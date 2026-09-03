Лавров: Институты Гете в России будут закрыты

Tекст: Антон Антонов

«Нашли в Германии, в Лейпциге, какой-то упавший дрон в аэропорту, решили, что дрон похож – они не могут подтвердить, что это однозначный вывод – на те, которые использует РФ, и на основании вот этого допущения, предположения, догадки они решили закрыть последнее оставшееся генеральное консульство в Бонне и наш Русский дом в Берлине», – приводит слова Лаврова ТАСС.

По словам министра, Русский дом в Берлине является символом отношений России с послевоенной Германией, и власти ФРГ, принимая такое решение, сознательно шли на прекращение культурного присутствия Германии в России. Лавров подчеркнул, что в ответ на закрытие Русского дома отделения института Гете в Москве, Петербурге и Екатеринбурге также будут закрыты, передает РИА «Новости».

Глава МИД России отметил, что Германия сделала выбор в пользу влияния на Россию через поддержку так называемых «беглых», признанных иноагентами, вместо открытых и честных культурных связей. По его словам, эти люди покинули Россию, не согласившись с защитой русских на Украине от нацистского режима, и продолжают подрывную деятельность из-за границы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии потребовали от сотрудников российского генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине покинуть страну.

Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала Берлину скорый и жесткий ответ на эти действия.