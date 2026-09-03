  • Новость часаЛавров: Ставшие основой независимости Украины принципы выкинуты на помойку
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    3 сентября 2026, 06:12 • Новости дня

    Лавров осудил планы Мерца «снова» сделать Германию главной военной силой Европы

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал крайне тревожными слова канцлера Германии Фридриха Мерца о планах «снова» сделать Германию главной военной силой Европы.

    «Когда канцлер Мерц заявил, что он сделает Германию главной военной силой в Европе снова, я просто был ошарашен, потому что если этот человек не понимает, что означает слово «снова» в этом контексте, то это, конечно, очень печально для Европы и крайне опасно для Европы, которая вновь оказывается источником этих идей превосходства национального, расового», – сказал Лавров.

    Глава российского МИД добавил, что Германия вновь стремится доминировать над другими странами Европы и подавлять любые попытки нормализации отношений с Россией. По его словам, такие тенденции сохраняются лишь у отдельных государств Евросоюза, число которых крайне ограничено, передает РИА «Новости».

    Заявление было сделано в рамках лектория Российского общества «Знание» на полях Восточного экономического форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр заявил, что НАТО должно было самораспуститься, как Варшавский договор.

    Лавров заявил о живучести неоимперского и неонацистского духа в Европе.

    Он подчеркнул, что Москва не намерена просить у Европы отмены санкций и не собирается зависеть от ее доброго расположения.

    2 сентября 2026, 11:01 • Новости дня
    Полиция ФРГ назвала замыкание под Кельном преднамеренной атакой

    В ФРГ расценили короткое замыкание на западе страны как преднамеренную атаку

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая полиция квалифицировала короткое замыкание на электроподстанции в Бергхайме под Кельном как преднамеренную атаку, исключив версию технической неисправности.

    Неполадки на подстанции в Бергхайме, расположенном недалеко от Кельна, стали результатом преднамеренных преступных действий, а не технического дефекта, передает Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом).

    Правоохранительные органы Германии считают произошедшее короткое замыкание умышленной атакой на инфраструктуру. В настоящее время полиция не усматривает связи между этим инцидентом и недавней диверсией в Бранденбурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне экстренные службы обезвредили самодельные ракетные установки на трансформаторной подстанции в Бранденбурге.

    Неделей ранее злоумышленники повредили железнодорожные кабели в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

    В январе МВД Германии признало отсутствие связи берлинского блэкаута с Россией.

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    2 сентября 2026, 09:21 • Новости дня
    Медведев: Германия заслуживает удара по производствам военной техники для Украины
    Медведев: Германия заслуживает удара по производствам военной техники для Украины
    @ Секретариат Совбеза РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Германия заслуживает ударов по заводам, производящим военную технику для Украины.

    Медведев высказался в своем Telegram-канале о необходимости жесткого ответа на действия Германии.

    «Берлин предъявил России обвинения в недоказанной атаке на аэропорт Лейпцига. С учётом неонацистского, яро русофобского курса нынешнего руководства Германии придуманная диверсия – самая слабая форма наказания за их грехи. Они заслуживают прямого удара по всем немецким производствам военной техники для бандеровской клики. А вполне вероятно, и по некоторым иным местам в Берлине», – заявил политик.

    Политик также прокомментировал угрозы в отношении российской гражданской авиации.

    «И про угрозы безумного клоуна в отношении гражданской авиации в небе России. Глава государства уже определил их как заявку бандеровского режима на государственный терроризм. С террористами переговоров не ведут и отвечают на их действия встречным возмездием», – уточнил Медведев.

    Кроме того, зампред Совбеза обратил внимание на роль западных стран в поддержке террористических актов. Он отметил, что спонсорами террора выступают лидеры западных, преимущественно европейских государств, которые «часто посещают Киев на поездах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Россию в атаке беспилотников на аэропорт Лейпцига.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев отверг данные заявления немецких властей.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала Берлину скорый и жесткий ответ.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснил обвинения ФРГ в причастности России к инциденту с дроном со взрывчаткой в Лейпциге тяжелым положением в стране и выборными кампаниями.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    2 сентября 2026, 08:26 • Новости дня
    Взрыв прогремел на вокзале немецкого Аугсбурга

    Несколько человек пострадали при взрыве на железнодорожном вокзале в Германии

    Tекст: Мария Иванова

    В результате детонации неизвестного предмета на железнодорожном вокзале немецкого города Аугсбурга пострадали несколько человек, здание оцеплено полицией.

    Неизвестный предмет сдетонировал на главном железнодорожном вокзале немецкого города Аугсбурга, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

    В настоящее время здание транспортного узла и один из путей закрыты для пассажиров. Движение поездов существенно ограничено, а прилегающие улицы оцеплены полицией.

    Точное количество пострадавших пока остается неизвестным. Причины инцидента также не уточняются, на месте работают специалисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2024 года полиция задержала в Аугсбурге готовившего теракт иракского беженца.В

    январе прошлого года из-за угрозы взрыва власти эвакуировали железнодорожную станцию в немецком городе Пассау.

    Осенью прошлого года спецназ нашел у гражданина Сирии в Берлине компоненты для изготовления взрывчатки.

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    2 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    МИД вызвал временного поверенного в делах Германии
    МИД вызвал временного поверенного в делах Германии
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское министерство иностранных дел пригласило для беседы немецкого представителя Бернда Финке из-за недружественных высказываний властей европейского государства.

    Поводом для вызова послужили недавние антироссийские шаги официального Берлина, передает РИА «Новости». Дипломата попросили явиться на Смоленскую площадь в среду.

    Представители ведомства опубликовали комментарий по поводу произошедшего в социальных сетях. «Второго сентября в МИД России был вызван временный поверенный в делах ФРГ в Москве Бернд Финке на фоне вчерашних антироссийских действий и заявлений властей Германии», – подчеркивается в заявлении министерства.

    Накануне министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге.

    В конце августа официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на упреки немецких журналистов в оскорблении Берлина.

    Весной российское внешнеполитическое ведомство констатировало полное прекращение межгосударственных контактов с ФРГ.

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    2 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Власти ФРГ установили подозреваемых по делу о дроне в аэропорту Лейпцига

    Suddeutsche Zeitung: Установлены подозреваемые по делу о дроне в аэропорту ФРГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Германии смогли установить личности двоих подозреваемых по делу об инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле, пишет газета Suddeutsche Zeitung.

    По данным Suddeutsche Zeitung, речь идет о гражданине Латвии родом из России и жителе Белоруссии с российским паспортом, передает ТАСС. Следствие полагает, что первый подозреваемый прилетел в Берлин в конце июля. Затем на арендованном автомобиле он отправился в Лейпциг, а за два дня до происшествия покинул ФРГ на самолете.

    На одном из обнаруженных дронов следователи выявили следы ДНК. Эти данные помогли выйти на след второго возможного злоумышленника, который въехал на территорию Евросоюза по итальянской туристической визе.

    Напомним, правительство Германии возложило ответственность за инцидент с беспилотниками на Россию.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов диверсии.

    Немецкие правоохранители обнаружили генетические следы на найденном в аэропорту аппарате.

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    2 сентября 2026, 19:05 • Новости дня
    МИД: Закрытие генконсульства в Бонне приблизило разрыв отношений России и ФРГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Закрытие российских представительств в Германии является очередным шагом к окончательному разрушению двусторонних отношений между странами, заявил МИД России.

    Министерство иностранных дел России оценило действия Берлина по закрытию дипломатических и культурных представительств как деструктивные. В ведомстве подчеркнули, что подобные шаги наносят серьезный ущерб двусторонним связям.

    «Указано, что решение правительства ФРГ о закрытии под этим мнимым предлогом генерального консульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине расценивается нами как очередной шаг на пути окончательного разрушения создававшегося многими поколениями российских и германских политиков и дипломатов потенциала двусторонних отношений», – говорится в заявлении на сайте МИД.

    Напомним, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Берлин потребовал от сотрудников дипмиссии срочно покинуть страну.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала жесткий ответ на действия ФРГ.

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    2 сентября 2026, 17:40 • Новости дня
    МИД Германии исключил возможность оспорить закрытие Русского дома

    МИД Германии: Россия не сможет оспорить в суде закрытие Русского дома

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская сторона лишена правовых механизмов для оспаривания решения о прекращении работы культурно-образовательного центра в Берлине, сообщил представитель немецкого внешнеполитического ведомства Мартин Гизе.

    «Это расторжение в обычном порядке. Это как с любым договором, который можно расторгнуть», – пояснил дипломат на брифинге в Берлине, передает ТАСС. По словам Гизе, правовых механизмов оспорить закрытие не существует, поскольку решение находится исключительно в компетенции немецких властей.

    Согласно двустороннему соглашению от 2011 года, расторжение договора возможно к концу текущего года, после чего оно вступит в силу в середине следующего года. Гизе добавил, что Берлин планирует дополнительно усложнить деятельность центра, потребовав от командированных из России сотрудников покинуть страну вместе с коллегами из Бонна.

    Судьба земельного участка, на котором расположено здание, регулируется отдельным соглашением от 2013 года, рассчитанным на 99 лет. Дипломат отметил, что власти Германии сейчас изучают варианты расторжения и этого документа, хотя признал, что процесс будет более сложным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ФРГ изучали правовые основания для прекращения работы культурно-информационного центра России в Берлине.

    Накануне правительство Германии потребовало от сотрудников Русского дома срочно покинуть страну.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала дать достойный ответ на данные антироссийские решения.

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    2 сентября 2026, 16:15 • Новости дня
    Временный поверенный ФРГ покинул МИД России спустя час

    Временный поверенный ФРГ Финке покинул МИД России спустя час

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временный поверенный в делах Германии Бернд Финке провел около часа в здании Министерства иностранных дел России на фоне антироссийских заявлений Берлина.

    Финке покинул здание российского дипломатического ведомства на Смоленской площади, передает ТАСС.

    Дипломат находился в министерстве около часа. Его вызов был связан с антироссийскими действиями и заявлениями властей ФРГ.

    Напомним, российское дипломатическое ведомство вызвало Бернда Финке из-за недружественных высказываний властей ФРГ.

    Накануне министерство иностранных дел Германии пригласило для беседы посла России из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге.

    Глава российской дипмиссии Сергей Нечаев отверг обвинения в причастности Москвы к этому происшествию.

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    2 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Каллас вызвала постпреда России из-за взрывчатки в Лейпциге

    Глава дипломатии ЕС Каллас вызвала постпреда России после инцидента в Лейпциге

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас потребовала объяснений от исполняющего обязанности постоянного представителя Москвы при Евросоюзе из-за обнаруженного в немецком аэропорту дрона со взрывчаткой.

    Поводом для дипломатического демарша стала недавняя находка в воздушной гавани Лейпцига, передает РИА «Новости».

    В начале августа между украинскими грузовыми самолетами там нашли беспилотник с прикрепленным взрывным устройством.

    «Мы уже вызвали российских послов, как это сделали и многие государства-члены, и обсудим, что еще мы можем сделать», – заявила Кая Каллас перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Ирландии. Власти Германии возложили ответственность за предполагаемую диверсию на Москву.

    Российская сторона категорически отвергла эти обвинения. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что безосновательные нападки Берлина напрямую связаны с предстоящими выборами в Германии и растущей популярностью оппозиционных сил. В ведомстве также пообещали ответить на недружественные шаги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    МИД ФРГ вызвал российского посла для обсуждения этой ситуации.

    Посол России в Германии Сергей Нечаев категорически отверг данные обвинения немецких властей.

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    2 сентября 2026, 16:51 • Новости дня
    Генконсульство в Бонне объявило о прекращении выдачи паспортов России

    Генконсульство в Бонне решило прекратить выдачу паспортов России с 11 сентября

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российское генеральное консульство в Бонне прекратит выдачу паспортов из-за предстоящего закрытия дипломатического представительства по требованию немецких властей.

    Генеральное консульство России в Бонне перестанет выдавать российские паспорта после 11 сентября, передает РИА «Новости».

    «В связи с закрытием генерального консульства в Бонне сообщаем, что в случае, если ваш паспорт готов, Вы можете получить его в генеральном консульстве в Бонне до 11 сентября включительно без записи», – говорится в официальном заявлении дипмиссии.

    Документы, которые останутся невостребованными, будут перенаправлены в посольство России в Берлине. Туда же передадут все заявления на оформление паспортов, находящиеся в процессе обработки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Немецкое руководство потребовало от сотрудников дипмиссии срочно покинуть страну.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала жесткий ответ Москвы на эти действия.

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    3 сентября 2026, 00:55 • Новости дня
    МИД Португалии вызвал посла России в Лиссабоне Камынина

    Tекст: Антон Антонов

    Посла России в Лиссабоне Михаила Камынина вызвали в четверг в МИД Португалии, сообщили в российском посольстве.

    «Завтра посла вызывают в МИД Португалии, по Лиссабону встреча на 11:30 (13:30 мск) назначена», – сказали в дипмиссии.

    Накануне глава МИД Португалии Паулу Ранжел заявил, что посла вызовут в ведомство. Причиной стало то, что власти Германии бездоказательно возложили на Россию ответственность за инциденты с беспилотниками в районе аэропорта Лейпцига, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФРГ ввела новые санкции против России.

    Власти Нидерландов бездоказательно обвинили Россию в причастности к инциденту с беспилотником в Лейпциге и вызвали во внешнеполитическое ведомство временного поверенного в делах Антона Бузанакова.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево распорядился вызвать российского посла из-за инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас назвала попытку атаки дрона на аэропорт Лейпцига «актом государственного терроризма» со стороны России.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что недавние антироссийские демарши властей Германии вызваны страхом перед растущей популярностью оппозиции накануне выборов.

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    2 сентября 2026, 11:26 • Новости дня
    Германия испытала израильскую баллистическую ракету в Северной Атлантике

    ФРГ провела испытания израильской баллистической ракеты в Северной Атлантике

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на среду вооруженные силы ФРГ провели успешные испытания баллистической ракеты производства компании Israel Aerospace Industries в акватории Северной Атлантики.

    Факт проведения испытаний подтвердили источники в оборонных структурах, передает Reuters.

    «В среду чиновники военного ведомства сообщили об успешном испытании Германией израильской баллистической ракеты в Северной Атлантике», – отмечается в публикации.

    Уточняется, что испытанная ракета произведена израильской компанией Israel Aerospace Industries (IAI), отмечает РИА «Новости».

    В последние годы Россия фиксирует беспрецедентный рост военной активности сил НАТО и Евросоюза. Москва неоднократно заявляла, что не вынашивает планов нападения на европейские государства. При этом российские власти предупреждают, что милитаризация региона лишь усиливает напряженность и препятствует мирному урегулированию украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин готовит масштабную программу по созданию арсенала дальнобойных вооружений.

    В прошлом году Израиль продал Германии противоракетную систему Arrow 3 за 3,6 млрд евро.

    В августе ФРГ вместе с другими странами призвала ядерные державы заранее уведомлять о запусках баллистических ракет.

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    2 сентября 2026, 14:12 • Новости дня
    Меркель назвала абсурдным возможное выдвижение на пост президента Германии

    Меркель отказалась баллотироваться на пост президента ФРГ в 2027 году

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель категорически отвергла возможность участия в выборах президента ФРГ, назвав подобное предложение абсолютно бессмысленным.

    Бывший канцлер Германии выступила с заявлением на презентации собственных мемуаров в Бухаресте, передает РИА «Новости».

    Политик подчеркнула, что совершенно не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост нового главы государства, назвав подобную перспективу нелепой.

    «Что касается должности федерального президента… Это абсурд. Я не хочу этим заниматься. Я была в политике 30 лет, 16 лет – федеральным канцлером», – отметила она. Экс-канцлер добавила, что работа была крайне тяжелой, но сейчас она счастлива возможности посвятить время другим делам.

    Ранее опрос института Forsa для телеканалов RTL и ntv показал, что политик возглавила список потенциальных претендентов на высший государственный пост. При этом мнения граждан разделились: 47% сочли ее подходящим кандидатом, а 48% высказались против.

    Выборы следующего президента Германии запланированы на 30 января 2027 года. Главу государства избирает Федеральное собрание сроком на пять лет. С 2017 года этот пост, предполагающий в основном представительские функции, занимает Франк-Вальтер Штайнмайер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ХДС Фридрих Мерц предложил кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Германии.

    Сама Ангела Меркель летом отказалась от роли переговорщика Евросоюза с Россией.

    Месяцем ранее бывший канцлер подтвердила пранкерам Вовану и Лексусу фиктивность Минских соглашений.

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    3 сентября 2026, 05:48 • Новости дня
    Лавров: Институты Гете в России будут закрыты

    Tекст: Антон Антонов

    Отделения института Гете в Москве, Петербурге и Екатеринбурге закроют после решения Германии прекратить работу Русского дома в Берлине, сообщил глава МИД России Сергей Лавров на полях Восточного экономического форума.

    «Нашли в Германии, в Лейпциге, какой-то упавший дрон в аэропорту, решили, что дрон похож – они не могут подтвердить, что это однозначный вывод – на те, которые использует РФ, и на основании вот этого допущения, предположения, догадки они решили закрыть последнее оставшееся генеральное консульство в Бонне и наш Русский дом в Берлине», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    По словам министра, Русский дом в Берлине является символом отношений России с послевоенной Германией, и власти ФРГ, принимая такое решение, сознательно шли на прекращение культурного присутствия Германии в России. Лавров подчеркнул, что в ответ на закрытие Русского дома отделения института Гете в Москве, Петербурге и Екатеринбурге также будут закрыты, передает РИА «Новости».

    Глава МИД России отметил, что Германия сделала выбор в пользу влияния на Россию через поддержку так называемых «беглых», признанных иноагентами, вместо открытых и честных культурных связей. По его словам, эти люди покинули Россию, не согласившись с защитой русских на Украине от нацистского режима, и продолжают подрывную деятельность из-за границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии потребовали от сотрудников российского генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине покинуть страну.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала Берлину скорый и жесткий ответ на эти действия.

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    2 сентября 2026, 10:14 • Новости дня
    Захарова связала антироссийские обвинения Берлина с выборами в Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что недавние антироссийские демарши властей Германии вызваны страхом перед растущей популярностью оппозиции накануне выборов.

    Необоснованные выпады немецкого руководства напрямую связаны с электоральными процессами внутри страны, передает РИА «Новости».

    Ранее Берлин объявил о намерении закрыть российское генеральное консульство в Бонне и прекратить работу Русского дома. Кроме того, немецкие чиновники бездоказательно обвинили Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига.

    «Придумали историю вокруг беспилотника. Откуда, что, зачем, почему – ничего не важно, главное, найден повод… Зачем нужен был повод Германии? У них предстоят выборы, выборы внутри Германии», – подчеркнула дипломат на полях Восточного экономического форума.

    По словам представителя внешнеполитического ведомства, в Германии стремительно растет рейтинг политиков, критикующих официальный курс властей. Граждане все чаще поддерживают тех, кто выступает против ухудшения отношений с Россией, считая их позицию более перспективной и разумной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Накануне правительство ФРГ возложило на Москву ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Президент России Владимир Путин объяснил данные обвинения тяжелым внутриполитическим положением немецкого руководства.

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