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    Россия предлагает Китаю новую силу
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    Лавров: Основа независимости Украины выкинута на помойку
    ИКАО решила обновить руководство по безопасности полетов
    Путин назвал три главных направления развития Дальнего Востока
    Моряки с арестованного Норвегией российского судна вышли на связь
    ИКАО отреагировала на угрозы Украины гражданской авиации
    Лавров заявил о конце культурного присутствия Германии в России
    В ВСУ начали жаловаться на дефицит топлива
    3 сентября 2026, 10:07 • Новости дня

    Путин потребовал развивать переработку ресурсов на Дальнем Востоке и в Арктике

    Путин потребовал развивать переработку ресурсов на Дальнем Востоке и в Арктике
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин призвал перерабатывать добываемые на Дальнем Востоке и в Арктике ресурсы непосредственно в регионах их добычи.

    «Хочу акцентировать внимание: добываемые ресурсы должны все в большей степени перерабатываться на месте, именно здесь, на Дальнем Востоке и в Арктике», – заявил глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    «Речь идет о металлургических, газо- и нефтехимических предприятиях, о выпуске удобрений и т. д., чтобы именно здесь, в дальневосточных и арктических субъектах Федерации, формировались цепочки добавленной стоимости, открывались рабочие места, росли доходы региональных и муниципальных бюджетов», – отметил российский лидер.

    Кроме того, Россия планирует развивать добычу нефти, газа, угля, золота и редкоземельных металлов на севере и востоке страны. Глава государства подчеркнул, что для формирования высокотехнологичных отраслей будущего необходимо укреплять ресурсную базу, используя при этом экологически чистые технологии.

    «Для индустриального роста, для формирования высокотехнологичных отраслей будущего нам нужно укреплять основу - ресурсную базу», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин провел во Владивостоке совещание по вопросам социально-экономического развития дальневосточных и арктических регионов.

    Российский лидер призвал активно развивать огромные пространства Дальнего Востока и Арктики.

    На полях Восточного экономического форума глава государства открыл несколько новых промышленных предприятий.

    2 сентября 2026, 14:04 • Новости дня
    Эксперт: Угрозами авиации Зеленский ставит под угрозу свое существование

    Эксперт Кнутов: Угрозами авиации Зеленский ставит под угрозу свое существование

    Эксперт: Угрозами авиации Зеленский ставит под угрозу свое существование
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский, заявляя о планах заблокировать российское небо, приравнял себя к международным террористам, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, противник может не ограничиться ударами с территории Украины и, вероятно, попытается повторить операцию «Паутина». У России есть возможности для ответа, и Владимир Путин об этом напомнил.

    «Сами по себе атаки украинских БПЛА давно создают определенные риски для гражданской авиации. В противном случае в аэропортах не вводили бы план «Ковер», – обратил внимание военный эксперт Юрий Кнутов. Однако тот факт, что Владимир Зеленский выступает с откровенными угрозами, говорит о прямой и неприкрытой террористической угрозе со стороны Киева.

    Между тем даже крупные беспилотники не способны подниматься на крейсерский эшелон – порядка 10 тыс. метров, заметил аналитик. «Поэтому, если противник все же решится на исполнение своей угрозы, ВСУ попытаются атаковать лайнеры на взлете или при посадке. Также в зоне риска окажутся суда, которые снизили высоту для выработки топлива в ожидании разрешения на приземление», – рассуждает собеседник.

    По мнению спикера, Киев не ограничится лишь запусками БПЛА со своей территории. Вероятно, противник попробует повторить операцию «Паутина», допустил он. Как бы то ни было, подобное поведение характерно исключительно для международных террористов, указал Кнутов.

    «Зеленский окончательно превращается в террориста. И если российское военное и политическое руководство сочтет это уместным, в отношении него могут быть приняты соответствующие меры, вплоть до физической ликвидации», – считает собеседник. Что же касается предотвращения последствий угроз, у России есть несколько инструментов, продолжает спикер.

    «Во-первых, ВС России продолжают наносить удары по объектам ВПК Украины, снижая количество производимых противником беспилотников. Во-вторых, важно максимально изолировать Украину от внешнего мира, – перечислил аналитик. – А чтобы исключить повторение операции «Паутина», требуется максимально эффективная работа контрразведки. Это тяжелая работа, что называется, не на жизнь, а на смерть – ведь сотни людей могут погибнуть из-за того, что кое-кто возомнил себя новым бен Ладеном».

    На этом фоне Кнутов напомнил, что государство Украина уже известно атаками на самолеты и уклонением от ответственности за случившееся. Так, в 2024 году ВСУ ракетами сбили самолет Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные.

    А в 2001 году, когда украинской ракетой был сбит российский лайнер Ту-154, выполнявший рейс Тель-Авив – Новосибирск, Леонид Кучма выступил лишь с невнятными оправданиями. «То есть для Украины поражение гражданских лайнеров – по сути, известная, если не привычная форма действий. Власти республики мало беспокоит гибель обычных людей», – заключил эксперт.

    Накануне Владимир Зеленский обратился к международным авиакомпаниям с заявлением, что российское воздушное пространство становится якобы небезопасным. По его словам, удары украинских дронов и ракет по территории России начнут создавать все больше рисков для гражданской авиации, и российское небо «де-факто будет закрываться».

    Владимир Путин назвал угрозы Зеленского «заявкой на государственный терроризм». Российский лидер напомнил, что Украина одновременно предлагает возобновить переговоры и выступает за проведение встреч на высшем уровне. «С террористами переговоров не ведут», – заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

    Президент также предупредил об ответе России в случае украинских атак на гражданскую авиацию. «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается», – подчеркнул Путин.

    Он добавил, что ВС России дано указание по нанесению массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Минобороны ранее называло их ответом на «продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу».

    В целом Путин предрек ухудшение ситуации на Украине из-за трех кризисов, которые разразятся в стране. «Первый – это валютный кризис. Почему? Потому что продают они меньше, денег получают меньше, а тратить нужно больше. Второй – это бюджетный кризис: поступлений становится меньше, вот и все, и бюджета не хватает. А третий – это банковский кризис. Потому что те производители, которые набрали кредитов, кредиты не вернут. …Граждане же, уверен, начнут переводить свои средства, которые где-то еще находятся в банках, в наличную валюту», – указал он.

    Говоря о ситуации в зоне СВО, Путин отметил, что освобождение Донбасса идет планово. В августе под контроль России перешло 270 кв. км и 15 населенных пунктов ДНР. Глава государства рассказал об уличных боях в Доброполье, блокировке группировки ВСУ на восточном берегу Краснооскольского водохранилища и окружении подразделений противника в Харьковской области. Кроме того, российской армии осталось 12 км до окружной дороги в Сумах, добавил президент.

    В свою очередь зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможности возмездия в ответ на угрозы Зеленского. «У всякого террора есть спонсоры. В данный момент это главы западных стран, прежде всего – европейских. А они часто ездят в Киев поездом…», – намекнул он в своем Telegram-канале.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом. Дипломат подчеркнула, что в соседней стране произошло «сращивание откровенного бандитизма с государственной властью». По ее словам, там соединились коррупция, терроризм, бесконтрольность и правовой нигилизм.

    Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. «Мы работаем в тесном контакте с Министерством обороны, с Росгвардией», – сказал он.

    На заявление Зеленского отреагировали и в Китае. «Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса, китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность», – сказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга.

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    2 сентября 2026, 11:52 • Новости дня
    Путин высоко оценил технологии танкера-газовоза «Петр Столыпин»
    Путин высоко оценил технологии танкера-газовоза «Петр Столыпин»
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин высоко оценил технологичность и организацию создания танкера-газовоза «Петр Столыпин» во время визита на судоверфь в Приморском крае.

    Глава государства в среду посетил судоверфь «Звезда» в приморском городе Большой Камень и осмотрел судно, передает РИА «Новости». Данный проект реализуется компанией «Роснефть» по поручению президента России.

    Владимиру Путину доложили о технических характеристиках танкера и его возможностях. «Я уже говорил – не ожидал, что будет так здорово. И по технологиям, и по организации», – сказал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил приморскую судоверфь «Звезда» для осмотра строящегося танкера-газовоза «Петр Столыпин».

    Глава государства оставил памятную надпись на фотографии судна.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о начале проектирования полностью российского танкера для сжиженного природного газа.

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    3 сентября 2026, 08:36 • Видео
    Мерц закрыл Русский дом. Чего испугался?

    Германия закрывает консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине, бездоказательно обвинив РФ в т.н. «инциденте в Лейпциге». Так канцлер Фридрих Мерц готовится к воскресным выборам, которые выиграют его враги. Чем ответим?

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    2 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Путин заявил о ключевой роли Дальнего Востока в будущем России

    Путин: Развитие Дальнего Востока определяет будущее всей России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин назвал развитие дальневосточных территорий ключевым фактором, определяющим будущее всей страны.

    Путин в среду принял участие в церемонии открытия новых инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке, передает РИА «Новости». Выступая на мероприятии, глава государства подчеркнул стратегическую важность макрорегиона для развития страны.

    «Действительно, за развитием Дальнего Востока в значительной степени будущее всей нашей страны», – отметил Владимир Путин.

    Восточный экономический форум проходит с первого по четвертое сентября во Владивостоке. Агентство выступает генеральным информационным партнером масштабного делового мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин заявил о приоритетном внимании руководства страны к дальневосточным территориям.

    Годом ранее на Восточном экономическом форуме глава государства поручил запустить новый этап развития региона.

    Российский лидер назвал опережающий экономический рост Дальнего Востока ключевым национальным приоритетом.

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    2 сентября 2026, 22:00 • Новости дня
    Трамп заявил о планах провести новый саммит с Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в проведении нового саммита с президентом России Владимиром Путиным после завершения конфликта на Украине.

    Американский лидер во время общения с журналистами в Овальном кабинете подтвердил намерение организовать переговоры с главой российского государства, передает РИА «Новости».

    «О, мы его точно проведем», – ответил Трамп на вопрос о возможности новой двусторонней встречи.

    Политик уточнил, что поддерживает регулярные контакты как с Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Он выразил уверенность в способности обоих лидеров остановить продолжающийся конфликт.

    Трамп подчеркнул готовность организовать встречу незамедлительно, однако отметил, что планирует провести саммит ближе к завершению конфликта на Украине. Он добавил, что рассчитывает на успешное осуществление этого плана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Дональд Трамп запланировал встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме для обсуждения мирных усилий.

    В сентябре прошлого года президент США выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Путина.

    До этого глава американского государства допустил организацию совместных переговоров России, Соединенных Штатов и Украины.

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    2 сентября 2026, 22:57 • Новости дня
    Путин пошутил о поздней встрече с Кожемяко

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Приморского края Олегом Кожемяко пошутил о том, что та началась поздно.

    При начале разговора с руководителем Приморского края Путин произнес: «Олег Николаевич, добрый вечер!». Собеседник ответил такой же приветственной фразой. «У вас уже доброй ночи, да?» – пошутил Путин. «Да», – согласился Кожемяко.

    Путин поинтересовался, как обстоят дела в регионе. «Работаем, Владимир Владимирович», – ответил губернатор, поблагодарив главу государства за внимание к региону и поддержку инициатив края, сообщается на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин во Владивостоке провел встречу с губернатором Приморского края.

    По прибытии во Путин пригласил Кожемяко в автомобиль Aurus для совместной поездки из аэропорта.

    Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.

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    3 сентября 2026, 09:21 • Новости дня
    Путин объявил о новой стратегии развития Дальнего Востока на десять лет

    Путин объявил о новой стратегии развития Дальнего Востока до 2036 года

    Путин объявил о новой стратегии развития Дальнего Востока на десять лет
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил о переходе к следующему этапу масштабного развития Дальневосточного федерального округа, рассчитанному на ближайшие десять лет.

    Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, глава государства дал старт новой экономической программе, передает РИА «Новости».

    Макрорегион значительно нарастил свои ресурсные, промышленные и логистические возможности.

    «Теперь, опираясь на эту основу, мы переходим к следующему этапу – к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, Дальневосточного федерального округа, рассчитанной на предстоящие десять лет – до 2036 года», – подчеркнул Владимир Путин.

    Восточный экономический форум проходит с первого по четвертое сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России Владимир Путин поручил разработать стратегию развития Дальневосточного федерального округа до 2036 года.

    Накануне глава государства заявил о необходимости активного развития огромных пространств макрорегиона.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков анонсировал создание единой территории опережающего развития на Дальнем Востоке.

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    2 сентября 2026, 12:57 • Новости дня
    Путина впечатлили размеры нового танкера «Петр Столыпин»

    Владимир Путин оценил габариты танкера «Петр Столыпин» длиной 300 метров

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин посетил приморскую судоверфь «Звезда», где осмотрел уникальный ледокольный газовоз, способный вместить три футбольных поля.

    Глава государства в среду прибыл на судоверфь «Звезда» в приморском городе Большой Камень, передает ТАСС.

    Во время визита российский лидер осмотрел строящийся танкер-газовоз «Петр Столыпин» и обратил внимание на его впечатляющие габариты.

    «Здоровое какое, – отметил Путин и развел руками, показывая размеры судна. – Огромное просто».

    Капитан корабля Александр Гаврис подтвердил наблюдения президента, сообщив, что длина газовоза достигает 300 метров. Он пояснил, что внутри могут поместиться три футбольных поля.

    «Да, три футбольных поля? Есть где поиграть», – в шутку отреагировал российский лидер.

    Серия из пяти ледокольных танкеров Arc7 строится для проекта «Арктик СПГ-2» силами компании «Роснефть» по поручению главы государства.

    Головное судно серии «Алексей Косыгин» уже осуществляет перевозки сжиженного природного газа по Северному морскому пути. Тем временем «Петр Столыпин» готовится к передаче заказчику, а еще два аналогичных корабля проходят этап достройки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил приморскую судоверфь «Звезда» для осмотра строящегося газовоза

    Глава государства высоко оценил технологичность создания судна «Петр Столыпин».

    В конце прошлого года предприятие передало заказчику первый арктический танкер «Алексей Косыгин».

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    2 сентября 2026, 13:51 • Новости дня
    Путину показали «сердце» кораблей на судоверфи «Звезда»

    Путин осмотрел судовые движители на приморской верфи «Звезда»

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин посетил судостроительный комплекс «Звезда» в Приморье, где осмотрел производство судовых движителей, назвав их создание наиболее сложной задачей.

    Во время осмотра предприятия глава государства ознакомился с движителями и лопастями для гребных винтов, передает ТАСС.

    Директор завода продемонстрировал оборудование и отметил: «Суда наши обеспечены серьезной движительной техникой, это сердце судна».

    Владимир Путин в ответ подчеркнул, что хорошо знаком с этой тематикой, назвав производство судовых движителей самой сложной частью процесса.

    «Да, я знаю, – отреагировал Путин. – Это самое сложное», – отметил он.

    Судостроительный комплекс «Звезда» реализуется в Приморском крае с 2016 года. Верфь специализируется на создании крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники, включая буровые платформы для работы в Арктике. В производстве активно применяется технология крупноблочной сборки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на крупнейшую отечественную судоверфь «Звезда» в городе Большой Камень.

    На предприятии глава государства осмотрел строящийся ледокольный танкер-газовоз «Петр Столыпин».

    Российский лидер заявил об успешном запуске современного производства подобных судов в стране.

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    2 сентября 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений России и Китая

    Путин: Отношения России и Китая находятся на беспрецедентном уровне

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума во Владивостоке подчеркнул высочайший уровень развития стратегического партнерства между Москвой и Пекином.

    Путин назвал беспрецедентным характер двусторонних связей Москвы и Пекина. В ходе встречи с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном глава государства отметил интенсивность межгосударственного диалога, передает РИА «Новости».

    «Высокая плотность российско-китайских контактов, в том числе на высшем уровне, подтверждает беспрецедентный характер наших двусторонних связей», – сказал Путин.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце послы России и КНР в Японии опубликовали совместную статью о беспрецедентных высотах взаимодействия Москвы и Пекина.

    В мае президент России Владимир Путин назвал отношения двух стран образцом подлинного стратегического партнерства.

    Председатель КНР Си Цзиньпин отметил значимую роль государств в защите международной справедливости.

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    2 сентября 2026, 14:19 • Новости дня
    Путин оценил комфорт каюты на рыболовном супертраулере

    Президент Путин осмотрел каюту экипажа на супертраулере «Капитан Юнак»

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин оценил условия проживания экипажа на новом рыболовном траулере «Капитан Юнак» во Владивостоке.

    Глава государства осмотрел каюту, предназначенную для среднего офицерского состава, и отметил созданные там комфортные условия, передает ТАСС.

    «На два человека, да? Комфортно вполне», – сказал Владимир Путин в ходе визита.

    Президенту объяснили, что экипаж нуждается в удобствах, поскольку рейсы траулера длятся от четырех до шести месяцев. Путин уточнил продолжительность морских походов и получил утвердительный ответ.

    Большой морозильный траулер «Капитан Юнак» проекта СТ-192 превосходит все предыдущие российские суда этого класса. Он способен вылавливать и перерабатывать 60 тыс. тонн рыбы в год, что в 2,5 раза больше производительности судов, составляющих основу дальневосточного флота.

    Судно названо в честь уроженца Владивостока, капитана Владимира Юнака. Траулер отличается увеличенными производственными мощностями, высокой безопасностью и экологичностью. Фабрика на борту позволяет перерабатывать до 100% улова в филе минтая и сурими, исключая сброс отходов и использование пресной воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства посетил Морской вокзал Владивостока для осмотра этого современного рыболовного судна.

    На капитанском мостике президент поприветствовал команду супертраулера по громкой связи.

    Торжественная передача данного корабля заказчику состоялась весной на Адмиралтейских верфях.

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    2 сентября 2026, 16:54 • Новости дня
    Путин спрогнозировал рекордный товарооборот между Россией и Китаем

    Путин: Товарооборот между Россией и Китаем станет рекордным в этом году

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин ожидает достижения новых исторических максимумов во взаимной торговле с Пекином по итогам текущего года.

    Глава государства обсудил экономическое сотрудничество на полях Восточного экономического форума с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном, передает РИА «Новости». В ходе встречи российский лидер подчеркнул устойчивый рост коммерческих показателей двух стран.

    «На протяжении трех последних лет объемы товарооборота уверенно превышают отметку в 200 млрд долларов, а в 2025 году это почти 240 млрд, формируя прочную материальную базу двустороннего взаимодействия. И по итогам этого года прогнозируем новый рекорд», – заявил Путин.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие традиционно выступает ключевой площадкой для укрепления связей России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй спрогнозировал установление нового рекорда в двусторонней торговле к концу года.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил об увеличении товарооборота на 25% за первое полугодие.

    Президент РФ Владимир Путин отметил уверенную положительную динамику в объеме двусторонней торговли.

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    2 сентября 2026, 12:03 • Новости дня
    Путин осмотрел новейший супертраулер во Владивостоке

    Путин осмотрел высокотехнологичный рыболовный траулер во Владивостоке

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин посетил Морской вокзал Владивостока для осмотра одного из самых современных в мире рыболовных судов «Капитан Юнак».

    Глава государства ознакомился с характеристиками большого морозильного судна проекта СТ-192 «Капитан Юнак», передает ТАСС.

    Этот супертраулер превосходит все ранее построенные отечественные аналоги. Он способен ежегодно вылавливать и перерабатывать 60 тыс. тонн рыбы.

    Производительность новинки превышает показатели других судов более чем в два раза. Траулер отличается увеличенными мощностями, высокой экологичностью и улучшенными условиями для экипажа. Безотходный цикл производства полностью исключает сброс отходов в океан.

    Оборудование включает особые энергосберегающие инновации, позволяющие значительно снизить расход топлива. Судно способно эффективно работать в самых сложных погодных условиях. Современная фабрика на борту осуществляет глубокую переработку улова до 100%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Объединенная судостроительная корпорация передала траулер «Капитан Юнак» заказчику

    В июле на Адмиралтейских верфях спустили на воду седьмое судно этой серии под названием «Капитан Ипатов».

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал важность строительства современных рыбопромысловых судов с безотходными технологиями переработки.

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    2 сентября 2026, 13:55 • Новости дня
    Путин проверил громкую связь на новейшем российском супертраулере

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин лично пообщался с экипажем новейшего супертраулера «Капитан Юнак» во Владивостоке после проверки системы громкой связи.

    Глава государства прибыл на Морской вокзал во Владивостоке для осмотра одного из самых современных в мире рыболовных траулеров, передает РИА «Новости».

    На капитанском мостике он решил поприветствовать команду судна по громкой связи.

    «Алло, товарищи моряки, слышите меня?» – произнес президент в микрофон. Ему пояснили, что экипаж слышит обращение, однако связь работает лишь в одну сторону, поэтому ответить моряки не смогут.

    После этого президент вышел на палубу, чтобы лично пообщаться с командой. Он расспросил матросов об условиях труда и продолжительности вахт.

    Большой морозильный траулер проекта СТ-192 «Капитан Юнак» превосходит все ранее построенные отечественные суда этого класса.

    Каждое судно данного проекта способно ежегодно вылавливать и перерабатывать на борту 60 тыс. тонн рыбы. Это в 2,5 раза превышает производительность траулеров, составляющих основу дальневосточного рыбопромыслового флота. Судно названо в честь уроженца Владивостока, выдающегося капитана Владимира Юнака.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил Морской вокзал Владивостока для осмотра судна «Капитан Юнак».

    В апреле Адмиралтейские верфи передали этот морозильный траулер заказчику.

    Петербургское предприятие Объединенной судостроительной корпорации спустило данный корабль на воду в 2024 году.

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    2 сентября 2026, 16:36 • Новости дня
    Путин отметил участие России в становлении монгольской экономики

    Путин: Россия принимала участие в становлении монгольской экономики

    Tекст: Дарья Григоренко

    Основы монгольской экономики заложены при непосредственном участии России, заявил президент Владимир Путин на полях Восточного экономического форума.

    Путин обсудил с премьер-министром Монголии Ням-Осорыном Учралом рост товарооборота и укрепление двусторонних связей. «При непосредственном участии нашего государства заложены основы монгольской экономики. А вчера в Бишкеке на саммите Шанхайской организации сотрудничества, как вы знаете, у нас состоялась содержательная беседа, встреча с президентом Монголии. Говорили о высокой динамике двусторонних контактов по линии министерств, ведомств, политических партий и общественных организаций в сферах науки, культуры, приграничного и межрегионального сотрудничества», – приводит РИА «Новости» слова российского лидера.

    Стороны зафиксировали увеличение взаимного товарооборота на 4,5% в прошлом году и на 18,1% в первом полугодии текущего. Путин также напомнил о подготовке временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией. Документ вступил в силу в июле, открыв новые возможности для поставок традиционных товаров.

    Встреча прошла на территории Дальневосточного федерального университета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Монголии Ням-Осорын Учралом на полях Восточного экономического форума.

    Ранее посол России в Улан-Баторе Алексей Евсиков анонсировал подписание временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией.

    По итогам прошлых встреч российский лидер отметил переход коммерческих расчетов между двумя странами на альтернативные валюты.

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    2 сентября 2026, 18:35 • Новости дня
    Путин призвал не допустить депопуляции Дальнего Востока

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить депопуляции Дальнего Востока, напомнив о героических усилиях прошлых поколений по освоению региона.

    Путин заявил об этом, выступая на церемонии открытия новых инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке, передает РИА «Новости».

    «В начале 2000-х годов нами было принято решение предпринять дополнительные усилия по развитию Дальнего Востока и Приморского края, и Дальнего Востока в целом, чтобы не допустить депопуляции этих территорий. Наши предки предприняли огромные усилия абсолютно героического характера по освоению этих территорий для будущего России», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России назвал опережающее развитие Дальнего Востока ключевым национальным приоритетом. Глава государства отметил небольшой приток населения в этот макрорегион.

    Российский лидер заявил о заметном увеличении числа приезжающих на дальневосточные территории молодых людей.

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