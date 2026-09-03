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    3 сентября 2026, 08:14 • Новости дня

    Россия укрепила позиции в борьбе за турецкие АЭС

    Aydinlik: Россия вышла вперед в борьбе за новые АЭС в Турции после слов Эрдогана

    Tекст: Мария Иванова

    Шансы России на строительство восьми новых энергоблоков в Синопе и Фракии значительно возросли после недавнего заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишут турецкие СМИ.

    Позиции России в вопросе возведения новых атомных электростанций в Турции значительно окрепли, передает РИА «Новости».

    Это произошло после недавних переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным в Бишкеке.

    «Анкара после строительства АЭС «Аккую» в провинции Мерсин планирует реализовать еще два крупных атомных проекта – в Синопе на черноморском побережье и во Фракии», – цитирует агентство турецкую газету Aydinlik.

    Ранее Турция рассматривала для этих целей компании из США, Канады, Франции, Южной Кореи и Китая, однако окончательного решения принято не было.

    Издание отмечает, что Эрдоган связал скорый ввод в эксплуатацию станции «Аккую» с новыми шагами в развитии национальной атомной энергетики. Планируется, что в Синопе и Фракии будет построено по четыре энергоблока.

    Запуск первого энергоблока «Аккую» ожидается до конца года, а полностью станция заработает к 2030 году. Она состоит из четырех энергоблоков мощностью по 1200 мегаватт, оснащенных передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил уверенность в своевременном запуске первого энергоблока АЭС «Аккую».

    Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар анонсировал ввод в строй всех реакторов станции до 2030 года.

    Глава Росатома Алексей Лихачев подтвердил окончание строительных работ на первом энергоблоке.

    1 сентября 2026, 10:52 • Новости дня
    Удары украинских дронов остановили турецкий экспорт продовольствия в Россию

    Ekonomim: Атаки БПЛА Украины по судам в Черном море ударили по экспорту Турции

    Удары украинских дронов остановили турецкий экспорт продовольствия в Россию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Регулярные нападения беспилотников на гражданские торговые суда привели к полной остановке поставок свежих овощей и фруктов из Турции на российский рынок, пишет Ekonomim.

    Из-за действий украинской стороны пострадал ввоз и вывоз сельскохозяйственной продукции, передает РИА «Новости».

    Член правления Турецкой ассамблеи экспортеров Али Джан Яманйылмаз сообщил о прекращении отгрузок цитрусовых из Чукуровы.

    «Наш регион является центром производства цитрусовых, свежих овощей и фруктов, а Россия – наш крупнейший экспортный рынок. Однако из-за нападений на суда экспорт полностью остановился», – подчеркнул специалист. За последний месяц нападениям подверглись четыре торговых судна.

    На кораблях, следовавших в российские порты, есть погибшие и пострадавшие. При этом страховые компании отказываются выплачивать компенсации за поврежденный транспорт. Проблема также серьезно затронула импорт сои, кукурузы и растительного масла.

    Вынужденное изменение логистических маршрутов неизбежно спровоцирует рост цен на внутреннем турецком рынке. Власти в Анкаре продолжают поддерживать контакты с Москвой и Киевом для обеспечения безопасности судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкий бизнес спрогнозировал рост мировых цен на зерно из-за ударов украинских беспилотников по торговым судам.

    Министерство иностранных дел Турции вызвало украинского посла Наримана Джеляля для выражения протеста.

    Анкара инициировала консультации с Москвой и Киевом для создания безопасного маршрута транспортировки продовольствия.

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    31 августа 2026, 18:06 • Новости дня
    США обогнали Россию по поставкам нефти в Турцию

    США в июне впервые обогнали Россию и стали крупнейшим поставщиком сырой нефти в Турцию. На американское сырье пришлось 21% всего турецкого импорта.

    Как сообщает газета Sozcu со ссылкой на данные Управления по регулированию энергетического рынка Турции, в июне Анкара импортировала из США 570 тыс. 676 тонн сырой нефти. При этом в первые четыре месяца 2026 года американская нефть вообще не поставлялась в страну. В мае ее доля выросла до 13%, а уже в июне достигла 21%. По данным американской статистики, в мае Турция стала 11-м крупнейшим покупателем нефти из США.

    В то же время общий объем импорта сырой нефти Турцией в июне сократился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,66 млн тонн. Поставки сырой нефти и нефтепродуктов в совокупности снизились на 12,9%, составив 4,02 млн тонн. В этой более широкой категории Россия пока сохраняет первое место с объемом 1,52 млн тонн. США заняли вторую строчку с 570 тыс. 676 тонн, а Казахстан – третью с 464 тыс. 022 тонн.

    После начала конфликта на Украине в 2022 году и сокращения закупок российского сырья западными странами Турция стала одним из крупнейших покупателей нефти из России.

    Однако впоследствии турецкие нефтеперерабатывающие предприятия начали активнее диверсифицировать поставки. Помимо России, они стали закупать сырье у Казахстана, Ирака, Бразилии, Гайаны и США. На изменение структуры импорта повлияли санкции против российских энергетических компаний, а также перебои с поставками через Черное море.

    Турция также нарастила закупки дизельного топлива в США и Индии. В августе объемы импорта достигли рекордных уровней после того, как Россия ввела запрет на экспорт дизеля, а конфликт вокруг Ирана нарушил работу других маршрутов поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем импорта Турции из России за первые четыре месяца текущего года уменьшился на 3,5 млрд долларов. Турецкие нефтеперерабатывающие заводы на фоне антироссийских санкций стали наращивать закупки сырья у альтернативных поставщиков. Американские власти неоднократно призывали Анкару полностью отказаться от приобретения российских энергоносителей.

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    3 сентября 2026, 08:36 • Видео
    Мерц закрыл Русский дом. Чего испугался?

    Германия закрывает консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине, бездоказательно обвинив РФ в т.н. «инциденте в Лейпциге». Так канцлер Фридрих Мерц готовится к воскресным выборам, которые выиграют его враги. Чем ответим?

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    1 сентября 2026, 17:22 • Новости дня
    Путин назвал Турцию привилегированным партнером России
    Путин назвал Турцию привилегированным партнером России
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал Турцию одним из привилегированных партнеров России во внешней политике и экономике на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Бишкеке.

    Глава российского государства Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». В ходе переговоров стороны обсудили двустороннее взаимодействие и реализацию масштабных инициатив.

    «Турция – один из наших привилегированных партнеров и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики», – подчеркнул Владимир Путин во время встречи. Он также отметил, что уровень экономического сотрудничества между странами остается высоким.

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь обратил внимание на важность совместных проектов, в частности строительства атомной электростанции «Аккую». По его словам, работы над первым реактором находятся на стадии завершения, и после запуска объекта Анкара и Москва обсудят дальнейшие шаги в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне турецкий лидер вылетел в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

    В столице Киргизии главы государств провели двусторонние переговоры.

    Месяцем ранее министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар анонсировал запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» до конца текущего года.

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    1 сентября 2026, 11:47 • Новости дня
    Путин, Лукашенко и Эрдоган пообщались на полях саммита ШОС в Бишкеке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели неформальную встречу на полях саммита ШОС в Бишкеке.

    Встреча глав трех государств состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Фотографии беседы политиков опубликовал Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера, передает РИА «Новости».

    «Лукашенко, Путин и Эрдоган. Переговоры нон-стоп», – отмечается в публикации канала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прилетел в Бишкек для участия в саммите ШОС.

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в столицу Киргизии ради переговоров с российским коллегой.

    Утром глава российского государства приехал в конгресс-центр «Ырыс Ордо» на заседание Совета лидеров стран объединения.

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    1 сентября 2026, 02:25 • Новости дня
    Спасенную при крушении парома на Кипре россиянку передали родственникам

    Tекст: Катерина Туманова

    Девочку с российским гражданством, которую спасли при крушении парома у побережья Кипра, передали турецким родственникам, пока ее родители числятся пропавшими без вести, заявили в посольстве России в Никосии.

    Ранее сообщалось, что на борту затонувшего судна «Фило-Джет» находились две гражданки России. Одну из них удалось спасти, вторая числится пропавшей без вести, передает РИА «Новости».

    «Наши дипломаты, которые с первых минут трагедии находились на севере Кипра и следили за развитием ситуации, внимательно отслеживали информацию о состоянии здоровья девочки, которая после кораблекрушения находилась в военном госпитале в Кирении. В настоящее время Мила Озджан доставлена к родственникам в Турцию», – рассказали в посольстве.

    В посольстве уточнили, что пропавшая россиянка – Юлия Озджан. В списках пропавших фигурирует и ее супруг, гражданин Турции. Их малолетняя дочь Мила, у которой есть и российское, и турецкое гражданство, выжила.

    Консульский отдел поддерживает контакт с родными ребенка. Паром, на борту которого находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа, перевернулся в воскресенье. Жертвами крушения стали восемь человек, еще 20 пассажиров считаются пропавшими без вести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский паром перевернулся в нескольких километрах от побережья города Гирне. Затонувшее судно опустилось на глубину 514 метров.

    Руководство Северного Кипра рассматривает вероятность столкновения парома с неопознанным препятствием.

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    2 сентября 2026, 14:45 • Новости дня
    Эрдоган рассказал о скрытом недовольстве стран Мекканским соглашением

    Эрдоган заявил о негласном недовольстве ряда стран новым оборонным альянсом

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о скрытом недовольстве ряда государств новым оборонным альянсом Турции, Саудовской Аравии и Пакистана.

    Некоторые государства негативно оценивают оборонное взаимодействие Анкары, Эр-Рияда и Исламабада в рамках нового альянса, передает РИА «Новости».

    Турецкий лидер сообщил об этом журналистам по пути из Бишкека.

    «Есть очень мало стран, которые открыто выступают против этого альянса, но есть и страны, которые реагируют на него скрыто. В частности, баланс между Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией затрудняет для многих игроков открытую критику этого альянса», – заявил глава государства.

    Первым конкретным шагом в рамках договоренностей стало заседание стратегического политического и военного комитета в Стамбуле. В нем участвовали министры иностранных дел и обороны, а также начальники генштабов трех государств. На встрече решались технические вопросы, включая создание секретариата для политических и военных задач.

    Стороны обсудили военную подготовку, стандартизацию и обмен данными об угрозах. Также были определены сроки реализации договоренностей. Соглашение о совместной обороне подписали 7 августа для укрепления региональной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали пакт о создании нового военного союза.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об исключительно оборонительном характере соглашения.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи отметил изменение взглядов ближневосточных государств на региональную безопасность.

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    31 августа 2026, 17:20 • Новости дня
    Фидан: Анкара обсуждает с Москвой и Киевом безопасность судоходства в Черном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Анкара поддерживает постоянную связь с Москвой и Киевом для решения проблем безопасности навигации в акватории Черного моря, сообщил глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан.

    Заявление прозвучало по итогам заседания политического и оборонного комитета Мекканского пакта в Стамбуле, передает ТАСС. «Обеспечение безопасности судоходства, действительно, остается большой проблемой, причем не только для Черного моря, но теперь и для глобальной продовольственной безопасности», – подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства Турции.

    По словам министра, зерновые грузы не попадают на мировые рынки, из-за чего Анкара получает множество запросов от разных государств. Фидан добавил, что при возникновении необходимых условий турецкая сторона готова содействовать заключению нового договора, аналогичного прежней зерновой сделке.

    Напомним, МИД Турции вызвал посла Украины из-за ударов по турецким судам.

    Турецкие дипломаты обсуждают с представителями России и Украины открытие нового зернового коридора.

    Ранее Анкара предложила сторонам конфликта мораторий на военные действия в акватории.

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    1 сентября 2026, 18:40 • Новости дня
    Встреча Путина и Эрдогана в Бишкеке продлилась полтора часа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели полуторачасовые переговоры в Бишкеке на полях саммита ШОС.

    Беседа политиков стартовала вечером, в 19.42 по местному времени, передает РИА «Новости». Диалог глав государств продолжался около полутора часов.

    Напомним, лидеры двух стран провели двусторонние переговоры на полях саммита ШОС в столице Киргизии.

    Президент России назвал Турцию одним из привилегированных партнеров во внешней политике и экономике.

    Стороны детально обсудили реализацию совместного проекта по строительству атомной электростанции «Аккую».

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    2 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    Турецкая авиакомпания Pegasus отменила 12 рейсов из Москвы

    Авиакомпания Pegasus отменила 12 рейсов между Внуково и Турцией

    Tекст: Мария Иванова

    Турецкие авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines отменили несколько ночных рейсов между городами Турции и Россией без объяснения причин.

    Турецкая авиакомпания Pegasus отменила шесть рейсов во Внуково и шесть вылетов из столичной авиагавани, передает РИА «Новости».

    Турецкие перевозчики Pegasus и Turkish Airlines приняли решение об отмене нескольких ночных рейсов между городами Турции и Россией, при этом причины такого шага не раскрываются.

    «На 2 сентября авиакомпания Pegasus отменила шесть рейсов во Внуково и шесть рейсов из Внуково. На другие даты отмен на данный момент нет. Пассажирам отмененных рейсов перевозчик предложил переоформить билеты на другие рейсы после 02.09.2026 или возврат денежных средств», – говорится в сообщении аэропорта.

    Представители Внуково уточнили, что не располагают данными о предупреждениях от Pegasus об отмене рейсов другими компаниями. В аэропорту добавили, что ночью воздушная гавань временно работала с ограничениями.

    При этом остальные турецкие перевозчики продолжают полеты в Россию: за сутки из Турции во Внуково прибыло 16 бортов. Ранее уже фиксировались случаи возврата самолетов в аэропорты вылета при введении ограничений на прием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне московский аэропорт Внуково перешел на особый режим работы ради безопасности полетов.

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    1 сентября 2026, 18:11 • Новости дня
    Путин заявил о высоком уровне сотрудничества России и Турции

    Путин обсудил с Эрдоганом строительство АЭС «Аккую» на саммите ШОС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подтвердил сохранение высокого уровня экономического взаимодействия с Турцией на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Путин прибыл в Киргизию для участия в саммите ШОС, передает РИА «Новости». В рамках мероприятия состоялись двусторонние переговоры с президентом Турции. Стороны обсудили текущее состояние партнерства между двумя странами.

    «Уровень экономического сотрудничества остается на высоком уровне», – сказал Путин. Он также обратил внимание на успешное развитие двусторонних инициатив.

    Российский лидер добавил, что Москва и Анкара продолжают реализацию совместных крупных проектов.

    В качестве одного из главных примеров такого взаимодействия он назвал строительство атомной электростанции «Аккую».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Бишкек для участия в саммите ШОС.

    Глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар анонсировал запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» до конца текущего года.

    Глава Росатома Алексей Лихачев подтвердил планы по вводу станции в эксплуатацию в 2026 году.

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    1 сентября 2026, 13:03 • Новости дня
    Эрдоган сообщил о планах Турции развивать отношения с ШОС

    Президент Турции Эрдоган заявил о намерении расширять сотрудничество с ШОС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите в Бишкеке объявил о намерении страны развивать всестороннее сотрудничество с Шанхайской организацией сотрудничества.

    Анкара планирует расширять взаимодействие с Шанхайской организацией сотрудничества, передает РИА «Новости».

    Выступая на саммите «ШОС плюс» в Бишкеке, политик подчеркнул важность совместной работы.

    «Мы считаем, что организация может играть роль и в таких сферах, как обеспечение энергоресурсами. Мы продолжим развивать сотрудничество с Шанхайской организацией сотрудничества по всем направлениям», – отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Бишкек для участия в саммите ШОС.

    На полях мероприятия турецкий лидер провел неформальную встречу с Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

    Еще в 2024 году Анкара заявляла о стремлении стать полноправным членом этой организации.

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    1 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    Россия и Турция призвали к устойчивому перемирию в Персидском заливе

    МИД: Россия и Турция призвали к устойчивому перемирию в Персидском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместители министров иностранных дел России и Турции Георгий Борисенко и Муса Кулаклыкая обсудили ближневосточную повестку и необходимость стабилизации ситуации в регионе, сообщил МИД.

    Политические консультации дипломатов по проблемам Ближнего Востока и Африки прошли в понедельник в Москве, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. Главной темой двусторонней встречи стало резкое обострение обстановки в регионе.

    «При рассмотрении ситуации в Ближневосточном регионе значительное внимание было уделено взрывоопасной обстановке, созданной в Персидском заливе и вокруг него агрессией США и Израиля против Ирана. Акцентирована необходимость устойчивого и полного прекращения огня в этом стратегически важном районе мира с целью скорейшего перезапуска политико-дипломатического процесса для выработки долгосрочного комплексного мирного соглашения на базе «Исламабадского меморандума», – говорится в заявлении дипведомства.

    Стороны поддержали усилия региональных посредников по возобновлению безопасной и беспрепятственной навигации через Ормузский пролив. Также российская делегация поделилась с турецкими коллегами инициативами в рамках обновленной Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

    В августе заместитель главы МИД Георгий Борисенко выразил надежду на сохранение свободного судоходства в Ормузском проливе.

    Месяцем ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова призвала стороны к немедленному прекращению ударов в зоне конфликта.

    В июне российские дипломаты представили дополненную концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.

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    2 сентября 2026, 13:12 • Новости дня
    Эрдоган назвал плодотворными переговоры с Путиным по Украине

    Президент Турции Эрдоган оценил итоги встречи с Путиным в Бишкеке

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил недавние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, особо отметив откровенную атмосферу при обсуждении ситуации на Украине.

    Турецкий лидер поделился впечатлениями от недавней беседы, передает РИА «Новости».

    «Мы провели двустороннюю встречу с господином Путиным. В ходе этой встречи у нас также была возможность обсудить, в частности, события на Украине, и она оказалась весьма плодотворной. Встреча прошла в очень-очень откровенной атмосфере», – рассказал политик во время перелета из Бишкека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры двух стран провели двусторонние переговоры на полях саммита ШОС в столице Киргизии.

    Беседа политиков продолжалась около полутора часов.

    Президент России назвал Турцию одним из привилегированных партнеров во внешней политике.

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    2 сентября 2026, 14:02 • Новости дня
    АТОР: Турецкие авиакомпании не планируют уходить из России

    АТОР опровергла слухи об уходе турецких авиакомпаний из России

    Tекст: Мария Иванова

    Отмены рейсов турецкими авиакомпаниями носят точечный характер, оснований для беспокойства и аннуляции туров в Турцию на ближайшие даты нет, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    Отмены рейсов турецкими авиаперевозчиками носили точечный и ситуативный характер, передает ТАСС.

    В Ассоциации туроператоров России пояснили, что о прекращении полетных программ и уходе компаний из страны речи не идет.

    «Об отмене полетных программ и уходе турецких авиаперевозчиков из России речи не идет. Отмены рейсов были точечными и ситуативными, такое происходило и раньше. Оснований для аннуляций туров в Турцию, купленных на ближайшие даты и в глубину, нет», – подчеркнули в ассоциации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines отменили несколько ночных рейсов во Внуково без объяснения причин.

    В мае Российский союз туроператоров порекомендовал туристам перенести поездки в Анталью из-за массовой отмены рейсов перевозчика Air Anka.

    Около трех тысяч застрявших в Турции российских путешественников вернулись домой на самолетах других авиакомпаний.

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    3 сентября 2026, 00:35 • Новости дня
    Турция уничтожила дроны-камикадзе в Черном море

    Tекст: Антон Антонов

    Турецкие военные обнаружили и уничтожили несколько беспилотников в Черном море, в том числе в непосредственной близости от Стамбула, сообщило Минобороны Турции.

    Подозрительные объекты нейтрализовали группы специального назначения турецких вооруженных сил, передает ТАСС.

    Операции прошли в районах Карадениз-Эрегли, Сакарья-Карасу, у мыса Карабурун, на якорной стоянке Тюркели при входе в Босфор, а также в районе Чаталджа у Стамбула.

    По оценке военного ведомства, найденные объекты представляли собой БПЛА или морские дроны-камикадзе.

    В Минобороны Турции подчеркнули, что корабли и морская авиация ВМС страны ведут круглосуточную разведку акватории Черного моря для противодействия минной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ситуация в Черном море последовательно осложнялась в результате действий ВСУ.

    Сухогруз без экипажа сел на мель у района Аладжалы в турецкой провинции Стамбул предположительно после атаки БПЛА.

    Ранее в акватории Черного моря беспилотник нанес удар по турецкому танкеру STAR II, серьезно повредив его мостик.

    Атака на турецкое судно в Черном море заставила Анкару выступить с призывом обеспечить безопасность судоходства.

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