Лавров осудил планы Мерца «снова» сделать Германию главной военной силой Европы

Tекст: Антон Антонов

«Когда канцлер Мерц заявил, что он сделает Германию главной военной силой в Европе снова, я просто был ошарашен, потому что если этот человек не понимает, что означает слово «снова» в этом контексте, то это, конечно, очень печально для Европы и крайне опасно для Европы, которая вновь оказывается источником этих идей превосходства национального, расового», – сказал Лавров.

Глава российского МИД добавил, что Германия вновь стремится доминировать над другими странами Европы и подавлять любые попытки нормализации отношений с Россией. По его словам, такие тенденции сохраняются лишь у отдельных государств Евросоюза, число которых крайне ограничено, передает РИА «Новости».

Заявление было сделано в рамках лектория Российского общества «Знание» на полях Восточного экономического форума.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр заявил, что НАТО должно было самораспуститься, как Варшавский договор.

Лавров заявил о живучести неоимперского и неонацистского духа в Европе.

Он подчеркнул, что Москва не намерена просить у Европы отмены санкций и не собирается зависеть от ее доброго расположения.