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    Анпилогов: Украинские дроны не способны угрожать самолетам в воздухе
    Вице-премьер Италии заявил о выгоде европейских стран от украинского конфликта
    3 сентября 2026, 05:23 • Новости дня

    Мадьяр заявил об отказе Венгрии поддержать ускоренный прием стран в ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия выступает против ускоренного приема новых членов в Евросоюз, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр после встречи с председателем Европейского совета Антониу Коштой.

    «Я подтвердил, что Венгрия не поддерживает ускоренную процедуру вступления какой-либо страны-кандидата», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости».

    Венгерский премьер также заявил, что ожидает скорейшего решения по приостановке штрафа в размере 1 млн евро в день, наложенного на предыдущее правительство страны.

    По словам Мадьяра, особенно в свете событий в Сеуте этим летом, Венгрия продолжит поддерживать правовую базу и физическое закрытие границ для борьбы с нелегальной миграцией.

    Венгрия одобрит семилетний бюджет Евросоюза только при условии, что итоговый компромисс будет отвечать интересам венгерского народа и бизнеса, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо после переговоров с Коштой заявил о недопустимости ускоренного вступления Украины в ЕС.

    Мадьяр выступил против форсирования переговоров о присоединении Киева к Евросоюзу.

    Мадьяр также настоял на исключении из итоговой декларации ЕС пункта об ускоренном вступлении Украины в объединение.

    2 сентября 2026, 19:00 • Новости дня
    Вице-премьер Италии заявил о выгоде европейских стран от украинского конфликта

    Сальвини: Некоторым странам Европы выгоден конфликт на Украине

    Вице-премьер Италии заявил о выгоде европейских стран от украинского конфликта
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр транспорта и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил о нежелании части европейских государств завершать украинский кризис.

    Сальвини обвинил ряд европейских стран в намеренном затягивании украинского конфликта ради увеличения продаж вооружений, передает РИА «Новости». По его словам, продолжение боевых действий приносит этим странам очевидную выгоду.

    «У меня сложилось впечатление, что некоторые европейские столицы не хотят положить конец конфликту и ищут предлог, чтобы продавать больше оружия», – подчеркнул политик.

    Кроме того, вице-премьер Италии выразил серьезную обеспокоенность в связи с растущей русофобией, которая активно распространяется по странам Европы.

    Напомним, правящая коалиция Италии выдвинула план поэтапного снятия антироссийских санкций.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на нацеленность европейских стран на продолжение боевых действий.

    Руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова подчеркнула невыгодность заключения мира для государств Евросоюза.

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    2 сентября 2026, 11:11 • Новости дня
    Politico: Глобальное потепление сорвало ядерный ренессанс в Европе

    Politico: Изменение климата угрожает планам ЕС по расширению ядерной энергетики

    Politico: Глобальное потепление сорвало ядерный ренессанс в Европе
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Рекордное обмеление европейских рек из-за летней засухи лишило атомные электростанции воды для охлаждения реакторов, поставив под угрозу многомиллиардные планы по расширению отрасли.

    Европейские планы по масштабному расширению ядерной энергетики столкнулись с непредвиденными трудностями из-за аномальной жары и засухи, пишет Politico.

    Экстремальные погодные условия привели к рекордному падению уровня воды в реках, лишив электростанции необходимого охлаждения.

    «Изменение климата делает ядерную энергетику все более непредсказуемой», – заявил профессор истории технологий Шведского королевского технологического института Пер Хегселиус.

    В августе единственная АЭС Болгарии снизила поставки, а Румыния была вынуждена остановить оба своих реактора. Венгрия сократила производство на три четверти, чтобы избежать полного отключения. Во Франции рекордное количество реакторов приостановило работу или снизило мощность.

    Даже при наличии воды повышение ее температуры вынуждает останавливать реакторы из-за экологических норм. В июне Швейцария отключила один реактор, чтобы не сбрасывать подогретую воду и не навредить местной фауне. Дополнительную угрозу представляют лесные пожары, штормы и наводнения, частота которых растет.

    Несмотря на климатические риски, ядерная энергетика переживает возрождение. Европейские страны планируют увеличить мощности на 50% к середине века. Франция намерена потратить 4,3 млрд евро до 2040 года на адаптацию своих АЭС, а новые станции все чаще строят на побережье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа столкнулась с рекордным обмелением рек на фоне сильной жары.

    Румыния отключила реактор атомной электростанции «Чернаводэ» из-за падения уровня воды в Дунае.

    Аномальные погодные условия во Франции привели к остановке трех ядерных реакторов.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    2 сентября 2026, 17:50 • Новости дня
    Совет ЕС одобрил временное послабление торгового режима с Арменией
    Совет ЕС одобрил временное послабление торгового режима с Арменией
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Совет Европейского союза одобрил временное послабление торгового режима с Арменией на два года, потребовав от Еревана снять барьеры для европейских товаров.

    Совет Европейского союза официально одобрил инициативу Еврокомиссии о временном послаблении торгового режима с Арменией сроком на два года, передает «Московский комсомолец». При этом Брюссель оставил за собой право применять защитные механизмы в случае, если армянский импорт начнет угрожать позициям местных производителей.

    Ключевым требованием к Еревану является полное отсутствие барьеров для ввоза европейских товаров на армянский рынок. В Совете ЕС прямо заявили, что эти шаги предпринимаются в контексте политического противостояния с Россией.

    По оценкам европейских чиновников, новые правила охватят около 80% армянского экспорта. Речь идет о 99% свежих фруктов, овощей и растительной продукции, которую Армения традиционно поставляет в Россию. Однако Ереван будет обязан соблюдать санитарные стандарты ЕС и уважать систему защищенных географических наименований, из-за чего армянский коньяк не сможет продаваться в Европе под этим брендом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз запланировал обнулить тарифы для большинства поставляемых из Армении товаров.

    Ранее Россельхознадзор ввел полный запрет на ввоз подкарантинной армянской продукции в Россию.

    Служба внешней разведки предупредила о неизбежности глубокого экономического кризиса в республике при разрыве с ЕАЭС.

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    2 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 900 долларов
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 900 долларов
    @ Jilmer Postma/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах впервые почти за два года превысила отметку в 900 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе в среду утром выросли на 1,8%, достигнув 881,9 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    При этом в ходе торгов котировки превышали отметку в 900 долларов, достигая максимума в 902,5 доллара, что зафиксировано впервые с декабря 2022 года.

    Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 885,9 доллара, показав рост на 2,3%. Динамика рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 866,3 доллара за тысячу кубометров. Значительное удорожание энергоносителей в Европе вызвано конфликтом на Ближнем Востоке.

    В последние месяцы котировки демонстрируют высокую волатильность. По итогам июля расчетные цены выросли почти на 20%, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. Исторический рекорд стоимости газа был установлен в начале весны 2022 года, когда цена достигла 3892 доллара за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа стоимость газа на европейских биржах преодолела психологическую отметку в 800 долларов за тысячу кубометров. В последний день лета цена голубого топлива достигла 840 долларов.

    Накануне биржевые котировки приблизились к уровню 854 долларов за тысячу кубометров.

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    2 сентября 2026, 14:38 • Новости дня
    Урсула фон дер Ляйен: Киев запросил у ЕС миллиарды евро на ПВО
    Урсула фон дер Ляйен: Киев запросил у ЕС миллиарды евро на ПВО
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Маряи Иванова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о новом запросе Киева на предоставление нескольких миллиардов евро для приобретения систем противовоздушной обороны.

    Украина направила Евросоюзу новый запрос на выделение нескольких миллиардов евро для закупки средств противовоздушной обороны, включая ракеты для американских комплексов Patriot, передает РИА «Новости».

    «Сегодня я могу подтвердить, что мы получили новый запрос на выплату. Речь идет о нескольких миллиардах евро, которые должны покрыть потребности украинской противовоздушной обороны, включая высокотехнологичные системы Patriot PAC-3», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед встречей с генсеком НАТО Марком Рютте.

    По ее словам, государства-члены ЕС уже рассматривают запрос. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас отмечала, что переговоры о передаче Киеву ракет Patriot пока не принесли конкретного результата.

    Фон дер Ляйен добавила, что с июня Евросоюз перечислил Украине около 8,5 млрд евро из кредита в 90 млрд евро на закупку беспилотников и ракет. Средства также планируется использовать для приобретения истребителей европейского производства. Россия неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений напрямую вовлекают страны Запада в конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Еврокомиссия отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для украинской армии из-за правила приоритета европейских производителей.

    Днем ранее руководство Евросоюза выделило Киеву 6,1 млрд евро на приобретение радарных комплексов и боеприпасов.

    До этого украинские власти игнорировали средства противовоздушной обороны в своих запросах по европейской программе военного финансирования.

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    2 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    Евросоюз не смог согласовать новые визовые ограничения против россиян

    Каллас: Ряд стран ЕС не поддержал новые визовые ограничения против россиян

    Евросоюз не смог согласовать новые визовые ограничения против россиян
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ряд стран Европейского союза заблокировал предложение Еврокомиссии о введении новых визовых ограничений против россиян, включая участников спецоперации, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Инициативу внешнеполитической службы Евросоюза не удалось согласовать из-за позиции некоторых государств объединения, сообщила она на пресс-конференции после неформальной встречи глав МИД ЕС в Ирландии, передает ТАСС.

    Каллас пояснила, что предложения по введению новых визовых ограничений против граждан России «обсуждались на встрече» министров иностранных дел. Однако она добавила, что не смогла переубедить страны, которые продолжают выступать против таких мер.

    Кроме того, на встрече в Ирландии обсуждалась очередная попытка экспроприации суверенных активов России. По словам Каллас, министры затронули эту тему, но не пришли ни к каким договоренностям.

    В апреле глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила о подготовке запрета на въезд для российских ветеранов спецоперации.

    Позже власти Италии и Франции выступили против данной инициативы из-за рисков повсеместного ограничения поездок россиян.

    В июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала неудачу с введением этих визовых ограничений в новый пакет санкций.

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    2 сентября 2026, 09:41 • Новости дня
    Евросоюз нашел новый способ отобрать замороженные активы России

    В ЕС предложили отдать замороженные активы России в новую юридическую структуру

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские политики планируют переместить суверенные средства России из бельгийского депозитария Euroclear в специально созданную структуру для беспрепятственного финансирования Киева.

    Инициатива направлена на преодоление возражений Брюсселя против использования этих денег, передает РИА «Новости» со ссылкой на Euractiv.

    «Один из планов предполагает устранить опасения Бельгии путем перевода активов из Euroclear в новую юридическую структуру», – отмечает издание.

    Эту идею активно продвигают французский депутат Натали Луазо, бывший министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и британский журналист Хьюго Диксон. На прошлой неделе Луазо повторно направила соответствующее предложение председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

    Основная часть заблокированных в Евросоюзе российских средств хранится именно в Euroclear. По информации депозитария, к концу июня на его балансе находилось около 202 млрд евро. Ранее бельгийские власти заблокировали проект использования этих денег для кредитования Украины.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен категорически отверг подобную инициативу, назвав вопрос закрытым для обсуждения. Российская сторона неоднократно называла блокировку активов незаконной и предупреждала о неизбежных судебных разбирательствах в случае их конфискации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные политики разработали план передачи заблокированных российских активов из депозитария Euroclear в новую структуру Евросоюза.

    Из-за сохраняющихся разногласий между странами-участницами Евросоюз отложил дискуссию о передаче замороженных средств Киеву.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен полностью исключил возможность использования этих резервов для поддержки Украины.

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    2 сентября 2026, 10:55 • Новости дня
    Каллас обвинила Россию в «государственном терроризме»

    Каллас назвала атаку дрона в аэропорту Лейпцига государственным терроризмом

    Каллас обвинила Россию в «государственном терроризме»
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас назвала инцидент с беспилотником в аэропорту Германии «актом государственного терроризма» со стороны России.

    Попытка атаки на аэропорт в Германии может быть расценена как терроризм, поддерживаемый государством, передает Associated Press. Страны Европейского союза сейчас обсуждают возможные ответные меры.

    Накануне правительство Германии возложило на Россию ответственность за инцидент в аэропорту Лейпциг/Галле, произошедший 4 августа. Тогда рядом с украинским самолетом был обнаружен беспилотник со взрывчаткой, который впоследствии удалось обезвредить. В ответ на это Берлин объявил о закрытии российского консульства и других мерах.

    «Очевидно, что это имеет все признаки государственного терроризма. Вопрос в том, что нам с этим делать», – заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед встречей министров обороны стран ЕС в Ирландии.

    Отметим, что западные чиновники регулярно обвиняют Москву в организации диверсий для дестабилизации ситуации в Европе. В связи с этим Евросоюз планирует ввести новые санкции, добавив в списки еще 1,6 тыс. лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом. При этом европейские страны сохраняют осторожность, чтобы избежать открытого конфликта с ядерной державой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии возложило на Москву ответственность за инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев категорически отверг обвинения немецких властей.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас изначально призывала дождаться официальных результатов расследования.

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    2 сентября 2026, 12:30 • Новости дня
    Фицо: ЕС одобрил Украине кредит, а Киев уже кричит об отсутствии денег

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил об отказе Братиславы участвовать в финансовых механизмах военной поддержки Киева на фоне жалоб Украины на нехватку средств.

    Словакия категорически отказывается участвовать в финансировании военных нужд украинской стороны, передает РИА «Новости».

    По словам премьер-министра Словакии, республика не намерена присоединяться к европейским механизмам поддержки конфликта.

    «Вы заметили, что Украина уже кричит о том, что у нее нет денег? Кредит на 90 млрд был одобрен, а они уже просят очередные деньги», – подчеркнул словацкий премьер на пресс-конференции, которую транслировал словацкий канал ТА3.

    Фицо добавил, что Братислава никогда не поддерживала финансовые инициативы, направленные на разжигание конфликта. Он заверил, что до тех пор, пока возглавляет правительство, Словакия не станет частью кредитов или финансовых даров для Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо предсказал невозврат Украиной европейского кредита на 90 млрд евро.

    Политик отказался выделять бюджетные средства на новый финансовый пакет НАТО для военной помощи Киеву.

    Позже он сообщил об отсутствии финансовых обязательств перед украинской стороной в итоговой декларации июльского саммита альянса.

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    2 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Каллас вызвала постпреда России из-за взрывчатки в Лейпциге

    Глава дипломатии ЕС Каллас вызвала постпреда России после инцидента в Лейпциге

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас потребовала объяснений от исполняющего обязанности постоянного представителя Москвы при Евросоюзе из-за обнаруженного в немецком аэропорту дрона со взрывчаткой.

    Поводом для дипломатического демарша стала недавняя находка в воздушной гавани Лейпцига, передает РИА «Новости».

    В начале августа между украинскими грузовыми самолетами там нашли беспилотник с прикрепленным взрывным устройством.

    «Мы уже вызвали российских послов, как это сделали и многие государства-члены, и обсудим, что еще мы можем сделать», – заявила Кая Каллас перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Ирландии. Власти Германии возложили ответственность за предполагаемую диверсию на Москву.

    Российская сторона категорически отвергла эти обвинения. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что безосновательные нападки Берлина напрямую связаны с предстоящими выборами в Германии и растущей популярностью оппозиционных сил. В ведомстве также пообещали ответить на недружественные шаги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    МИД ФРГ вызвал российского посла для обсуждения этой ситуации.

    Посол России в Германии Сергей Нечаев категорически отверг данные обвинения немецких властей.

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    2 сентября 2026, 11:12 • Новости дня
    Испанский анклав Сеута погрузился в хаос из-за наплыва мигрантов

    Испанская полиция открыла огонь при разгоне лагеря мигрантов в Сеуте

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне массовых беспорядков в Сеуте премьер-министр Испании Педро Санчес признал, что в городе по-прежнему находятся около пяти тысяч нелегальных мигрантов.

    Полиция Испании открыла предупредительный огонь для разгона палаточного лагеря мигрантов возле городской больницы Сеуты, пишет Politico.

    Ранее власти заявляли, что большинство из 72 тыс. нелегалов покинули анклав, однако реальная ситуация на улицах свидетельствует об обратном.

    По словам главы испанского правительства, нелегалам, прибывшим по экономическим причинам, откажут в убежище и депортируют. «Мой сын не смог найти работу на родине», – рассказал один из марокканских мигрантов, развернувших стоянку на местном пляже.

    Обстановка в городе стремительно накаляется, фиксируются столкновения между местными жителями, полицией и приезжими. Протестующие горожане начали нападать на импровизированные лагеря, а прокуратура Сеуты расследует 22 предполагаемых случая сексуального насилия над женщинами.

    Для стабилизации ситуации Мадрид анонсировал выделение 309 млн евро. Эти средства направят на укрепление безопасности, поддержку бизнеса и гуманитарные нужды, чтобы вернуть спокойствие гражданам и предпринимателям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни марокканских нелегалов устроили акцию протеста в Сеуте ради получения политического убежища.

    Мэр испанского анклава Хуан Хесус Вивас назвал ситуацию в городе невыносимой из-за присутствия десяти тысяч иностранцев.

    Глава Мадрида Исабель Диас Аюсо обвинила премьер-министра Педро Санчеса в предательстве на фоне миграционного кризиса.

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    2 сентября 2026, 13:15 • Новости дня
    В Евросоюзе признали сохранение тяжелого положения Киева

    Глава МИД Ирландии Макэнти признала сложное положение Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД председательствующей в Совете ЕС Ирландии Хелен Макэнти признала, что прошедшее лето стало особенно сложным периодом для украинских властей.

    Глава министерства иностранных дел и министерства обороны Ирландии Хелен Макэнти заявила о сохраняющемся тяжелом положении на Украине, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что прошедшее лето стало для Киева особенно сложным периодом.

    «И спасибо вам за то, что вы нашли время приехать сюда после нескольких особенно тяжелых лет, а также после лета, которое оказалось тяжелым не только для вас, но и для многих других», – обратилась Хелен Макэнти к украинскому коллеге Андрею Сибиге.

    В Ирландии проходит неформальная встреча руководителей внешнеполитических ведомств государств Евросоюза. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас уточнила, что участники мероприятия обсудят антироссийские санкции, однако никаких решений по ним принимать не планируется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос предупредила о наступлении самой тяжелой зимы для Киева.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала создание совместной экспертной группы Евросоюза и НАТО.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил ввести санкции против контактирующих с Россией европейских политиков.

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    2 сентября 2026, 13:27 • Новости дня
    Европейцы резко сократили траты на продукты питания и алкоголь

    Потребительские расходы жителей ЕС на продукты и алкоголь заметно снизились

    Tекст: Мария Иванова

    Граждане стран Евросоюза стали тратить меньше денег на продовольствие и спиртные напитки из-за существенного удорожания базовых потребностей.

    В начале текущего года структура потребительских трат европейцев претерпела изменения, передает РИА «Новости».

    Доля расходов на продовольствие составила 16,28%, а на спиртные напитки – 4,03%. Оба показателя упали на 0,18 процентного пункта по сравнению с январем прошлого года.

    Представители Евростата объяснили сложившуюся экономическую ситуацию. «В январе 2026 года почти половина (46%) совокупных потребительских расходов домохозяйств в Европейском союзе (ЕС) приходилась на три категории: продукты питания и безалкогольные напитки, жилье, воду и электроэнергию, а также транспорт», – отмечает ведомство.

    Аналитики подчеркнули, что в каждой из этих сфер наблюдался существенный рост цен. Затраты на жилье и сопутствующие услуги также уменьшились на 0,1 процентного пункта, достигнув 14,87%. Транспортные расходы упали на 0,4 процентного пункта – до 14,74%.

    Наименьший удельный вес в бюджете европейцев традиционно занимают образование, а также различные виды страхования и финансовые услуги. Доля этих категорий составила 1,2% и 3,01% соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году немецкие пивоварни сварили рекордно низкий объем пенного напитка за последние три десятилетия.

    Директор Эстонского института конъюнктуры Петер Раудсепп объяснил падение розничных продаж продуктов питания ростом налогов и цен.

    Ранее Всемирная организация здравоохранения зафиксировала общее снижение среднего потребления алкоголя на душу населения в Европе.

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    2 сентября 2026, 09:10 • Новости дня
    Европа подошла к зиме с рекордно низкими запасами газа

    Запасы газа в европейских хранилищах обновили исторический минимум

    Tекст: Мария Иванова

    Перед началом отопительного сезона запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до рекордно низкого уровня с 2011 года, составив всего 65,39%.

    Запасы газа в европейских подземных хранилищах за месяц до традиционного начала отопительного сезона оказались на минимуме с 2011 года, передает ТАСС.

    Отбор газа в августе стал максимальным за пять лет и достиг 771 млн куб. м, тогда как закачка снизилась на 8% до 10 млрд куб. м.

    На конец августа 2026 года газохранилища Европы были заполнены лишь на 65,39%, что значительно ниже средних показателей за последние пять лет. В хранилищах находилось около 71,5 млрд куб. м газа, что на 14 млрд куб. м меньше прошлогодних значений. «Газпром» прогнозировал, что запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достичь даже 75%.

    Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС обязаны заполнять хранилища на 90% к началу зимы. Для выполнения этой нормы необходимо закачать еще не менее 68 млрд куб. м, однако пока Европа смогла обеспечить лишь 60% от требуемого объема. На ситуацию повлияли конкуренция с Азией за сжиженный природный газ, высокие цены и экстремальная летняя жара, увеличившая спрос на электроэнергию.

    Поставки СПГ в Европу в августе оказались одними из минимальных за последние пять лет. Потоки с европейских терминалов составили около 9,1 млрд куб. м, что на 6% меньше показателей августа 2025 года. С начала 2026 года поступления СПГ замедлились и составили порядка 90,3 млрд куб. метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение почти трех недель августа уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа держался на минимальных значениях за весь период наблюдений с 2011 года.

    В середине августа запасы газа в подземных хранилищах Германии, Нидерландов и Хорватии снизились до рекордно низких показателей.

    Ранее «Газпром» сообщил о падении объемов топлива в европейских ПХГ ниже критических минимумов прошлых лет.

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    2 сентября 2026, 08:12 • Новости дня
    FT узнала о планах Еврокомиссии раздробить дипломатическую службу Каллас

    FT: ЕК составляет планы по реформированию службы Каллас и передаче ряда функций

    Tекст: Мария Иванова

    В Евросоюзе готовят масштабную реорганизацию Европейской службы внешних связей под руководством Каи Каллас с передачей части полномочий профильным департаментам.

    Еврокомиссия рассматривает возможность передачи части функций Европейской службы внешних связей (ЕСВС) своим существующим подразделениям, передает РИА «Новости».

    По словам источников, высокопоставленные чиновники уже анализируют, какие именно полномочия могут быть интегрированы в структуру Еврокомиссии.

    «Эта инициатива не предполагает полного включения Европейской службы внешних связей… в состав Еврокомиссии в качестве гигантского директората по внешней политике; вместо этого планируется распределить существующие функции службы между различными департаментами для повышения эффективности работы», – отмечается в публикации.

    Процесс реорганизации пока находится на ранней стадии. Ожидается, что разработка планов продлится до октябрьского саммита глав Евросоюза. Общие принципы передачи полномочий могут быть утверждены к декабрю в рамках согласования бюджета ЕС на 2028–2034 годы.

    Вне структуры Еврокомиссии останется усеченная версия ЕСВС. Она продолжит курировать миротворческие миссии Евросоюза и программы военной подготовки, подчеркнули собеседники издания. Ранее сообщалось о предложениях Франции и Германии провести масштабную реформу ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны обсуждали масштабную перестройку дипломатической службы из-за недовольства работой Каи Каллас.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен инициировала процесс ослабления позиций руководителя евродипломатии.

    Само внешнеполитическое ведомство столкнулось с глубоким внутренним кризисом и падением морального духа сотрудников.

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