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, глава государства объяснил необходимость проведения микро-реформы в этой сфере.

    «С одной стороны, все эти законодательные нормы предусмотрены для того, чтобы обеспечить прозрачность, для того, чтобы избавиться от коррупции и так далее. Но вы же знаете, дорогие друзья, что это часто связано с определенными сложностями и ограничениями», – сказал Владимир Путин.

    Использование современных площадок сведет к минимуму риски мелкой коррупции, добавил президент. По его словам, новый подход сделает процесс приобретения товаров быстрее и дешевле за счет оптимизации логистики, а также поможет избавиться от лишних посредников.

    3 сентября 2026, 09:57 • Новости дня
    Путин сообщил о скором запуске арктического нефтепровода «Восток Ойл»

    Путин заявил о скором запуске нефтепровода к терминалу бухты Север

    Путин сообщил о скором запуске арктического нефтепровода «Восток Ойл»
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин анонсировал скорый запуск магистрального нефтепровода «Восток Ойл» к новому терминалу в бухте Север и отгрузку первой партии сырья.

    Глава государства выступил с заявлением на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, передает РИА «Новости».

    В ближайшее время масштабный проект начнет полноценную работу.

    «На одном из наших крупнейших арктических проектов «Восток Ойл» в Красноярском крае будет запущен магистральный нефтепровод к новому терминалу бухты Север, а также будет отгружена первая нефть. Она отправится покупателям по нашим заполярным морским трассам», – сказал Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на пленарное заседание Восточного экономического форума.

    Накануне глава государства открыл несколько новых промышленных объектов на Дальнем Востоке.

    Российский лидер также провел во Владивостоке рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

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    2 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Путин заявил о ключевой роли Дальнего Востока в будущем России

    Путин: Развитие Дальнего Востока определяет будущее всей России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин назвал развитие дальневосточных территорий ключевым фактором, определяющим будущее всей страны.

    Путин в среду принял участие в церемонии открытия новых инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке, передает РИА «Новости». Выступая на мероприятии, глава государства подчеркнул стратегическую важность макрорегиона для развития страны.

    «Действительно, за развитием Дальнего Востока в значительной степени будущее всей нашей страны», – отметил Владимир Путин.

    Восточный экономический форум проходит с первого по четвертое сентября во Владивостоке. Агентство выступает генеральным информационным партнером масштабного делового мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин заявил о приоритетном внимании руководства страны к дальневосточным территориям.

    Годом ранее на Восточном экономическом форуме глава государства поручил запустить новый этап развития региона.

    Российский лидер назвал опережающий экономический рост Дальнего Востока ключевым национальным приоритетом.

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    3 сентября 2026, 08:36 • Видео
    Мерц закрыл Русский дом. Чего испугался?

    Германия закрывает консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине, бездоказательно обвинив РФ в так называемом инциденте в Лейпциге. Так канцлер Фридрих Мерц готовится к воскресным выборам, которые выиграют его враги. Чем ответим?

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    2 сентября 2026, 22:00 • Новости дня
    Трамп заявил о планах провести новый саммит с Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в проведении нового саммита с президентом России Владимиром Путиным после завершения конфликта на Украине.

    Американский лидер во время общения с журналистами в Овальном кабинете подтвердил намерение организовать переговоры с главой российского государства, передает РИА «Новости».

    «О, мы его точно проведем», – ответил Трамп на вопрос о возможности новой двусторонней встречи.

    Политик уточнил, что поддерживает регулярные контакты как с Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Он выразил уверенность в способности обоих лидеров остановить продолжающийся конфликт.

    Трамп подчеркнул готовность организовать встречу незамедлительно, однако отметил, что планирует провести саммит ближе к завершению конфликта на Украине. Он добавил, что рассчитывает на успешное осуществление этого плана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Дональд Трамп запланировал встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме для обсуждения мирных усилий.

    В сентябре прошлого года президент США выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Путина.

    До этого глава американского государства допустил организацию совместных переговоров России, Соединенных Штатов и Украины.

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    3 сентября 2026, 09:21 • Новости дня
    Путин объявил о новой стратегии развития Дальнего Востока на десять лет

    Путин объявил о новой стратегии развития Дальнего Востока до 2036 года

    Путин объявил о новой стратегии развития Дальнего Востока на десять лет
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил о переходе к следующему этапу масштабного развития Дальневосточного федерального округа, рассчитанному на ближайшие десять лет.

    Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, глава государства дал старт новой экономической программе, передает РИА «Новости».

    Макрорегион значительно нарастил свои ресурсные, промышленные и логистические возможности.

    «Теперь, опираясь на эту основу, мы переходим к следующему этапу – к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, Дальневосточного федерального округа, рассчитанной на предстоящие десять лет – до 2036 года», – подчеркнул Владимир Путин.

    Восточный экономический форум проходит с первого по четвертое сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России Владимир Путин поручил разработать стратегию развития Дальневосточного федерального округа до 2036 года.

    Накануне глава государства заявил о необходимости активного развития огромных пространств макрорегиона.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков анонсировал создание единой территории опережающего развития на Дальнем Востоке.

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    3 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Путин назвал три главных направления развития Дальнего Востока

    Путин потребовал нарастить инвестиции в Дальний Восток по трем направлениям

    Путин назвал три главных направления развития Дальнего Востока
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин обозначил три ключевых направления для кардинального увеличения инвестиций в развитие Дальнего Востока.

    Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    Он заявил о необходимости кардинального увеличения инвестиций в развитие макрорегиона.

    «Кардинально необходимо нарастить вложения по трем ключевым направлениям. Первое – это промышленные, инфраструктурные, туристические, креативные и другие проекты, которые ориентированы на внутренний спрос», – подчеркнул российский лидер. Он добавил, что такие инициативы должны повышать емкость национального рынка и отвечать на растущий запрос азиатского региона.

    Вторым приоритетом глава государства назвал привлечение средств в инновационные компании и развитие цифровой экономики. Путин отметил важность внедрения передовых технологий, включая искусственный интеллект и биотехнологии, на базе современного регулирования.

    Третьим направлением стали инвестиции в социальную сферу: образование, здравоохранение, культуру и спорт. По словам президента, для реализации этих планов требуются смелые решения и обновление нормативно-правовой базы, чтобы создать комфортные условия для жизни и работы специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент открыл несколько новых промышленных предприятий на Дальнем Востоке.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков анонсировал создание единой территории опережающего развития в макрорегионе.

    Месяцем ранее российский лидер заявил о приоритетном внимании властей к дальневосточным территориям.

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    2 сентября 2026, 22:57 • Новости дня
    Путин пошутил о поздней встрече с Кожемяко

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Приморского края Олегом Кожемяко пошутил о том, что та началась поздно.

    При начале разговора с руководителем Приморского края Путин произнес: «Олег Николаевич, добрый вечер!». Собеседник ответил такой же приветственной фразой. «У вас уже доброй ночи, да?» – пошутил Путин. «Да», – согласился Кожемяко.

    Путин поинтересовался, как обстоят дела в регионе. «Работаем, Владимир Владимирович», – ответил губернатор, поблагодарив главу государства за внимание к региону и поддержку инициатив края, сообщается на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин во Владивостоке провел встречу с губернатором Приморского края.

    По прибытии во Путин пригласил Кожемяко в автомобиль Aurus для совместной поездки из аэропорта.

    Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.

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    3 сентября 2026, 10:07 • Новости дня
    Путин потребовал развивать переработку ресурсов на Дальнем Востоке и в Арктике
    Путин потребовал развивать переработку ресурсов на Дальнем Востоке и в Арктике
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин призвал перерабатывать добываемые на Дальнем Востоке и в Арктике ресурсы непосредственно в регионах их добычи.

    «Хочу акцентировать внимание: добываемые ресурсы должны все в большей степени перерабатываться на месте, именно здесь, на Дальнем Востоке и в Арктике», – заявил глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    «Речь идет о металлургических, газо- и нефтехимических предприятиях, о выпуске удобрений и т. д., чтобы именно здесь, в дальневосточных и арктических субъектах Федерации, формировались цепочки добавленной стоимости, открывались рабочие места, росли доходы региональных и муниципальных бюджетов», – отметил российский лидер.

    Кроме того, Россия планирует развивать добычу нефти, газа, угля, золота и редкоземельных металлов на севере и востоке страны. Глава государства подчеркнул, что для формирования высокотехнологичных отраслей будущего необходимо укреплять ресурсную базу, используя при этом экологически чистые технологии.

    «Для индустриального роста, для формирования высокотехнологичных отраслей будущего нам нужно укреплять основу - ресурсную базу», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин провел во Владивостоке совещание по вопросам социально-экономического развития дальневосточных и арктических регионов.

    Российский лидер призвал активно развивать огромные пространства Дальнего Востока и Арктики.

    На полях Восточного экономического форума глава государства открыл несколько новых промышленных предприятий.

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    2 сентября 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений России и Китая

    Путин: Отношения России и Китая находятся на беспрецедентном уровне

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума во Владивостоке подчеркнул высочайший уровень развития стратегического партнерства между Москвой и Пекином.

    Путин назвал беспрецедентным характер двусторонних связей Москвы и Пекина. В ходе встречи с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном глава государства отметил интенсивность межгосударственного диалога, передает РИА «Новости».

    «Высокая плотность российско-китайских контактов, в том числе на высшем уровне, подтверждает беспрецедентный характер наших двусторонних связей», – сказал Путин.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце послы России и КНР в Японии опубликовали совместную статью о беспрецедентных высотах взаимодействия Москвы и Пекина.

    В мае президент России Владимир Путин назвал отношения двух стран образцом подлинного стратегического партнерства.

    Председатель КНР Си Цзиньпин отметил значимую роль государств в защите международной справедливости.

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    2 сентября 2026, 18:35 • Новости дня
    Путин призвал не допустить депопуляции Дальнего Востока

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить депопуляции Дальнего Востока, напомнив о героических усилиях прошлых поколений по освоению региона.

    Путин заявил об этом, выступая на церемонии открытия новых инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке, передает РИА «Новости».

    «В начале 2000-х годов нами было принято решение предпринять дополнительные усилия по развитию Дальнего Востока и Приморского края, и Дальнего Востока в целом, чтобы не допустить депопуляции этих территорий. Наши предки предприняли огромные усилия абсолютно героического характера по освоению этих территорий для будущего России», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России назвал опережающее развитие Дальнего Востока ключевым национальным приоритетом. Глава государства отметил небольшой приток населения в этот макрорегион.

    Российский лидер заявил о заметном увеличении числа приезжающих на дальневосточные территории молодых людей.

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    2 сентября 2026, 22:11 • Новости дня
    Путин встретился с губернатором Приморского края Кожемяко во Владивостоке

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин во Владивостоке провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, сообщают информационные агентства.

    Президент традиционно беседует с губернаторами во время посещения регионов, передает ТАСС.

    Во Владивостоке Путин провел отдельную встречу с главой Приморского края, передает РИА «Новости».

    Кожемяко на встрече с президентом доложил, что более 970 бойцов, вернувшихся с СВО, переобучились в Приморье: «Проводим системное обучение, у нас 971 человек переобучился, направлен на работу. Плюс порядка 700 членов семей переобучилось на бесплатных курсах при колледжах, при каждом из 40 колледжей составлены эти курсы».

    Он также сообщил, что рост валового регионального продукта (ВРП) Приморского края, несмотря на вызовы в экономике, сохраняется на уровне 4,4%, продолжается рост инвестиций в регион.

    Путин обсудил с губернатором Приморского края создание четырехполосной трассы Владивосток - Хабаровск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России прилетел во Владивосток для участия в мероприятиях ВЭФ-2026.

    Путин прилетел во Владивосток в среду, где его у трапа самолета встречал губернатор Приморского края. По пути из аэропорта глава государства пообщался с Кожемяко в своем автомобиле Aurus.

    Позже президент провел во Владивостоке рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития дальневосточных и арктических регионов страны.

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    2 сентября 2026, 16:05 • Новости дня
    Путин заявил о расширении энергетического сотрудничества с Китаем

    Путин: Россия и КНР наращивают сотрудничество в сфере энергетики

    Tекст: Валерия Городецкая

    На полях Восточного экономического форума президент России Владимир Путин обсудил с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном укрепление партнерства двух стран в энергетике.

    На полях Восточного экономического форума Путин обсудил с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном укрепление партнерства двух стран в энергетике, передает РИА «Новости».

    «Растут объемы взаимных инвестиций, углубляется сотрудничество во флагманской области – энергетике», – сказал он.

    Кроме того, президент выразил уверенность в успешных результатах совместной работы по развитию хозяйственной кооперации. Он подчеркнул, что поиск оптимальных путей взаимодействия послужит дальнейшему укреплению дружественных отношений между государствами.

    Глава государства напомнил, что китайский вице-премьер примет участие в восьмом Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. Мероприятие традиционно проходит в привязке к Восточному экономическому форуму, который продлится во Владивостоке до 4 сентября.

    В июле представители России и Китая договорились об укреплении партнерства в энергетической сфере.

    Месяцем ранее Путин анонсировал подготовку новых масштабных соглашений между странами.

    В мае глава государства сообщил о завершении строительства энергоблоков российского дизайна на китайских АЭС.

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    2 сентября 2026, 18:15 • Новости дня
    Путин отметил снижение цен на жилье на Дальнем Востоке

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что стоимость квадратного метра жилья во Владивостоке впервые стала ниже среднероссийских показателей.

    Глава государства в среду принял участие в церемонии открытия инфраструктурных объектов в регионе, передает РИА «Новости». В ходе мероприятия министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что средняя стоимость квадратного метра во Владивостоке впервые опустилась ниже общероссийского уровня.

    «На 22% ниже? Плата все время была выше», – отреагировал Путин на доклад министра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин заявил о приоритетном внимании властей к развитию дальневосточных территорий.

    В конце прошлого года Минфин расширил условия действия программы льготной ипотеки для этого макрорегиона.

    Ранее глава государства поручил сохранить ставку по ней на уровне 2% годовых до 2030 года.

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    2 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Путин пожелал удачи нынешним и будущим российским воинам

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин обратился к молодому поколению военнослужащих во время визита во Владивосток, напутствовав их на успешную службу.

    Глава государства в среду принял участие в церемонии открытия новых инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке, передает РИА «Новости». Мероприятие прошло во Владивостоке.

    «Нашим молодым людям, сегодняшним и будущим воинам хочу пожелать удачи в служении Отечеству», – сказал российский лидер в ходе своего выступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сегодня глава государства поздравил военнослужащих с Днем российской гвардии.

    Несколькими днями ранее президент призвал обеспечить ветеранов спецоперации работой в гражданских сферах.

    В июне российский лидер пожелал удачи продвигающимся к Запорожью бойцам.

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    2 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    Путин провел во Владивостоке совещание по развитию Дальнего Востока

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел во Владивостоке рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития дальневосточных и арктических регионов страны.

    Открывая совещание, российский лидер предложил обсудить вопросы текущего и перспективного характера, передает РИА «Новости».

    «Мы по традиции в дни Восточного экономического форума проводим отдельные рабочие совещания. Обсуждаем текущие и перспективные вопросы, которые имеют особое значение для развития наших дальневосточных и арктических регионов, для укрепления их экономики, транспорта, энергетики, инфраструктуры, социальной сферы, для повышения качества жизни людей», – сказал президент.

    Напомним, Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.

    По пути из аэропорта глава государства пригласил губернатора Приморского края Олега Кожемяко в свой автомобиль Aurus.

    На церемонии открытия новых инфраструктурных объектов российский лидер назвал развитие дальневосточных территорий ключевым фактором будущего всей страны.

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    2 сентября 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин подтвердил успешную реализацию планов развития Дальнего Востока

    Путин: Планы по развитию Дальнего Востока успешно реализуются

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин констатировал успешное выполнение ранее утвержденных государственных программ по развитию дальневосточных территорий во время

    Путин подтвердил успешное выполнение государственных программ в макрорегионе, передает РИА «Новости». Выступая на церемонии открытия новых инфраструктурных объектов, глава государства подчеркнул важность совместной работы над стратегическими инициативами.

    «Мы в свое время приняли активное, почти со всеми здесь присутствующими коллегами, активное участие в разработке планов развития Дальнего Востока, и эти планы реализуются», – заявил российский лидер во время визита во Владивосток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российский лидер заявил о приоритетном внимании властей к дальневосточным территориям.

    На встрече с Юрием Трутневым глава государства согласился запустить новые крупные предприятия в регионе.

    В прошлом году президент поручил сформировать экономику будущего на Дальнем Востоке.

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