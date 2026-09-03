Песков: Канцлер ФРГ Мерц пытается неуклюже заработать очки резкими шагами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается заработать политические очки на внутреннем рынке за счет резких шагов, однако это получается у него чрезвычайно неуклюже, передает «Вести».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что подобные действия связаны с внутриполитическими неудачами немецкого лидера.

«Определенный… эффект вот этих внутриполитических неудач Мерца, конечно же, свою роль играет. Но и он, конечно, за счет таких, как ему кажется, квазирезких шагов пытается какие-то очки заработать на внутреннем рынке. Но получается это чрезвычайно неуклюже, потому что до сих пор все, кто что-то немецкое за последние годы взрывал, это были украинцы, которых сами немцы же и поймали», – подчеркнул представитель Кремля.

До этого глава Министерства иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль объявил о закрытии генерального консульства России в Бонне с 18 сентября. По его утверждению, эта мера была согласована с канцлером для укрепления безопасности страны. Заявление прозвучало на фоне инцидента с беспилотниками в аэропорту Лейпцига, который немецкие власти попытались связать с российской разведкой. В начале августа там обнаружили дрон с неизвестным взрывным устройством, а также зафиксировали столкновение грузового самолета DHL с подозрительным объектом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

Власти ФРГ потребовали от сотрудников российского генконсульства в Бонне срочно покинуть страну.

Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала жесткий ответ на бездоказательные действия Берлина.