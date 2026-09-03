Tекст: Антон Антонов

Заявление глава МИД России сделал в рамках лектория общества «Знание» на площадке Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

«Урсула фон дер Ляйен, мы ее называем фюрер Урсула, которая пытается в Еврокомиссию стянуть те компетенции и полномочия, которые по решениям всего ЕС не передавались в Брюссель, а остаются за национальными правительствами. И у нее эта тенденция очень сильно проявляется», – заявил он.

Министр напомнил, что несколько лет назад фон дер Ляйен, комментируя подрыв «Северных потоков», заявила: европейские избиратели будут страдать из-за роста цен на энергию, но обязаны терпеть это ради того, чтобы украинский народ отстаивал европейские ценности.

Лавров обратил внимание, что никто тогда не уточнил, о каких именно ценностях идет речь. Он подчеркнул, что законодательный запрет русского языка в образовании, культуре, быту и средствах массовой информации, если это и есть европейские ценности, означает возврат Европы к нацизму.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назвал крайне тревожными слова канцлера Германии Фридриха Мерца о планах «снова» сделать Германию главной военной силой Европы.

Глава МИД России отметил, что Германия сделала выбор в пользу влияния на Россию через поддержку так называемых «беглых», признанных иноагентами, вместо открытых и честных культурных связей.

