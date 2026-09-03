На манифестации в поддержку Сеуты в Мадриде пострадали четверо полицейских

Tекст: Мария Иванова

Четверо стражей порядка пострадали в ходе инцидентов, устроенных радикально настроенными участниками шествия в испанской столице в поддержку Сеуты, передает ТАСС. Четыре человека были задержаны.

Накануне вечером тысячи граждан вышли на улицы по всей Испании, протестуя против ситуации с нелегальными мигрантами в автономном городе. В Мадриде центральную площадь Сибелес заполнили до 50 тыс. человек, скандировавших лозунги в поддержку Сеуты.

В конце июля десятки тысяч нелегалов добрались до Сеуты вплавь и вброд, обойдя волнолом на границе с Марокко. Власти Мадрида решили привлечь военных для обеспечения безопасности. По оценкам, в город могло проникнуть до 80 тыс. человек, но большинство уже вернулось в Марокко. Премьер-министр Испании Педро Санчес утверждает, что в городе остается до 5 тыс. мигрантов, однако местные власти полагают, что их число значительно выше.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас назвал ситуацию в городе невыносимой из-за миграционного кризиса.

Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил о возвращении в Марокко 70 тыс. нелегалов.

Испанская полиция открыла предупредительный огонь для разгона палаточного лагеря мигрантов.